Гривна девальвирует: что изменить в своем портфеле инвестиций

Несмотря на временное укрепление, гривна обесценивается: с 5 июля по 5 августа 2024 года наличный доллар подорожал на 1,5%. Дальнейшую плавную девальвацию нацвалюты закладывают в свои прогнозы относительно Украины местные и международные аналитики. «Минфин» выяснял, как при таком сценарии частному инвестору сформировать или пересмотреть свой краткосрочный инвестиционный портфель.

Гривна начала медленно девальвировать с начала июля, а пик обесценивания пришелся на середину месяца: с 20 июня по 20 июля наличный доллар укрепился почти на 2,5%. Это мгновенно повлияло на поведение людей, у которых были гривневые сбережения: украинцы ринулись скупать валюту.

В прошлом месяце граждане купили на $1,117 млрд больше, чем продали, — это рекордный показатель почти за 12 лет. Только в ноябре 2012 года он был больше — $1,523 млрд.

Представители валютообменного сервиса говорят о сохранении этой тенденции и в августе.

«Приблизительно с марта в сети „КИТ Групп“ мы наблюдаем относительно устойчивые объемы продаж наличной валюты. Объемы покупки валюты с марта и по сей день выросли примерно до 30%, и достигли пика, который наблюдался в декабре 2023 года. Пока мы не фиксируем уменьшение интенсивности покупки валюты, ведь курсовые и экономические ожидания и бизнеса, и населения находятся в зоне пессимизма», — рассказали аналитики компании «КИТ Групп», одного из крупнейших операторов рынка обмена наличной валюты.

Люди не медлят и сразу переводят в СКВ то, что не потратили на жизнь.

Еще несколько месяцев назад преобладала покупка валюты относительно значительными суммами — эквивалент от тысячи-трех тысяч долларов и больше: у многих людей заканчивалось действие срочных гривневых депозитов, а развитие экономической ситуации подталкивало их к выбору в пользу валютных сбережений.

Сейчас вместе с этим трендом мы наблюдаем и увеличение небольшой, но регулярной покупки валюты — буквально сотни долларов или евро, когда люди переводят в валюту даже небольшие временно свободные средства", — добавляют в «КИТ Групп».

Любые изменения макроэкономических показателей, включая девальвацию нацвалюты, — сигнал для инвесторов проверить свой портфель на прочность.

Хотя, по заверениям аналитиков, девальвация сама по себе — это не причина менять инструменты инвестирования. Их выбор не должен зависеть от того, что происходит на рынке в этот момент. Инструменты подбираются, исходя из ваших целей и, при необходимости, учитывая риск девальвации.

«К примеру, представим ситуацию, что мы должны в конце года погасить гривневый долг, но деньги есть уже сегодня. Почему бы не просто ждать, а купить гривневые ОВГЗ и подзаработать до конца года. И поскольку наша цель — именно подзаработать на временно доступных деньгах, а не уберечь их от обесценивания, то риск девальвации здесь не так важен. Даже, наоборот, перейдя в доллар с гривны, вы берете на себя валютный риск, что гривна до конца года укрепится и вам придется докладывать», — объясняет Григорий Овчаренко, директор по управлению локальными активами группы ICU.

Впрочем, эксперты признают: обесценивание нацвалюты — точно повод еще раз посмотреть, верный ли подход к выбору инструментов и можно ли его усовершенствовать.

Вместе с профессионалами «Минфин» разбирался, какие инструменты частный инвестор может применять для краткосрочных и долгосрочных инвестиций, когда нацвалюта обесценивается.

Подбираем активы для портфеля: время имеет значение

Для начала эксперты советуют определиться со сроком инвестирования. Ведь от этого будут зависеть подходы к формированию портфеля и, собственно, подбор инструментов.

«Если вам, например, через год потребуются эти средства, то нельзя рисковать тем, что портфель может упасть в цене. То есть отпадает покупка акций, долгосрочных облигаций, капитальных активов — всего того, где есть меняющееся ценообразование.

Для краткосрочных портфелей нужны устойчивые, спокойные, низкорисковые активы, потому что у инвестора просто нет времени, чтобы, в случае снижения, ожидать восстановления цен", — говорит Григорий Овчаренко из ICU.

Если инвестиционный горизонт еще короче, то здесь следует учитывать еще и ликвидность инвестиционных инструментов — выбирать нужно такие, которые можно быстро и легко перевести в «живые» деньги.

Овчаренко советует частным инвесторам выбирать инструменты среди генерирующих доход активов (валюту, товары и предметы коллекционирования он считает инструментами для профессионалов).

«Краткосрочный портфель — это краткосрочные облигации и депозиты. Долгосрочный — долгосрочные облигации, акции, инвестиционные фонды и недвижимость», — уточняет он.

По убеждению Евгения Тригубченко, инвестиционного эксперта и лектора Биржевого университета, краткосрочные портфели должны состоять из инструментов с фиксированной доходностью.

«Поскольку до 1 года — это слишком короткий срок, чтобы брать на себя дополнительные риски. А долгосрочные инвестпортфели могут включать значительно более широкий диапазон инструментов, такие как акции, биржевые фонды и деривативы. Соотношение будет зависеть от риск-профиля инвестора», — объясняет он.

Жертвуем доходностью, уменьшаем риск, но повышаем ликвидность, — такие общие правила для формирования инвестиционного портфеля на короткий срок назвала «Минфина» Алина Шух, финансовый советник, операционный директор Smart Family Office.

Среди стандартных инструментов для таких портфелей она назвала наличные деньги, краткосрочные депозиты, облигации.

Переформатируем портфель

Валюта

Это самый простой и распространенный в Украине способ инвестировать. По словам Богдана Данилишина, заведующего кафедрой Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана, в прошлом году на руках у украинцев было валютных активов (наличные деньги, ОВГЗ и депозиты вместе) на $136 млрд. При этом в основном наши соотечественники держали средства именно кешем 85% от этой суммы.

Девальвация гривны обострила вопрос, в какой именно валюте держать свои деньги.

«Учитывая развитие ситуации, мы однозначно не можем рекомендовать в валютную корзину сбережений гривну и любые гривневые инструменты: гривна в наличных (ввиду проблем в энергетике и эксцессы с остановкой банковских операций, которые имели место в последнее время) или на банковских картах — исключительно инструмент для текущих расчетов», — говорят эксперты «КИТ Групп».

Но решение об изменении валюты накопления и диверсификации валютной доли портфеля следует принимать заблаговременно, а не в период активного обесценивания гривны.

«Обычно такие решения принимаются заранее, а панически реагировать на рыночные изменения постфактум не стоит», — предостерегает Алина Шух из Smart Family Office.

По подсчетам «КИТ Групп», например, «вошедшие в валюту» в период декабря 2023 года и января 2024 года, когда наблюдался пик спроса на валюту, уже сейчас в случае обмена на гривну будут иметь курсовую премию около 6−7%.

Говоря о переходе в СКВ, эксперты подразумевают традиционную для украинцев валюту накопления — доллар и евро.

«Инвестировать через какие-то экзотические валюты я бы не советовал, если вы, конечно, не профессиональный участник рынка FOREX и хорошо ориентируетесь в глобальных валютных трендах и политике центробанков», — говорит Сергей Гончаренко, руководитель развития инвестиционных продуктов БТС Брокер.

Распределения накоплений между долларом и евро зависят от конкретной ситуации. Но если, например, у инвестора нет потребностей в той или иной валюте, то можно, скажем, воспользоваться подходом, который используют центробанки мира.

«Большинство активов они хранят в двух валютах: доллар и евро, в пропорциях 1 к 3 в пользу доллара. Есть и другие валюты, как японская иена, британский фунт или китайский юань, но причины этого геополитические, а не инвестиционные. Рядовому гражданину достаточно и двух самых распространенных и легче всего конвертируемых валют мира, а пропорции можно взять аналогичные, здесь нет идеального решения, главное — распределить риски», — объясняет Григорий Овчаренко.

«Любая СКВ по меньшей мере защитит ваши сбережения. Хотя, так же мы советуем прежде всего заботиться об их ликвидности и доступности. Небольшая часть валютных сбережений должна находиться дома для экстренных ситуаций. Что касается больших сумм, то можно рассмотреть банковские ячейки, которые гарантируют относительно быстрый доступ и безопасность ваших сбережений», — советуют в «КИТ Групп».

ОВГЗ

Если не планируете тратить свои сбережения как минимум год, стоит учитывать обесценивание даже валютных сбережений из-за инфляции. Годовая инфляция в Еврозоне, по результатам июля, составила 2,6%, в США — 3%.

Поэтому, если горизонт инвестирования составляет от одного года (на коротком сроке этот фактор нивелируется), можно воспользоваться примером самого успешного инвестора современности Уоррена Баффета.

«Он никогда не держит накопления прямо в деньгах, ведь в этом нет смысла из-за инфляции. Зато всегда покупает самые короткие облигации и в них держит кеш», — говорит Евгений Тригубченко, инвестиционный эксперт и лектор Биржевого университета.

Средневзвешенная доходность ОВГЗ, номинированных в гривне, в июле равнялась 15,08%. При каком курсе доллара вложения в гривневые облигации будут оставаться выгодными, можно прочесть здесь.

Одно из преимуществ государственных облигаций — отсутствие налогообложения доходов. Купить же облигации не сложнее, чем открыть депозит. Это можно делать онлайн в приложении «Дія» или в приложениях Сенс Банка и monobank.

«На данный момент на внутреннем рынке, учитывая последний отчет по инфляции, — гривневые ОВГЗ остаются все еще привлекательным инструментом инвестиций, несмотря на девальвацию национальной валюты. Что касается долларовых ОВГЗ, то их максимальная доходность на вторичном рынке не больше 3,5% годовых. При долларовой инфляции 3,5% — они пока являются неэффективным финансовым инструментом для инвестирования. А вот краткосрочные казначейские облигации США сроком шесть месяцев до погашения приносят 5,2%, годовые — 4,9%», — говорит Сергей Гончаренко из БТС Брокер.

Депозиты

Банковские вклады постепенно теряют свою привлекательность. По состоянию на 6 сентября средневзвешенная ставка по годовым депозитам в нацвалюте составляла 13,14% годовых, на самые популярные трехмесячные депозиты — 13,31% годовых.

Хотя еще можно найти и гораздо лучшие предложения: вклады на год и на 3 месяца можно еще разместить с доходностью 15,75% годовых.

На время действия военного положения и трех месяцев после его завершения введена 100% гарантия по банковским вкладам физических лиц и физических лиц-предпринимателей (вместе с начисленными процентами, если это был депозит). Поэтому, можно выбирать любой банк.

Однако здесь следует учитывать, что, в отличие от ОВГЗ, с процентов по депозитам придется уплатить 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора. Это при условии лояльного отношения банка: если тот еще не возьмет с клиента 1% комиссии за обналичивание в кассе.

Доходность гривневых депозитов перестает перекрывать инфляцию и проседание гривны. Поэтому НБУ официально признал: в июне впервые за длительное время произошло, пусть и незначительное, но сокращение объемов и доли гривневых срочных депозитов в банковской системе.

Как вариант, можно рассмотреть перевложение средств из гривневого депозита (по его окончанию) в валютный. Именно такой способ, по утверждению банкиров, выбирают все больше их частных клиентов.

На год деньги в долларе еще можно разместить по ставке 3,2% годовых, в евро — 2,2% годовых.