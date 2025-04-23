Досрочная продажа ОВГЗ: можно ли на этом заработать

ОВГЗ прочно закрепились в числе самых популярных инвестиционных инструментов среди украинцев. В то же время зарабатывать можно не только на их покупке, но и на продаже. Почему это возможно, и к каким дополнительным затратам следует готовиться, разбирался «Минфин».

Инвестиции граждан в ОВГЗ продолжают обновлять исторические максимумы. Если к началу марта на руках у наших соотечественников было облигаций на 82,5 млрд грн, то сейчас эта сумма уже достигла 92,6 млрд грн. А если сравнивать с началом года, то рост еще более ощутимый: тогда общая сумма инвестиций составила 78,5 млрд грн.

Частные инвесторы играют все более заметную роль в финансировании бюджетного дефицита из-за размещения ОВГЗ. До полномасштабного вторжения на руках у граждан было всего 2,5% общего выпуска ценных бумаг, а сейчас — более 5%. Конечно, основными держателями облигаций остаются банки и НБУ, но доля физлиц уже примерно в 5 раз выше, чем у страховых компаний, и менее чем в два раза уступает юридическим лицам.

Основная причина роста интереса к ОВГЗ — доходность, превышающая средние ставки по депозитам. При этом доходы от этих ценных бумаг не облагаются налогом. Также важно отсутствие комиссии у самых популярных продавцов облигаций и упрощение процедуры их покупки онлайн.

Большинство инвесторов в ОВГЗ воспринимают их, как срочный депозит. Купив бумаги, они ждут их погашения. В то же время государственные облигации свободно конвертируются на отечественных биржах и их без проблем можно продать. В том числе с дополнительной выгодой.

Как соотносятся цена и доходность

Цена и доходность облигаций — обратно пропорциональные. Это не украинская особенность, а касается любых бумаг такого типа. Поэтому, если вы слышите в новостях, что доходность ОВГЗ, евробондов или американских трежерис упала, — это значит, что цена бумаг выросла. И наоборот — рост доходности означает, что цена бумаг падает.

Рассмотрим это на упрощенной модели. Предположим, выпущены облигации стоимостью 1 тыс. грн сроком на год и доходностью 15%. Если сразу после выпуска доходность этих бумаг на вторичном рынке растет до 16%, значит, цена составляет 991,38 грн. Если доходность упала до 14%, то стоимость бумаги выросла до 1 008,77 грн.

Очевидно, что на таких колебаниях можно зарабатывать, продавая бумаги, если цена лучше. Если же цена на облигации падает, а инвестор продолжает просто держать их в своем портфеле и ждет выплат, то для него эти колебания не имеют никакого значения — его доходность зафиксирована и он получит средства, независимо от ситуации на рынке.

Причины колебания цены облигаций

На стоимость долговых ценных бумаг влияет сочетание целого ряда факторов. Основной из них — это учетная ставка центрального банка. Чем выше она — тем больше доходность по ценным бумагам и, соответственно, ниже их цена.

Это происходит вследствие того, что учетная ставка оказывает непосредственное влияние на доходность новых облигаций и депозитов. Разберем на простом примере. Министерство финансов на прошлой неделе выпустило ОВГЗ с доходностью 15%. Сегодня НБУ повышает учетную ставку и теперь доходность по новым облигациям — 17%, все теперь хотят купить их, а предыдущие, с более низкой доходностью, — никому не нужны.

При таких условиях инвестор, купивший предыдущий выпуск, теперь хочет их продать, но по старой цене не может этого сделать, поэтому снижает стоимость бумаг: их доходность теперь, скажем, 16,9%, и покупатели готовы их взять. Инвестор в этом случае фиксирует убыток.

Если бы регулятор снизил ставку и Минфин выпускал новые бумаги с доходностью 13%, то предыдущий выпуск, наоборот, стал бы желанным для всех — такой доходности больше не сыщешь. Поэтому инвестор может перепродать бумаги, повысив цену и снизив доходность до, скажем, 13,1%.

Второй важный фактор — валютные колебания. Если национальная валюта обесценивается, то инвесторы больше не хотят держать выпущенные в ней инструменты, продают бумаги, фиксируя убытки, и бегут, например, в доллар или евро. Укрепление национальной валюты, наоборот, делает ценные бумаги более привлекательными, стимулируя рост их цены.

Инфляция — еще один фактор, влияющий на доходность бумаг. Более высокая инфляция обычно приводит к росту доходности ценных бумаг, ведь все ожидают, что регулятор начнет повышать ставку.

Геополитика и надежность заемщика. Яркий пример их влияния — это ситуация с американскими трежерис: еще в начале осени прошлого года доходность по десятилетним бумагам составляла менее 3,7% годовых, а сейчас прыгнула до 4,4%. Причина, кроме более высоких инфляционных ожиданий, в хаосе, который воцарился в политике, ослаблении доллара, давлении Трампа на ФРС, риске распродажи американских бумаг Китаем.

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Как менялась доходность облигаций

ОВГЗ торгуются на биржах, поэтому колебания их цен можно отслеживать на соответствующих сайтах. В качестве примера, как менялась стоимость бумаг, «Минфин» рассмотрел колебания семилетних облигаций UA4000207518 на бирже ПФТС.

Выпущены эти бумаги были в 2020 году, когда ключевая ставка НБУ составляла 13,5% и отслеживался тренд по ее снижению. В таких условиях номинальная доходность бумаг составляла около 10%.

После начала полномасштабного вторжения биржевая торговля была поставлена на паузу, а когда возобновилась, доходность этих бумаг резко пошла вверх. Осенью 2022 года она колебалась в пределах 25−28%. То есть инвесторы избавлялись от этих бумаг со значительными скидками, что отражает высокую учетную ставку (25%), стремительную инфляцию, валютные риски и боязнь дефолта.

В начале 2023 года доходность по этим бумагам начала постепенно снижаться и составляла около 21%. В то время учетная ставка еще не снижалась, но все уже этого ожидали, плюс, нормализовалась экономическая ситуация.

Во второй половине 2024 года на фоне снижения учетной ставки доходность по этим бумагам в основном колебалась в пределах 16−17%. Это значит, что те, кто купил эти бумаги с доходностью 28% приблизительно за 570 грн, теперь мог их продать примерно за 870 грн. То есть заработать 300 грн на каждой бумаге дополнительно к уже полученным купонным выплатам.

Сейчас на фоне более высокой инфляции и повышения ключевой ставки НБУ доходность этих облигаций снова немного выросла и составляет, по результатам последних торгов, около 17,25%.

Как продать ОВГЗ

Как банки, так и инвестиционные компании, продающие ОВГЗ, так же и выкупают их. При этом, по желанию, владелец бумаг может купить бумаги в одном учреждении, а продать в другом — ограничений здесь нет.

«ОВГЗ относятся к категории свободно оборачиваемых финансовых инструментов на рынках капитала. Право владельца ОВГЗ на их продажу не может быть ограничено ни одним условием. Поэтому человеку, купившему ОВГЗ в нашем банке, не нужно спрашивать у нас разрешения по поводу их дальнейшей продажи», — рассказала «Минфину» начальник отдела торговли ценными бумагами Радабанка Наталья Витнова.

Как объясняет заместитель начальника центра казначейства Альтбанка Марьяна Пичугина, банк может купить облигации как себе в портфель, так и выступить брокером и помочь клиенту с перепродажей бумаг третьей стороне.

«Иногда мы лично покупаем, иногда продаем „в рынок“ на бирже. В любом случае, мы придерживаемся принципа „best execution“, чтобы обеспечить клиенту самые лучшие условия», — добавляет заместитель директора по торговле ценными бумагами Dragon Capital Дмитрий Божко.

Все представители финучреждений, с которыми общался «Минфин», подтвердили, что не имеет значения место покупки бумаг — у этого же учреждения или другого, с продажей они все равно могут помочь.

«Если клиент не наш, и сделка предусматривается на внебиржевом рынке, то будет проведена процедура идентификации клиента, в соответствии с требованиями законодательства», — пояснила «Минфину» заместитель директора Департамента межбанковского бизнеса РВС Банка Наталья Лозинская. Также клиент может попросить подтвердить наличие ОВГЗ с помощью выписки со счета в ценных бумагах и предоставить подтверждающие документы об их покупке, если это нужно для проведения финансового мониторинга операции, отметила она.

Ряд банков и брокеров сейчас не устанавливают комиссии как за продажу, так и за выкуп облигаций онлайн, или установили символические комиссии на уровне нескольких гривен за операцию. Например, именно так работают ICU, И Г Универ , Кинто, BondUA, monobank, Сенс и т. д.

Отдельно следует выделить отсутствующие комиссии при проведении операций по покупке или продаже ОВГЗ через приложение «Приват24», ведь долгое время крупнейший банк сохранял плату за торговлю ценными бумагами.

В то же время следует учитывать, что при отсутствии комиссии банки или брокеры все же зарабатывают на торговле облигациями через спред. Здесь тот же принцип, что и в обмене валют — продают дороже, а выкупают дешевле.

Как рассказали «Минфину» в И Г Универ , у них спрэд между ценами купли и продажи обычно составляет около 1%, но может меняться, в зависимости от конкретных облигаций, их доходности, срока погашения и т. п. У Кинто спред между куплей-продажей также составляет не более 1%. В пределах 1−2% спред в Приватбанке. Поэтому в целом при торговле ценными бумагами следует готовиться примерно к таким затратам.

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Как отмечает руководитель управления ценных бумаг Приватбанка Борис Бисько, стоит учитывать, что из-за спреда, если вы только что купили ОВГЗ и решили сразу их продать, скорее всего, получите меньше, чем инвестировали.

Изменения на рынке, которые позволяют получить больше, иногда происходят, но однозначно предусмотреть их не удастся, поэтому активная спекуляция бумагами может привести к финансовым потерям.