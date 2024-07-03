Инвестиционный фонд blago.invest: вкладчики сами определяют срок инвестиций

Быть современным инвестором в Украине — задача с двумя звездочками. Во-первых, хочется найти актив с приличной доходностью, которая бы отвечала текущим рискам. Во-вторых, желательно б иметь возможность самостоятельно определять сроки такой инвестиции и момент выхода из нее. В условиях полномасштабной войны и неопределенности это очень важно. Инвестиционных инструментов, которые отвечали бы этим условиям, не так много, но они есть. Пример — инвестиционный фонд blago.invest.

blago.invest — один из первых на западе Украины инвестиционных фондов на рынке недвижимости. Он инвестирует в строительные проекты ведущей строительной компании из Ивано-Франковска — blago, которая за более чем 20 лет трансформировалась из девелопера в urban tech company. Сейчас компания реализует более 10 масштабных проектов. В трех из них — U ONE, А5, Family Plaza — blago.invest является совладельцем.

Из прибыли от инвестиционной деятельности фонд выплачивает дивиденды своим инвесторам. Будущий заработок последних напрямую зависит от продолжительности инвестиции, которую они могут определять самостоятельно. Именно это — одно из преимуществ blago.invest. Ведь фонд обеспечивает вкладчикам возможность выхода из инвестиции через механизм обратного выкупа своих ценных бумаг по их соответствующим заявкам. Срок расчетов при обратном выкупе не превышает 15 рабочих дней.

Прогнозируемая доходность фонда — от 9%. К примеру, вложив $10 000 (минимальная сумма инвестиции), через год можно забрать свои деньги с прибылью в $900. Если вернуть их через полгода, то, соответственно, заработать удастся $450. Вложив более $50 000, можно рассчитывать на доходность уже в 10%.

Из других преимуществ blago.invest стоит отметить, что доход инвестора — это его чистая прибыль. То есть налоги из нее ему уплачивать не придется, это за него сделает фонд. Более того, речь идет о доходе в твердой валюте, потому что инвестиции в фонд и доходы инвесторов номинированы в долларах США.

Инвестировать в фонд можно путем покупки его ценных бумаг — инвестиционных сертификатов. Последние являются низкорисковыми активами, поскольку обеспечены уже построенным недвижимым имуществом, которое компания blago предоставляет в ипотеку фонду, как гарантию возврата вложенных в строительство средств, — офисная, торговая и коммерческая недвижимость.

Фонд blago.invest может стать надежным источником прибыли от недвижимости на западе Украины, спрос на которую с начала полномасштабного российского вторжения вырос в разы и сделал ее очень привлекательным инвестиционным активом.

Кроме того, он дает инвесторам возможность диверсифицировать свой портфель и получать прибыль не от одного, а сразу от нескольких жилых комплексов. Инвестиционный фонд объединяет средства многих розничных участников в мощный инвестиционный ресурс, который открывает доступ к рынку инвестиций людям даже с относительно небольшими суммами денег.

Ну, и главное — зарабатывать благодаря blago.invest можно столько, сколько сочтет нужным сам инвестор. Только он сам берет на себя ответственность относительно срока своего пребывания в фонде.