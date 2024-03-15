Что такое venture debt, или Как инвестировать в стартап с меньшими рисками. Объясняем на примере

Украинский синдикат частных инвесторов Toloka вложил £510 000 в британский стартап Gin e-bikes, который производит гибридные велосипеды. Сделка содержит компонент нетипичного для украинских инвесторов инструмента — venture debt (венчурный долг). Он позволяет получать стабильный доход в валюте и существенно увеличить свой капитал. Мы разбирались, что это за инструмент, и в чем его преимущества для инвесторов и стартапов.

Рынок венчурных инвестиций — что происходит в мире?

Стартапы — отрасль, которая привлекает инвесторов как в Украине, так и в мире. По данным портала PitchBook (американский агрегатор финансовой информации о стартапах и инвесторах), за последние 15 лет венчурный капитал оказался одним из самых прибыльных инвестиционных инструментов.

сравнение дохода инвестиций в разных классах активов

Однако, сегодня на этом рынке происходят противоречивые процессы.

С одной стороны, у венчурного капитала в США накопились колоссальные объемы денег — около $500−600 млрд. Еще больше их у американского private equity, который инвестирует в технологические компании — $1,3−1,6 трлн. То есть общая сумма в технологических инвестиционных портфелях только в США на сегодняшний день составляет около $2 трлн, что равно ВВП Италии. С другой стороны, в условиях нестабильности в мире и на рынке стартапов инвесторы не спешат вкладывать эти средства.

«Однако, все эти фонды не могут бесконечно долго „сидеть“ на деньгах, поскольку их активы — это на 95−99% деньги их инвесторов, и те, в свою очередь, давали средства не для того, чтобы они просто лежали в банке. а с целью инвестирования», — говорит Игорь Шойфот, инвестор и сооснователь украинского ангельского синдиката Toloka.

По его словам, положительная для инвесторов новость состоит в том, что оценки стартапов падают уже почти год, что создает благоприятные условия для инвестирования в них.

Оценка стартапов стала минимальной за последние несколько лет. И именно сейчас, когда инвесторов меньше, по сравнению с прошлым, и когда стартапы наиболее оптимизированы, с точки зрения соотношения издержек и потенциала роста, — самое время в них инвестировать", — считает Игорь Шойфот, генеральный партнер синдиката Толока.

Потому перспективными стартапами сегодня интересуются и украинские инвесторы. Даже несмотря на широкомасштабную войну и закрытые границы. Пример — инвестиция синдиката Toloka в британский проект GIN e-bikes.

Что такое Toloka

Толока.vc — украинский ангельский синдикат, который ищет для инвестиций быстрорастущие стартапы. В зоне внимания инвесторов молодые компании — производители проверенных рынком востребованных услуг и товаров, у которых, как минимум, $1 млн годовой выручки. Синдикат создан тремя партнерами:

Александр Колб — основатель и генеральный директор Promodo, ведущего агентства диджитал-маркетинга в Центральной и Восточной Европе.

Игорь Шойфот — партнер фонда TMT Investments, у которого за плечами более 250 венчурных и ангельских соглашений, почти 30 прибыльных выходов с высоким ROI.

Тарас Кириченко — банкир с 25-летним опытом, инвестор, основатель TMT Asset Management Europe, глава наблюдательных советов «Новая почта» и НПФ «Турбота».

Менее чем за год работы партнеры сформировали пул из более чем 700 потенциальных инвесторов и уже имеют в своем портфеле 6 сделок, начиная с сентября 2023 года.

«Мы запустили Toloka в начале мая 2023 года, а в августе уже закрыли первую сделку с FortaHealth на $1 млн (американский стартап, специализирующийся на сервисах по лечению детей с аутизмом — ред.). Это феноменальный результат. Откровенно говоря, мы с партнерами немного не ожидали такого интереса к инвестициям в стартапы, но должны признать, что сильно недооценивали количество потенциальных ангельских инвесторов в Украине и количество денег, которые находятся у людей в распоряжении», — говорит Тарас Кириченко.

Что такое GIN e-bikes

Toloka ищет стартапы по всему миру, но в приоритете у партнеров украинские или же основанные украинцами проекты.Это стало одной из причин того, почему они обратили внимание на британскую компанию Gin e-bikes, которую открыли украинка Марина Власенко и индиец Рахуль Пушп.

«Мы очень много общались с учредителями, вычитывали презентации, погружались в финансовую модель, и, наконец, мы единогласно приняли для себя решение — инвестируем. Также не последним фактором стало то, что фаундер Марина из Украины, а именно из Киева, а мы очень хотим помогать проектам с украинскими корнями», — говорит Тарас Кириченко.

Gin e-bikes появилась в 2022 году в английском городе Рединг (пригород Лондона), и производит современные гибридные велосипеды для поездок на длинные дистанции. Вот, например, одна из ее последних моделей:

У байка алюминиевая рама, в нижней трубе которой расположен аккумулятор емкостью 615 Вт. Этого должно хватить на 120 км пробега, а его полная зарядка занимает 5 часов. Велосипед оснащен мотором на 250 Вт от бренда Bafang, у него 5 уровней поддержки педалей, интегрированный в унитарный руль дисплей. Вес байка — 20 кг, максимальная скорость на электротяге — 25 км/ч.

Великобритания считается одним из крупнейших рынков в Европе, где культура использования велосипедов, в частности, электровелосипедов, за последние несколько лет достигла апогея своего развития. Это, по словам основателей Gin e-bikes, стало одной из ключевых причин для запуска проекта именно на этом рынке.

«Великобритания создает идеальные условия, где не нужно активно стимулировать рынок, ведь интерес и спрос на качественный продукт по разумной цене уже существует. Нашей задачей было разработать высококачественный продукт, собрать информацию о том, какой идеальный электровелосипед нужен британцам, и определить, сколько они готовы за него заплатить», — говорит Марина Власенко.

«Почему мы верим в свой продукт и с какой целью собирали инвестиции? Клиенты хотят получить качественный продукт, на который можно положиться, и, в то же время, они хотят сотрудничать с компанией, которая может решить их проблемы после продажи. Мы собирали инвестиции, потому что нам нужно расшириться на новые географические рынки с новой линейкой продуктов», — добавляет Рахуль Пушп.

То есть в то время, когда, казалось бы, рынок насытился производителями электровелосипедов, а китайские производители навязывают свои правила конкуренции, украинцы инвестируют в проект, который, к тому же, является хардверным, что только усложняет сделку. В Toloka отмечают, что для них важным фактором является не сам фактор осуществления инвестиции, но и помощь бизнесу в росте.

«За нашими плечами более 20 лет развития частного и корпоративного бизнеса, уникальная экспертиза в маркетинге, финансах, инвестировании, почему бы не поделиться этим опытом с партнерами? Мы всячески содействуем нашим коллегам создать международную компанию с украинскими корнями, создаем самые лучшие стандарты корпоративного управления. — говорит один из партнеров синдиката Александр Колб. — Для этого мы приняли участие в создании Борда, объявили конкурс, в том числе среди наших партнеров. Получили несколько десятков желающих и на сегодняшний день заканчиваем все формальные процедуры. Это очень уникальная и очень полезная практика для стартапа».

Планируется, что привлеченные средства помогут увеличить объемы производства и продаж до 200 единиц в месяц до конца 2024 года, расширить производственные мощности (для этого рассматривают рынки Польши и Украины), запустить в серию модель грузового велосипеда, разработанную специально для курьеров доставки, а также оснастить все велосипеды карбоновыми и складными рамами, для большей портативности.

В чем особенность сделки и что такое Venture debt

Детали сделки стороны не раскрывают, но, по словам инвесторов, она содержит элементы Venture debt. Это венчурный займ, который в течение определенного периода позволяет партнерам получать проценты от суммы своей инвестиции, после чего сумма инвестиций конвертируется в акции компании. По сути, это позволяет достичь аккумулятивного эффекта от инвестиции: получение % + продажа акции при росте стоимости компании.

По словам основателей Toloka, в венчурном мире такой вид инвестирования набирает обороты, и у них есть желание быть первопроходцами в таких предложениях для своих партнеров и инвесторов.

«Такая форма сделки позволяет улучшить показатель возврата инвестиций, потому что почти сразу после закрытия сделки вы получаете проценты. Среди партнеров Toloka мы видим отдельный класс коллег, желающих получать проценты ежемесячно. Некий отдельный кластер инвесторов с меньшей толерантностью к риску, и это абсолютно нормально. Так почему бы не предложить людям такой инструмент инвестирования? Мы видим в этом большую возможность и запрос украинцев», — объясняет Кириченко.

У венчурного долга, как способа привлечения капитала, есть свои преимущества и для стартапов.

Во-первых, это возможность привлечь денежные средства и при этом сохранить контроль над бизнесом. Ведь, в отличие от венчурного инвестирования, venture debt — это вид финансирования, который возвращают, а не обменивают на акции.

Во-вторых, это может быть более выгодно, чем классическое венчурное инвестирование. Иногда взять деньги у инвесторов взаймы может быть дешевле, чем отдать им долю в перспективном бизнесе. Ибо в будущих раундах инвестирования или же продажи компании у нее может быть оценка, которая существенно перекрывает проценты.

Как видим, для стартапов, пытающихся расширить свои возможности, венчурный долг выглядит очень разумным решением. В мире такой вид финансирования становится все более популярным. По данным PitchBook, в конце 2022 года венчурный долг в США достиг $26,5 миллиарда. К примеру, известный американский бизнесмен Питер Тиль, сооснователь PayPal и в прошлом член наблюдательного совета директоров Facebook, входит в число инвесторов, которые делают ставку именно на этот инструмент. Тиль инвестировал в венчурный долговой фонд Tacora Capital, что, в свою очередь, сделало его самым известным инвестором, который вложился в этот сектор индустрии.

По мнению партнеров Toloka, это гораздо более простой инструмент инвестирования именно для молодых проектов-стартапов. Главным критерием при принятии решения об инвестировании с его применением они называют следующее:

Инвестиция не должна превышать 6-ти месячного оборота компании. Маржа в бизнес-модели должна позволять обслуживать долг и не загонять компанию в минус. Большой плюс, если у компании есть recurrent payments. То есть продажа товаров или услуг происходит по подписке, и существует большое количество регулярно повторяющихся платежей. Понятная стратегия роста бизнеса и финансовая отчетность для инвестора.

Принцип работы Toloka и как присоединиться к синдикату

Toloka — украинский синдикат с проукраинской позицией и сфокусированный на помощи бизнесам с украинскими корнями.

Чтобы стать инвестором, нужно оставить заявку на сайте синдиката. Далее инвесторы добавляются в закрытый канал, где им предлагают сделки для инвестирования.

Минимальная сумма инвестиции в один стартап составляет $5 000.

Во все без исключения сделки генеральные партнеры синдиката вкладывают свои собственные деньги и предлагают присоединиться к ним участникам синдиката.

Партнеры синдиката не обязаны инвестировать в каждую предложенную сделку и сами принимают решение о присоединении.

Если инвестор решает присоединиться к сделке, он переходит по ссылке в чат, посвященный данной сделке, где может обсудить все вопросы и получить всю информацию об инвестициях и оформлении сделки.