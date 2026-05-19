українська
19 мая 2026, 12:16 Читати українською

Какие акции покупает Berkshire Hathaway после ухода Баффета на пенсию

Одна из крепнейших в мире инвестиционная компания Berkshire Hathaway отчиталась об изменении своего портфеля впервые после ухода на пенсию ее основателя Уоррена Баффета. Какие акции сейчас она активно покупает, рассказывает CNBC. «Минфин» публикует перевод статьи.

Одна из крепнейших в мире инвестиционная компания Berkshire Hathaway отчиталась об изменении своего портфеля впервые после ухода на пенсию ее основателя Уоррена Баффета.

Компания Berkshire Hathaway обновила свой инвестиционный портфель, состоящий из акций американских компаний, под руководством нового генерального директора Грега Абеля. Компания приобрела долю в Delta Airlines на сумму $2,6 млрд, одновременно увеличив свои акции Alphabet на 224%.

Изменение инвестиционного портфеля Berkshire Hathaway вызвало рост цен на некоторые акции в понедельник. Инвесторы анализировали последние инвестиции и сделки по продаже активов, которые были раскрыты в квартальных отчетах конгломерата.

Базирующийся в Омахе конгломерат представил отчет для регулирующих органов, раскрыв информацию о своем портфеле на конец квартала. Этот отчет стал одним из первых обзоров портфеля под руководством нового генерального директора Грега Абеля, который сменил легендарного инвестора Уоррена Баффета в начале года.

Одним из ключевых событий, описанных в отчете, стало приобретение крупной доли в Delta Air Lines.

Berkshire приобрела 39,8 млн акций авиакомпании на сумму $2,6 млрд к концу марта. Это сделало ее 14-й по величине инвестицией в Delta. Акции компании выросли на 2,5% на предварительных торгах.

Покупка Delta ознаменовала возвращение Berkshire в авиационную отрасль. Шесть лет назад Баффет удивил рынок, продав весь портфель американских авиакомпаний Berkshire. Тогда конгломерат избавился от позиций на сумму более 4 миллиардов долларов в United, American, Southwest и Delta Air Lines. Баффет утверждал, что пандемия изменила потребительские привычки и спрос на поездки.

Также Berkshire открыла позицию в Macy’s. Акции сети универмагов выросли почти на 4% на премаркете, когда стало известно, что конгломерат приобрел новый пакет акций на сумму около 55 миллионов долларов. Этот пакет невелик для Berkshire, поэтому многие предположили, что его приобрел инвестиционный менеджер Тед Вешлер, который управляет 6% портфеля акций компании.

Конгломерат из Омахи укрепил свою новую позицию в Alphabet, став владельцем седьмой по величине доли материнской компании Google. Также в список крупнейших активов Berkshire вошло уменьшение доли в Chevron.

В прошлом квартале компания продала значительное количество акций, возможно, для закрытия позиций, связанных с Тоддом Комбсом, который покинул Berkshire в конце 2025 года и перешел в JPMorgan. Комбс был приглашен Баффетом для управления портфелем акций Berkshire вместе с Вешлером.

Среди самых заметных продаж были операции с Mastercard и Visa, две ранние инвестиции Комбса, отражавшие позиции его бывшего хедж-фонда, а также полный выход из Amazon, актива, который, как полагают, тесно связан с ним.

В число других проданных Berkshire акций вошли UnitedHealth Group, Aon, Pool Corporation, Domino’s Pizza и Charter Communications.

Абель, который был в центре внимания на ежегодном собрании акционеров Berkshire в начале месяца, заявил, что продолжает консультироваться с 95-летним Баффетом по инвестиционным вопросам.



«Он всегда в офисе, поэтому мы общаемся почти каждый день, если я в Омахе. Если я в командировке, как вчера, я часто связываюсь с ним, чтобы узнать его мнение. Не каждый день, но раз в пару дней», — сказал Абель в марте.

