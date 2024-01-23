Инвестиционный фонд: как вложиться в недвижимость, имея $10 000

Из-за войны вырос спрос на недвижимость на западе Украины, что делает ее привлекательным объектом для инвестирования. Но, вместе с тем, выросла и ее цена. Стоимость «однушки» в областном центре западнее Житомира стартует от 1 миллиона гривен. Впрочем, есть инструменты, способные снизить порог входа в такую инвестицию в 2,5 раза. На примере инвестиционного фонда blago.invest мы расскажем, что это за инструменты и как они работают.

С начала полномасштабного российского вторжения спрос на недвижимость на западе Украины вырос в разы. Сначала люди искали там убежища и временное жилье. Сегодня многие планируют там остаться надолго и ищут уже собственную квартиру. К тому же западные области переживают настоящий туристический бум: люди приезжают туда отдыхать и устраивают бизнес-встречи.

Повышенный спрос привел к существенному подорожанию жилья в регионе. К примеру, по оценкам аналитического центра маркетплейса DIM.RIA, рейтинг роста цен на недвижимость в Украине в 2023-м возглавила Ивано-Франковская область, где стоимость квадратного метра в новостройке повысилась почти на 80% и уже превышает показатель в 44 000 гривен. В соседних Львовской и Закарпатской областях цена похожа — примерно 42 000 гривен. И, по мнению многих экспертов, в ближайшие годы этот тренд сохранится.

Все это превращает недвижимость в западных областях в понятный и очень привлекательный инвестиционный актив. Но, к сожалению, для большинства украинцев он слишком дорогой, ведь минимальная сумма, с которой можно начинать о нем думать, составляет сегодня миллион гривен ($26 000). Впрочем, есть инструменты, которые позволяют эту сумму существенно снизить. Речь об инвестиционных фондах, которые вкладывают деньги в недвижимость. Как это работает?

Такие фонды аккумулируют деньги небольших инвесторов и вкладывают их в строительные проекты. Участники фонда потом получают свою долю прибыли от строительства и продаж этой недвижимости. Таким образом, срабатывает эффект синергии, который позволяет стать совладельцем дорогого, но перспективного актива даже с относительно небольшой суммой.

Согласитесь, мало кто из украинцев сегодня способен зарабатывать на строительстве, например, жилых комплексов, потому что для этого нужна немалая сумма. Совсем другое дело, когда речь идет об инвестиционном фонде, который объединяет средства многих розничных участников в мощный инвестиционный ресурс.

Именно так работает инвестиционный фонд blago.invest — один из первых на западе Украины, который вкладывается именно в рынок недвижимости. Он инвестирует в масштабные проекты ведущей Ивано-Франковской строительной компании blago: современные ЖК и даже целые микрорайоны. Из прибыли от инвестиционной деятельности фонд ежегодно выплачивает своим участникам дивиденды. Минимальная сумма такой инвестиции — 400 000 гривен ($10 000), а ее доходность составляет примерно 8−9% годовых.

Другие преимущества инвестирования в blago.invest

Инвестиционная и курсовая надежность. Несмотря на то, что фонд инвестирует средства в строительство новых объектов недвижимости, его активы защищены уже построенным недвижимым имуществом. Ведь за blago.invest стоит мощный застройщик со значительным количеством реализуемых проектов, которые являются обеспечением инвестиций.

Кроме того, для защиты своих активов и средств инвесторов от возможных курсовых колебаний, все инвестиции фонда привязываются к рыночному курсу доллара США.

Ликвидность. По сравнению с квартирой или другим объектом недвижимости, купить или продать сертификаты инвестиционного фонда гораздо проще. Blago.invest обеспечивает ликвидность своих ценных бумаг через механизм обратного выкупа по заявкам инвесторов. По желанию, они могут вернуть или всю вложенную сумму, или ее часть, а другую и оставить, и продолжить получать на нее дивиденды. Срок расчетов при возвратном выкупе не превышает 15 рабочих дней.

Пассивный доход и профессиональное управление активами. Вкладывая в недвижимость самостоятельно, инвестору приходится выполнять немало сопроводительной работы: выбрать перспективный объект, подготовиться к сделке покупки, затем продать его, или, например, искать арендатора, если он решит зарабатывать на нем таким образом. С blago.invest все эти заботы не нужны. Их берут на себя профессиональные менеджеры, которые разбираются в рынке недвижимости и у них на нем немалый опыт работы.

Диверсификация. Когда речь идет о рынке недвижимости, для большинства инвесторов диверсификация рисков — непозволительная роскошь. Ведь для того, чтобы купить несколько объектов, нужен значительный капитал. Благодаря blago.invest всего за $10 000 можно создать диверсифицированный портфель из многих активов.

Но самой большой ценностью blago.invest является то, что фонд дает возможность инвестировать собственные средства в свою страну и развивать ее экономику, и при этом стабильно получать достаточно высокие доходы.