українська
10 ноября 2025, 15:20

Как тактика «гибкого мышления» может сделать из инвестора миллиардера

«Гибкое мышление», или умение быстро адаптироваться к новым обстоятельствам и менять позиции, играло решающую роль в восхождении на финансовую вершину одного из величайших инвесторов современности Стэнли Друкенмиллера. Хотя наиболее известен он работой с Джорджем Соросом, когда они вместе сломали Банк Англии в 1992 году, за десятки лет работы он неоднократно демонстрировал действия, которые могут стать примером для розничных инвесторов. Чему именно стоит поучиться у финансовой легенды, рассказал инвестиционный эксперт Евгений Пилипец.

«Гибкое мышление», или умение быстро адаптироваться к новым обстоятельствам и менять позиции, играло решающую роль в восхождении на финансовую вершину одного из величайших инвесторов современности Стэнли Друкенмиллера.

Кратко о Стэнли Друкенмиллере

Стэнли Друкенмиллер родился в 1953 году в Пенсильвании. Он начал карьеру в качестве аналитика в Pittsburgh National Bank, где проявил талант к прогнозированию рыночных тенденций. В 1988 году он присоединился к Джорджу Соросу в Quantum Fund и стал его главным стратегом.

После того как Друкенмиллер покинул команду Сороса в 2000 году, он возглавлял Duquesne Capital до 2010 года. Затем закрыл фонд, чтобы сосредоточиться на управлении собственным капиталом. Фонд Duquesne Capital под его руководством демонстрировал среднегодовую доходность около 30% в течение 30 лет (с 1981 по 2010 год) без единого убытка. По некоторым источникам, точная среднегодовая доходность составляла 30,4%.

После закрытия фонда в 2010 году Друкенмиллер перешел в управление Duquesne Family Office, где производительность также остается высокой, но уже не в формате хедж-фонда.

Тактика «гибкого мышления»: адаптивность как ключ к успеху

Центральным элементом стратегий Друкенмиллера является «гибкое мышление» — умение иметь четкую позицию, но не быть к ней слишком привязанным, чтобы своевременно менять взгляд в случае появления новых данных. Это противоположность догматизму: инвестор должен отделять личные убеждения от торгов, чтобы избежать крупных ошибок. Инвестор не раз доказывал это на практике — в частности, во время краха 1987 года. Накануне обвала он сменил короткую позицию на длинную (130%), но уже на следующий день, поняв ситуацию, оперативно вернулся к короткой позиции и получил прибыль.

Еще один показательный пример — его короткая позиция против британского фунта в 1992 году. Ожидая рецессию в Великобритании и повышение ставок Бундесбанком после объединения Германии, Друкенмиллер сначала инвестировал $1,5 млрд, а затем, по совету Сороса, увеличил ставку до $5,5 млрд — то есть на весь капитал фонда. Эта сделка принесла миллиардные прибыли и показала, как гибкость позволяет действовать решительно, когда уверенность в прогнозе максимальна.

Друкенмиллер использует комбинацию методов:

  • фундаментальный анализ — для идентификации тенденций
  • технический — для определения тайминга
  • сентиментальный — для оценки настроений рынка.

Он не привязан к одному инструменту, а применяет то, что работает. Ошибка 1999 года с интернет-акциями, когда он потерял $3 млрд, научила его еще большей дисциплине: гибкость не означает эмоциональность, а быстрое реагирование на факты.

Что сейчас покупает Стэнли Друкенмиллер

Последние доступные данные о его портфеле основаны на форме 13 °F за II квартал 2025 года (представленной 15 августа 2025 года в SEC), которая отражает позиции по состоянию на 30 июня 2025 года. Общая стоимость портфеля выросла до $4,07 млрд (с $3,06 млрд в I квартале) при 69 акциях. Оборотная способность составила около 31−61%, что свидетельствует об активном перераспределении: 35 новых покупок, 18 полных выходов, увеличение в 13 и сокращение в 18 позициях.

Во II квартале Друкенмиллер добавил новые ставки в технологии, медицинский сектор и развлечения, отражая уверенность в восстановлении этих отраслей. Основные покупки формируют значительную долю изменений в портфеле инвестора:

  • Entegris Inc (ENTG): новая позиция — 1 645 885 акций ($133 млн — 3,26% портфеля). Компания по производству полупроводниковых материалов, выигрывающая от бума чипов.
  • Microsoft Corp (MSFT): новая позиция — 200 930 акций ($100 млн — 2,46%). Увеличение фокуса на облачные технологии и AI.
  • Warner Bros. Discovery Inc (WBD): новая позиция — 6 537 160 акций ($75 млн — 1,84%). Ставка на медиа и стриминг, несмотря на отраслевые вызовы.
  • Insmed Inc (INSM): увеличение на 64,6% (добавлено 884 385 акций, всего 2 253 435, $227 млн — 5,57%). Биотехнологическая компания с фокусом на редкие заболевания — одна из топовых ставок.
  • Roku Inc (ROKU): увеличение на 123% (добавлено 606 900 акций, всего 1 100 500, $97 млн). Платформа стриминга, пользующаяся спросом на цифровой контент.
  • Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSM): увеличение на 27,77% ($173 млн — 4,26%). Ключевой игрок в сфере чипов, выигрывает от глобального спроса на полупроводники.

Другие новые или увеличенные позиции: Citigroup ©, Sea Ltd (SE), Restaurant Brands International (QSR), Nu Holdings (NU), Unity Software (U), SpringWorks Therapeutics (SWTX), Amazon (AMZN), DocuSign (DOCU), Flutter Entertainment (FLUT) — позиции заметно расширены, преимущественно в направлении компаний игорного и цифрового бизнеса.

Какие акции инвестор продал во II квартале 2025 года

Друкенмиллер зафиксировал часть прибыли и уменьшил экспозицию в более рискованных сегментах — в частности, в e-commerce и энергетике, которые, по его мнению, сейчас переоценены. Полные выходы составили 18 позиций, среди которых:

  • Palantir Technologies (PLTR): полная продажа (770 000 акций). Заменено на Broadcom (AVGO) — новая ставка на $24 млн, продажа осуществлена из-за беспокойства по поводу оценки AI-акций.
  • Coupang Inc (CPNG): сокращение на 55,87% (влияние 3,73% портфеля). E-commerce в Азии, где инвестор увидел замедление роста.
  • Natera Inc (NTRA): сокращение на 2,92% (осталось $521 млн, 12,8% — все еще занимает лидирующие позиции). Фиксация прибыли в секторе генетики.
  • Coherent Corp (COHR): сокращение на 47,89% (влияние 2,26%). Оптоэлектроника. Вероятно, продажа произошла из-за волатильности.
  • Philip Morris International (PM): Сокращение на 2,08% ($175 млн). Табачная отрасль, где фиксировали прибыль после роста.
  • YPF SA (YPF): Сокращение на 66,08% (влияние 1,57%). Аргентинская нефть, выход произошел из-за геополитических рисков.

Другие сокращения включают: Woodward (WWD), Tesla (TSLA) — частичная продажа (18 800 акций), Applovin (APP) — небольшая позиция ($31 млн, 0,77%), но удержана.

Искусство менять курс в нужный момент

Для Друкенмиллера гибкость — это не проявление сомнений, а признак дисциплины и профессионализма. Именно поэтому, имея 40 лет опыта, выдающийся инвестор показывает, что успешное инвестирование — это не только анализ и стратегия, но прежде всего способность мыслить гибко.

Умение быстро реагировать на изменения, признавать ошибки и адаптировать позиции делает инвестора устойчивым в любых рыночных условиях. Именно это отличает тех, кто просто наблюдает за трендами, от тех, кто их формирует.

Читайте также: Гейтс и известные инвесторы все более скептичны по поводу роста ИИ-компаний

Этот принцип можно применить не только к инвестированию, но и к любой деятельности, где быстрые изменения являются нормой. Гибкое мышление позволяет принимать смелые решения без чрезмерного риска. Именно такая способность адаптироваться обеспечивает долгосрочный успех в изменчивом мире.

Автор:
Пилипец Евгений
Инвестиционный эксперт Пилипец Евгений
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
