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4 декабря 2023, 14:30 Читати українською

General Motors окончательно отказалась от электромобилей: почему ее акции пошли вверх

На прошлой неделе американские рынки вновь «зеленели»: индекс S&P 500 прибавил еще 0,8%, NASDAQ-100 — 0,11%. Вторую неделю подряд в лидерах были акции Value-компаний крупной капитализации, которые выросли на 1,55%. Однако, настоящим чемпионом стали облигации, которые прибавили в цене более 3%. Среди причин — отчет по экономике и заседанию ОПЕК+. Более подробно о главных событиях прошлой недели на американском фондовом рынке «Минфину» рассказал Николай Григорьев, главный аналитик HUG'S.

На прошлой неделе американские рынки вновь

Экономика США растет быстрее ожиданий: что на самом деле ее подпитывает

Ключевыми данными в фокусе инвесторов были показатели американского ВВП, которые появились в прошлую среду. Экономика США в третьем квартале росла более быстрыми темпами, чем предполагалось ранее. Это стало результатом более высоких, чем ожидалось, бизнес-инвестиций и государственных расходов, — сообщило Министерство торговли.

Валовой внутренний продукт, которые измеряет все товары и услуги, произведенные за трехмесячный период, увеличился на 5,2% в годовом исчислении, — показала вторая оценка министерства. Ускорение превысило первоначальное значение в 4,9%, и оказалось лучше прогноза экономистов, опрошенных Dow Jones, в 5%.

Потребительские расходы (по факту, аналог инфляции) выросли на 3,6%, что несколько ниже предыдущих оценок (4%).

Хотя расходы потребителей остаются стабильными благодаря сильному рынку труда, первые признаки замедления уже дают о себе знать: сезон праздничных покупок начался с рекордных распродаж в Киберпонедельник и довольно скромного прироста продаж в Черную пятницу.

Индекс цен расходов на личное потребление, за которым внимательно следит ФРС, за третий квартал вырос на 2,8%, что было ниже ожиданий. Соответственно, на это реагировали облигации: доходность падала, а цены росли, что также придавало сил акциям секторов, наиболее чувствительных к процентным ставкам.

Валовой внутренний доход (Gross Domestic Income, GDI) вырос всего на 1,5% за год. GDI — это совокупный доход, который генерируют все секторы экономики страны, включая заработную плату, корпоративные прибыли и налоги. Это менее известная статистика, чем ВВП, используемый ФРС для измерения общей экономической активности в Соединенных Штатах.

Одна из основных концепций GDI состоит в том, что доход равен расходам. Это означает, что деньги, потраченные на покупку произведенного, должны соответствовать источнику этих денег. Соответственно, разница между 1,5% GDI и 5,2% ВВП означает, что экономика США растет благодаря заемным средствам. Иными словами, силу экономики обеспечивает активная эмиссия долга для дефицита бюджета, а реальный рост (за исключением долга) почти в 5 раз скромнее.

Почему рынок отреагировал положительно на новости из ОПЕК

Вторым положительным фактором для рынков капитала явились итоги встречи нефтяного картеля ОПЕК. Картель объявил о добровольном сокращении добычи нефти примерно на 900 тыс. баррелей в день, начиная с января. Однако, детали этого механизма были непонятны, что способствовало неопределенности рынка. Добровольное сокращение означает, что страны-члены картеля могут игнорировать эти рекомендации.

К примеру, Ангола уже отклонила свою квоту, а Саудовская Аравия заявила, что продолжит сокращение на 1 млн баррелей в сутки. Первоначальный оптимизм на рынке нефти после анонса встречи угас из-за отсутствия конкретных деталей и итоговой пресс-конференции.

Реакция рынка свидетельствует о неуверенности в том, будут ли введены реальные дополнительные сокращения добычи (сокращение предложения). Ожидается, что цена нефти будет оставаться под давлением на фоне увеличения предложения стран, не входящих в ОПЕК+, и неопределенного прогноза спроса.

Так, например, в сентябре США сообщили о рекордной добыче сырой нефти в 13,2 млн баррелей в сутки. С учетом потенциальных сокращений ожидается, что в первом полугодии 2024 года дефицит предложения на рынке нефти составит около 400 тыс. баррелей в день.

Лидеры и аутсайдеры недели

Среди лидеров и аутсайдеров индекса S&P 500 за прошлую неделю были следующие компании:

Компания

Тикер

Результат за неделю

Cigna

CI

-6,84%

Pfizer

PFE

-5,21%

Broadcom

AVGO

-4,99%

Boston Properties

BXP

+17,82%

Salesforce

CRM

+15,87

General Motors

GM

+14,83

Акции компании Cigna — одного из крупнейших медицинских страховых провайдеров в США — начали падать после того, как менеджмент объявил о намерении объединиться с другой компанией из сектора — Humana. Для рынка подобное намерение является, скорее, негативным сигналом, ведь намерение объединиться может свидетельствовать об ослаблении позиций компании на рынке.

Компания Pfizer в прошлую пятницу объявила, что не будет продолжать третью фазу тестирования таблеток для похудения «Дануглипрон», который нужно принимать дважды в день, из-за высокого уровня побочных эффектов, хотя и препарат доказал свою клиническую статистическую значимость. Рынок отреагировал на потерю потенциала в захвате доли прибыльного рынка препаратов для потери веса. Однако, в фазу 3 перешла разработка «Дануглипрона», который нужно принимать 1 раз в день.

Падение акций Broadcom на этой неделе связано с решением компании уволить около 1 300 сотрудников VMware после поглощения компании. Этот план рассматривается, как значительный шаг Broadcom после приобретения VMware, который может иметь последствия для будущих операций и финансовых показателей компании.

Фонд недвижимости Boston Properties вырос после объявления о продаже 45% акций в двух научных активах. Эта сделка, заключенная с Norges Bank Investment Management, была оценена в $1,66 млрд, что указывает на значительный приток капитала и признание стоимости активов Boston Properties.

Рост акций Salesforce можно объяснить высокими финансовыми показателями. Компания не только превзошла ожидания по квартальным результатам, но и повысила свой прогноз на год. Такие стабильные показатели привели к заметному росту акций, которые прибавили 9,6% в прошлый четверг. Кроме того, Salesforce сообщила о высоких прибыли и доходах за отчетный период, что укрепило уверенность инвесторов в перспективах роста и прибыльности компании.

Акции автомобильной корпорации General Motors выросли благодаря положительным изменениям в финансовой и операционной стратегиях. Компания объявила о возврате системы распределения капитала, включая выкуп обыкновенных акций на сумму $10 млрд по ускоренной программе и через увеличение дивидендов по обычным акциям на 33% (до 12 центов на бумагу в квартал) с 2024 года.

Заявленная программа выкупа акций станет самой большой в истории GM, — утверждает Bloomberg. По мнению The Wall Street Journal, гендиректор GM Мэри Барра стремится вернуть инвесторам уверенность в ключевом бизнесе своей компании после неудач в сфере электро- и самоуправляемых автомобилей. Выкуп будет профинансирован из денег, которые раньше предназначались именно для этих двух направлений, — отметила WSJ.

GM пытается доказать акционерам, что может генерировать хорошую прибыль, в надежде поднять акции, которые сейчас торгуются ниже, чем в начале 2014 года, когда Барра стала во главе компании, — считает Bloomberg. GM, по сути, говорит инвесторам, что будет больше стоимостным активом, чем инвестицией с расчетом на рост, — написало агентство.

В то же время, Барра пытается переориентировать инвесторов на основную силу своего главного бизнеса: продажа грузовиков и внедорожников с бензиновыми и дизельными двигателями, — пишет WSJ. Это свидетельствует об изменении посыла компании последних лет, в течение которых Барра пыталась превратить GM в технологическую фирму, готовую выйти за рамки мира автомобилестроения, — считает WSJ.

Автор:
Григорьев Николай
Главный аналитик Григорьев Николай
HUG’S
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