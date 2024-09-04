Как заработать на собственных акциях с помощью продажи call-опциона

Инвестирование в фондовый рынок может быть прибыльным, особенно если использовать стратегии для оптимизации прибыли от имеющихся активов. Одной из самых эффективных стратегий является продажа опционов call на акции, которые уже есть в портфеле инвесторов. Этот путь дает возможность не только получить дополнительную прибыль, но и сохранить право собственности на свои акции. О механизме call-опционов, а также о том, какие акции в портфеле подходят для этой стратегии, с возможными рисками и вознаграждениями — рассказал инвестиционный эксперт и лектор Биржевого университета Евгений Тригубченко.

Как работают call-опционы

Call-опцион — это финансовый контракт, который дает покупателю право, но не обязательство, приобрести акции по заранее определенной цене, известной как цена исполнения, в течение определенного периода времени.

Чтобы понять, как зарабатывать деньги на продаже call-опционов, важно понять их концепцию. Call-опцион — это контракт, который позволяет владельцу покупать акции по установленной цене на дату окончания срока действия или раньше. Рассмотрим ситуацию, когда инвестор имеет опцион call с ценой исполнения $50 на акцию, которая сейчас торгуется за $55, и он имеет право приобрести эту акцию по более низкой цене, то есть за $50.

Call-опцион работает как инструмент хеджирования или спекулятивный инструмент, в зависимости от целей инвестора. Когда инвестор продает опцион call, он фактически предлагает другому лицу право приобрести его акции, в обмен на премию. Эта премия является мгновенным доходом для инвестора, что эффективно повышает общую отдачу от его имеющихся инвестиций.

Кроме того, продажа опционов call может быть особенно выгодной для инвесторов, которые считают, что их акции не вырастут значительно в краткосрочной перспективе. Эта стратегия известна как «покрытый call» и позволяет зарабатывать на своих активах с потенциальным снижением рисков, связанных с колебаниями цен. Таким образом, понимание механики и преимуществ call-опционов закладывает основу для эффективного использования этой стратегии.

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Как определять акции, подходящие для продажи call-опционов

Определение подходящих акций для продажи call-опционов является критическим шагом в достижении максимальной эффективности этой инвестиционной стратегии. Не все акции одинаковы, когда речь идет о продаже опционов, поэтому инвесторам необходимо сосредоточиться на основных критериях:

волатильность акций;

их ликвидность;

общие рыночные условия.

Часто предпочитают акции с высокой волатильностью, поскольку они обычно имеют большие колебания цен, что может увеличить потенциальную премию от продажи опционов call. Например, технологические акции, известные своим быстрым движением цен, могут предложить более прибыльные возможности по сравнению со стабильными секторами с низким уровнем роста, такими как коммунальные услуги.

Кроме того, инвесторы должны проанализировать свой портфель и выбрать акции, которые, по их мнению, будут испытывать минимальный рост в ближайшем будущем. Это решение уменьшит вероятность исполнения опционов.

Рыночные условия играют решающую роль в определении целесообразности продажи опционов call. Во время роста всего рынка повышается вероятность того, что акции превысят свои страйковые цены, и это может помешать инвесторам получить максимальную выгоду. Это также работает и наоборот: на медвежьих или стагнирующих рынках продажа опционов call может быть разумной стратегией для получения дохода с удержанием акций, которые могут быть неэффективными в моменте.

Вознаграждение от продажи опционов

После определения подходящих акций инвесторы могут продолжить процесс продажи опционов call. Первый шаг включает в себя выбор конкретного опциона для продажи, который включает в себя определение цены страйка и срока действия. Общее правило заключается в установлении цены страйка выше текущей рыночной стоимости акции. Этим действием инвесторы балансируют потенциальное вознаграждение в виде премии и риск отзыва акции, в случае ее поднятия выше страйк-цены.

Если инвестор владеет акциями компании, торгующимися за $40, он может выбрать продажу опциона call с ценой исполнения $45. Установка слишком низкой страйк-цены может привести к потере акций в случае значительного роста.

Риск-менеджмент при торговле

Несмотря на то что продажа call-опционов может принести значительные вознаграждения от полученного дохода, она не лишена рисков. Основной риск заключается в резком росте цены акций, что приведет к обязательству продать их по цене исполнения. Это, в свою очередь, потенциально приведет к потере возможностей для дальнейшего прироста капитала. Поэтому для инвесторов, которые хотят эффективно использовать эту стратегию, крайне важно сбалансировать потенциальные вознаграждения с этими рисками.

Продажа опционов на акции, которые уже есть в портфеле, может быть прибыльной стратегией для получения дополнительного дохода. Инвесторы могут повысить общую доходность своих акций благодаря пониманию основ call-опционов, навыкам определения подходящих акций на основе волатильности и рыночных условий, а также соблюдению структурированного процесса продажи этих опционов. Однако не менее важно помнить о связанных с этим рисках.

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