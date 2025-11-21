Как фармгигант Novo Nordisk стал основой экономического роста Дании

Валовой внутренний продукт Дании вырос на 2,3% в третьем квартале. Основной причиной роста стала фармацевтическая промышленность, в частности, деятельность компании Novo Nordisk. Как одна компания влияет на экономические показатели страны, рассказывает CNBC. «Минфин» публикует перевод статьи.

Влияние компании

В третьем квартале экономический рост Дании ускорился благодаря активному экспорту фармацевтической продукции, которая является ключевой отраслью для этой небольшой скандинавской страны. В частности, здесь находится один из крупнейших мировых производителей препаратов для снижения веса — компания Novo Nordisk.

Согласно предварительным данным Статистического управления Дании, опубликованным в четверг, сезонно скорректированный валовой внутренний продукт (ВВП) страны вырос на 2,3% в третьем квартале. Это стало самым значительным квартальным приростом с четвертого квартала 2021 года.

Основной движущей силой экономического роста стала фармацевтическая промышленность. Если бы не этот сектор, общий экономический рост составил бы лишь 0,7%.

Главный экономист Danske Bank Лас Ольсен в интервью CNBC отметил, что значительный вклад в рост ВВП в третьем квартале внесла компания Novo Nordisk.

«Похоже, 2025 год станет ещё одним годом, когда продукты Novo Nordisk будут играть ключевую роль в экономическом росте Дании», — подчеркнул он.

Фармацевтическая отрасль давно является важным двигателем роста открытой и ориентированной на экспорт экономики Дании. За последние три года, после стремительного взлета Novo Nordisk,Дания достигла одного из самых высоких темпов экономического роста в Европе. Это стало возможным благодаря огромному успеху препаратов компании для лечения диабета и снижения веса, таких как Ozempic и Wegovy.

По информации Статистического управления Дании, в третьем квартале датский экспорт вырос на 4,1%, что в значительной степени обусловлено вкладом фармацевтической отрасли. Экспорт товаров также увеличился на 4,7%.

Статистическое управление отметило, что рост экспорта товаров был обусловлен значительным увеличением поставок обработанных товаров, а также химикатов и химической продукции. Последний факт следует рассматривать в контексте роста производства в фармацевтической отрасли и снижения цен на её продукцию.

На этой неделе компания Novo Nordisk снизила цену на свои препараты Ozempic и Wegovy с 499 до 349 долларов за минимальную дозу для пациентов, оплачивающих лечение самостоятельно. Это произошло после того, как Novo Nordisk и её конкурент Eli Lilly заключили соглашение с администрацией Трампа о снижении стоимости лечения ожирения. Администрация стремилась уменьшить расходы американцев на лекарства.

Все ли хорошо в Novo Nordisk

Компания Novo Nordisk, занимающая доминирующее положение в датском фармацевтическом секторе, демонстрирует впечатляющие финансовые результаты. Квартальные продажи превышают 70 млрд датских крон, что эквивалентно примерно $11 млрд, а рыночная стоимость составляет около 1,4 трлн датских крон.

Однако, несмотря на значительные прибыли и высокую маржинальность, компания столкнулась с ухудшением своего положения на фоне усиления конкуренции, особенно на ключевых рынках, таких как США. Здесь компания Eli Lilly успешно захватила долю прибыльного рынка GLP-1, выпустив конкурирующие препараты Mounjaro и Zepbound спустя несколько лет после выхода на рынок аналогичных продуктов от Novo.

Эти изменения привели к снижению стоимости акций Novo за последние 18 месяцев. С начала года акции компании потеряли 49% своей стоимости, но в утренних торгах в четверг они выросли на 2,4%, превысив более широкий европейский индекс Stoxx 600.

В третьем квартале 2025 года Novo Nordisk впервые зафиксировала снижение продаж по сравнению с предыдущим кварталом. Однако в годовом исчислении рост продаж составил 5,1%.

Экономист Ларс Кристенсен в интервью телеканалу CNBC отметил: «Есть небольшое несоответствие между заявлениями Novo Nordisk, ее отчетами о доходах и данными по ВВП Дании».

В этом году компания неоднократно снижала свои прогнозы, ссылаясь на трудности на американском рынке. Novo также инициировала программу реорганизации, в рамках которой под руководством нового генерального директора Майка Дустдара планируется сократить более 10% сотрудников по всему миру.

Кристенсен подчеркнул, что, несмотря на снижение стоимости акций и некоторые проблемы с руководством, компания продолжает оказывать значительное положительное влияние.

Он отметил: «Если посмотреть на реальную активность, она очень высокая. Что касается увольнений и курса акций, это создает некий шум, но если взглянуть на реальный план расширения и то, как они продают свою продукцию, нет сомнений, что Novo продолжает оказывать значительное положительное влияние».