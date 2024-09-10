Как популярность гибридов спасла платину от обвала цены

Спрос на гибриды растет на фоне замедления роста популярности электромобилей. Это оказалось хорошей новостью не только для традиционных автоконцернов, но и для металлов платиновой группы (МПГ). Как новый тренд поддерживает цены на них, рассказывает Reuters. «Минфин» публикует перевод ключевых тезисов.

Резкий рост продаж гибридных автомобилей на фоне замедления роста числа продаж электромобилей (EV) может обеспечить неожиданный рост спроса на металлы платиновой группы в ближайшие годы, подобно тому, как сейчас прогнозируется увеличение срока службы угля.

МПГ — в основном платина и палладий — сталкиваются с долгосрочным структурным снижением спроса, поскольку их основное применение — очистка выхлопных газов автомобилей, а этот процесс не требуется в чистых EV.

Несколько лет назад перспективы МПГ и таких производителей, как Anglo Platinum, Impala Platinum и Sibanye Stillwater, казались мрачными, поскольку продажи электромобилей росли, и ожидалось, что падение спроса будет резким.

Но замедление роста продаж электромобилей и увеличение спроса на гибридные автомобили, которым требуются каталитические нейтрализаторы для снижения загрязнения окружающей среды, дали драгоценным металлам новую жизнь, потенциально снизив цены на них и продлив работу некоторых шахт.

«Вы по-прежнему наблюдаете снижение общего спроса, но это не внезапный обвал, который прогнозировался в некоторых предыдущих сценариях», — сказал Маркус Гарви, глава отдела товарной стратегии Macquarie Bank в Сингапуре. По данным консалтинговой компании Rho Motion, рост продаж чистых EV в мире в первой половине 2024 года замедлился до 11% в годовом исчислении, в то время как продажи подключаемых гибридов (PHEV) подскочили на 44%.

Для EV эти цифры являются значительным падением, по сравнению с показателями двухлетней давности, когда продажи резко выросли на 77%.

По словам Гарви, у ситуации с МПГ есть некоторые параллели с ситуацией с углем, который постепенно выводится из оборота, по мере того, как правительства сокращают выбросы углекислого газа, но все еще будет необходим в течение многих лет, пока не будет внедрено больше возобновляемых источников энергии.

Слабые цены на МПГ в настоящее время сдерживают инвестиции в производство, и если шахтеры решат закрыть предприятия из-за низкой рентабельности, цены могут стать нестабильными.

Влияние гибридов

По мнению аналитиков, рост гибридов может продлиться до 2030 года или дольше, продлевая период, когда МПГ будут необходимы.

«Некоторый возврат к гибридам может оказаться весьма значимым для долгосрочной устойчивости индустрии МПГ», — говорит директор по МПГ в консалтинговой компании Metals Focus Вильма Свартс.

По данным производителя катализаторов и специалиста по МПГ Johnson Matthey, слабые продажи EV означают, что совокупные продажи бензиновых и гибридных автомобилей, которые, как ожидалось в прошлом году, не изменятся, выросли на 9%.

«Только это увеличило наши оценки спроса на МПГ для автомобильной промышленности на 600 тыс. унций», — говорится в отчете компании, добавляя, что общий спрос на МПГ для автомобильной промышленности вырос на 8% в прошлом году — до 13,1 млн унций, что является вторым самым высоким показателем за всю историю.

Кто покупает гибриды

Наибольший рост наблюдается в Китае, где продажи PHEV выросли на 70% в первой половине года. Консалтинговая компания Alix Partners более чем в два раза повысила свой прогноз глобальной доли PHEV — до 12% к 2030 году, с 5% два года назад.

Исследование, проведенное Alix в этом году, показало, что на двух крупнейших мировых автомобильных рынках, в США и Китае, более 80% потребителей, которые, скорее всего, купят EV, склоняются к PHEV, а не к чистому EV.

Это может повысить спрос на МПГ, поскольку для PHEV требуется на 10−15% больше платиновых металлов, чем для бензиновых автомобилей, так как при запуске холодного двигателя загрязнение окружающей среды выше, сказал Свартс. Бензиновые двигатели в гибридах, особенно PHEV, используются редко, и поэтому часто запускаются холодными.

Перераспределение ресурсов

По мнению аналитиков, тенденция к переходу на гибриды сохранится до тех пор, пока EV не смогут конкурировать по цене с бензиновыми автомобилями во всем мире, пока аккумуляторы не обеспечат большую дальность поездки и пока не увеличится количество зарядных станций.

Многие автопроизводители рады переключить свои ресурсы на гибриды, у которых более высокая маржа, чем у EV.

На прошлой неделе сообщалось, что крупнейший в мире автопроизводитель Toyota на треть сократил свои планы по производству EV на 2026 год, а шведская компания Volvo Cars отказалась от своей цели стать полностью электрической к 2030 году.

Ford, Toyota и Stellantis в последние месяцы улучшили свои планы по выпуску гибридов.

«Автопроизводители пытаются найти оптимальное решение, с точки зрения прибыльности, приемлемости для потребителей и соблюдения нормативных требований», — сказал Свартс.

Новые американские правила по выбросам вредных веществ в атмосферу также способствуют улучшению перспектив гибридов, позволяя автопроизводителям выполнять требования по выпуску EV за счет увеличения количества газоэлектрических гибридов.

В США и Канаде наблюдается наибольший рост продаж обычных гибридов — на 33% в первой половине 2024 года.

Каждый дополнительный миллион автомобилей, нуждающихся в катализаторах, увеличит спрос на МПГ примерно на 150 тыс. унций, говорит Свартс.

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В Китае, где цены на электромобили уже сравнялись с ценами на бензиновые автомобили, многие потребители предпочитают подключаемые гибриды с увеличенным запасом хода. В таких автомобилях бензиновый двигатель используется исключительно для зарядки аккумулятора, обеспечивая большую дальность поездки.