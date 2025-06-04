Как засчитать работу за границей в стаж при оформлении пенсии в Украине

Находясь за пределами государства, многие наши граждане официально трудоустроились и осуществляли трудовую деятельность, согласно законодательству страны пребывания. Будет ли страховой стаж, приобретенный за границей, учтен при назначении пенсии, согласно законодательству Украины, «Минфину» рассказал адвокат Адвокатского бюро Ивана Хомича Владимир Трощинский.

На сегодняшний день, чтобы претендовать на пенсию, человек должен достичь общего пенсионного 60-летнего возраста и иметь необходимый страховой стаж, который в 2025 году составляет 32 года (Закон «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» № 1058-IV).

Пенсионным законодательством также предусмотрено повышение требуемого страхового стажа: каждый год он будет увеличиваться на 1 год до 2028 года, в котором необходимый страховой стаж составит 35 лет как для мужчин, так и для женщин.

Законодателем также предусмотрена возможность человека выйти на пенсию позже (общеопределенного пенсионного возраста), имея при этом меньший страховой стаж.

Например, на сегодняшний день, достигнув 63-летнего возраста, пенсионер должен получить только 22 года страхового стажа. А в 65 лет страховой стаж должен составлять не менее 15 лет. Следовательно, определяющей составной частью при получении права на пенсии является наличие необходимого страхового стажа.

Когда можно добавить в страховой стаж годы работы за границей

Заграничный стаж может быть учтен, только если между Украиной и государством, где работал человек, заключен международный договор о социальном обеспечении. Такие договоры позволяют добавлять периоды страхования или признавать стаж по определенным условиям.

Документы, подтверждающие работу за границей, должны быть должным образом легализованы (апостиль или консульская легализация), переведены на украинский язык и нотариально удостоверены.

Украина заключила ряд международных договоров в сфере пенсионного обеспечения, позволяющих относить периоды трудовой деятельности, приобретенной за границей, в страховой стаж при назначении пенсии. Эти договоры делятся на две основные группы, в зависимости от принципа зачисления стажа.

Первая группа: договоры по территориальному принципу

Согласно этим соглашениям, пенсионное обеспечение осуществляется государством, на территории которого проживает человек. Стаж, полученный в странах-участницах, суммируется, и пенсия назначается, в соответствии с законодательством государства проживания.

К таким странам относятся: Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан.

Эти страны являются участниками Соглашения о гарантиях прав граждан государств-участников бывшего СНГ в области пенсионного обеспечения от 13 марта 1992 года.

Вторая группа: договоры по пропорциональному принципу

В рамках этих соглашений каждое государство назначает и выплачивает пенсию за период страхового стажа, приобретенного на его территории.

Украина заключила следующие договоры со следующими странами: Болгария, Эстония, Испания, Латвия, Литва, Польша, Португалия, Словакия, Чехия.

Если лицо работало в одной из этих стран, каждая сторона назначает пенсию пропорционально к приобретенным периодам страхового стажа.

Периоды трудовой деятельности до 1 января 1992 года за пределами Украины в республиках бывшего СССР засчитываются в страховой стаж, при условии, что другое государство не производит пенсионные выплаты за эти периоды. В случае отсутствия обмена информацией между органами пенсионного обеспечения Украины и другого государства, гражданин должен уведомить об этом органы Пенсионного фонда в заявлении о назначении пенсии.

Учет стажа без международных договоров

В случае отсутствия международного договора между Украиной и другим государством, периоды работы в этой стране могут быть засчитаны в страховой стаж, при условии, что они зачислены в страховой стаж, согласно законодательству соответствующего государства.

Для этого необходимо предоставить подтверждающие документы, прошедшие надлежащую легализацию или апостилирование и переведенные на украинский язык.

Новая возможность увеличить пенсию

В середине мая правительство ввело новые механизмы подтверждения и отнесения периодов трудовой деятельности за пределами Украины в страховой стаж для назначения пенсии (Постановление КМУ № 562 «Некоторые вопросы расчета страхового стажа» от 16 мая 2025 года).

Теперь периоды работы за пределами Украины в составе бывшего Советского Союза до 01.01.1992 года могут быть отнесены в страховой стаж, при условии, что лицо не получает пенсию от органов пенсионного обеспечения другого государства за эти же периоды.

Если у человека нет официального подтверждения отсутствия таких выплат, он может подать в ПФУ заявление с объяснением причин невозможности получения документов. На основании этого заявления Пенсионный фонд инициирует дипломатический запрос через Министерство иностранных дел Украины.

Это положение впервые признает право гражданина на упрощенную процедуру, если он не может по независимым причинам предоставить официальный документ из иностранного государства.

Постановление официально вводит порядок межведомственного взаимодействия, предусматривающий, что ПФУ имеет право обращаться в МИД с целью отправки запроса иностранному государству о подтверждении:

факта работы человека;

периодов стажа;

факта или отсутствия пенсионных выплат.

Этот механизм позволяет человеку не действовать самостоятельно, а инициировать официальный канал запроса через государственные учреждения.

Периоды, когда работники до 1992 года были официально трудоустроены в Украине, но находились в командировке или работали вахтовым методом в других республиках СССР, считаются работой на территории Украины.

Таким образом, постановление закрепляет правило: место выполнения работ не имеет определяющего значения, если работодатель зарегистрирован в Украине.

Пенсионный фонд должен пересмотреть ранее принятые решения, начиная с 23 июня 2024 года, по части отказов в зачислении стажа лицам, работавшим за пределами Украины в составе СССР.

Этот пункт открывает возможность ретроспективного пересмотра дел в пользу пенсионеров и людей, которым было отказано по формальным основаниям, не соответствующим новому порядку.

В связи с принятием этого постановления:

людям, получившим отказ в зачислении стажа за пределами Украины, следует обратиться в ПФУ с повторным заявлением о пересмотре;

в случае отсутствия ответов из других государств — подать заявление с пояснениями для инициирования запроса через МИД;

при формальном или необоснованном отказе ПФУ — обратиться в административный суд, ссылаясь на положения этого постановления;

адвокатам следует использовать это постановление по делам об обжаловании действий ПФУ, основанных на устаревших или противоречивых подходах к расчету стажа.

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Постановление по факту признает право людей на пенсию за годы работы, которые недавно оставались «невидимыми» для государства.

В то же время эффективность этого нормативного акта будет зависеть от надлежащего правоприменения со стороны Пенсионного фонда Украины. Граждане, получавшие необоснованные отказы, теперь имеют законное основание требовать пересмотра своих дел, а юристы — эффективный инструмент защиты пенсионных прав своих клиентов.