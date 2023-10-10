«Двушка» на первичке: какие цены в популярных регионах Украины

На рынке недвижимости в последнее время заметно вырос спрос на двухкомнатные квартиры. По словам застройщиков, одной из причин этого явления стала государственная программа льготной ипотеки «єОселя». Успели ли уже цены отреагировать на повышенный спрос, за сколько сегодня можно купить двухкомнатную квартиру в Киеве и еще в двух популярных регионах Украины — рассказываем на примере проектов компании «Интергал-Буд».

Как «єОселя» способствует спросу на «двушки»

Двухкомнатные квартиры пользуются у населения большим спросом, поэтому их процент в новостройках достаточно высокий — 30−40%. Это устойчивая тенденция. Но в последнее время застройщики отмечают, что предложение такого жилья активно вымывается.

«Если говорить о жилье в уже построенных домах, то в готовом ассортименте осталось менее 30% двухкомнатных квартир», — отмечает Анна Анисимова, руководитель отдела инвестиций и аналитики компании «Интергал-Буд».

Высокий интерес к «двушкам» обусловлен, в частности, тем, что все больше людей понимают, что однокомнатная квартира для них — не совсем удачный вариант. Обеспечить необходимые функциональные зоны для каждого члена семьи, не говоря уже о личном пространстве, в таком жилье достаточно сложно.

Но больше всего сегодня своей популярностью «двушки» обязаны «єОселі».

«В основном участники программы льготной ипотеки получают кредит на площади 65−80 кв м, а это как раз сегмент двухкомнатных квартир. Учитывая наш опыт, это примерно 60% сделок, в то время, как вне программы на двухкомнатные квартиры приходится около трети продаж», — подчеркивает руководитель отдела инвестиций и аналитики компании «Интергал-Буд».

В целом, по словам эксперта, в общей структуре продаж компании при участии банковских кредитов совершается более 20% сделок, еще столько же — с рассрочкой от застройщика. В «Интергал-Буде» она доступна на срок до 2 лет с первым взносом от 30%. Остальные сделки заключаются со 100% оплатой. Для покупателей, готовых оплатить полную стоимость квартиры, предусмотрена немалая скидка. Это распространенная практика на рынке.

Компания «Интергал-Буд» также предлагает более привлекательные условия при 100% оплате. В зависимости от проекта, размер скидки колеблется, и иногда может достигать 23%", — подчеркивает Анна Анисимова.

Покупатели хотят больше удобств

Тренд на полноценные двухкомнатные квартиры, где кухня не совмещена с комнатой, застройщики наблюдали еще до полномасштабного вторжения. Сейчас покупатели так же предпочитают те помещения, где есть две отдельные комнаты и кухня-гостиная.

Кроме того, остается постоянным запрос на рынке «двушек» — наличие нескольких санузлов. Продиктовано это, в первую очередь, стремлением к удобству и комфорту проживания.

«Покупают двухкомнатные квартиры в основном семьи с детьми. Утренние сборы на работу и учебу с одной ванной — это неудобно для больших семей», — объясняет Анна Анисимова.

Застройщики учли этот запрос. И сейчас, по ее словам, предложений двухкомнатных квартир с двумя санузлами на рынке достаточно. В зависимости от планировочных решений, санузлы могут делиться на гостевые и хозяйские, или это две ванные комнаты, обустроенные по принципу master bedroom.

Еще один популярный запрос покупателей — ниша под небольшую гардеробную или шкаф-купе, куда можно прятать вещи.

Столичные новостройки

Двухкомнатная квартира в столичной новостройке — удовольствие не из дешевых. Минимальная цена «двушки», по данным Dom.ria, составляет 904,7 тыс. грн, максимальная — около 33,7 млн ​​грн. Таким образом, в среднем новая 2-комнатная квартира обойдется более чем в 4,66 млн грн.

Стоимость жилья зависит от многих факторов — класса, планирования, инфраструктуры, локации и т. д. В Киеве следует учитывать также район, в котором расположен ЖК. Это влияет как на цену квадратного метра, так и на его инвестиционную привлекательность, то есть насколько дорого при необходимости вы сможете перепродать квартиру, или сдавать ее в аренду.

Голосеевский район

Многие покупатели, выбирая будущую квартиру, с интересом присматриваются к новостройкам Голосеевского района. Конечно, со 100-процентной уверенностью нельзя сказать, что здесь живется лучше всего, ведь, как говорится, каждому свое. Но у этого района есть свои неоспоримые преимущества. В первую очередь, площадь, Голосеевский — самый большой район Киева. В него входят как исторические местности, например, Новое Строение, Саперная Слободка, Феофания, так и относительно новые микрорайоны — Голосеево, Теремки и другие. К однозначным преимуществам этой части столицы относится Голосеевский лес. Также район может похвастаться развитым общественным транспортом, на его территории находятся пять станций метро. Конечно, к плюсам Голосеевского можно добавить хорошо развитую инфраструктуру — здесь достаточно и образовательных, и развлекательных заведений.

Современные варианты двухкомнатного жилья предлагают в ЖК с одноименным названием «Голосеевский», который строит компания «Интергал-Буд». Комплекс расположен буквально в трех минутах от станции метро «Васильковская». Новостройка состоит из двух домов высотой в 25 этажей.

Первые этажи домов — нежилые, здесь откроются продуктовый магазин, аптека, кафе и другие сервисные компании. На территории запроектированы детские и спортивные площадки, зоны отдыха, многоуровневый паркинг, круглосуточная система охраны и т. д.

Стоимость двухкомнатного жилья в «Голосеевском» составляет 1 560 $/кв м. Площади «двушек» — 67,76 кв м. Жилье владелец получает с получистовой, или так называемой White Box, отделкой.

Застройщик также предлагает квартиры с готовым ремонтом и даже мебелью. Разумеется, удобства требуют отдельных расходов. Ремонт потянет дополнительные $200 на квадратном метре, а квартира «под ключ» обойдется в +600 $/кв м.

Удачное расположение «Голосеевского» делает его привлекательным для инвесторов. Купив двухкомнатную квартиру, можно не просто сохранить, но и приумножить свои деньги. Самые большие дивиденды, конечно, получает тот, кто вошел в проект на ранних стадиях строительства.

Так, на старте стоимость двухкомнатной квартиры в ЖК «Голосеевский» составляла 890 $/кв м. На этапе готовности 50% цена выросла до 1 380 $/кв м. Когда до финиша осталось выполнить лишь 20% работ, в прайсах появилась конечная цифра —1 560 $/кв м. То есть общий прирост за 2,5 года строительства составил $670 на «квадрате», или 43%.

Удачное расположение ЖК также поможет выгодно сдавать жилье в аренду. За аренду «двушек» в новостройках Голосеевского района в пешей доступности к метро просят не менее 30 тыс. грн ($790, здесь и дальше по курсу 38 грн).

Следовательно, если взять в ЖК «Голосеевский» квартиру площадью 67,76 кв м, купленную на ранней стадии строительства и с отделкой «под ключ», то полная стоимость ее составит примерно $100 962 (($890 + $600)*67,76). Сдав ее в аренду за $790 в месяц, в год получим $9 480. 10% вычтем в амортизационный фонд. Чистый доход составит около $8 532. Итак, расчеты свидетельствуют, что такая квартира может принести инвестору около 8% годовых (($8 532/$100 962)*100). Достаточно неплохо, если учесть, что сегодня приемлемой доходностью по аренде недвижимости инвесторы считают 5%.

Соломенский район

Соломенский район, конечно, уступает по площади парковых зон Голосеевскому району, зато в нем есть множество красивых скверов и бульваров. Подышать свежим воздухом, провести время с близкими на природе, или просто пробежаться поутру здесь точно есть где. Если времени расслабляться нет и нужно быстро добраться в другой конец города, то это именно тот район, который позволяет сделать это легко. В Соломенском сосредоточены крупнейшие транспортные объекты Киева — это железнодорожные станции Киев-Пассажирский, Караваевы Дачи, Киев-Волынский и Борщаговка, а также аэропорт Киев (Жуляны). Несомненным преимуществом района является то, что здесь одни из самых доступных цен на недвижимость.

Взять в качестве примера ЖК Сity Hub от компании «Интергал-Буд». Это многоквартирный комплекс класса «бизнес», расположенный в центре инфраструктуры Соломенского района — на ул. Кудряшова, в 10 минутах ходьбы от инфраструктуры Южного вокзала. Для комфорта жителей предусмотрена уютная внутренняя территория. Ее архитектурная изюминка — стилобат, который «закрывает» внутренний двор комплекса от посторонних. В его внутренней части — паркинг, а снаружи — детские и спортивные площадки, универсальное спортивное поле, зона отдыха.

При всех перечисленных преимуществах прайсы на ЖК City Hub достаточно лояльные. Двухкомнатную квартиру площадью 67,92 кв м здесь можно купить от $101 200, то есть цена квадрата здесь составляет $1 490. Иметь квартиру в комплексе уровня City Hub означает не только комфортное проживание, но и удачное капиталовложение. Ее всегда будет легко и продать, и сдать в аренду.

Высокую прибыль можно получить, если вложиться на начальных стадиях строительства, тогда стоимость квадратного метра самая дешевая. В ЖК City Hub это $970. На половине строительства немного дороже — $1 130. В целом, прирост в цене за весь цикл строительства составил $520, или 35%.

Что касается аренды. За аренду «двушки» в новостройках бизнес-класса в Соломенском районе просят от 22 тыс. грн ($579). Если, например, квартира в ЖК City Hub была куплена на раннем этапе строительства с ремонтом и всей мебелью, то ее конечная стоимость составит около $106 634. Чистый месячный доход от аренды составит $521. Следовательно, такая инвестиция будет приносить около 6% годовых (($521*12/$106 634)*100%).

Подольский район

Подольский район по праву зовется древнейшим. Ведь именно здесь находится, собственно, Подол — исторический центр с его многочисленными памятниками архитектуры и достопримечательностями. Но такая старина не во всем играет на руку району. «Хромает» здесь, скажем, состояние дорог и инженерных коммуникаций. При этом к преимуществам можно отнести большое количество предприятий, расположенных в пределах района, и хорошо развитую социальную инфраструктуру. Здесь много красивых и престижных учебных заведений, а также район — лидер по количеству больниц и поликлиник. Это самое лучшее место для проживания тех, кто предпочитает размеренность и уют, но при этом не прочь время от времени побывать на публике.

Достойным внимания жилищным проектом класса «комфорт» в Подольском районе является ЖК «Сырецкие Сады» от компании «Интергал-Буд». Комплекс расположен между дендропарком «Сырец» и парком «Дубки», в пешей доступности от станции метро «Сырец». Новостройка реализуется в формате «город в городе». ЖК делится на кварталы-сады, у каждого квартала есть зоны для досуга и отдыха для взрослых и детей. Проектом предусмотрено открытие на территории комплекса семейной клиники, спортивно-оздоровительного комплекса, торгово-развлекательного центра и т. д.

Просторная «двухкомнатка» в ЖК «Сырецкие Сады» площадью 74,85 кв м стоит 1 100 $/кв м. Это стоимость «квадрата» в комплексах с готовностью от 80%. На более ранних этапах строительства цена существенно ниже: на старте — 790 $/кв, на этапе полуготовности — 1 020 $/кв.

Квартиры покупатель получает с получистовым ремонтом. Застройщик также предлагает варианты с ремонтом и мебелью. Это будет стоить соответственно +200$/кв или +600$/кв.

Двухкомнатную квартиру в «Сырецких садах» можно рассматривать и с точки зрения выгодной инвестиции. Более того, у квадратных метров здесь еще и неплохие перспективы. Недалеко от квартала — в 5 минутах — строят станцию ​​метро «Мостицкая». Открытие станции метро, ​​как показывает практика, как минимум, на 5% удорожает стоимость квадратного метра в домах, расположенных вблизи нее. Поэтому шансы, что 1 100$/кв м со временем вырастут до $1 155, а то и больше, достаточно высокие.

Вместе с ценами на квадрат вырастут и арендные ставки. Сейчас в новостройках в микрорайоне «Сырец» двухкомнатное жилье сдают от 20 тыс. грн ($526). Если инвестор вложился в квартиру на ранних стадиях за 790$/кв, заказал ремонт и мебель — +600$/кв, то с получением ключей от жилья он может уже в следующем месяце получать арендный доход. С учетом всех расходов на амортизацию, его годовой доход от инвестиции составит 5% ((473,4*12/104 041)*100%).

Днепровский район

Днепровский район — один из самых перспективных на Левом берегу. Здесь много офисов, магазинов, торговых центров, медицинских и учебных заведений, кафе и ресторанов. Вся эта бизнес-часть окружена красотами природы — пляжи, парки, скверы, водоемы — их здесь много. К тому же, в районе хорошо развита транспортная инфраструктура — на правую часть столицы можно добраться как с помощью красной ветки метро, ​​так и на многих маршрутах наземного общественного транспорта. Большим плюсом является также то, что в районе строятся жилые комплексы, как говорится, на любой вкус и выбор — от огромных ЖК-небоскребов до компактных, почти сказочных домов.

Среди всего разнообразия новостроек заметно выделяется ЖК «Парковые озера-2». Комплекс класса «комфорт+» спроектирован в архитектурном стиле Bio-Tech, расположен на Левом берегу неподалеку от парка «Победа». Его особенностью станет функциональное зонирование территории по вертикали с помощью стилобата: в нижнем ярусе спроектирован подземный паркинг, а сверху будет большой двор с ландшафтным дизайном, игровыми детскими комплексами, спортивными площадками, местами для отдыха и гостевой стоянкой.

В ЖК «Парковые озера-2» представлены современные двухкомнатные квартиры площадью 57,4 кв м. Их стоимость стартует от 1 755 $/кв м — это если выбрать базовый вариант. Можно также выбрать квартиру с ремонтом, или с ремонтом и с мебелью. Тогда ценник квадратного метра вырастет на $200 или $600 соответственно.

Начальная стоимость квадратного метра двухкомнатного жилья в ЖК «Парковые Озера-2» на старте строительства составляла $1 065. Тот, кто инвестировал сразу, на сегодняшний день уже заработал на «квадрате» $690, или +39%. И может продолжать это делать, например, сдавая в аренду.

Арендные ставки на новые «двушки» в Днепровском районе в среднем составляют 18 тыс. грн ($470). Если предположить, что квартиру с ремонтом и меблировкой инвестор купил за $95 570, то чистая прибыль, на которую он может рассчитывать, составит не менее 5%.

Что с ценами западнее: 2 популярных города

Черновцы

Черновцы — небольшой, но очень привлекательный город на западе Украины. Близость к границе с Румынией, Молдовой и Венгрией способствовала тому, что он смог соединить аутентичную культуру нашей страны с культурой ближайших соседей. Черновцы, как магнит, привлекают и как туристический объект, и как город для жизни. И неудивительно, ведь здесь все необходимое: много парков и скверов, удобная транспортная развязка, высокий уровень медицины, достаточное количество учебных заведений, хорошие возможности для трудоустройства и карьерного развития и т. д.

Среди заметных проектов в Черновцах — жилищный квартал «Киевский» от компании «Интергал-Буд». Он расположен в тихом районе рядом с частным сектором, в 7 минутах езды к центру. Комплекс состоит из 12 шестиэтажных домов, половина из которых уже введены в эксплуатацию, 2 — строятся, а остальные — в проекте. Дома будут построены по периметру, создавая внутридворовое пространство с зонами отдыха для взрослых и детей, собственным детским садом, торговым комплексом, автомобильной стоянкой, кафе и салонами красоты. Жилой комплекс «Киевский» предлагает жилье класса «комфорт». Двухкомнатная квартира площадью 66,29 кв м стоит здесь чуть больше $56 тыс. — $850 за кв м.

Такой вариант жилья служит надежным способом сбережения средств. Вложение «в котлован» приносит невысокие дивиденды, стоимость «квадрата» на старте строительства и в готовом объекте отличаются всего на $80. Впрочем, на квартире можно зарабатывать, сдавая в аренду. Переселенцы и гости города за аренду двухкомнатной квартиры в новостройке готовы платить в среднем 16 тыс. грн.

Житомир

Житомир можно смело отнести к городу европейского типа — развитая инфраструктура, большое количество культурных заведений, торговых центров и других мест отдыха. Характерной особенностью этого областного центра является то, что его индустриальные районы расположены за пределами основной части. Благодаря этому транспортные потоки не перенасыщены и в городе дышится легче. В Житомире много театров, более десятка музеев, библиотеки и даже планетарий делают город культурно богатым и интересным для любителей эстетики. Приятным бонусом является то, что отдаленность от столицы составляет всего 130 км, а цены на недвижимость здесь чуть ли не в два раза ниже.

Подбирая жилье, стоит обратить внимание на жилой комплекс «Ривер Сити», расположенный на окраине города в 7 минутах езды от центра. Комплекс будет состоять из 6 домов класса «комфорт+». Новостройка реализуется в формате «город в городе», на территории которого будут обустроены зоны отдыха, в том числе собственный пляж на р. Тетерев. Также для жителей ЖК «Ривер Сити» предусмотрены детские и спортивные площадки, подземные и наземные паркинги.

В ЖК «Ривер Сити» предлагаются на продажу просторные двухкомнатные квартиры площадью 60,4 кв. м. Стоимость «квадрата» — $740. На старте строительства стоимость составила $640. Следовательно, вложения на ранних стадиях строительства уже позволили получить профит $100, или 14%.

Расположение комплекса позволяет также рассчитывать на доход при сдаче квартиры в аренду. За «двушку» такого типа в новостройках Житомира просят от 12 тыс. грн.

В целом, по состоянию на 2 октября 2023 года компания «Интергал-Буд» строит 20 домов в 12 ЖК в 4 регионах Украины. Большинство из них планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году. В целом, до конца 2024 года жилищный фонд Украины благодаря «Интергал-Буду» должен пополниться на 5 096 квартир. Доля двухкомнатных квартир составит 40%.