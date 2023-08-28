«Китайцы» бросают вызов Tesla, Boeing снова находит дефекты и уходит в минус

Фондовые индексы США завершили в плюсе торги в пятницу, причем S&P 500 и Nasdaq выросли по итогам недели. Dow Jones Industrial Average повысился на 0,73%, Standard & Poor's 500 увеличился на 0,67%, Nasdaq Composite вырос на 0,94%. Инвесторы оценили выступление Джерома Пауэлла, как негативное для рынка акций. «Федрезерв не закончил борьбу с высокой инфляцией и может при необходимости снова повысить процентные ставки», — заявил Пауэлл. Подробнее об итогах прошедшей недели и главных событиях будущей расскажет инвестиционный аналитик Денис Белый.

Xpeng

Китайская автомобильная компания Xpeng (Guangzhou Xiaopeng Motors Technology Co Ltd), которая торгуется на Нью-Йоркской фондовой бирже, обнародовала результаты за второй квартал, которые не оправдали ожиданий рынка.

Продажи выросли, однако, рост был обусловлен снижением цен на продукцию и повышением затрат на продвижение. Это привело к увеличению отрицательной валовой маржи.

Аналитики утверждают, что, несмотря на то, что платформа для автомобилей SEPA 2.0 от Xpeng дешевле, это не поможет в конкуренции с Tesla, которая в очередной раз снизила цены на свои авто в Китае, что также негативно влияет на маржинальность Xpeng.

Однако, перспективы у компании есть, и к тому же значительные. Xpeng согласился приобрести электромобильного гиганта Didi Global за $744 млн. Стартап EV выпустит дополнительные акции для сделки, которая также предусматривает стратегическое партнерство. Xpeng планирует запустить новый бренд электромобилей в 2024 году.

Bank of America повысил рекомендацию по бумагам Xpeng (XPEV) с «держать» до «покупать». Причинами такого шага стали преимущества партнерства компании с Volkswagen, перспективный ассортимент продукции и эффективные меры контроля за расходами. На этой новости об улучшении рекомендаций акции выросли на 9,7% за торговый день.

SentinelOne

Настоящий «хайп» продемонстрировала компания SentinelOne (S). Ее акции выросли на 15% за прошедшую неделю.

Причиной этого движения бумаг стало привлечение Qatalyst Partners для изучения предложений потенциальных покупателей компании. SentinelOne стала целью для поглощения после падения за последние два года стоимости ее акций более чем на 80%.

Palo Atlo Networks

Порадовал инвесторов и Palo Atlo Networks (PANW) — американская компания, которая предоставляет услуги в сфере информационной безопасности. Главный офис компании расположен в Санта-Кларе, Калифорния. Palo Alto Networks занимается разработкой облачных решений. Среди клиентов — более 70 тысяч организаций в 150 странах мира, включая 85 компаний из списка Fortune 100.

На прошлой неделе акции компании выросли более чем на 10%. Причиной стал гайденс (прогноз на ближайшее будущее — прим. «Минфин») в отношении свободного денежного потока, чистой прибыли на акцию и объема заказов, который оказался более оптимистичным, чем того ожидали инвестаналитики.

Однако, выручка компании составила $1,95 млрд и не дотянула $10 млн до ожиданий рынка.

Farfetch

Между тем, акции онлайн-ритейлера люксовой одежды Farfetch (FTCH) упали после публикации результатов за второй квартал. Эта компания со штаб-квартирой в Лондоне занимает сферу электронной коммерции и специализируется на товарах роскоши. Она работает, как цифровая площадка, где продаются товары от нескольких сотен брендов и бутиков со всего мира.

Выручка и EBITDA компании оказались ниже ожиданий рынка. Менеджмент ухудшил прогнозы, и указал на неблагоприятную макроконъюнктуру и слабые результаты на приоритетных рынках США и Китая.

Boeing

Авиационный гигант Boeing (BA) тоже сыграл на рынке в минус. Заявление о новом дефекте в их самолетах 737 MAX вызвало падение акций на 4,9% 24 августа. Эта неисправность замедлит поставки продукции в ближайшей перспективе. Дефект состоит в неправильно просверленных отверстиях в кормовой перегородке некоторых фюзеляжей, поставленных Spirit.

Главные события недели

Сентябрь начинается большой подборкой важной макроэкономической статистики.

Делимся самым важным:

29 августа посмотрим на индекс доверия потребителей США от Conference Board за август. Ожидается, что индекс сохранится на отметке 116,5 пунктов, после 117 пунктов в июле. В последние три раза показатель превысил ожидания аналитиков — настроения потребителей достаточно оптимистичные.

Также 29 августа выйдут индексы цен на рынке недвижимости от агентства S&P и Федерального агентства жилищного финансирования.

30 августа ждем предварительную оценку роста ВВП США за II квартал. В годовом выражении ожидается прирост экономики на 2,4%.

30 августа и 1 сентября выйдут важные отчеты по американскому рынку труда. В среду — предварительный отчет от Automatic Data Processing, в пятницу — финальный от Министерства труда. Пока безработица остается на уровне 3,5%, однако, при этом создание новых рабочих мест постепенно замедляется: это может свидетельствовать об эффективности политики высокой базовой ставки ФРС.

31 августа также увидим июльское значение PCE Price Index — это любимый показатель инфляции у центробанка США. В годовом выражении ожидается небольшое ускорение роста цен — до 3,3%, после 3% месяцем ранее. Базовый индекс (без учета цен на еду и энергоносители) мог увеличиться до 4,2%, после 4,1% в июне. Также ждем предварительную оценку инфляции в Еврозоне за август. Здесь, по прогнозам, рост цен мог замедлиться до 5%, после 5,3% в июле.

Наконец, 1 сентября выйдут индексы PMI и ISM по производственному сектору США за август. В производстве продолжает наблюдаться спад.