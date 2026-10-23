Искусственный интеллект выходит из-под контроля, пока что только в финансировании

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

23 октября 2026, 19:13 Читати українською

Искусственный интеллект выходит из-под контроля, пока что только в финансировании

Компании стремительно наращивают финансирование ИИ-проектов, но шансов окупить их остается все меньше. Может ли это привести к кризису финансирования технологических гигантов, размышляет финансист, основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан.

Компании стремительно наращивают финансирование ИИ-проектов, но шансов окупить их остается все меньше.
Добавить как предпочтительный источник в Google

Как ни крути, а инвесторы все чаще задают себе вопрос: «Может быть, мы слишком много тратим на ИИ, при том что результатов наших расходов не видно?». И действительно, исследования Goldman Sachs демонстрируют, что лишь 10% компаний способны контролировать собственные расходы на ИИ, все остальные существенно превышают бюджеты. По мнению CEO IBM, «компании начинают беспокоиться, что некоторые расходы на ИИ полностью вышли из-под контроля и не имеют реальной отдачи». Вдобавок к этому, ни у кого нет уверенности в том, что деньги не выбрасываются на ветер, ведь фактических доказательств того, что ИИ повышает эффективность и увеличивает прибыль корпораций, так никто до сих пор и не предоставил.

Подобные вопросы иногда задавали и раньше, но они не были такими острыми, пока финансирование развития ИИ-инфраструктуры осуществлялось за счет операционного денежного потока. Но довольно быстро выяснилось, что этого мало. Тех сотен миллиардов долларов, которые генерируют крупнейшие технологические корпорации, стало не хватать. Что делать? Начали брать в долг, что, в свою очередь, способствовало повышению стоимости долгового капитала, как корпоративного, так и суверенного, но тоже не помогло полностью решить проблему.

ИИ-гонка оказалась соревнованием без правил и без четко очерченной финишной линии — никто не знает, куда именно мы движемся, на какую ложную дорогу свернем в ближайшем будущем и вообще, когда и к какому результату придем. Но, несмотря на отсутствие четких ориентиров, технологический мир продолжает быстро двигаться вперед, и на финансирование этого движения нужны огромные деньги. По оценкам Gartner, общие капитальные вложения технологической отрасли к 2030 году оцениваются на уровне $8,5 триллиона. И в связи с этим возникает вопрос:

Достаточно ли в мире капитала, чтобы финансировать все амбициозные планы расходов на ИИ? Как стало известно из квартального отчета Meta, опубликованного на этой неделе, капитальные расходы на следующий год планируются на уровне $135−145 миллиардов. Для привлечения необходимого финансирования компания объявила о выпуске нового класса акций, которые не будут участвовать в голосовании, а инвесторы восприняли этот шаг как признак того, что даже лидеры индустрии пытаются как можно быстрее получить финансирование до того, как колодец с деньгами пересохнет. И Meta этого не отрицает: «Недавнее значительное привлечение капитала такими конкурентами, как Alphabet и SpaceX, вместе с ожидаемым привлечением средств от Anthropic и OpenAI, делает процесс финансирования все сложнее». И, кстати, в подобных переживаниях Meta не одинока. Руководители других технологических гигантов тоже высказывают мнение, что денег может не хватить на всех.

И как тут не испугаться? Долги огромные, ставки высокие, обслуживание долга обходится дорого, а тут еще и денег на рефинансирование может не хватить. А если учесть, что впереди полная неопределенность, а повернуть назад уже нельзя, я имею в виду ИИ-забег, то и правда становится немного страшно. Поэтому вряд ли большое удивление вызвало падение цен на акции технологических компаний, которое мы наблюдали на этой неделе, и попытки инвесторов «спрятаться» в государственных облигациях. Доходность десятилетних даже опустилась ниже 5%, впервые за месяц, что теоретически снижает давление на рынок акций.

В центре корпоративных новостей оказался Маск. Не то чтобы квартальные результаты его самых известных детищ — SpaceX и Tesla — сильно впечатлили, хотя SpaceX и удалось превзойти ожидания инвесторов и по выручке, и по прибыли, и оставить прогноз капитальных расходов на прежнем уровне. Конечно, превзойти — это лучше, чем не дотянуть до прогнозов, но думаю, что финансовые показатели SpaceX, пусть и хорошие, не оправдывают текущую оценку, которая основана на вере в чудо, а не на «скучных» показателях прибыли, денежного потока и других фундаментальных показателях. Что касается Tesla, то ничего нового — выручка ниже прогноза, а скорректированная чистая прибыль немного превысила прогнозы. Ох уж эти скорректированные финансовые показатели, которыми так легко манипулировать! Г

Главной новостью «от Маска», а точнее сказать, «о Маске», стали слухи о возможном объединении SpaceX и Tesla — акции Tesla могут быть выкуплены SpaceX по цене $480. Что ж, еще один каскадерский финансовый трюк в дополнение к летающему автомобилю, представленному Маском на прошлой неделе. Что ни говори, а есть у Маска какая-то магическая сила, заставляющая мир ему верить даже после такого количества невыполненных обещаний.

Что дальше? Вероятно, проблемы финансирования и стоимости капитала останутся в центре внимания инвесторов, и если в течение следующих недель квартальные отчеты и прогнозы технологических гигантов не помогут подтвердить, что ИИ движется в правильном направлении, в сторону повышения эффективности и прибыльности, нас может ждать определенная турбулентность. Вера верой, но когда денег начинает не хватать на всех, становится немного страшно…

Добавить как предпочтительный источник в Google
Автор:
Компан Иван
Финансист, основатель First Kyiv Investment Club Компан Иван
First Kyiv Investment Club
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами