Как можно накопить средства к пенсии поколению Х

Финансовая безопасность в старости остается одним из самых слабых звеньев личных финансов украинцев. По результатам исследования Work.ua, более половины граждан (54%) не имеют никаких сбережений, еще 19% могут прожить на накопленное не более месяца. Лишь 11% респондентов имеют резерв, достаточный хотя бы на полгода. Об инструментах, которые помогут украинцам подготовиться к финансовой стабильности в старшем возрасте, рассказала «Минфину» инвестиционный эксперт Алина Золотар.

Пенсионные сбережения в Украине: почему большинство граждан не готовы к старости

Ситуация с пенсионными сбережениями еще сложнее. По данным Gradus Research, только 6,1% украинцев накопили деньги на пенсию. В то же время более половины (53%) планируют жить исключительно на государственные выплаты, а 22% — рассчитывают работать и дальше или содержать себя текущей зарплатой. Еще около 11% считают, что в старости их должны содержать дети или родственники.

Основные барьеры для создания пенсионных накоплений остаются неизменными:

низкий уровень доходов (68% респондентов);

высокие кредитные обязательства (9%);

недостаток финансовой дисциплины (6%);

отсутствие знаний об инструментах сбережения (3%);

отсутствие четкой финансовой цели (2%).

Таким образом, только каждый десятый украинец реально способен откладывать средства на пенсию, тогда как большинство даже не имеет ресурсов, чтобы начать.

Проблема особенно актуальна для поколения Х, которое уже приближается к пенсионному возрасту, но до сих пор не сформировало финансовой подушки безопасности.

На какую пенсию может рассчитывать поколение Х в Украине

Пенсионная система Украины базируется на трех уровнях: солидарном, обязательном накопительном и негосударственном пенсионном обеспечении. Однако сегодня подавляющее большинство украинцев получает выплаты именно из солидарной системы.

Механизм ее прост: взносы нынешних официально трудоустроенных работников направляются на выплаты нынешним пенсионерам. Это создает эффект взаимной поддержки поколений, однако система имеет существенный недостаток — нехватку средств для выплат, которая усугубляется демографическим спадом и уменьшением количества налогоплательщиков.

По данным Пенсионного фонда, средняя пенсия в 2024 году составляла 5 743 грн, а минимальная — всего 2 361 грн, что не позволяет обеспечить достойный уровень жизни после выхода на пенсию.

Демографический кризис не является уникальным для Украины — подобная ситуация наблюдается в большинстве стран Европы. Именно поэтому государства постепенно повышают пенсионный возраст, пытаясь сбалансировать количество плательщиков и получателей пенсий.

С 2025 года в Украине запланирован запуск обязательной накопительной системы, при которой каждому работнику будут открывать персональный счет для регулярных взносов из заработной платы. Эти средства должны накапливаться в течение жизни и приносить процентный доход.

Впрочем, до сих пор остаются нерешенными ключевые вопросы:

как и куда будут инвестироваться эти средства,

каким будет механизм их защиты,

кто будет контролировать эффективность системы.

И так, поколение Х — украинцы, которые сейчас приближаются к пенсионному возрасту, — стоят перед выбором:

довериться государству, ожидая реального внедрения накопительной системы;

взять ответственность на себя, самостоятельно формируя частные накопления через финансовые инструменты и инвестиционные продукты.

Эффективные способы самостоятельного накопления средств для беззаботной старости поколения Х

Инвестирование

Современные украинцы имеют все больше возможностей для самостоятельного формирования финансового резерва на пенсию. Самым распространенным и одновременно одним из самых эффективных способов является инвестирование.

В Украине доступны следующие основные направления:

Облигации внутренних государственных займов (ОВГЗ) — один из самых безопасных вариантов для консервативных инвесторов. Минимальный порог входа составляет около 1 000 грн, а государство гарантирует 100% возврат вложенных средств.

Недвижимость — традиционно популярный актив, который позволяет сохранить капитал. В то же время во время войны этот инструмент несет повышенные риски из-за возможных разрушений объектов и колебаний спроса.

Сельскохозяйственная земля — перспективное направление в контексте будущего вступления Украины в ЕС. В то же время он требует значительного стартового капитала и глубокого понимания рынка.

Фондовый рынок и акции — возможность получить более высокую прибыль, но и более высокий уровень риска. Сейчас из-за валютных ограничений инвестирование в иностранные акции затруднено, однако после их отмены этот рынок снова станет доступным для украинцев.

Драгоценные металлы — классический «защитный» актив, который помогает сохранить стоимость сбережений в периоды экономической нестабильности.

Ключевой принцип эффективного накопления — диверсификация, то есть распределение средств между различными типами активов для уменьшения риска потерь.

В то же время важно помнить: любое инвестирование сопряжено с рисками. Поэтому стоит тщательно оценивать потенциальную доходность и надежность каждого инструмента, учитывая собственные финансовые цели, горизонт инвестирования и готовность к возможным колебаниям рынка.

Депозит как инструмент сохранения средств

Для тех, кто не готов активно инвестировать, но стремится защитить свои сбережения от обесценивания, оптимальным вариантом может стать банковский депозит. Его главные преимущества — простота, предсказуемость и государственные гарантии сохранности средств.

Вкладчик заранее знает, какой доход получит, а государство через Фонд гарантирования вкладов компенсирует 100% депозитов на период военного положения. После его завершения гарантированная сумма составит до 600 тыс. грн на один банк.

В то же время депозиты имеют и определенные ограничения: короткий срок действия, более низкую доходность по сравнению с инвестициями и необходимость самостоятельно продлевать или переоформлять вклад.

Итак, депозит — это надежный инструмент сохранения средств. Однако для формирования долгосрочных пенсионных накоплений стоит сочетать его с другими финансовыми инструментами, чтобы диверсифицировать риски и повысить доходность.

Негосударственные пенсионные фонды: возможность накопить на достойную старость

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) работают в Украине с 2004 года. По состоянию на 2024 год участниками системы являются около 900 тыс. человек, из которых только 94 тыс. уже получают выплаты.

Существует три типа НПФ — профессиональные, корпоративные и открытые, причем последние доступны для всех желающих. Чаще всего взносы в НПФ осуществляют работодатели в рамках социального пакета.

Преимущества:

Многоуровневый контроль: администратор, компания по управлению активами и банк-хранитель обеспечивают безопасность средств.

Прозрачность: вкладчик может ежедневно отслеживать состояние своего счета.

Защита от банкротства: в случае ликвидации фонда средства переводятся в другой НПФ.

Инвестиционный доход: даже при получении выплат начисляется прибыль от инвестиций.

Недостатки:

Ограниченный доступ к средствам: снятие возможно преимущественно после достижения пенсионного возраста.

Отсутствие гарантированного дохода: доходность зависит от ситуации на финансовых рынках.

Накопление только в гривне, что создает риск девальвации.

Налогообложение: единовременные выплаты облагаются 18% НДФЛ и 1,5% военным сбором (с определенными льготами для пенсионных выплат).

Несмотря на риски, НПФ остаются эффективным долгосрочным инструментом, особенно если сочетать их с другими видами инвестирования — это позволяет диверсифицировать риски и сохранить накопления от инфляции.

Накопительное страхование жизни: сочетание защиты и инвестиций

Накопительное страхование жизни сочетает страховую защиту и долгосрочное накопление средств. Человек одновременно получает финансовую безопасность для себя и своей семьи и формирует капитал на будущее — в частности на пенсию.

Преимущества:

Двойная функция: страхование жизни и накопление в рамках одного договора.

Гибкость условий: страхователь сам определяет сумму, срок и размер взносов.

Индексация и инвестиционный доход: страховая компания может увеличивать сумму договора и начислять прибыль от инвестиций.

Финансовая защита семьи: в случае потери трудоспособности или смерти застрахованного лица компания выплачивает компенсацию.

Недостатки:

Невысокая доходность по сравнению с другими инвестиционными инструментами.

Долгосрочные обязательства: необходимо регулярно платить взносы в течение длительного периода.

Возможные финансовые потери при досрочном расторжении договора: возвращается только часть средств (выкупная сумма), которая может облагаться налогом.

Возрастные и медицинские ограничения: страховые компании могут отказать в заключении договоров людям с определенными состояниями здоровья.

Таким образом, накопительное страхование жизни — это инструмент для дисциплинированных инвесторов, которые готовы к долгосрочным обязательствам ради финансовой стабильности в будущем. Наилучшие результаты обеспечивает комбинация нескольких подходов — депозитов, негосударственных пенсионных фондов и страхования жизни, что позволяет диверсифицировать риски и эффективно позаботиться о достойной старости.

Финансовая стратегия поколения Х — действовать уже сегодня

Поколение Х в Украине стоит перед реальностью, в которой государственная пенсия вряд ли обеспечит комфортную жизнь. Поэтому главная задача — взять ответственность за собственное финансовое будущее уже сейчас.

Наиболее эффективным подходом является диверсифицированная стратегия накопления, сочетающая несколько инструментов: инвестирование, депозиты, негосударственные пенсионные фонды и накопительное страхование жизни.

Такой подход позволяет сбалансировать риски и доходность, защитить капитал от инфляции и непредвиденных событий, а также сформировать стабильный источник дохода на пенсии. Главное — начать как можно раньше, быть последовательным и периодически пересматривать собственную стратегию.

Беззаботная старость — не случайность, а результат финансового сознания, дисциплины и стратегических решений, принятых сегодня.