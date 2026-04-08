Что объединяет самых успешных инвесторов мира: общие принципы и ошибки

Мировая финансовая история последнего столетия сформировала узкий круг людей, чьи имена стали синонимами невероятного успеха в управлении капиталом. Уоррен Баффет, Рэй Далио, Джим Саймонс, Джордж Сорос и Питер Линч представляют кардинально разные подходы к рынку, однако их деятельность свидетельствует о существовании общих принципов, которые позволяют им не только генерировать прибыль, но и выживать в условиях глубоких рыночных обвалов. В статье инвестиционная экспертка Анна Баклан рассмотрит общие принципы, объединяющие этих титанов, а также подробно проанализирует их самые громкие ошибки, которые стали ключевыми уроками на пути к накоплению миллиардных состояний.

Принцип 1: время — самый мощный актив

Есть одна вещь, которая объединяет абсолютно всех самых успешных инвесторов без исключения: они мыслят не месяцами, а десятилетиями.

Когда Уоррен Баффет в 1988 году начал покупать акции Coca-Cola, Уолл-Стрит была удивлена. Компания переживала не лучшие времена, конкуренты давили, а Баффет инвестировал в нее $1 млрд.

Однако Баффет видел другое. Он видел глобальный бренд, который знает каждый ребенок на планете. Видел дистрибуцию в более чем 200 странах. Видел продукт, который люди будут покупать через 10, 20 и 50 лет. И самое главное — он был готов ждать. Сегодня, спустя 38 лет, эта инвестиция стоит более $28 млрд. Дивиденды, которые Berkshire получает от Coca-Cola каждый год, давно превысили первоначальную стоимость всего пакета акций.

Фраза, которую Баффет повторяет десятилетиями: «Наш любимый период владения — навсегда».

Питер Линч, который руководил легендарным фондом Fidelity Magellan с 1977 по 1990 год, также придерживался этого принципа и удерживал свои лучшие инвестиции годами: Dunkin` Donuts — 7 лет (рост в 10 раз), Taco Bell — 5 лет (в 8 раз), Volvo — 6 лет на пике развития бренда.

Чарли Мангер, партнер Баффета и вице-председатель Berkshire Hathaway, который ушел из жизни в ноябре 2023 года в возрасте 99 лет, был еще более радикальным. Он инвестировал в китайского производителя электромобилей BYD в 2009 году и удерживал акции 13 лет. За это время их стоимость выросла в 30 раз. «Большие деньги не в купли-продажи, а в ожидании», — считал Мангер.

Почему это так важно? Потому что на длинных горизонтах работает магия сложного процента. Зато краткосрочная торговля снижает доходность из-за налогов, комиссий и ошибок входа. Исследование профессоров Калифорнийского университета Брэда Барбера и Терренса Одина показало: активные трейдеры в среднем зарабатывают на 6,5% меньше рынка каждый год именно из-за чрезмерной торговли. Терпение окупается и приумножает капитал.

Принцип 2: инвестируйте только в то, что понимаете

В середине 1990-х годов, когда интернет-компании росли на сотни процентов ежегодно, Уоррен Баффет оставался в стороне.

Он не покупал Microsoft, хотя лично дружил с Биллом Гейтсом. Не покупал Amazon, хотя видел их экспансию. Не покупал Google во время IPO в 2004 году, несмотря на то, что аналитики называли это «возможностью века».

Он не понимал технологического бизнеса, поэтому инвестировал только в понятные для себя компании. В результате он пропустил значительный рост, который сделал многих инвесторов миллиардерами. В то же время эта «ошибка» спасла его от краха доткомов 2000—2002 годов, когда индекс Nasdaq упал на 78%, а тысячи инвесторов потеряли капитал.

Баффет приобрел Apple только в 2011 году — через 35 лет после основания компании. Однако сделал это не потому, что понял технологии. Он увидел в Apple не технологическую компанию, а сильный потребительский бренд с высокой лояльностью клиентов и прибыльной экосистемой — то, что он хорошо понимает. Сегодня Apple составляет около 23% портфеля Berkshire Hathaway.

Тот же принцип исповедовал Питер Линч, который демонстрировал среднюю доходность 29% годовых в течение 13 лет управления фондом Magellan. Его стратегия: инвестируй в то, что видишь вокруг. Он обратил внимание на утренние очереди за кофе у Dunkin` Donuts в Бостоне, изучил бизнес и инвестировал на ранней стадии экспансии — стоимость акций выросла в 10 раз.

Жена Линча покупала колготки Hanes. Он изучил компанию и инвестировал в Hanes, в итоге получив 600% прибыли. Инвестор поехал в командировку и заметил высокую загрузку отелей La Quinta. Инвестировал в сеть и получил прибыль.

Мангер формулировал это так: «У меня есть три корзины для инвестиционных идей: да, нет и слишком сложно. Если идея попадает в третью корзину — стоит пересмотреть ее еще раз».

Принцип 3: система побеждает интеллект

В 1982 году Рэй Далио был убежден, что США ждет депрессия. Он публично заявлял об этом на Конгрессе и занял позицию против рынка. Однако ошибся: экономика США вступила в длительный период роста, который продолжался до 2000 года. Bridgewater понесла значительные потери. После увольнения сотрудников Далио был вынужден одолжить $4000 у отца, чтобы содержать семью.

Этот опыт привел его к ключевому выводу: самый большой риск — чрезмерная уверенность в собственной правоте. В ответ он создал систему — более 200 письменных принципов принятия решений, независимых от эмоций. В результате во время кризиса 2008 года, когда большинство фондов потеряло 30−50%, Bridgewater показал доходность +14, а в 2010—2011 годах — еще +45%.

Уоррен Баффет с 1970-х годов использует собственный чек-лист из четырёх вопросов:

Понимаю ли я этот бизнес? Имеет ли компания долгосрочное конкурентное преимущество? Является ли менеджмент честным и компетентным? Ниже ли цена справедливой стоимости?

Если хотя бы один ответ отрицательный — инвестиция не осуществляется.

Сет Кларман придерживается принципа «margin of safety» — покупает активы только с дисконтом 30−40%. Если скидка меньше — актив не покупается, даже если компания интересна. Это правило неоднократно защищало его портфель в кризисные периоды на протяжении 40 лет.

Система критически важна, ведь эмоции — главный враг инвестора. Страх заставляет продавать на минимуме, жадность — покупать на пике, а надежда — игнорировать ошибки. Системный подход позволяет избегать этих ловушек.

Принцип 4: концентрация на лучшем

«Диверсификация — это защита от незнания. Если вы знаете, что делаете, она вам не нужна», — отмечал Чарли Мангер. В то же время это не означает инвестировать в один актив — речь идет о фокусе на лучших идеях.

Портфель Berkshire Hathaway насчитывает более 40 компаний, но топ-5 позиций: Apple, Bank of America, American Express, Coca-Cola и Chevron формируют около 70% его стоимости. В фонде Magellan более 1400 позиций, но 70% прибыли обеспечивали топ-20.

Билл Акман инвестирует в 6−11 компаний, глубоко анализируя каждую из них несколько месяцев. Сет Кларман подчеркивает: лучше владеть 15 хорошо понятными компаниями, чем 150 случайными. В то же время эти же инвесторы рекомендуют широкой аудитории индексные фонды, поскольку концентрация эффективна только при условии длительного (50−60 часов в неделю) и глубокого анализа. Для всех остальных диверсификация — лучший выход.

Принцип 5: наличные — тоже позиция

В феврале 2024 года Berkshire Hathaway держала $189 млрд в наличности и краткосрочных облигациях — почти 30% всех активов компании. Это не ошибка, как считают критики, а стратегия: наличность в периоды эйфории — это ресурс, позволяющий покупать качественные активы во время кризисов по сниженным ценам.

Сет Кларман и его фонд Baupost держали до 45% активов в наличности в 2021 году, когда рынок достиг исторических максимумов. По мнению инвестора, на рынке не было достаточно активов с привлекательным дисконтом. Однако в 2022 году, когда рынок упал на 20%, Кларман использовал эту наличность для покупки активов и завершил год с прибылью, тогда как большинство фондов зафиксировали убытки.

Говард Маркс, основатель Oaktree Capital и автор культовой книги «The most important thing», называет эту стратегию «сухим порохом» — постоянной готовностью к возможностям. Он стабильно держит 20−30% портфеля в наличных средствах или краткосрочных облигациях. «Самое важное — выжить, чтобы остаться в игре, когда появятся возможности», — пишет Маркс.

Рэй Далио, создавший сложную систему балансировки активов, никогда не концентрируется в одном классе активов, поддерживая баланс между акциями, облигациями, наличными, золотом и сырьем, чтобы всегда иметь резерв для маневра.

Вывод прост: в периоды эйфории стоит накапливать наличные, в периоды паники — использовать их. Лучшие возможности появляются тогда, когда у других не хватает ликвидности.

Даже самые успешные ошибаются

Самое интересное в историях успешных инвесторов — не только их принципы, но и типичные одинаковые ошибки, которые стоили им миллиардов.

Ошибка 1: чрезмерное доверие к менеджменту

В 2006 году Уоррен Баффет начал покупать акции британской розничной сети Tesco. За восемь лет Berkshire инвестировала $2,3 млрд. Однако в 2014 году разразился скандал: менеджмент Tesco годами завышал прибыль на сотни миллионов фунтов. Баффет потерял $444 млн. Позже он публично признал, что это была серьезная ошибка, вызванная халатностью и чрезмерным доверием.

Почти в то же время Билл Акман инвестировал $4 млрд в фармацевтическую компанию Valeant Pharmaceuticals. Компания имела специфическую бизнес-модель: приобретение небольших фармкомпаний и значительное повышение цен на их препараты — иногда на 400−500%. Акман доверял харизматичному генеральному директору Майклу Пирсону. В 2016 году начались расследования Конгресса США. Выяснилось, что бизнес-модель компании является неэтичной и неустойчивой. Акции Valeant упали с $260 до $11 (минус 96%). Акман лично потерял более $3 млрд из-за недооценки репутационных рисков.

Вывод: даже самые опытные инвесторы ошибаются, когда слишком доверяют харизматичным руководителям. Необходимо анализировать не только финансовые показатели, но и этику бизнеса, корпоративную культуру и долгосрочную устойчивость модели.

Ошибка 2: чрезмерная уверенность в прогнозах

Рэй Далио потерял почти все в 1982 году, будучи уверенным в наступлении экономической депрессии.

Джулиан Робертсон, легендарный руководитель Tiger Management, закрыл фонд в марте 2000 года, не выдержав давления инвесторов, которые массово выводили средства из-за того, что он отказывался инвестировать в доткомы. В то же время уже через месяц стало очевидно, что его позиция была правильной — произошел крах Nasdaq.

Джон Полсон потерял половину активов фонда в 2010—2012 годах, сделав ставку на гиперинфляцию и рост цены на золото. Инфляция не выросла, а цена на золото упала с $1900 до $1200.

Вывод: макропрогнозы остаются одними из наименее надежных составляющих инвестиционного процесса.

Ошибка 3: покупка на пике ажиотажа

Билл Миллер, который 15 лет подряд опережал индекс S&P 500, активно покупал акции Lehman Brothers во время падения в 2007—2008 годах. Они казались ему привлекательными из-за низкой цены. Однако в сентябре 2008 года Lehman Brothers обанкротился. Фонд Миллера потерял 55% за год.

Карл Айкан инвестировал сотни миллионов в Blockbuster в 2005 году, считая компанию недооцененной. В то же время он не учел рост Netflix, который кардинально менял индустрию. В 2010 году Blockbuster обанкротился.

Вывод: Когда об активе говорят все — скорее всего, вы уже опоздали. Лучшие возможности возникают тогда, когда большинство их игнорирует.

Что отличает самых успешных инвесторов?

Самые успешные инвесторы мира не обязательно умнее других. Однако их объединяют системные подходы:

мыслят десятилетиями, а не месяцами,

инвестируют только в то, что глубоко понимают,

имеют письменные правила и следуют им даже под давлением эмоций,

концентрируются на 10−20 лучших идеях, но при этом сохраняют запас прочности,

не боятся держать наличные в ожидании идеальных возможностей.

И самое важное — быстро признают ошибки, анализируют их и корректируют подход. Каждая ошибка — это инструмент обучения.

Чарли Мангер незадолго до смерти в возрасте 99 лет сказал то, что стоит запомнить каждому инвестору: «Инвестирование — это не о том, чтобы быть умным. Это о том, чтобы не быть дураком. А лучший способ не быть дураком — учиться на чужих ошибках, а не только на своих».