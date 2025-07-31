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31 июля 2025, 15:00 Читати українською

Инвестиции в современной реальности — как снизить валютные риски

Полномасштабная война, курсовые колебания и валютные ограничения существенно изменили инвестиционный ландшафт в Украине. Риски выросли, и вопрос сохранения покупательной способности сбережений стал актуален как никогда. Особенно это касается тех, кто держит капитал в гривне — в условиях роста доллара он стремительно обесценивается. Впрочем, даже в сложные времена остаются инструменты, которые помогают защитить деньги от инфляции и девальвации, вместе с тем поддерживая украинскую экономику.

Полномасштабная война, курсовые колебания и валютные ограничения существенно изменили инвестиционный ландшафт в Украине.

Как минимизировать валютные риски: краткий гид для читателя

Валютный риск — это потеря стоимости инвестиций из-за изменения курса. Для украинцев это в первую очередь риск обесценения гривны. Классические способы защиты — хранить средства в валюте или покупать долларовые активы. Однако существуют альтернативы: гривневые инвестиции с привязкой к курсу доллара. К примеру, корпоративные облигации с индексацией: доход и тело привязаны к курсу, но сама инвестиция — в гривне. Дополнительные преимущества — регулярные выплаты и возможность досрочного выхода.

Что такое корпоративные облигации — и почему это альтернатива депозитам

Корпоративные облигации — это инвестиционный инструмент, позволяющий бизнесу привлечь средства непосредственно от инвесторов. По факту это долговые ценные бумаги: компания берет деньги «взаймы» на определенный срок и обязуется регулярно выплачивать проценты, а затем — вернуть основную сумму (тело облигации). Для инвестора это возможность получить фиксированный доход, похожий на банковский депозит, но с некоторыми важными отличиями.

Во-первых, доходность облигаций обычно выше, чем по депозитам, особенно если речь идет об облигациях с дополнительными условиями, например, индексацией к курсу доллара. Это позволяет инвестору сохранить покупательную способность своих денег даже в периоды девальвации гривны. Во-вторых, выплаты по облигациям происходят регулярно — чаще всего раз в квартал, что удобно тем, кто хочет иметь стабильный денежный поток.

Еще одно преимущество — возможность досрочного выхода, если в условиях эмиссии предусмотрена так называемая оферта. Это пункт, позволяющий инвестору ежегодно пересматривать свое решение и, по желанию, вернуть вложенные средства раньше срока погашения. В то время как для обычного депозита предусмотрен либо штраф за досрочное расторжение, либо он предполагает утрату части начисленных процентов.

В то же время следует понимать и риски. У корпоративных облигаций нет банковской гарантии возврата средств (как в случае с депозитами внутри системы гарантирования). Поэтому важно обращать внимание на репутацию эмитента, прозрачность его бизнеса, историю выплат и, по возможности, наличие кредитного рейтинга. Надежные компании часто сами инициируют публичность и работают открыто, чтобы повысить доверие к своему инструменту.

Предложение от !Fest Coffee Mission — как это работает

!Fest Coffee Mission — ведущий импортер specialty-кофе в Украину, которого выбирают 80% профессиональных обжарщиков. Компания более 7 лет работает на рынке, демонстрируя стабильный рост: только за 2024 год доход вырос в 2,5 раза, прибыль — в 5,8 раз. Основная статья расходов — закупка зеленого кофе непосредственно из стран Латинской Америки, Африки и Азии в иностранной валюте. Именно поэтому !Fest Coffee Mission выпустила облигации с привязкой к курсу доллара: чтобы минимизировать валютные риски и привлечь средства для новых закупок.

Условия облигаций: номинал в гривне, прибыльность — 8,88% годовых + индексация по курсу доллара как по телу, так и по процентам, ежеквартальные выплаты, возможность ежегодного выхода (оферта), вторичная торговля на биржах ПФТС и «Перспектива». На сегодня 57% инвесторов — это физлица, 43% — бизнес. Это говорит о доверии с обеих сторон.

Как это работает на практике? Условный инвестор, купивший в апреле 2024 года 100 облигаций на сумму 105 825 грн при курсе 39,78 грн/доллар, уже к концу года получил 6 890 грн купонного дохода. В 2025 году ставка выросла до 8,88%, и ожидаемый доход за год составит более 10 тысяч гривен. Если курс доллара вырастет, выплаты также увеличатся. Например, при курсе 45,75 грн/доллар в 2026 году инвестор получит еще почти 11 тысяч гривен, а при возвращении тела облигаций в 2027-м — дополнительные 15 881 грн, только за счет индексации. Суммарно за три года такой инвестор может получить более 43 тысяч гривен дохода, из которых треть — это защита от девальвации.

В чем преимущество этой модели — простыми словами

Модель инвестиций в гривневые облигации с индексацией позволяет объединить преимущества двух миров: стабильную гривневую доходность и защиту от девальвации. Инвестор получает регулярные выплаты — своеобразную «пенсию» от бизнеса, а главное — уверенность в прогнозируемости доходов. Кроме того, такие инструменты прозрачные: облигации торгуются на бирже, у них годовая оферта, а компания готовит кредитный рейтинг для еще большей надежности.

Кому подходит такая инвестиция?

  • Частным инвесторам, которые ищут альтернативу депозитам;
  • Новичкам, которым нужен понятный инструмент;
  • Бизнесу — для размещения свободных средств;
  • Профессиональным инвесторам — для диверсификации портфеля.

InvestMarket от «Минфина»: как найти инвестора и повысить доверие

Публичность и доверие — ключевые факторы для привлечения инвесторов. Именно поэтому !Fest Coffee Mission разместила свое предложение на платформе InvestMarket от «Минфина» — инструменте, который непосредственно соединяет бизнес с частными вкладчиками.

Это больше, чем просто каталог инвестпредложений. InvestMarket позволяет компаниям полноценно презентовать себя: описать финансовую модель, привести показатели доходности, ответить на частые вопросы потенциальных инвесторов и оставить прямые контакты. Аудитория «Минфина» — более 20 миллионов посетителей ежемесячно — включает активных инвесторов, предпринимателей и представителей бизнеса, то есть именно тех, кто ищет надежные способы сохранить и приумножить капитал.

Благодаря публикации на авторитетном финансовом ресурсе, компания сразу получает дополнительный уровень доверия. Инвесторы видят не просто объявление, а проверенную информацию в понятном формате и могут напрямую задать вопросы, без посредников и лишних шагов. Это особенно ценно для инструментов, которые пока новые для широкого круга украинских вкладчиков, таких как корпоративные облигации.

Вместо вывода

Даже в нестабильные времена у украинского инвестора есть выбор. Гривневые инструменты с привязкой к доллару — это не компромисс, а сбалансированная стратегия, позволяющая сохранять и приумножать капитал. Предложение от !Fest Coffee Mission — пример сочетания прибыльности, защиты от валютных рисков и поддержки украинского бизнеса. Главное — инвестировать обдуманно и выбирать проекты, которые работают прозрачно и на развитие.

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