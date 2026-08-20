Инвестиционные хиты украинских монет лета-2026: на чем уже заработали почти 500%

В своих недавних статьях по украинской нумизматике я рассказывал о нескольких перспективных, с точки зрения инвестиций, новых выпусках украинских памятных монет. Сегодня, по просьбам читателей «Минфина», я покажу, сбылись ли эти прогнозы, и какие монеты уже принесли своим владельцам прибыль после их первых продаж в своем интернет-магазине Нацбанка.

Несомненным «хитом» стала недавняя серебряная монета Украины номиналом 10 гривен «250 років з дня проголошення незалежності США», введенная в обращение Нацбанком 1 июля 2026 года.

Монета была выпущена вне изначального плана Нацбанка на 2026 год, что сразу добавило к ней интерес не только со стороны украинских, но и международных коллекционеров.

В итоге, когда в 10 утра 23 июля Нацбанк начал ее продажу коллекционерам, все предложенные 2 250 штук были буквально сметены рынком уже в 10:00:35, и купить ее возможности уже не было.

От этого данная монета стала лишь еще более желанной в коллекции любого нумизмата. При изначальной нацбанковской цене в 7 140 гривен, ее средняя рыночная цена на аукционных площадках составляет 13 488 грн.

То есть ее коллекционная цена уже выросла приблизительно в 1,89 раза, по сравнению со стартовой.

Серьезно выросла в цене к первоначальному уровню нацбанковских цен и ранее рекомендуемая мною к покупке монета «Українські народні казки. Кирило Кожум’яка» номиналом 5 гривен из нейзильбера.

Она входит в серию «Духовні скарби України», но при этом открывает новое направление памятных монет, то есть является началом серии украинских «сказочных монет». Это уже формирует к ней повышенный интерес со стороны коллекционеров. Первый раз Нацбанк ее предложил коллекционерам 4 августа с 10:00. На продажу было выставлено 37 500 штук, но уже в 10:00:40 я оказался более чем 40-тысячным в очереди, поэтому купить её для своей коллекции мне так и не удалось.

При цене НБУ в 303 гривны, данная монета сразу взлетела в цене до пиковых уровней в 2 915 гривен, а затем вышла на ценовое плато в пределах около 1 755 гривен:

То есть даже после первого хайпа, при таком довольно большом фактическом тираже в 50 000 штук и продаже одновременно 4 августа 2026 года 37 500 штук, ее цена выросла в 5,79 раза к начальной и стабильно закрепилась на этом уровне.

Серебряная монета номиналом 10 гривен «30 років Конституції України», 2026.

Первая продажа этой монеты в интернет-магазине НБУ состоялась 30 июля, то есть почти через месяц после ее официального введения в обращение. Это заставило понервничать коллекционеров украинских памятных монет, которые собирают хронологию. Именно поэтому в первые дни после ее официального выпуска и еще до продаж в интернет-магазине Нацбанка ее цена взлетала до уровней более 16 тысяч гривен.

Но даже когда первый ажиотаж стих, ее цена вышла на плато в пределах 9 120 гривен, то есть дороже начальной нацбанковской цены (7 173 гривны) в 1,27 раза.

Отлично показала себя как с коллекционной, так и с инвестиционной точки зрения монета из нейзильбера номиналом 5 гривен «Українська бавовна. Морський дрон «Sea Baby», выпущенная в обращение 29 июля 2026 года.

При первых продажах данной монеты 30 июля в объеме 37 500 штук она также была быстро раскуплена. А автор статьи в 10:01 смог ее купить, но был в очереди на покупку уже более 18-ти тысячным. В итоге все выставленное количество монет разлетелось за первые 15−20 минут. Она очень красивая и приятно порадовала коллекционеров именно как инвестиция, стабильно закрепившись в цене на уровне около 438 гривен, что в 2,18 раза больше изначального ценника Нацбанка.

Продолжают приятно удивлять коллекционеров со стажем и инвесторов уже раскрученные и популярные среди нумизматов позиции.

Например, на ту же «Мрію» в серебре, номиналом 20 гривен сохраняется цена в пределах 85 000 гривен. То есть это более чем в 462 раза больше, по сравнению с первоначальной ценой НБУ в гривне, и более чем в 54 раза больше в долларовом эквиваленте.

И это при том, что ее стоимость в 85 000 гривен установилась в момент пиковых мировых цен на серебро в пределах $100 за унцию, и при нынешних уровнях в пределах около $65, по идее, цена на монету должна была бы хотя бы немного снизиться. Однако в силу нумизматической ценности данных позиций такого не происходит.

А эта же монета в нейзильбере номиналом 5 гривен продолжает бить рекорды:

Цена этой монеты уже выросла более чем в 480 раз, по сравнению со стартовой стоимостью данной позиции в 2002 году.

Так что последние из выпущенных монет Нацбанка, а также некоторые позиции прошлых лет привлекательны как для нумизматов, так и для инвесторов.

Из ближайших новинок, которые появятся уже в ближайшие дни, обязательно стоит обратить внимание на выпуск памятной монеты, посвященной 35-летию Независимости Украины. Согласно уточненного Плана выпуска монет НБУ на 2026 год, посвященной этой дате будет монета в 20 гривен в серебре весом 62,2 грамма (2 тройские унции) с тиражом до 5 000 штук.

Эту монету я также советую, по возможности, купить себе в коллекцию, так как она уже по определению будет входить в число «изюминок» коллекции любого нумизмата.

А со своей стороны, как всегда, я обещаю нашим читателям продолжить тему украинских монет, как инвестиций, в своих следующих статьях на сайте «Минфин», а также в роликах на нашем YouTube-канале «Минфин».