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19 марта 2025, 17:30 Читати українською

«Четырехкратный ведьминский день» приближается: как поступать, когда падает рынок

Март 2025 года стал самым волатильным месяцем за последние годы. Nasdaq 100 и S&P 500 вошли в коррекцию (свыше -10% от пика) на фоне опасений по поводу торговых войн, непредсказуемой политики Белого дома и возможной рецессии.

Март 2025 года стал самым волатильным месяцем за последние годы.

Среди профессионалов ходят слухи о начале медвежьего рынка. Почему именно в конце квартала многие фонды хеджируют свои риски, и как это связано с таинственным «Quadruple Witching Day», разбирался СЕО и сооснователь Smart Family Office, старший венчурный партнер Toloka Василий Матий.

Что такое гамма-сквиз и почему его обратная версия может загнать рынок в медвежью фазу

Опционы — это финансовые инструменты, которые дают право (но не обязательство) купить или продать актив по фиксированной цене в будущем.

Некоторые показатели, которые определяют цену опциона: Дельта (Δ) — показывает, насколько меняется цена опциона при изменении базового актива на $1. К примеру, если дельта CALL-опциона = 0.5, то при росте цены актива на $1 цена опциона вырастет на $0.50.

Гамма (Γ) — это ускорение дельты, то есть насколько быстро меняется дельта при движении цены актива.

Когда большое количество участников рынка покупает CALL-опционы (ставки на рост), маркетмейкеры, продающие эти опционы, вынуждены покупать базовый актив, чтобы оставаться дельта-нейтральными.

Это создает эффект снежного кома:
🔹 Покупка опционов → 🔹 Маркетмейкеры покупают актив → 🔹 Цена растет → 🔹 Они вынуждены покупать еще больше → 🔹 Цена еще больше растет.

Этот же механизм сработал во время гамма-сквиза GameStop (GME) в 2021 году.

Обратный гамма-сквиз — это зеркальная ситуация: когда инвесторы покупают PUT-опционы (ставки на падение), маркетмейкеры вынуждены продавать базовый актив, чтобы оставаться дельта-нейтральными.

Если рынок начинает падать, маркетмейкерам приходится еще больше продавать актив, чтобы застраховаться от убытков, это еще сильнее давит на цену актива, вызывая панику и лавинообразное падение.

Обратный гамма-сквиз работает, как ускоритель краха:

🔻 Покупка PUT-опционов → 🔻 Маркетмейкеры продают актив → 🔻 Цена падает → 🔻 Им нужно еще больше продавать → 🔻 Цена падает еще быстрее.

Почему важен конец квартала и причем здесь ведьмы

Почему же именно в конце квартала многие фонды хеджируют свои риски, покупая PUT-опционы. Дело в том, что институциональные инвесторы, такие как хедж-фонды и пенсионные фонды, обычно отчитываются перед своими клиентами ежеквартально.

Чтобы защитить портфели от потенциального ущерба и продемонстрировать стабильные результаты, они часто покупают PUT-опционы в конце квартала. Это позволяет им застраховаться от падения рынка и снизить волатильность портфеля.

Особенно интересна третья пятница марта, июня, сентября и декабря, известная, как «Quadruple Witching Day» или «четырехкратный ведьминский день».

В этот день одновременно истекают контракты на опционы на акции, фьючерсы на индексы, опционы на фьючерсы на индексы и фьючерсы на одиночные акции.

Это приводит к значительному увеличению объемов торгов и волатильности на рынке, поскольку трейдеры пытаются закрыть или перекатить свои позиции.

В сочетании с хеджированием рисков институциональных инвесторов в конце квартала, Quadruple Witching Day может спровоцировать еще более резкие движения на рынке и усилить эффект обратного гамма-сквиза.

Сейчас на рынке наблюдается значительный объем PUT-опционов с мартовской экспирацией. Если на дату экспирации, 21 марта (как раз Quadruple Witching Day), цены базовых активов будут ниже страйков, владельцы опционов массово выполнят контракты. Это заставит маркетмейкеров агрессивно продавать базовый актив, чтобы закрыть свои позиции.

Как действовать, когда рынок падает

Итак, обратный гамма-сквиз и Quadruple Witching Day — это сложные, но увлекательные феномены финансовых рынков. Их сочетание может привести к значительной коррекции или даже медвежьему рынку, особенно когда совпадает с концом квартала, когда институциональные инвесторы активно хеджируют свои риски.

По данным Polimarket, вероятность падения S&P 500 в медвежий рынок сейчас оценивается в 40%. Официально медвежий рынок начинается, когда индекс падает более чем на 20% от последнего максимума.

Как действовать в такой ситуации (не воспринимать как инвестиционную рекомендацию):

1. Соблюдение собственной инвестиционной стратегии. Если у вас есть личная инвестиционная стратегия, паниковать и изменять ее из-за краткосрочной волатильности — не самое лучшее решение. Медвежьи рынки — неотъемлемая часть инвестиционного цикла и обычно создают возможности для долгосрочных инвесторов. Как говорил Уоррен Баффет: «Рынок акций — это устройство для передачи денег от нетерпеливых к терпеливым».

2. Защита капитала (переход в кеш). Выйти в кеш и наблюдать за рынком. Если ситуация обострится — это может быть более безопасный вариант. Однако не забывайте об инфляции и налоговых обязательствах.

Спекулятивный подход. Использовать возможную волну ликвидаций, открыв шортовые позиции или купив PUT-опционы.

Я выбираю первый вариант — соблюдать свою инвестиционную стратегию и избегать панических решений.

Не следует паниковать и принимать поспешные решения. Ключ к успеху — это соблюдение вашей долгосрочной инвестиционной стратегии, тщательный анализ рыночной ситуации и холодный ум.

И помните: рыночные колебания — это не только риски, но и возможности для терпеливых и осведомленных инвесторов.

Автор:
Матий Василь
инвестиционный консультант, управляющий активами Матий Василь
1st Family Office
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