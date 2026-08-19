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19 августа 2026, 17:50 Читати українською

Как открыть собственный отель: пошаговый план

О том, что нужно делать (а что делать не стоит), чтобы однажды сказать «Да, я владелец отеля!», в колонке для NV пишет Сергей Жук, совладелец и СЕО компании HBD (специализируется на полном цикле создания и управления проектами в сфере гостеприимства). «Минфин» выбрал главное.

О том, что нужно делать (а что делать не стоит), чтобы однажды сказать «Да, я владелец отеля!

Что нужно, чтобы открыть отель? Еще десять лет назад ответ был вполне очевиден: вам требовались огромные средства, большой земельный участок, команда архитекторов и несколько лет на строительство. В итоге вы получали отель на 150 номеров, которым — при условии достижения договоренности — управлял бы международный гостиничный оператор. Сегодня же существуют и более экономичные пути: ваш отель может состоять всего из пяти комнат в старом доме, превращенных в место, куда люди будут приезжать прежде всего ради атмосферы.

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Идея и концепция

Уютный семейный отель в альпийском стиле, расположенный на склонах Карпат, — это идея. А продуманные ответы на вопрос «почему люди должны приехать именно сюда» — это уже концепция. Концепция базируется на тщательном изучении локации и исследовании рынка. И именно концепция определяет всё остальное: архитектуру, номерной фонд, инфраструктуру и даже экономику проекта.

Существует несколько распространенных ошибок, которые допускают начинающие отельеры на этапе формирования концепции. Первая из них — стремление вместить в одну концепцию все интересное, что было подсмотрено в различных отелях мира.

Вторая — неверная оценка масштабов будущего отеля: например, желание создать огромный ресторан при гостинице с небольшим номерным фондом. Третий ошибочный путь — выбор формата, который не будет успешным в данной конкретной локации. Чтобы избежать этой фатальной ошибки, необходимо вернуться к двум «китам», на которых строится любая удачная концепция: изучению локации и анализу рынка.

Но самая опасная ошибка, связанная с разработкой концепции, — это бездумно скопировать успешный проект. То, что сработало в одном месте, не обязательно сработает в другом. Кроме того, обилие однотипных, лишенных оригинальной идеи концепций вредит всему рынку, снижая его качественный уровень. Разработка концепции — это, пожалуй, самая дешевая часть проекта, а вот последствия неудачной концепции обходятся дороже всего.

Как разработать финансовую модель

Можно ли понять, насколько успешным будет отель и какую доходность он покажет, еще до его постройки? Да, конечно: для этого необходимо разработать грамотную финансовую модель, учитывающую множество факторов — локацию, номерной фонд, стоимость строительства, способы привлечения инвестиций и многое другое.

Разумеется, реальность впоследствии вносит коррективы в финансовые прогнозы, но, как правило, незначительные. Ведь создание финансовой модели — это вполне прагматичный процесс; можно сказать, точная наука.

Независимо от того, какой отель вы строите — на 15 номеров или на 150, — его прибыльность будет рассчитываться по одному и тому же принципу. Если взять 100% дохода, то примерно 30% из них составят расходы на оплату труда, еще 30% — стоимость продуктов, около 12% — коммунальные платежи, и примерно столько же — налоги.

Таким образом, остается около 15% прибыли. А чтобы определить, от какой суммы нужно исчислять эти 15%, необходимо сначала понять, кто именно будет приезжать в отель, как часто, на какой срок и в каком количестве, а главное — сколько денег эти люди готовы оставить в вашем отеле.

И чтобы найти ответы на все эти финансовые вопросы, нужно прежде всего понять: любой отель — это не просто здание, это эмоциональный опыт. Качество, яркость и глубина этого опыта напрямую влияют на сумму, которую гость готов заплатить.
Иными словами, прежде чем строить финансовую модель, вы должны для себя уяснить, зачем люди будут посещать ваш отель. А когда финмодель будет готова, вы поймете, какую прибыль сможете получать благодаря этим эмоциям и стоит ли проект тех усилий, которые вы собираетесь в него вложить.

Открыть отель — это только начало

Путь от создания концепции и финансовой модели до открытия отеля вполне предсказуем и понятен. Когда концепция готова, на ее основе формируется техническое задание для архитекторов. После разработки архитектурных и дизайнерских решений начинается проектирование.

Когда проект утвержден, стартует строительство. Параллельно идет выбор и закупка всего необходимого оборудования: от стиральных машин и пылесосов до полотенец и посуды. Отдельная история — создание ресторана и SPA, если эти объекты предусмотрены в вашем будущем отеле. И вот, наконец, мы выходим на финишную прямую, называемую pre-opening, то есть подготовку к открытию отеля… Но открытие отеля — это лишь начало, и самое сложное еще впереди!

Надеюсь, на этапе подготовки к открытию вы всё сделали правильно: собрали отличную команду, провели обучение, зафиксировали стандарты работы, проработали маркетинг и продажи и даже успели протестировать работу отеля в тестовом режиме.

Кажется, всё работает как надо, но именно здесь начинается самое сложное и утомительное. Это ежедневная рутинная работа по управлению отелем: финансовый контроль, управление операционной эффективностью и доходами, работа с командой и постоянное совершенствование продукта.

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Отель — это живой бизнес, успех которого зависит от множества факторов, и все они требуют постоянного контроля и совершенствования. Сложно? Да. Интересно? Безусловно! И если вы будете изо дня в день всё делать правильно, относясь к своему отелю не просто как к бизнесу, а как к воплощению собственной мечты и личного представления о гостеприимстве, то ваши гости непременно это почувствуют. И будут возвращаться в ваш отель снова и снова.

Источник: Минфин
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