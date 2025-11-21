Как фармгигант Novo Nordisk стал основой экономического роста Дании

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

21 ноября 2025, 18:00 Читати українською

Как фармгигант Novo Nordisk стал основой экономического роста Дании

Валовой внутренний продукт Дании вырос на 2,3% в третьем квартале. Основной причиной роста стала фармацевтическая промышленность, в частности, деятельность компании Novo Nordisk. Как одна компания влияет на экономические показатели страны, рассказывает CNBC. «Минфин» публикует перевод статьи.

Валовой внутренний продукт Дании вырос на 2,3% в третьем квартале.

Влияние компании

В третьем квартале экономический рост Дании ускорился благодаря активному экспорту фармацевтической продукции, которая является ключевой отраслью для этой небольшой скандинавской страны. В частности, здесь находится один из крупнейших мировых производителей препаратов для снижения веса — компания Novo Nordisk.

Согласно предварительным данным Статистического управления Дании, опубликованным в четверг, сезонно скорректированный валовой внутренний продукт (ВВП) страны вырос на 2,3% в третьем квартале. Это стало самым значительным квартальным приростом с четвертого квартала 2021 года.

Основной движущей силой экономического роста стала фармацевтическая промышленность. Если бы не этот сектор, общий экономический рост составил бы лишь 0,7%.

Главный экономист Danske Bank Лас Ольсен в интервью CNBC отметил, что значительный вклад в рост ВВП в третьем квартале внесла компания Novo Nordisk.

«Похоже, 2025 год станет ещё одним годом, когда продукты Novo Nordisk будут играть ключевую роль в экономическом росте Дании», — подчеркнул он.

Фармацевтическая отрасль давно является важным двигателем роста открытой и ориентированной на экспорт экономики Дании. За последние три года, после стремительного взлета Novo Nordisk,Дания достигла одного из самых высоких темпов экономического роста в Европе. Это стало возможным благодаря огромному успеху препаратов компании для лечения диабета и снижения веса, таких как Ozempic и Wegovy.

По информации Статистического управления Дании, в третьем квартале датский экспорт вырос на 4,1%, что в значительной степени обусловлено вкладом фармацевтической отрасли. Экспорт товаров также увеличился на 4,7%.

Статистическое управление отметило, что рост экспорта товаров был обусловлен значительным увеличением поставок обработанных товаров, а также химикатов и химической продукции. Последний факт следует рассматривать в контексте роста производства в фармацевтической отрасли и снижения цен на её продукцию.

На этой неделе компания Novo Nordisk снизила цену на свои препараты Ozempic и Wegovy с 499 до 349 долларов за минимальную дозу для пациентов, оплачивающих лечение самостоятельно. Это произошло после того, как Novo Nordisk и её конкурент Eli Lilly заключили соглашение с администрацией Трампа о снижении стоимости лечения ожирения. Администрация стремилась уменьшить расходы американцев на лекарства.

Все ли хорошо в Novo Nordisk

Компания Novo Nordisk, занимающая доминирующее положение в датском фармацевтическом секторе, демонстрирует впечатляющие финансовые результаты. Квартальные продажи превышают 70 млрд датских крон, что эквивалентно примерно $11 млрд, а рыночная стоимость составляет около 1,4 трлн датских крон.

Однако, несмотря на значительные прибыли и высокую маржинальность, компания столкнулась с ухудшением своего положения на фоне усиления конкуренции, особенно на ключевых рынках, таких как США. Здесь компания Eli Lilly успешно захватила долю прибыльного рынка GLP-1, выпустив конкурирующие препараты Mounjaro и Zepbound спустя несколько лет после выхода на рынок аналогичных продуктов от Novo.

Эти изменения привели к снижению стоимости акций Novo за последние 18 месяцев. С начала года акции компании потеряли 49% своей стоимости, но в утренних торгах в четверг они выросли на 2,4%, превысив более широкий европейский индекс Stoxx 600.

В третьем квартале 2025 года Novo Nordisk впервые зафиксировала снижение продаж по сравнению с предыдущим кварталом. Однако в годовом исчислении рост продаж составил 5,1%.

Экономист Ларс Кристенсен в интервью телеканалу CNBC отметил: «Есть небольшое несоответствие между заявлениями Novo Nordisk, ее отчетами о доходах и данными по ВВП Дании».

В этом году компания неоднократно снижала свои прогнозы, ссылаясь на трудности на американском рынке. Novo также инициировала программу реорганизации, в рамках которой под руководством нового генерального директора Майка Дустдара планируется сократить более 10% сотрудников по всему миру.

Кристенсен подчеркнул, что, несмотря на снижение стоимости акций и некоторые проблемы с руководством, компания продолжает оказывать значительное положительное влияние.

Он отметил: «Если посмотреть на реальную активность, она очень высокая. Что касается увольнений и курса акций, это создает некий шум, но если взглянуть на реальный план расширения и то, как они продают свою продукцию, нет сомнений, что Novo продолжает оказывать значительное положительное влияние».

Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами