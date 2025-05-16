Инвестиционный портфель на пенсии: как сделать современным «правило 4%»

Долгие годы одним из столпов личных финансов оставалось так называемое «правило 4%». Оно описывает, сколько денег можно тратить из собственного инвестиционного портфеля после ухода на пенсию, чтобы не потерять свой капитал. Но остается ли он актуальным сейчас для украинских инвесторов, в условиях высокой инфляции, изменений в налогообложении и снижении доходов? Об этом рассказал инвестиционный эксперт Никита Гуппал.

Что такое правило 4%

Правило 4% — одна из самых известных формул в мире личных финансов. Его предложил еще в 1994 году финансовый советник Билл Бенген после исследования исторических данных фондового рынка США. Идея простая: в первый год пенсии вы снимаете 4% от своего инвестиционного портфеля, а дальше корректируете эту сумму ежегодно на уровень инфляции. По классическому сценарию, этого должно хватить примерно на 30 лет жизни без риска исчерпать сбережения.

Однако сегодня, в 2025-м, Бенген признает: старые расчеты нуждаются в обновлении. В условиях увеличения продолжительности жизни, нестабильных рынков и более низкой прибыльности, он предлагает новую цифру — 4,7%. Но предостерегает, что эта стратегия работает только при соблюдении нескольких важных условий:

правильной структуры портфеля;

взвешенного поведения инвестора;

гибкости в принятии денежных решений.

Правило 4% базируется на портфеле из 50% акций и 50% облигаций. Но для украинских инвесторов этот баланс — редкость. Кто-то выбирает агрессивные стратегии (технологические акции, тройные ETF), другие — консервативные (дивидендные бумаги, военные облигации, трежерис). Именно стратегия определяет, насколько хватит портфеля: чрезмерная осторожность тормозит рост, а чрезмерный риск грозит исчерпать активы при кризисе.

Однако следует учитывать, что жизнь не подчиняется индексу инфляции. Расходы не растут равномерно на 2% ежегодно, а иногда появляются неожиданные медицинские счета, потребность помочь семье, сделать ремонт, или растут цены на вожделенную вещь.

Правило 4% не учитывает эти колебания, как и кризисы, войны или налоговые изменения. Именно поэтому современные подходы к финансовому планированию советуют не соблюдать фиксированную модель, а адаптироваться: снижать затраты в сложные годы и увеличивать их тогда, когда рынок и портфель это позволяют.

Слишком осторожно — не всегда полезно

Для уверенности на 99%, что деньги не закончатся через 30 лет, инвестору приходится жить гораздо более скромно, чем позволяет его портфель. В итоге страх остаться без капитала часто приводит к хронической экономии — и к ситуации, когда в 85 лет на счету остается $400 000, которые так и не потратились. А вместе с ними — нереализованные путешествия, отсутствие дорогих подарков себе или детям, и главное, время, которое можно было прожить более активно.

Именно поэтому все больше финансовых советников отмечают, что не нужно гнаться за иллюзией полной гарантии, а внедрять гибкое планирование: ежегодно пересматривать стратегию изъятий, учитывая рыночные условия, и сохранять баланс между «жить сегодня» и «иметь завтра».

Правило 4% в украинских реалиях

Ситуация в Украине существенно отличается от тех, на которых базируется классическое правило 4%. Наши экономические реалии — не только отсутствие надежной пенсионной системы, но и хроническая инфляция, валютные риски и налоги на инвестиционный доход, учитывая курсовую переоценку. К этому также прилагаются технические барьеры: ограничение на пополнение счетов (на время войны), резкое изменение доступности финансовых инструментов, отсутствие фондового рынка (будем реалистами), недоверие к инвестиционным инструментам у населения.

В этих условиях формула «4% и все будет хорошо» работает, только как ориентир. Ее нужно адаптировать к личной ситуации — учитывая больший запас ликвидности, гибкость в расходах и резервы на непредвиденные события.

Живем дольше — тратим больше

Пенсионный горизонт на 30 лет уже не выглядит актуальным. Если вы планируете финансовую независимость с 50 лет, готовьтесь к 35−40 годам жизни из портфеля. А если речь идет о поклонниках движения FIRE, которые «выходят на пенсию» уже в 30−40, то потенциально это 50+ лет без основного дохода.

В этом случае классические 4% — слишком щедрый сценарий. Более реалистично — ориентироваться на 3−3,5%, или иметь значительно больший капитал.

FIRE — это о свободе, выборе и осознанности в финансах. Но возможная цена этого пути — годы жесткой экономии, риск выгорания еще до 40 лет, стресс, а серьезные ошибки могут стоить вам всего капитала. Если здраво понимать собственные возможности и действовать, в соответствии с ними, — это может дать мощный результат. Если романтизировать и верить в иллюзии — разочарование неизбежно.

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Финансовое планирование — это не только математика

Когда рынок падает, даже опытные инвесторы могут потерять самоконтроль — особенно это касается людей постарше, для которых просадка на 30% кажется роковой. Никакая стратегия не будет эффективной, если она не учитывает ваше поведение.

Именно поэтому финансовое планирование — не только о цифрах. Оно должно учитывать, как вы реагируете на потери. Один из самых эффективных инструментов противодействия панике — «подушка безопасности» в коротких облигациях или наличных (есть брокеры, которые платят до 5% годовых на остаток по счету). Когда у вас есть запас денег на 1−2 года жизни, вам не придется продавать акции «на дне» рынка. Это не только элемент ликвидности, но и ключевой инструмент для сохранения дисциплины в долгосрочной стратегии. В периоды высокой волатильности подушка позволяет избежать вынужденных продаж и сохранить контроль над портфелем.

Правило 4% — базовая модель, но в 2025 году она уже не универсальная: более длинная продолжительность жизни, более низкая доходность, инфляция и риски заставляют снижать планку до 3−3,5%, особенно если горизонт — 30+ лет.

Чем меньше процент снятия, тем больший капитал нужен для той же суммы затрат. Если вы хотите снимать со счета $2 тыс. в месяц (т.е. $24 тыс. в год), то вам нужно:

$600 000 — при изъятии 4%;

$685 714 — при 3,5%;

$800 000 — при 3%.

Эти суммы указаны в реальных ценах, ведь расходы будут расти вместе с инфляцией. Именно поэтому модели предполагают ежегодную индексацию изъятий, чтобы сохранять покупательную способность.

Одна из самых распространенных ошибок — считать, что доходность 8−10% в год будет стабильной и гарантированной. Но это не основа для планирования, а оптимистический сценарий с повышенным риском. Надежные инструменты — государственные облигации США, качественные корпоративные облигации, диверсифицированные ETF — обычно дают до 4−7% годовых перед налогообложением. И именно на них базируются модели аккуратного снятия.

Можно также жить только с купонов облигаций и не тратить «тело» капитала. Но придется учитывать налоги, инфляцию, девальвацию и постепенную потерю покупательной способности. Это может быть предпочтительным вариантом, но он не универсален.

Финансовая независимость — это не о формуле. Это о балансе между дисциплиной, стратегией, гибкостью и способностью адаптироваться. Самая лучшая стратегия — та, которой вы реально придерживаетесь, а не та, что выглядит убедительно в Excel. Стройте капитал не ради цифры, а ради свободы выбирать свой ритм жизни тогда, когда это действительно важно.