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27 декабря 2024, 13:30 Читати українською

Как понять настроения инвесторов и успешно воспользоваться ситуацией на рынке

Инвесторы покупают акции, что бы получить доход, а компании выпускают свои ценные бумаги для развития бизнеса. Цена этих активов зависит от локальной или глобальной ситуации в экономике, новостного фона, геополитической стабильности и других сопутствующих факторов. Но есть то, на чем основывается большинство рыночных движений — это люди и эмоции, которые движут действиями. Инвестиционный эксперт Евгений Пилипец рассказал как настроения инвесторов влияют на цену акций и как можно этим воспользоваться.

Инвесторы покупают акции, что бы получить доход, а компании выпускают свои ценные бумаги для развития бизнеса.

Психологические основания действий инвесторов

Настроения на фондовом рынке влияют на спрос и предложение, что отражается на ценах. В бычьем рынке активы растут, а в медвежьем — падают. Трейдеры используют индикаторы настроений с торговыми стратегиями для улучшения сигналов. Ключевым фактором прибыли является правильная оценка настроения и своевременные действия.

Поведенческая финансовая теория Канемана и Тверски демонстрирует различные формы психологически обоснованной «иррациональности» инвесторов. Все больше доказательств подтверждают, что инвесторы ограниченно рациональны, и их решения часто основываются на восприятии мира или поведении других, а не на фундаментальных принципах. Когнитивные и эмоциональные факторы влияют на рыночное поведение и часто приводят к предвзятым инвестиционным решениям. Среди основных искажений:

  • чрезмерная уверенность в своей способности прогнозировать;
  • использование эмпирических правил при распределении инвестиций;
  • трудности с корректировкой своих взглядов в соответствии с новой информацией;
  • чрезмерная зависимость от прошлых результатов.

Теория «животного духа» Джона Мейнарда Кейнса предполагала когнитивные предубеждения, которые возникают в условиях неопределенности, под влиянием инстинктов, а их чувства диктуют как действовать:

  • когда рынок растет, инвесторы стремятся к нему в ожиданиях нереалистичных прибылей и корректируют свои портфели;
  • когда последует неизбежный спад, инвесторы станут все более пессимистичными, но при этом, как ни странно, будут держаться за свои рисковые портфели, чтобы избежать капитализации убытков.

Стадное поведение неизбежно связано с рыночными настроениями и может допускать иррациональный энтузиазм, который часто проявляется в форме неэффективных цен и пузырей.

Индикаторы настроений рынка

Многие инвесторы зарабатывают через покупку акций, которые неправильно оценены из-за рыночных настроений. Для выбора лучших активов они используют различные индикаторы, как индекс волатильности CBOE (VIX), индекс максимума-минимума, индекс бычьего процента (BPI) и скользящие средние.

VIX, также известный как индекс страха, является важным инструментом для трейдеров. Он зависит от цен опционов и показывает ожидаемую волатильность S&P 500. Высокий уровень VIX может указывать на растущее беспокойство, что может свидетельствовать о достижении дна рынка. Низкий показатель индекса, напротив, может отражать самоуспокоенность рынка и говорить о его возможном пике.

Индекс максимума-минимума сравнивает количество акций, что достигли 52-недельных максимумов, с акциями, которые установили 52-недельные минимумы. Если индекс ниже 30%, это указывает на низкие цены и медвежье настроение. Когда индекс превышает 70%, акции торгуются близко к максимумам, что отражает оптимизм на рынке.

Инвесторы часто используют 50-дневную и 200-дневную скользящие средние для оценки рыночных настроений. Когда 50-дневная скользящая средняя пересекает 200-дневную снизу вверх, это называют «золотым крестом», что сигнализирует о бычьих настроениях и росте импульса. Если же 50-дневная скользящая средняя опускается ниже 200-дневной, это называется «крестом смерти», что указывает на медвежьи настроения и снижение цен.

Как это было в 2022 году

Настроения инвесторов формируются под влиянием множества факторов: от экономических данных и действий центральных банков до человеческих эмоций и влияния социальных сетей. Понимание этих факторов помогает прогнозировать рыночные движения и принимать более обоснованные инвестиционные решения. В современных условиях глобализации и информационного потока, инвесторам особенно важно сохранять критический подход к новостям и избегать импульсивных решений.

Неопределенные экономические перспективы часто приводят к резким колебаниям на фондовом рынке между бычьими и медвежьими настроениями. Мы можем использовать пример из начала 2020-х годов. Страх среди инвесторов усиливался в определенные моменты 2022 года, что привело к внутридневной волатильности индекса S&P 500. Подобных случаев не замечали со времен Великой рецессии 2008 года.

Индекс волатильности S&P 500

Источник: TradingView

Роль социальных сетей

Социальные медиа стали важным фактором формирования рыночных настроений. Платформы, как Reddit, могут усиливать мнения и настроения небольших групп, что часто вызывает резкие колебания цен на акции. Например, популярный хэштег или вирусный пост о компании может быстро изменить общественное восприятие и повлиять на стоимость ее акций.

В начале 2021 года инвесторы на Reddit создали прецедент, что привело к резкому росту акций GameStop. Крупные хедж-фонды начали занимать короткие позиции. В результате более 100% акций оказались в шортах, что вызвало шорт-сквиз. Стоимость акций взлетела с $20 до $483, что составило более 2400%. Розничные инвесторы с Reddit стали основным фактором роста.

Некоторые хедж-фонды понесли убытки, а индивидуальные инвесторы получили прибыль. Этот случай показал, как социальные сети могут влиять на финансовые рынки и продемонстрировал силу коллективных действий розничных инвесторов. Многие крупные хедж-фонды и институциональные инвесторы начали активно занимать короткие позиции на акции компании в ожидании падения цен.

В результате более 100% акций компании находились в шортах, что создало возможность для шорт-сквиза. Стоимость акций GameStop взлетела с $20 до $483 за акцию. Рост составил более 2400%, а спровоцировали его розничные инвесторы с Reddit, которые массово скупали акции и опционы.

Некоторые хедж-фонды, как Melvin Capital, получили миллиардные убытки из-за шорт-сквиза. В то же время ряд индивидуальных инвесторов, которые участвовали в этом движении, получили значительные прибыли.

Как использовать настроения рынка

Наиболее распространенный способ использования рыночных настроений — это торговля в соответствии с преобладающими трендами. Это является эффективной стратегией для долгосрочных инвесторов.

Когда рынок оптимистичен, цены на акции и другие ценные бумаги, как правило, растут. Это приводит к приросту капитала и стабильному доходу от дивидендов в будущем. Этот процесс часто называют стадным поведением, который может привести к образованию пузырей и эффекту безбилетника.

Стадный инстинкт не всегда является надежной инвестиционной стратегией. Некоторые инвесторы предпочитают действовать против преобладающих настроений на рынке. В периоды пессимизма они ищут недооцененные акции с сильными фундаментальными показателями, которые предлагают значительный потенциал роста в будущем, но доступны по выгодной цене.

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