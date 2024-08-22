Как алмазы перессорили между собой страны Запада и Глобального Юга

Рабочие из индийского города Сурат столкнулись с ошеломляющим и, по-видимому, бесконечным финансовым кризисом, который был вызван вторжением россии в Украину. Как на них повлияла эта война, рассказал DW. «Минфин» перевел основные тезисы.

Когда в феврале 2022 года россия вторглась в Украину, жители индийского города Сурат не могли себе представить, что война за тысячи миль от них приведет к проблеме самоубийств в их сообществе.

По меньшей мере 63 человека покончили с собой в Сурате за последние 16 месяцев. Некоторые оставили предсмертные записки, в которых обвинили финансовые трудности, сообщают местные СМИ. Многие тысячи других потеряли работу или столкнулись с ошеломляющим сокращением зарплат.

Что же произошло

63 самоубийцы из Сурата были огранщиками алмазов. Сурат — город в западном штате Гуджарат — центр алмазной промышленности Индии, в которой работают более 600 тыс. человек. По данным отраслевой статистики, рабочие в Сурате отвечают за огранку и полировку 80% добываемых в мире алмазов.

Вторжение россии в Украину побудило ЕС и G7 запретить импорт российских алмазов через третьи страны, что серьезно ограничило доступ к ключевому сырью, используемому алмазной промышленностью Индии. Когда запрет вступил в силу в марте 2022 года, он лишил Индию почти трети доходов от алмазной промышленности.

«Более 30% поставок сырья в Индию осуществлялось с российского рудника АЛРОСА. Этот потерянный бизнес до сих пор не восстановился», — сказал Динеш Навадия, региональный глава Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (GJEPC), созданного при Министерстве торговли и промышленности.

У президента Ассоциации торговцев алмазами Сурата Джагдиша Хунта столь же мрачная перспектива. «С первой бомбардировки российско-украинской войны ситуация для нас только ухудшилась», — сказал он.

Экспорт ограненных и полированных алмазов из Индии сократился на 27,6% в 2023—2024 финансовом году, при этом существенное сокращение пришлось на трех крупнейших покупателей — США, Китай и Объединенные Арабские Эмираты.

Слишком много алмазов

Правительство и профсоюз работников алмазной промышленности не располагают полными данными о том, сколько людей потеряли работу, поскольку некоторые отрасли алмазной промышленности, как и многие другие в Индии, работают неформально.

«Мы попытались провести опрос, рассылая формы Google, но большинство из них не знают, как работать с такой технологией», — говорят в профсоюзе.

По примерным оценкам профсоюза, за последние шесть месяцев работу потеряли не менее 50 тыс. полировщиков, а за последние восемнадцать месяцев — сотни тысяч.

Рамеш Зилария, глава профсоюза работников алмазной промышленности Гуджарата, тратит значительную часть своего времени, отвечая на звонки по номеру горячей линии для предотвращение самоубийств, который они запустили 15 июля.

«Мы получили более 1 600 звонков с просьбой о помощи с тех пор, как запустили номер». Он рассказал, что недавно спасли одного огранщика от самоубийства. У того не было работы 4 месяца и его преследовали кредиторы.

«Он плакал в нашем офисе весь день. В конце концов мы нашли дом в аренду для его семьи, внесли залог и арендную плату за первый месяц, оплатили обучение его детей и нашли работу для мужа и жены за пределами алмазной промышленности», — сказал он.

Однако помочь финансово всем огранщикам алмазов невозможно. «Мы пытаемся найти работу для остальных, но все, что они умеют, — это шлифовка алмазов», говорят в профсоюзе.

Один из огранщиков смог найти работу курьером. Зарплата у него низкая, и работодатель не возмещает ему расходы на топливо. Будучи единственным кормильцем в семье из шести человек, он теперь задолжал арендную плату за два месяца, не смог оплатить обучение старшего ребенка в школе и заложил семейные драгоценности.

Индустрия огранки сжимается

Из-за падения экспорта, запасы сырья выросли в три раза, кредитов стало меньше, так что владельцы бизнесов продают запасы по дешевке, лишь бы остаться на плаву.

Тем счастливчикам, у которых еще есть работа, грозит серьезное сокращение зарплат.

Многие компании перешли на четырехдневную рабочую неделю, чтобы сэкономить деньги. Они также сократили количество рабочих часов в день.

«Они хотят обеспечить большее количество людей работой, но это привело к сокращению зарплат на 30−40%. Тот, кто зарабатывал $477, теперь зарабатывает всего $274 в месяц», — сказал Навадия.

Профсоюз работников алмазной промышленности Гуджарата направил правительству штата Гуджарат несколько писем с призывом предоставить пакет экономической помощи; последнее такое письмо было отправлено в конце июля.

Они потребовали возрождения «Ратнадип Йоджана» — учебной программы, призванной повысить квалификацию рабочих алмазной промышленности, которую Нарендра Моди запустил в Гуджарате во время экономического кризиса 2008−09 годов. Моди, который сейчас является премьер-министром Индии, в то время занимал пост главного министра северного штата.

Профсоюз также потребовал оказать финансовую помощь семьям ремесленников, покончивших жизнь самоубийством.

В апреле министр иностранных дел Индии С. Джайшанкар на мероприятии в Сурате выразил обеспокоенность последствиями запрета стран G7 на российские алмазы. «Их намерение — навредить россии. Но так это не работает. Производитель обычно находит способ. Больше, чем россии, такие шаги, как правило, наносят ущерб тем, кто находится ниже в цепочке поставок», — цитируют его местные СМИ.

Читайте также: ЕС смягчил запрет на импорт алмазов российского происхождения

Почему эта тема вновь на слуху

С сентября запрет ЕС потребует, чтобы алмазы весом 0,5 карата и выше проходили через Антверпен для сертификации прослеживаемости с использованием блокчейна — цифрового реестра, используемого криптовалютами, писал Reuters в мае 2024 года.

Уже с марта импортеры в страны G7 должны самостоятельно подтверждать, что алмазы не происходят из россии.

Европа является сторонницей санкций и намерена закрыть все лазейки. Для того, чтобы это сделать, нужен надежный механизм отслеживания, создать который невозможно без участия США.

Бельгия внедрила пилотную схему отслеживания, базирующуюся в Антверпене, в которой участвуют около 20 покупателей алмазов, среди которых французские LVMH и Kering, а также швейцарская Richemont.

В то же время на США приходится 50% рынка ювелирных изделий с бриллиантами из стран G7. Источники агентства сообщали, что обсуждения по внедрению отслеживания зашли в тупик, и что США полагают, что обязательство внедрить механизм прослеживаемости к 1 сентября касается Европейского союза, а не Соединенных Штатов, сославшись на формулировку заявления лидеров G7 в декабре.

«Нам необходимо сделать это таким образом, чтобы учесть обеспокоенность африканских партнеров и африканских производителей, учесть интересы индийских и эмиратских партнеров… и убедиться, что мы также сможем сделать это приемлемым для промышленности США», — цитировало агентство чиновника администрации Байдена.

Президенты Анголы, Ботсваны и Намибии в феврале написали лидерам G7, что такое положение дел несправедливо. На эти три страны приходится 30% добычи алмазов.