ИИ-пузырь может лопнуть до ноября: что потеряют миллиардеры и обычные люди

По данным свежего ежегодного 13-го доклада компании Altrata «Перепись миллиардеров 2026» «Billionaire Census в 2025 г. в мире насчитывалось 3795 миллиардеров. Их общее состояние составило $15,1 трлн. Для сравнения в 2016 г. было 2397 миллиардеров с общим состоянием $7,4 трлн. За период 2006—2025 гг. число миллиардеров выросло более чем на 58%, а их богатство более чем в два раза.

Краткую выжимку из этого доклада о том, кто они, сегодняшние миллиардеры, что приносит им такие огромные деньги, пишет на своей странице в Фейсбук экономист, президент Института свободы Ярослав Романчук.

Рождаются в одной стране — богатеют в другой

В 2025 г. 29 самых богатых людей Земли (состояние $50+ млрд.) имели $4,1 трлн. богатства или 27% всех миллиардеров. Для сравнения: в 2017 г. их доля была 7,2%. Тогда таких было десять человек. В Америке в 2025 г. было 1265 миллиардеров. Это в три раза больше, чем Китае. Больше всего миллиардеров в сфере финансов и банков.

Почти 40% миллиардеров владеют полностью или частично компаниями, штаб-квартиры которых распложены за пределами страны проживания. Каждый пятый среди миллиардеров родился вне страны, в которой он живёт сейчас, и в которой он стал миллиардером. В США доля миллиардеров, рождённых за пределами США составляет почти 18%. 60% миллиардеров Лондона были рождены за пределами Великобритании. Для сравнения в Нью-Йорке таких 19%.

На чем делают состояния сейчас

Один из основных драйверов роста богатства миллиардеров c 2023 г. стал бум ИИ (AI — artificial intelligence). «Рекордные объемы частных инвестиций, выходы компаний на биржу и стремительный рост рыночной стоимости предприятий, специализирующихся на искусственном интеллекте, породили совершенно новую волну миллиардеров, чьи состояния сформировались благодаря фундаментальным моделям, облачным приложениям, робототехнике и кибербезопасности.

Кроме того, поскольку состояние миллиардеров, как правило, сосредоточено в акциях компаний, основатели и крупные акционеры ведущих мировых технологических компаний стали значительными бенефициарами этого роста, что напрямую привело к существенному увеличению их личного чистого капитала", — говорится в докладе.

28% всех миллиардеров живут в Европе

В Европе 1081 миллиардеров (28% всего мира). Их богатство составляет $3,7 трлн. Этим людям не страшны ни торговые и технологические войны, ни регуляторные барьеры, ни высокие налоги, ни инфляция, ни даже конкуренция со стороны малого и среднего бизнеса.

На них работают лучшие в мире консультанты, управляющие активами, инвестиционные фонды. Они имеют прямой доступ к ведущим дисижнмейкерам мира. У них прямые телефоны к инсайдерам экономической политики основных стран мира. Это касается практически всех миллиардеров мира.

Как выглядит среднестатистический миллиардер

Средний возраст миллиардера 71 год. ~9% миллиардеров младше 50 лет, а почти половина старше 70 лет. 13% миллиардеров — женщины. 62% миллиардеров — self-made, т. е. сами создали своё богатство, а не получили его по наследству.

Около 30% миллиардеров создали своё богатство на основе унаследованного капитала. Доля миллиардеров, которые унаследовали своё богатство, в 2025 г. составила 8%, а в 2020 г. была 11%.

Примерно 73% портфеля среднего миллиардера приходится на акции компаний, которые котируются на фондовых биржах. Получается, что миллиардеры — самые большие бенефициары стремительного роста котировок фондовых площадок. На предметы искусства, драгоценности, коллекции автомобилей приходится менее 2% их богатства.

От честных предпринимателей до мафиози

Социальная, экономическая группа «миллиардеры» далеко не однородна. В ней есть настоящие герои предпринимательства. Они сделали сами себя нуля. Они открыли новые идеи, продукты, товары или услуги. Они создали мощные профессиональные команды. Они нашли ресурсы на рыночных условиях, к не в коридорах синдиката «VIP-распорядителей и потребителей чужого». Они рискнули всем, что у них было в условиях жёсткой открытой конкуренции.

Новичков ни на каком рынке, ни в одной стране не встречают с распростёртыми объятиями. Они, как пионеры бизнеса, часто ступают в неизвестность, следуя уникальной комбинации своих знаний, понимания потребителя и чуйки. Часто ошибаются. Иногда разоряются и начинают с нуля, вернее с ценным опытом совершённых ошибок.

Есть среди миллиардеров и другие. Они — долгосрочные партнёры, а часто хозяева VIP-распорядителей чужого. Они захватывают контроль над государством, регуляторной и правовой системой, уничтожают или жёстко ограничивают конкуренцию и «доят» потребителей и налогоплательщиков, превращая страну в территорию для личного обогащения, для выгод своей семьи и своей сети. Такие миллиардеры не рыночные, а политические предприниматели. Главный источник их богатства — государство, т. е. эксклюзивный доступ к определённым рынкам и ресурсам.

Очень часто такие миллиардеры являются олигархами, феодалами, диктаторами или мафиози. Руками государства (без него это невозможно) они создают монополии или олигополии, лишая потребителей свободы выбора или делая альтернативные варианты очень дорогими и сложными.

Таким образом, сам факт наличия миллиардного состояния не является однозначным знаком качества, честного успеха предпринимателя.

Почему миллиарды на государстве стали делать быстрее

Трудно назвать соотношение политических и рыночных миллиардеров, но количество первых очень сильно увеличилось за последние 15−20 лет, особенно после финансового кризиса конца 2000-х, COVID-а и резкого обострения военных угроз, торговых и технологических войн.

Правительства, чтобы защищать местные рынки, предоставляли ресурсы для «точек роста. Государство потворствовало надуванию пузырей в самых разных сегментах экономики. Самыми опасными являются процессы на фондовых площадках, а также долговой пузырь и турбулентность на рынке недвижимости.

Нет сомнения, что политические предприниматели-миллиардеры стали частью синдиката «VIP-распорядителей и потребителей чужого». Они втянули в свои сомнительные прожекты центральные банки и правительства, превратив себя в антирыночное образование — корпорации «too-big/important-to-fail» (слишком-большие/важные-чтобы-обанкротиться). Сегодня их корпоративные проблемы — это уже и проблемы правительства.

Что может убить американских миллиардеров

Если сдувание пузыря AI состоится до выборов в США в ноябре 2026 г., то в Америке пройдет настоящее политическое землетрясение с высокой вероятностью полноценной рецессии американской экономики. Ситуацию усугубляет долговой кризис США. Угрозу такой финансовой лавины предсказывают многие финансисты, экономисты, аналитики, обращая внимания как на исторические параллели, так и на текущее состояние компаний, цены на которые потеряли связь с реальностью.

Никто не знает, когда она начнётся, сколько будет продолжаться, какой глубины и охвата она будет. Ясно одно: количество миллиардеров резко сократится. Не факт, что наказание понесут те самые политические предприниматели, которые в рамках синдиката «VIP-распорядителей и потребителей чужого» раздували эти самые пузыри.

Высока вероятность, что будут инсайдеры, которые сумеют до финансовой бури выйти в кэш, другие безопасные активы, но когда фондовый рынок, богатство бизнеса сократится на $25 — 30 триллионов, это на своих карманах ощутят люди почти во всех странах мира.

Кто на самом деле создает риск глобальной рецессии

Ещё никогда риски Великой глобальной депрессии XXI века не были так высоки. Её активно приближают правительства, которые загнали свои страны в долги более 100% ВВП, которые застряли со своими госрасходами на уровне 45- 50+% ВВП, которые огосударствили инвестиционную и инновационную деятельность, которые превратили государство в предпринимателя, грубо нарушив законы экономики.

Когда Великая глобальная депрессия начнётся, теоретики и жрецы Левиафана будут активно пытаться свалить всю вину на жадных миллиардеров и предпринимателей в целом, на капитализм, на свободный рынок. И вот здесь очень важно быть честным, принципиальным и научно обоснованным.

Ни один глобальный кризис, ни одна рецессия, тем более депрессия невозможна без активного участия и авторства государства. Так будет и сейчас. И если история чему-то может нас научить, так это тому, что государство — враг экономики, враг трудолюбивого предпринимателя, враг потребителя и западной цивилизации.

Да, часть миллиардеров вошла с ним в сговор, но это точно не основание отказываться от капитализма в пользу социализма. Наоборот, сегодня мир нужно спасать от синдиката «VIP-распорядителей и потребителей чужого», которые дискредитируют идеи свободы и капитализма.