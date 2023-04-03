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3 апреля 2023, 14:34 Читати українською

Канадская видеоплатформа растет на 20%, полупроводники падают

Американские фондовые индексы завершили в плюсе торги в пятницу, а также зафиксировали рост по итогам недели, месяца и квартала. Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 415,12 пункта (1,3%) и составил 33 274,15 пункта. Standard & Poor's 500 увеличился на 58,48 пункта (1,4%) — до 4 109,31 пункта. Nasdaq Composite прибавил 208,44 пункта (1,7%) и составил 12 221,91 пункта. На биржах стартует сокращенная неделя. 7 апреля американские фондовые площадки будут закрыты — страна будет отмечать Страстную пятницу, церковный праздник. Ожидается важная статистика по рынку труда США. Также на 3 апреля запланировано заседание ОПЕК+ по нефти. Важными новостями этой недели и итогами прошлой поделится инвестиционный аналитик Олег Лысенко.

Американские фондовые индексы завершили в плюсе торги в пятницу, а также зафиксировали рост по итогам недели, месяца и квартала.

Взлеты недели

Biomea Fusion Inc (NYSE:BMEA) +101%

BMEA выросли на 99,0% 28 марта после того, как руководство объявило начальные положительные данные о первых двух когортах продолжающейся фазы II исследования COVALENT-111 (лечение пациентов с диабетом 2 типа).

Кроме исследования COVALENT-111, Biomea также оценивает BMF-219 в двух других текущих положительных исследованиях на ранних стадиях — COVALENT-101 и COVALENT-102 — при показаниях для жидких и солидных опухолей.

Biomea также продвигает свой доклинический препарат BMF-500, ингибитор FLT3, к клиническим исследованиям. В первой половине 2023 г. ожидается подача заявки на регистрацию нового исследуемого препарата (IND).

Все это положительно сказалось на стоимости компании.

С начала года цена акций Biomea Fusion Inc выросла более чем на 235%.

EVgo Inc (NYSE:EVGO) +38%

Твердые результаты отчета о деятельности за 4-й квартал и полный год, который закончился 31 декабря 2022 г., стали хорошими для акций на ранней стадии роста на этом рынке. Компания по зарядке электромобилей EVGO сообщила о более высоких, чем ожидалось, продажах в 4-м квартале.

Более того, диапазон продаж, ожидаемый на 2023 год, соответствует прогнозам Уолл-стрит. Отчет был достаточно солидным, чтобы повысить акции EVgo в начале торгов.
Выручка выросла до $27,3 млн в 4-м квартале, увеличившись на 283%, по сравнению с прошлым годом:

  • за весь 2022 год выручка выросла до $54,6 млн, что на 146% больше, чем в 2021 году;
  • пропускная способность сети 2022 года, составлявшая 44,6 ГВтг, выросла на 69%, по сравнению с 2021 годом.

С начала года цена акций EVgo Inc выросла более чем на 105%.

Rumble Inc (RUM) +21%

Вышел хороший отчет по компании за 4-й квартал и 2022 год в целом, который позволил вырасти цене акций.

Так, среднее количество активных пользователей в месяц («MAU») во всем мире увеличилось на 142% — до 80 млн, что является рекордом компании, по сравнению с 33 млн в 4-м квартале 2021 года. Из 80 млн 65 млн проживали в США и Канаде, по сравнению с 21 млн в США и Канаде в 4-м квартале 2021 года.

Выручка в 4-м квартале увеличилась более чем на 579% — до 20,0 млн долларов США, что является рекордом компании, по сравнению с $2,9 млн в 4-м квартале 2021 года. Выручка за весь 2022 год увеличилась на 316% — до $39,4 млн, по сравнению с $9,5 млн за полный год, который закончился 31 декабря 2021 года.

Rumble — платформа для обмена видео — объявила в среду, что создатели получат дополнительные возможности монетизации до конца 2023 г. До конца года создатели будут получать 100% дохода от покупки значков ежемесячной подписки, которую Rumble недавно запустил по цене $5 в месяц.

С начала года цена акций Rumble выросла более чем на 66%.

Падения недели

Avidity Biosciences Inc (NYSE:RNA) -23,4%

Акции Avidity Biosciences Inc упали примерно на 17% в четверг после решения компании завершить исследование MARINA с 38 участниками. Они принимали 1 мг/кг, 2 мг/кг и 4 мг/кг AOC 1001 и не будут продвигаться вперед с дозой 8 мг/кг AOC 1001. AOC 1001, ведущий продукт-кандидат Avidity, является частью нового класса РНК-кандидатов компании, называемых конъюгатами олигонуклеотидов антител (AOC).

В сентябре Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) частично приостановило набор новых участников в исследование MARINA в ответ на серьезное нежелательное явление, зарегистрированное у одного участника.

С начала года цена акций Avidity Biosciences Inc упала более чем на 25%.

Semtech Corporation (NYSE:SMTC) -21,8%

В четверг на торгах акции компании упали на 21% после того, как вышел отчет о прибылях и убытках за 4-й квартал 2023 г.

В 4-м квартале 2023 финансового года компания добилась чистого объема продаж в размере $167,5 млн, что на 6% меньше, по сравнению с прошлым годом, и на 12%, по сравнению с уровнем предыдущего квартала.

Маржа валовой прибыли немного снизилась, но компания все же увеличила валовую прибыль за квартал и 2022 год в целом. Однако, вместо этого инвесторы сосредоточились на консервативном прогнозе компании на 2024 финансовый год, который учитывает то, что руководство назвало «сложной макроэкономической средой».

Semtech видит более слабые тенденции продаж и прибыли в 2024 году, включая убытки за год. В частности, продажи в первом квартале должны составлять от $230 до 240 млн, что оказалось ниже ожиданий Уолл-стрит.

Маржа валовой прибыли также значительно снизится в течение следующих нескольких кварталов благодаря сочетанию недавнего приобретения Semtech Sierra Wireless и безжизненных тенденций спроса в отрасли. Руководители заявили в пресс-релизе, что они видят сложную среду для продаж, которая, вероятно, сохранится в течение следующих нескольких кварталов, и это давление будет способствовать (скорректированному) ущербу без учета GAAP в размере от $0,11 до $0,04 на акцию в этом году.

Aehr Test Systems (NYSE:AEHR) -18,0%

Поставщик полупроводникового оборудования Aehr Test Systems из Фримонта, штат Калифорния, поздно вечером в четверг заявила, что заработала скорректированную $0,16 на акцию при продажах в размере $17,2 млн за квартал, который закончился 28 февраля.

Аналитики ожидали, что прибыль Aehr составит $0,14 на акцию при продажах в $16 млн. В годовом исчислении прибыль Aehr выросла на 45%, а продажи выросли на 13%. На заканчивающийся 31 мая финансовый год повторил прогноз по объему продаж, по меньшей мере, $60−70 млн. Это будет означать рост, как минимум, 18% — до 38% в годовом исчислении.

По прогнозам аналитиков, показатели прибыли будут такими же, как и в прошлом году. Однако, его предполагаемая цель продаж на текущий квартал составляет $22,3 млн, что ниже оценки Уолл-стрит в $23,6 млн. Компания после отчета о прибылях и убытках (вышел 30.03.23) опубликовала 31 марта заявление о том, что финансовый директор компании Кеннет Спинк уйдет на пенсию после того, как этот финансовый год закончится в мае. Инвесторы отрицательно относятся к уходу на пенсию или отставке ключевых руководителей.

С начала года цена Aehr Test Systems выросла более чем на 65%.

Главные события недели

3 апреля — понедельник

  • Эмитенты выплачивают дивиденды: Agilent Technologies Inc (A), Bank of Nova Scotia (BNS).
  • Отчеты эмитентов: Targa Resources Inc (TRGP), Duck Creek Technologies Inc (DCT).
  • В Германии, Франции и Британии опубликуют индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март).
  • США опубликует индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (март).

4 апреля — вторник

  • Эмитенты выплачивают дивиденды: Cisco Systems Inc (CSCO), New York Times Company (NYT), Marsh & McLennan Companies Inc (MMC).
  • Отчеты эмитентов: Dlocal Ltd (DLO), Freedom Holding Corp (FRHC), MSC Industrial Direct Company Inc (MSM).
  • Германия опубликует сальдо торгового баланса (фев).
  • В Евросоюзе выйдет индекс цен производителей (PPI) (фев).
  • В США — цифры по количеству открытых вакансий на рынке труда JOLTS (фев).

5 апреля — среда

  • Эмитенты выплачивают дивиденды: American Express Company (AXP), JPMorgan Chase&Co (JPM), Mastercard Inc (MA).
  • Отчеты эмитентов: ConAgra Foods Inc (CAG).
  • В Германии озвучат объем производственных заказов (фев).
  • В Евросоюзе, а также в Британии выйдут данные по индексу деловой активности в секторе услуг (март).
  • США объявит изменение количества занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (март).

6 апреля — четверг

  • Эмитенты выплачивают дивиденды: Deutsche Telekom AG (DTEGn), Verizon Communications Inc (VZ), Intuit Inc (INTU).
  • Отчеты эмитентов: Constellation Brands Inc A (STZ), Ferrexpo PLC (FXPO).
  • Британия озвучит индекс цен на жилье от Halifax (г/г) (март).
  • В Германии выйдут данные по объему промышленного производства (фев).
  • Британия озвучит индекс деловой активности в строительном секторе (март).

7 апреля — пятница

  • Эмитенты выплачивают дивиденды: выходной.
  • Отчеты эмитентов: CK Infrastructure Holdings Ltd ADR (CKISY).
  • США опубликует изменение количества занятых в несельскохозяйственном секторе (март).
  • В США выйдут данные по уровню безработицы (март).
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