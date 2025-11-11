Как заработать на опционах на фондовом рынке: пошаговая инструкция стратегии The Wheel

Опционы становятся все более популярными среди инвесторов на фондовом рынке, ведь это инструмент, который позволяет получать сотни процентов доходности при условии четкого контроля риска. Подробнее об опционных сделках и стратегии The Wheel рассказала «Минфину» инвестиционная экспертка Алина Воронюк.

Инвестиции в опционы

Инвестиции в опционы позволяют не только получать прибыль от колебаний рынка, но и эффективно управлять рисками и формировать стабильный доход.

С помощью опционов инвестор может не просто делать ставки на рост или падение рынка, но и:

застраховать свои позиции от внезапных обвалов,

получать стабильный доход,

покупать акции желаемых компаний по цене ниже рыночной.

Одной из самых популярных стратегий, сочетающей все эти возможности, является «The Wheel Strategy» (Стратегия «Колесо»). Рассмотрим ключевые этапы ее реализации.

Что такое The Wheel Strategy и как она работает

The Wheel Strategy — это одна из популярных опционных стратегий, которая позволяет инвестору получать регулярный доход за счет премий. Ее логика построена на циклическом использовании двух базовых подходов.

Сначала инвестор продает put-опцион и получает премию. Если акция упадет до цены страйка, ему придется купить ее — этого стоит ожидать, даже если ставка была только на премию. Таким образом, инвестор покупает акцию дешевле, чем на рынке, учитывая полученную премию.

Далее, уже владея акциями, инвестор продает call-опцион, что снова приносит ему премию. Если акцию выкупят по страйку, инвестор получает деньги обратно — и цикл начинается сначала: он снова продает put, получает премию, покупает акции, продает call, получает премию и так далее.

Таким образом, стратегия «Колесо» работает как непрерывный процесс: инвестор имеет либо акции, либо наличные, но в любом случае регулярно получает премии от опционов. Это способ создавать стабильный дополнительный доход, используя простую последовательность действий.

Эта стратегия часто применяется для получения постоянного дохода от премий. Она имеет ряд преимуществ, в частности дает возможность приобрести акции дешевле их рыночной цены. Кроме того, «колесо» может служить инструментом хеджирования рисков, связанных с падением стоимости акций.

В то же время стратегия имеет и определенные риски. Инвестор должен самостоятельно оценить, являются ли они приемлемыми для его портфеля. Если цена акций существенно снижается и происходит их выкуп, реализовать стратегию повторно может быть сложно, ведь котировки могут оставаться ниже страйка в течение длительного времени. Также может быть трудно продать акции, если рыночная цена значительно отличается от выбранного страйка — хотя премия все равно остается доходом инвестора.

Иногда возникает обратная ситуация: цена акции растет значительно выше страйка, и тогда инвестор, в соответствии со своими обязательствами, вынужден продать актив по заранее определенной цене. В таком случае он не получает полной прибыли от дальнейшего роста акций.

Что стоит учесть, выбирая The Wheel Strategy

Стратегия «Колесо» лучше всего работает с отдельными акциями или ETF, имеющими стабильную волатильность, умеренную цену для вашего портфеля и достаточную ликвидность опционов. Идеальным выбором являются компании со стабильным финансовым состоянием, положительной историей доходности и прогнозируемой динамикой цены.

Чрезмерная волатильность может увеличить размер премии, но в то же время повышает риск резких ценовых колебаний — например, падения стоимости акций после публикации финансовых отчетов или негативных новостей.

Для небольших портфелей важно учитывать стоимость базового актива, ведь продажа одного опциона всегда предполагает контракт на 100 акций. Опционные сделки целесообразно рассматривать как дополнение к основному инвестиционному портфелю, а не его основу.

Оптимально, чтобы доля таких позиций не превышала 5−10% от общей стоимости портфеля. Это позволяет снизить риски и избежать лишнего стресса во время рыночных колебаний — особенно если стратегия используется для регулярного получения дохода.

Применение стратегии «Колесо»: шаг за шагом

Рассмотрим практическую ситуацию, чтобы наглядно продемонстрировать, как работает стратегия «Колесо», а также оценить ее потенциальный доход и риски.

Компания NVIDIA (NVDA) является примером качественного эмитента с высокой ликвидностью, стабильным бизнесом и прогнозируемыми движениями цены. Понимание фундаментальных показателей компании позволяет инвестору быть готовым удерживать акции в портфеле, если они попадут туда после выполнения стратегии.

Шаг 1. Продажа Put-опциона

Продажа put-опциона осуществляется со страйком $190 и датой экспирации 31.10.2025.

На момент сделки цена акции составляет $180, а полученная премия — $825.

Поскольку каждый опционный контракт покрывает 100 акций, брокер блокирует на счете $19 000 ($190×100) в качестве обеспечения обязательства купить акции, если их рыночная цена будет $190 или ниже. Премия в размере $825 предоставляется инвестору сразу после продажи опциона и может использоваться по его усмотрению.

Суть сделки заключается в том, что инвестор берет на себя обязательство купить 100 акций NVDA по цене $190, даже если на дату экспирации их рыночная цена будет ниже этого уровня.

В случае исполнения опциона (assignment) фактическая цена входа в позицию с учетом полученной премии составит:

$190 — ($825 / 100) = $181,75 за акцию.

Если цена NVDA останется выше $190 на момент экспирации, опцион сгорает, премия в размере $825 остается у инвестора, и он может повторно продать новый put-опцион, продолжая цикл стратегии.

Шаг 2. Продажа call-опциона после получения акций

Если после экспирации инвестор получает акции NVDA, следующим этапом стратегии является продажа покрытого call-опциона.

Предположим, осуществляется продажа call-опциона со страйком $200 и датой экспирации 21.11.2025, получая премию в размере $682.

Суть сделки заключается в том, что инвестор берет на себя обязательство продать 100 акций NVDA по цене $200, даже если их рыночная стоимость будет выше.

Если на момент экспирации цена NVDA останется ниже $200, опцион не будет исполнен. В таком случае инвестор сохраняет и акции, и премию — после чего может повторно продать новый call-опцион, продолжая цикл стратегии.

Если рыночная цена превысит уровень страйка, акции будут вызваны (assigned), то есть проданы за $200. В этом случае инвестор фиксирует прибыль от роста стоимости акций и сохраняет полученные премии по обоим опционам — как по put, так и по call.

Результат за два месяца

Итоговый результат реализации стратегии зависит от выбранных параметров опционов, динамики рынка и дисциплины инвестора. После выполнения обоих опционных сделок можно подвести итоги и оценить финансовый эффект.

Общий доход за неполные два месяца составляет $1 507, из которых:

$825 — прибыль от продажи put-опциона;

$682 — прибыль от продажи call-опциона.

Если сравнить этот результат с заблокированным капиталом в $19 000, доходность составляет около 8% за менее чем два месяца, что эквивалентно почти 50% годовых в пересчете.

Этот пример демонстрирует, что The Wheel Strategy может обеспечивать стабильный доход даже без активной торговли акциями. В то же время важно учитывать риски:

в случае резкого падения цены акций инвестор обязан их выкупить;

при значительном росте стоимости прибыль ограничивается страйковым ценой проданного call-опциона.

Именно поэтому эта стратегия лучше всего подходит для надежных, предсказуемых компаний и целесообразна в качестве дополнения к диверсифицированному портфелю, а не его основы. Для небольших портфелей стоит выбирать более доступные позиции или попробовать первые сделки в демонстрационном режиме, без риска для реального капитала.

*Помните: любые инвестиционные решения должны основываться на вашем собственном анализе, понимании рисков и финансовых целях. Этот материал носит исключительно образовательный характер и не является инвестиционной рекомендацией. Перед принятием любых инвестиционных решений обязательно проконсультируйтесь с финансовым консультантом и самостоятельно проанализируйте все возможные риски.