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20 августа 2026, 7:10 Читати українською

Инвестиционные хиты украинских монет лета-2026: на чем уже заработали почти 500%

В своих недавних статьях по украинской нумизматике я рассказывал о нескольких перспективных, с точки зрения инвестиций, новых выпусках украинских памятных монет. Сегодня, по просьбам читателей «Минфина», я покажу, сбылись ли эти прогнозы, и какие монеты уже принесли своим владельцам прибыль после их первых продаж в своем интернет-магазине Нацбанка.

В своих недавних статьях по украинской нумизматике я рассказывал о нескольких перспективных, с точки зрения инвестиций, новых выпусках украинских памятных монет.

Несомненным «хитом» стала недавняя серебряная монета Украины номиналом 10 гривен «250 років з дня проголошення незалежності США», введенная в обращение Нацбанком 1 июля 2026 года.

Монета была выпущена вне изначального плана Нацбанка на 2026 год, что сразу добавило к ней интерес не только со стороны украинских, но и международных коллекционеров.

В итоге, когда в 10 утра 23 июля Нацбанк начал ее продажу коллекционерам, все предложенные 2 250 штук были буквально сметены рынком уже в 10:00:35, и купить ее возможности уже не было.

От этого данная монета стала лишь еще более желанной в коллекции любого нумизмата. При изначальной нацбанковской цене в 7 140 гривен, ее средняя рыночная цена на аукционных площадках составляет 13 488 грн.

То есть ее коллекционная цена уже выросла приблизительно в 1,89 раза, по сравнению со стартовой.

Серьезно выросла в цене к первоначальному уровню нацбанковских цен и ранее рекомендуемая мною к покупке монета «Українські народні казки. Кирило Кожум’яка» номиналом 5 гривен из нейзильбера.

Она входит в серию «Духовні скарби України», но при этом открывает новое направление памятных монет, то есть является началом серии украинских «сказочных монет». Это уже формирует к ней повышенный интерес со стороны коллекционеров. Первый раз Нацбанк ее предложил коллекционерам 4 августа с 10:00. На продажу было выставлено 37 500 штук, но уже в 10:00:40 я оказался более чем 40-тысячным в очереди, поэтому купить её для своей коллекции мне так и не удалось.

При цене НБУ в 303 гривны, данная монета сразу взлетела в цене до пиковых уровней в 2 915 гривен, а затем вышла на ценовое плато в пределах около 1 755 гривен:

То есть даже после первого хайпа, при таком довольно большом фактическом тираже в 50 000 штук и продаже одновременно 4 августа 2026 года 37 500 штук, ее цена выросла в 5,79 раза к начальной и стабильно закрепилась на этом уровне.

Серебряная монета номиналом 10 гривен «30 років Конституції України», 2026.

Первая продажа этой монеты в интернет-магазине НБУ состоялась 30 июля, то есть почти через месяц после ее официального введения в обращение. Это заставило понервничать коллекционеров украинских памятных монет, которые собирают хронологию. Именно поэтому в первые дни после ее официального выпуска и еще до продаж в интернет-магазине Нацбанка ее цена взлетала до уровней более 16 тысяч гривен.

Но даже когда первый ажиотаж стих, ее цена вышла на плато в пределах 9 120 гривен, то есть дороже начальной нацбанковской цены (7 173 гривны) в 1,27 раза.

Отлично показала себя как с коллекционной, так и с инвестиционной точки зрения монета из нейзильбера номиналом 5 гривен «Українська бавовна. Морський дрон «Sea Baby», выпущенная в обращение 29 июля 2026 года.

При первых продажах данной монеты 30 июля в объеме 37 500 штук она также была быстро раскуплена. А автор статьи в 10:01 смог ее купить, но был в очереди на покупку уже более 18-ти тысячным. В итоге все выставленное количество монет разлетелось за первые 15−20 минут. Она очень красивая и приятно порадовала коллекционеров именно как инвестиция, стабильно закрепившись в цене на уровне около 438 гривен, что в 2,18 раза больше изначального ценника Нацбанка.

Продолжают приятно удивлять коллекционеров со стажем и инвесторов уже раскрученные и популярные среди нумизматов позиции.

Например, на ту же «Мрію» в серебре, номиналом 20 гривен сохраняется цена в пределах 85 000 гривен. То есть это более чем в 462 раза больше, по сравнению с первоначальной ценой НБУ в гривне, и более чем в 54 раза больше в долларовом эквиваленте.

И это при том, что ее стоимость в 85 000 гривен установилась в момент пиковых мировых цен на серебро в пределах $100 за унцию, и при нынешних уровнях в пределах около $65, по идее, цена на монету должна была бы хотя бы немного снизиться. Однако в силу нумизматической ценности данных позиций такого не происходит.

А эта же монета в нейзильбере номиналом 5 гривен продолжает бить рекорды:

Цена этой монеты уже выросла более чем в 480 раз, по сравнению со стартовой стоимостью данной позиции в 2002 году.

Так что последние из выпущенных монет Нацбанка, а также некоторые позиции прошлых лет привлекательны как для нумизматов, так и для инвесторов.

Из ближайших новинок, которые появятся уже в ближайшие дни, обязательно стоит обратить внимание на выпуск памятной монеты, посвященной 35-летию Независимости Украины. Согласно уточненного Плана выпуска монет НБУ на 2026 год, посвященной этой дате будет монета в 20 гривен в серебре весом 62,2 грамма (2 тройские унции) с тиражом до 5 000 штук.

Эту монету я также советую, по возможности, купить себе в коллекцию, так как она уже по определению будет входить в число «изюминок» коллекции любого нумизмата.

А со своей стороны, как всегда, я обещаю нашим читателям продолжить тему украинских монет, как инвестиций, в своих следующих статьях на сайте «Минфин», а также в роликах на нашем YouTube-канале «Минфин».

Автор:
Алексей Козырев
Аналитик Алексей Козырев
Пишет на темы: Валюта, ценные бумаги, инвестиционные проекты, кредитование, международные валютный и фондовый рынки, финансовые стартапы
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
TAN72
TAN72
20 августа 2026, 10:27
#
Ну ещё ЕБРР вспомните🥱
+
0
Алексей Козырев
Алексей Козырев
20 августа 2026, 10:43
#
Для TAN72. Про ЄБРР раніше розповідав, вона теж поступово дорожчає. Але багато якісних підробок. Тому потрібно знати «матчасть» перед тим, як її купувати. Не раджу її брати новачкам без досвіду та без додаткової експертизи людини, яка в цьому розуміється.
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