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14 июля 2025, 14:29 Читати українською

«Дивидендные аристократы» для долгосрочного портфеля: 3 акции, которые стоит рассмотреть

Дивиденды — один из самых популярных запросов инвесторов, у которых долгосрочные цели на рынке. При выборе активов в портфель важную роль играют «дивидендные аристократы» из индекса S&P 500. Что сегодня означает быть «дивидендным аристократом» и какие компании стоит рассмотреть?

Дивиденды — один из самых популярных запросов инвесторов, у которых долгосрочные цели на рынке.Дивиденды — один из самых популярных запросов инвесторов, у которых долгосрочные цели на рынке.

Что такое индекс дивидендных аристократов S&P 500

Индекс дивидендных аристократов S&P 500 был создан в 2005 году и за этот период часто демонстрировал лучшие результаты, по сравнению с широким рынком, который представляет индекс S&P 500.

За последние 20 лет среднегодовая доходность индекса S&P 500 составила около 10,27%, в то время как индекс дивидендных аристократов S&P 500 со времен своего основания показал результат на уровне с общим рынком — 10,23% (разница 0,04%).

Источник: S&P Dow Jones Indices LLC

Среднегодовая волатильность индекса дивидендных аристократов составила 14,34%, что ниже аналогичного показателя бенчмарка. Этот результат обеспечивает коэффициент риск-доходности (Sharpe Ratio) на уровне 0,73. Случаем, когда индекс дивидендных аристократов показал меньшую волатильность, чем общий рынок, стали кризисные 2008 и 2022 гг.

Сравнение годовой общей доходности (Total Return) индекса S&P 500 и индекса дивидендных аристократов S&P 500 в ключевые годы кризисов и роста

Год Индекс S&P 500 Индекс дивидендных аристократов S&P 500
2008 -37,00% -21,90%
2019 31,49% 28,00%
2020 18,40% 8,70%
2021 28,71% 26,00%
2022 -18,11% -6,20%

Источник: spglobal

Средняя доходность индекса дивидендных аристократов S&P 500 в период со 2 мая 2005 года по 30 апреля 2025 года составила 2,54%, что превышает результаты S&P 500 (1,89%) на 0,65%.

Во времена роста индекс дивидендных аристократов почти не отстает от индекса общего рынка и предлагает существенно меньшую волатильность и более высокую дивидендную доходность.

На данный момент в индекс дивидендных аристократов S&P 500 входят 69 компаний. Самую большую долю занимают:

  • товары ежедневного потребления — 25−30% (Coca-Cola, Procter & Gamble, PepsiCo, Colgate-Palmolive),
  • промышленность — 15−20% (3M, Illinois Tool Works, Caterpillar, Stanley Black & Decker),
  • здравоохранение — 15−20% (Johnson & Johnson, Medtronic, Abbott Laboratories, AbbVie),
  • финансовый сектор — 10−15% (T. Rowe Price, Aflac, Franklin Resources),
  • потребительские товары — 5−10% (McDonald's, Lowe's, Target, Genuine Parts).

Среди всего списка следует уделить внимание акциям с дивидендной доходностью от 4−5%, которые при этом могут показать лучшие результаты, чем большинство компаний даже в условиях рецессии.

3 дивидендные акции для долгосрочного дохода

Компания Тикер Капитализация Количество лет увеличения дивидендов Дивиденды Коэффициент выплат Дивидендная отсечка Выплата дивидендов
Chevron Corp CVX $241,90 млрд 38 4,61% 75,24% 19.08.2025 10.09.2025
Eversource Energy ES $23,15 млрд 25 4,66% 122,17% 23.09.2025 30.09.2025
Federal Realty Investment Trust FRT

$8,02 млрд

 58 4,59% 124,29% 1.07.2025 15.07.2025

Источник: investing.com

Chevron Corp. (CVX) из энергетического сектора

Chevron Corp. — международная энергетическая компания, занимающаяся добычей, переработкой и продажей нефти и газа. У Chevron стабильная и щедрая дивидендная политика, что делает ее привлекательной для долгосрочных инвесторов в энергетическом секторе. Корпорация ведет интегрированную деятельность в сфере энергетики и химической промышленности в двух основных сегментах: Upstream и Downstream.

Сегмент Upstream отвечает за геологическую разведку, добычу и транспортировку нефти и природного газа. К его функциям также относятся сжижение, регазификация и обработка СПГ. Сегмент Downstream специализируется на превращении сырой нефти в готовые продукты, их дистрибуции и сбыте, а также производстве альтернативного топлива.

Осенью 2023 года Chevron объявила о покупке Hess Corp. за $53 млрд ($171 за акцию). Акционеры Hess получат 1,0250 акции Chevron. Для инвесторов Chevron это сделка может быть выгодной, поскольку компания расширяет свои нефтяные активы, особенно в Гайане — одном из самых перспективных регионов в нефтедобыче. В то же время существуют и риски: цены на нефть могут колебаться, а интеграция новых активов — стать сложной задачей. Сама же компания получит доступ к большим и дешевым нефтяным резервам, усилит позиции среди нефтегигантов и сможет повысить дивидендную способность.

Около 75% добычи компании привязаны к цене на нефть, что делает ее более уязвимой к колебаниям цен на сырье, по сравнению с другими нефтяными гигантами. Эта зависимость проявилась в 1 квартале 2025 года, когда прибыль Chevron снизилась на 36% и составила $3,5 млрд из-за падения цен на нефть и уменьшения маржи в нефтепереработке.

Несмотря на падение прибыли и определенные экономические вызовы, например, снижение цен на нефть и меньший выкуп акций во 2 квартале 2025 года, Chevron продемонстрировал стабильность в производстве — 3,35 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки и возврат наличных акционерам.

Eversource Energy (ES) из сектора коммунальных услуг

Eversource Energy (NYSE:ES) — это энергетическая компания с северо-востока США (штаты Коннектикут, Массачусетс и Нью-Гэмпшир), обеспечивающая население электроэнергией и газом. Она менее известна среди инвесторов, однако имеет стабильный коммунальный бизнес и регулярно выплачивает привлекательные дивиденды.

Среднегодовой темп роста дивидендов Eversource Energy

Источник: dividend.com

Компания работает по 4 основным направлениям:

  • распределение электроэнергии;
  • передача электроэнергии;
  • распределение природного газа;
  • водоснабжение.

Она осуществляет передачу и распределение электроэнергии, включая объекты солнечной генерации, а также поставляет природный газ потребителям в нескольких штатах США.

Кроме энергетического бизнеса, Eversource Energy владеет регулируемыми водоканалами, предоставляющими услуги водоснабжения для около 241 тыс. потребителей — частных лиц, предприятий, муниципалитетов и объектов пожарной защиты. Эта диверсификация направлений позволяет компании обеспечивать регулярный доход и оставаться надежной инвестицией в сфере коммунальных услуг.

В 1 квартале 2025 года Eversource Energy показала умеренный рост чистой прибыли +6% ($550,8 млн), по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и прибылью на акцию $1,50. Этим результатом она подтвердила годовой прогноз прибыли на акцию $4,67−4,82.

Основные сегменты — трансмиссия, электрическая и газовая дистрибуция — продемонстрировали рост, а дивиденды составили $0,7525 на акцию. Также компания активно продолжает инвестировать денежные средства. Она разработала план капиталовложений на $24,2 млрд, в котором распределила средства между разными сегментами — трансмиссия, дистрибуция, умные счетчики и AMI-проекты — до 2029 года включительно.

Это обеспечит стабильный регулируемый рост доходов, повысит рентабельность капитала и обеспечит долгосрочный прогнозируемый рост прибыли на акцию на 5−7% ежегодно.

Federal Realty Investment Trust (FRT) из сектора недвижимости

Несмотря на определенное давление на профильный рынок в этом году, активы в недвижимости традиционно считаются надежной защитой от инфляции. Federal Realty Investment Trust является одной из ведущих компаний сектора, специализирующейся на владении, управлении и модернизации премиальных торговых центров в крупных прибрежных мегаполисах США от Вашингтона и Бостона до Сан-Франциско и Лос-Анджелеса.

Компания сосредотачивается на долгосрочном постоянном росте, инвестирует в густонаселенные и состоятельные районы, где спрос на торговые площади превышает предложение. Federal Realty Investment Trust создает современные городские просторы, объединяющие торговлю, жилье и офисы.

Сегодня в портфеле компании — 102 объекта, которые включают около 3,5 тыс. арендаторов более чем на 2,51 млн м2 коммерческой недвижимости и более 3,1 тыс. жилых единиц. Особенно привлекательно для инвесторов то, что Federal Realty Investment Trust увеличивает квартальные дивиденды уже 58 лет подряд — это самая длинная серия повышений в отрасли.

Federal Realty демонстрирует стабильное финансовое развитие благодаря высоким показателям занятости и арендным ставкам, а также стратегическим приобретениям и финансовым инициативам. Также важную роль играет повышение прогноза операционных денежных потоков на 2025 год до диапазона $7,11−7,23 на акцию, что на 6% больше, по сравнению с предыдущим годом. Это свидетельствует о положительных перспективах компании в условиях экономической нестабильности.

«Дивидендные аристократы» — опора для портфеля

В 2025 году компании из списка «дивидендных аристократов» остаются надежной опорой для инвесторов, стремящихся снизить риски, получать стабильный доход и сохранять капитал в условиях финансовой нестабильности. Хотя эти три компании не всегда показывают самые высокие результаты на бычьем рынке, во время кризисов они обычно теряют меньше. А благодаря диверсификации по секторам эти активы формируют сбалансированный портфель с долгосрочным потенциалом.

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