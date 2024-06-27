Как заработать на памятных монетах Украины: три варианта для новичков и не только

«Минфин» продолжает серию статей о нестандартных инвестициях. После предыдущих публикаций на тему украинской нумизматики автору пришло много отзывов и вопросов по этому направлению инвестирования. Поэтому, сегодня вновь поговорим об украинских памятных монетах, на которых рядовой инвестор может неплохо заработать, разобравшись в нюансах покупки. Разберем несколько конкретных практических кейсов.

26 июня пополнился ассортимент нумизматической продукции магазина Национального банка Украины. А именно, будут продаваться:

Набор из двух серебряных монет «Дружба и братство — величайшее богатство» в футляре. Это совместный украино-польский выпуск. Данный набор доступен для покупки в количестве 80 шт. с установленным лимитом для заказов каждым клиентом по 1 шт.



Монета пользуется популярностью у коллекционеров и любителей нумизматической экзотики из-за ее нестандартной формы, тематики и эстетики выпуска. Кроме того, только за счет роста стоимости серебра и курса доллара (цена 2-унциевой монеты привязана к стоимости драгметалла на Лондонской бирже) коллекционеры, которые купили ее сразу после выпуска в 2023 году, уже заработали в гривне порядка минимум 10−15%.

Монета вызывает большой интерес не только в Украине, но и за рубежом. Поэтому некоторые продают ее на аукционных площадках для коллекционеров даже по цене в 1,65 раза дороже действующей на данный момент цены Нацбанка (то есть после роста курса доллара и увеличения стоимости самого серебра).

Но есть существенный нюанс, который следует учитывать тем, кто покупает эту монету с целью перепродажи. Часть коллекционеров купили ее еще по цене 9−10 тысяч гривен, в период более низкого курса доллара и стоимости серебра на международных рынках. А потому готовы ее сейчас продавать, отталкиваясь от своей тогдашней цены покупки, плюс достаточно небольшая для рынка нумизматики накрутка. Это сбивает цену на данную монету на всех сегментах нумизматического рынка. В итоге средняя цена на данную монету такова:

То есть инвестор, купивший данную монету в момент ее выпуска и первых продаж в тот период 2023 года, заработает на ней свои 2−3 тысячи гривен, но не более. А тот, кто ее хочет брать сейчас, может это сделать более выгодно даже не в интернет-магазине Нацбанка, а покупая через интернет-площадки для коллекционеров.

Так что для глобальной инвестиции эта монета подойдет только для того инвестора, кто готов ждать еще 2−3 года, когда ее нумизматическая стоимость из-за памятных событий вырастет еще процентов на 20−30. То есть такая покупка данной монеты сейчас в магазине Нацбанка — это «игра в долгую».

Памятная монета из золота «Украинский балет». Монета номиналом 50 гривен будет доступна для покупки в количестве 34 шт. с установленным лимитом для заказов каждым клиентом по 2 шт.



Данная монета оказалась «невезучей», хотя интересной, с точки зрения именно инвестиции. НБУ продает ее достаточно давно, на сайте монета есть постоянно (и вне периодов пополнения ассортимента продукции Нацбанком). Поэтому все желающие уже смогли приобрести ее для своих коллекций.

Кроме того, поскольку монета золотая, стоит она недешево, а потому число ее потенциальных платежеспособных покупателей небольшое. Поэтому дополнительного большого спроса на нее нет, и ее стоимость в гривне практически привязана к динамике стоимости золота на международном рынке, плюс очень небольшая накрутка за памятность, которая не растет уже с годами.

Учитывая, что золото стремительно подорожало на внешних рынках, да и курс доллара с 2010 года вырос в разы, владельцы этих монет в накладе в гривневом эквиваленте не остались.

Но на этом ее инвестиционная привлекательность, с коллекционной точки зрения, себя исчерпывает. И если цена золота на определенном этапе начнет проседать, а доллар в Украине сильно расти не будет, подобное вложение на данном этапе может быть для несведущего инвестора достаточно рискованным. Ведь сейчас он будет покупать ее на пике цены.

Зато следующие три монеты, благодаря своей изначальной небольшой стоимости и популярности среди коллекционеров, можно смело назвать хитом для потенциального инвестора. Если проводить расчет рентабельности таких вложений и учитывать ликвидность данного нумизматического материала.

Памятная монета «Военная разведка Украины». Монета отчеканена из нейзильбера номиналом 5 гривен и будет доступна для покупки в количестве 1 764 шт. с установленным лимитом для заказов каждым клиентом по 1 шт.

При изначальной стоимости в 98 гривен монета «Военная разведка Украины» продается на аукционах по цене от 575 до 950 гривен, а на пике ее цена достигала 1000−1200 гривен и более. Это выше начальной цены в 10−12 раз и в 5−9,5 раз дороже при сегодняшнем рынке (когда периодически, как и 26 июня этого года, Нацбанк выставляет их в своем интернет-магазине).

Даже тираж в 75 тыс. экземпляров не особо сбивает цену на рынке. Поскольку НБУ продает монету небольшими порциями. Продавцы данной монеты рассказывали, что в неделю у них уходит в среднем от 5 до 10 штук. То есть монета очень ликвидна и является хорошей инвестицией для тех, кто хочет на ней заработать за достаточно короткий промежуток времени.

Аналогичная ситуация и со следующей монетой, тоже представленной 26 июня в интернет-магазине Нацбанка.

Памятная монета «Страна супергероев. Спасибо волонтерам!» (нейзильбер), номинал 5 гривен. Она будет доступна для покупки в количестве 997 шт. с установленным лимитом для заказов каждым клиентом по 1 шт.

Изначальная низкая цена в сочетании с популярной патриотической темой и относительно небольшими разовыми объемами продаж Нацбанком через интернет- магазин или банки-дистрибьюторы формируют для этой монеты стабильный платежеспособный спрос. Даже с учетом большого тиража в 50 тыс. штук. На аукционах коллекционеров за нее просят от 290 гривен до 520 гривен, то есть в 2,9−5,2 раза больше изначальной нацбанковской цены.

Памятная монета «Страна супергероев. Спасибо энергетикам» посвящена украинским энергетикам. Памятная монета из нейзильбера номиналом 5 гривен и будет доступна для покупки в количестве 1 628 шт. с установленным лимитом для заказов каждым клиентом по 1 шт.

Популярность этой монеты среди коллекционеров чуть ниже, что отражается и на ее цене. Монету продают на аукционных площадках в среднем по 150−250 гривен, то есть в 1,5−2,5 раза дороже отпускной цены магазина Нацбанка.

Находчивые продавцы иногда миксуют подобные монеты по тематике выпуска и зарабатывают на этом значительно больше — в 3−3,5 раза больше нацбанковских цен.

Из нюансов инвестиций в украинскую нумизматику хочу выделить следующие: НБУ пока так и не смог полностью справиться с проблемой удовлетворения спроса на популярную украинскую нумизматическую продукцию и обеспечить эффективную работу своего интернет-магазина. И это при том, что население готово поддерживать свою национальную нумизматическую отрасль. То есть не все монеты и далеко не всегда можно купить в интернет-магазине Нацбанка. Хотя такая возможность дала бы неплохой дополнительный доход от такой деятельности НБУ, который в итоге пошел бы на пополнение бюджета. Остается нерешенной проблема установления «разумного уровня» тиражей монет, чтобы поддерживать интерес к этой продукции и одновременно не обваливать рынок украинской нумизматики. Также необходимо наладить необходимый сервис в части получения коллекционерами необходимой им продукции, а не кормить перекупщиков. Нацбанк часто «не угадывает» необходимый объем той или иной монеты, что приводит к значительным ценовым перекосам. Выход — дать возможность коллекционерам покупать ежегодный абонемент на монеты, что гарантирует возможность их приобрести. НБУ в этом случае уже имел бы реальное представление о востребованности монет и гарантированных объемах их реализации. Кроме этого, по самым востребованным позициям можно сделать и систему донатов в пользу ЗСУ. Уверен, что коллекционеры с пониманием и поддержкой отнеслись бы к этому варианту решения проблемы. Полезные советы для новичков Ну, а теперь подведем некоторые итоги для тех инвесторов, кто хочет зарабатывать на украинской нумизматике: Предмет инвестиции надо хорошо знать, и вложения в украинские монеты здесь не исключение. Советую на первом этапе, пока не приобретете соответствующий опыт, потренироваться на изначально недорогих позициях из нейзильбера, а затем уже переходить на серебро. Как правило, монеты из нейзильбера — самые ликвидные, наиболее «подъемные» для покупки с инвестиционной целью. К тому же, их легче потом продать с выгодным коэффициентом от изначальной цены. По изделиям в нейзильбере особое внимание стоит обращать на популярность темы выпуска, эстетический вид и состояние монеты. Напоминаю, что такие монеты категорически не рекомендуется вынимать из капсулы и трогать руками. Тираж таких монет из нейзильбера также имеет значение для их нумизматической стоимости, но ключевое — популярность темы.

По монетам в серебре, кроме популярности темы, качества чеканки (пруф, анциркулейтед), очень важен и тираж, так как эти монеты уже гораздо дороже. А это сокращает число потенциальных покупателей, то есть существенно влияет на цену, по которой ее потом можно продать. Инвестиции в серебряные монеты Украины могут быть интересны как в ближайшей перспективе (особенно, на хайповых темах), так и в долгих вариантах, если делаете ставку не только на рост стоимости самого драгметалла, но и на рост нумизматической стоимости за счет памятности той или иной даты и тиража монеты. Монеты в золоте больше подойдут для инвесторов, которые делают ставку на рост цены на желтый металл. Хотя и в этом случае нужно учитывать вышеперечисленные нюансы по тиражу и тематике. Например, вышеуказанная монета «Украинский балет»: с коллекционной точки зрения, она не относится к «хитам» украинской нумизматики, но «добрала свое», как инвестиционный инструмент в гривневом и валютном эквиваленте за счет роста мировых цен на золото и роста курса доллара относительно гривны. То есть это больше инвестиционное вложение «в долгую» — не забываем, что выпущена она была еще в 2010 году. При решении о покупке той или иной монеты для себя или с целью инвестиции обязательно изучите рынок, посмотрите цены не только в интернет-магазине Нацбанка, но и на специализированных аукционных площадках. И только тогда принимайте окончательное решение о месте покупки и размере бюджета на нее. Не забывайте, что практически на всех специализированных аукционных площадках для коллекционеров есть варианты «предложить свою цену». Торгуйтесь, это поможет существенно сэкономить в некоторых случаях или же «нащупать» реальную цену монеты. Не бойтесь экспериментировать при таких инвестициях и коллекционировании. Это не только расширит кругозор, но и поможет неплохо зарабатывать на данном рынке. А опыт приходит всегда только в том случае, если начинаете реально инвестировать, а не только рассуждать об этом.