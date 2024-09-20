Ставка на ставку: деньги дешевеют, а S&P 500 подорожал более чем на $1 трлн

Неделя после оглашения решений ФРС о снижении ключевой ставки заставила рынки вырасти. Как отреагировали политики, и на что делать ставки трейдеры и инвесторы рассказал основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан.

Ну что ж, дождались: цикл понижения учетной ставки центрального банка США начался и сразу «Большим понижением»: на 50 бп.

Итак, деньги ФРС стали дешевле, что:

уменьшит стоимость обслуживания государственного долга, а также

корпоративных заимствований и привлечение депозитов,

повысит спрос на:

кредиты, стимулируя инвестиции и индивидуальные расходы,

улучшит оценку компаний в моделях аналитиков,

и, наконец, поможет росту американской экономики.

В общем, плюсов много. Неудивительно, что рынки зеленеют и полны оптимизма. Но, как всегда, есть и сомнения…

Какие ставки делают на ноябрь

В своем выступлении после объявления о снижении ставки Глава ФРС Пауэлл заверил, что с экономикой все хорошо и «мягкая посадка» является абсолютно реальным сценарием на ближайшее будущее.

С точки зрения основных экономических показателей волноваться нечего: ВВП увеличивается, безработица, хоть и растет, но остается на приемлемом уровне, с розничными продажами и уверенностью потребителей все тоже неплохо, даже лучше, чем ожидалось. Очевидных причин для волнения вроде бы не видно, но все же некоторые авторитетные аналитики Уолл-стрит продолжают настаивать, что два с половиной года высоких ставок зря не прошли и расплата наступит, где-то в 2025-м.

Даже вспоминают, что осенью 2007 года ФРС тоже снизил ставку на 50 бп, добавив рынкам оптимизма, который уже через год, в 2008-м, трансформировался в один из самых больших кризисов в истории американской экономики.

Далеко не факт, что исторические параллели срабатывают каждый раз на 100%, но и не стоит полностью полагаться на надежды на «мягкую посадку», провозглашенные ФРС. В конце концов будущего не знает никто…

Вопросы остаются. За последние несколько месяцев главным вопросом в финансовом мире было: «Насколько снизят ставку на 25бп или 50бп?». В прошлую среду рынки получили ответ, но вопрос еще не полностью вычеркнут из повестки дня. Только теперь это касается следующего заседания ФРС, запланированного на 7 ноября. И не успели еще остыть эмоции и прекратиться обсуждение последнего решения, как среди аналитиков уже началась дискуссия, чего ждать дальше.

Все верно — рынок живет и зарабатывает на чаяниях, и ставки на ставку огромны! Итак, теперь главными вопросами являются:

«25 или 50 на следующем заседании?» и «25, 50 или 75 до конца года».

Если верить рынку фьючерсов, а в последний раз он не ошибся, то наиболее вероятными вариантами являются:

«25» и «75».

Но за полтора месяца до следующего заседания ФРС нынешняя диспозиция вероятностей по каждому из сценариев изменится еще не раз, не сомневаюсь.

Инфляция снижается и сейчас центральный банк пристально смотрит за другой частью уравнения — рынком труда. Задание: удержать безработицу на приемлемом уровне. До следующего заседания центрального банка будут обнародованы еще два отчета о состоянии рынка труда в США и любой сюрприз может вызвать немалые колебания как в настроениях трейдеров, так и в планах ФРС, решения которого в последнее время не сильно отличаются от желаний и ожиданий рынков.

Как экономика драйвит политиков

Интересно наблюдать, как оценили ситуацию политики.

Байден доволен: «Инфляция и процентные ставки падают, а экономика остается сильной», и понятно, что от такой комбинации хочется жить, творить и дышать полной грудью.

Камала Харрис утверждает, что это «приятная новость для американцев, которые взяли на себя основное бремя высоких цен, но я сосредоточена на дальнейшей работе, чтобы продолжать снижать цены». Очевидно, что сейчас ей нужно не стесняться и обещать побольше.

Трамп, уверенный в том, что Президент США, особенно, если его имя «Дональд Трамп» должен иметь право голоса при принятии решений центральным банком, прокомментировал следующим образом: «Я думаю, это решение показывает, что экономика в очень плохом состоянии, если сокращают ставку так сильно».

Тоже ожидаемо, ведь Трампу нужно не только щедро обещать, но и активно критиковать, что он собственно и делает.

Что дальше

Мгновенная реакция на понижение была довольно спокойной. После оглашения решения ФРС рынки акций немного прыгнули вверх, затем, когда Пауэлл начал выступать, вернулись в прежнее состояние и закончили торговую сессию с минимальными изменениями.

А уже в четверг утром, проанализировав новости и сделав соответствующие корректировки стратегий, трейдеры и инвесторы заставили фьючерсы ярко зазеленеть, толкая основные индексы к новым историческим рекордам.

К вечеру решение ФРС помогло Dow Jones и S&P 500 установить новые исторические рекорды, последний подорожал более чем на $1,000,000,000,000.