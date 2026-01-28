Долгие гривневые ОВГЗ: стоит ли фиксировать доходность уже сейчас

Инвестиции населения в государственные облигации с начала полномасштабной войны выросли почти в пять, достигнув отметки в 118 млрд гривен. На фоне ожидаемого снижения ставок НБУ и стабильной девальвации длинные гривневые бумаги с доходностью более 18% становятся более выгодной альтернативой валютным депозитам. Об этом «Минфину» рассказал руководитель брокерского подразделения инвестгруппы ICU Андрей Величко.

Инвестиции в ОВГЗ: Стоит ли фиксировать доходность уже сейчас

За время полномасштабной войны облигации внутреннего государственного займа для украинцев прошли существенную трансформацию. Когда в марте 2022 года появились военные ОВГЗ — они были для населения прежде всего способом поддержать государство. Но постепенно ОВГЗ стали полноценным элементом личных инвестиционных стратегий украинцев — с фокусом на заработок и низкой рисковостью.

Доминирование гривневых бумаг

Сегодня наибольший спрос среди физических лиц пользуются гривневыми ОВГЗ. Причина очевидна — их доходность существенно превышает валютные облигации. В то же время, часть инвесторов придерживается более консервативного подхода: в таких портфелях гривневая и валютная составляющие часто сбалансированы в пропорции 50/50 или даже со смещением в сторону валюты.

Как меняется портфель ОВГЗ украинцев

Если в начале войны мотивация покупки ОВГЗ была в основном эмоциональной, то со временем инвесторы стали оценивать их как доходный и надежный финансовый инструмент. За последний год объем ОВГЗ в собственности физических лиц вырос существенно — с 78,53 млрд грн (4,22% от общего объема обращения) до 117,77 млрд грн (5,88%), а с начала войны этот показатель вырос почти в 5 раз, с 25,53 млрд гривен и до нынешних1.

Где сегодня оптимальное соотношение доходности и риска

Универсального ответа нет — все зависит от целей и горизонта инвестирования. Высокую номинальную доходность сегодня предлагают длинные гривневые ОВГЗ с погашением в ноябре 2028 года и ставкой 18,5−18,6%.

Для средств, которые могут понадобиться в любой момент, подходит FIX — ОВГЗ с эффективной доходностью около 16% и возможностью быстрого выхода — аналог текущего счета или депозита по требованию, но без налогообложения. Доход с ОВГЗ не облагается налогом, что сразу делает их выгоднее депозитов.

Традиционные короткие ОВГЗ дают 11−13% годовых.

Стало ли инвестирование в ОВГЗ частью финансовой культуры

Пока что говорить о массовой культуре инвестирования в государственные инструменты рано. В то же время, финансовая грамотность украинцев растет. Большую роль в этом сыграла цифровизация. ОВГЗ теперь можно приобрести в несколько кликов либо через «Дию», либо через мобильные приложения брокеров и банков. Также мы видим, что все большее количество инвесторов используют ОВГЗ не только для получения дохода по погашению, но и для активного управления портфелем и заработка на изменении рыночных цен.

Прогноз ставок

На фоне ожидаемого постепенного снижения учетной ставки НБУ логично прогнозировать снижение доходностей и по всем типам ОВГЗ: для коротких — в пределах до 0,25%, для длинных — до 1−1,5%.

При этом инвесторы, ориентирующиеся на максимальную доходность, внимательно следят за сигналами регулятора. Ожидание понижения ставки обычно провоцирует спрос на длинноватые бумаги с фиксацией текущей доходности.

Уменьшит ли государство заимствования на внутреннем рынке

Короткий ответ — нет. Расширенный ответ: несмотря на достаточный объем международной помощи роль внутренних заимствований остается ключевой. В 2025 году именно через ОВГЗ бюджет получил более 13,6 млрд долларов — это второй по значению источник финансирования после кредитов ERA. Поэтому в ближайшие годы государство, по нашему мнению, будет совмещать рефинансирование долга с новыми привлечениями, с акцентом на более длинные сроки.

Стоит ли фиксировать доходность уже сейчас

Учитывая текущий уровень ставок, можно говорить о пребывании рынка вблизи пиковых значений. При базовом сценарии они будут постепенно снижаться, поэтому для инвесторов, рассматривающих длинные бумаги, текущий момент выглядит благоприятным для фиксации доходности.

Как защититься от девальвации

Розничному инвестору сегодня доступно несколько механизмов защиты от валютного риска: покупка наличной валюты, валютные депозиты, валютные ОВГЗ. В то же время, менее очевидный, но экономически эффективный вариант — инвестирование в длинные гривневые ОВГЗ.

При прогнозированной девальвации около 5,3% и доходности 18,6%, реальная доходность такого инструмента остается существенно выше, чем у валютных альтернатив, и не облагается налогами.