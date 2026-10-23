Искусственный интеллект выходит из-под контроля, пока что только в финансировании

Как ни крути, а инвесторы все чаще задают себе вопрос: «Может быть, мы слишком много тратим на ИИ, при том что результатов наших расходов не видно?». И действительно, исследования Goldman Sachs демонстрируют, что лишь 10% компаний способны контролировать собственные расходы на ИИ, все остальные существенно превышают бюджеты. По мнению CEO IBM, «компании начинают беспокоиться, что некоторые расходы на ИИ полностью вышли из-под контроля и не имеют реальной отдачи». Вдобавок к этому, ни у кого нет уверенности в том, что деньги не выбрасываются на ветер, ведь фактических доказательств того, что ИИ повышает эффективность и увеличивает прибыль корпораций, так никто до сих пор и не предоставил.

Подобные вопросы иногда задавали и раньше, но они не были такими острыми, пока финансирование развития ИИ-инфраструктуры осуществлялось за счет операционного денежного потока. Но довольно быстро выяснилось, что этого мало. Тех сотен миллиардов долларов, которые генерируют крупнейшие технологические корпорации, стало не хватать. Что делать? Начали брать в долг, что, в свою очередь, способствовало повышению стоимости долгового капитала, как корпоративного, так и суверенного, но тоже не помогло полностью решить проблему.

ИИ-гонка оказалась соревнованием без правил и без четко очерченной финишной линии — никто не знает, куда именно мы движемся, на какую ложную дорогу свернем в ближайшем будущем и вообще, когда и к какому результату придем. Но, несмотря на отсутствие четких ориентиров, технологический мир продолжает быстро двигаться вперед, и на финансирование этого движения нужны огромные деньги. По оценкам Gartner, общие капитальные вложения технологической отрасли к 2030 году оцениваются на уровне $8,5 триллиона. И в связи с этим возникает вопрос:

Достаточно ли в мире капитала, чтобы финансировать все амбициозные планы расходов на ИИ? Как стало известно из квартального отчета Meta, опубликованного на этой неделе, капитальные расходы на следующий год планируются на уровне $135−145 миллиардов. Для привлечения необходимого финансирования компания объявила о выпуске нового класса акций, которые не будут участвовать в голосовании, а инвесторы восприняли этот шаг как признак того, что даже лидеры индустрии пытаются как можно быстрее получить финансирование до того, как колодец с деньгами пересохнет. И Meta этого не отрицает: «Недавнее значительное привлечение капитала такими конкурентами, как Alphabet и SpaceX, вместе с ожидаемым привлечением средств от Anthropic и OpenAI, делает процесс финансирования все сложнее». И, кстати, в подобных переживаниях Meta не одинока. Руководители других технологических гигантов тоже высказывают мнение, что денег может не хватить на всех.

И как тут не испугаться? Долги огромные, ставки высокие, обслуживание долга обходится дорого, а тут еще и денег на рефинансирование может не хватить. А если учесть, что впереди полная неопределенность, а повернуть назад уже нельзя, я имею в виду ИИ-забег, то и правда становится немного страшно. Поэтому вряд ли большое удивление вызвало падение цен на акции технологических компаний, которое мы наблюдали на этой неделе, и попытки инвесторов «спрятаться» в государственных облигациях. Доходность десятилетних даже опустилась ниже 5%, впервые за месяц, что теоретически снижает давление на рынок акций.

В центре корпоративных новостей оказался Маск. Не то чтобы квартальные результаты его самых известных детищ — SpaceX и Tesla — сильно впечатлили, хотя SpaceX и удалось превзойти ожидания инвесторов и по выручке, и по прибыли, и оставить прогноз капитальных расходов на прежнем уровне. Конечно, превзойти — это лучше, чем не дотянуть до прогнозов, но думаю, что финансовые показатели SpaceX, пусть и хорошие, не оправдывают текущую оценку, которая основана на вере в чудо, а не на «скучных» показателях прибыли, денежного потока и других фундаментальных показателях. Что касается Tesla, то ничего нового — выручка ниже прогноза, а скорректированная чистая прибыль немного превысила прогнозы. Ох уж эти скорректированные финансовые показатели, которыми так легко манипулировать! Г

Главной новостью «от Маска», а точнее сказать, «о Маске», стали слухи о возможном объединении SpaceX и Tesla — акции Tesla могут быть выкуплены SpaceX по цене $480. Что ж, еще один каскадерский финансовый трюк в дополнение к летающему автомобилю, представленному Маском на прошлой неделе. Что ни говори, а есть у Маска какая-то магическая сила, заставляющая мир ему верить даже после такого количества невыполненных обещаний.

Что дальше? Вероятно, проблемы финансирования и стоимости капитала останутся в центре внимания инвесторов, и если в течение следующих недель квартальные отчеты и прогнозы технологических гигантов не помогут подтвердить, что ИИ движется в правильном направлении, в сторону повышения эффективности и прибыльности, нас может ждать определенная турбулентность. Вера верой, но когда денег начинает не хватать на всех, становится немного страшно…