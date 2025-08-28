Как самому проверить инвестиционный проект? Чек-лист для инвестора

Чтобы избежать мошенничества и потерь, инвестору важно проверить проект по ключевым параметрам. Мы подготовили чек-лист из 8 пунктов, которые помогут в этом. На примере актуальных проектов InvestMarket от «Минфин» расскажем, на что обратить внимание инвесторам.

Чек-лист для проверки инвестиционного проекта

Репутация компании: проверить отзывы, историю. Прозрачность условий: ознакомиться с документами, договорами, рисками. Финансовые показатели: наличие отчетности, доходы, прибыль. Команда и руководство: кто стоит за проектом, опыт участников. Сроки и суммы инвестиций: соответствуют ли они твоим целям и бюджету. Гарантии и возможность возврата денег. Дополнительные ресурсы: наличие поддержки, консультаций, образовательных материалов.

Рассмотрим каждый пункт более подробно.

1. Репутация компании: проверка отзывов, истории

Ознакомьтесь с компанией, к которой планируете обратиться для покупки инвестиционного актива. Почитайте об истории компании на ее официальном сайте и в публикациях в медиа. Эффективным источником информации об инвестпроекте или репутации его руководителей могут быть комментарии под статьями в медиа, посты в соцсетях и т. д. , где реальные люди оставляют отзывы или же вопросы.

Обращайте внимание на коммуникацию компаний при острых или неудобных вопросах. Если много одинаковых или исключительно положительных комментариев от «пустых» профилей, то это может быть признаком нечестных отзывов.

Как правило, руководители инвестиционных компаний являются публичными лицами и у них есть профили в основных соцсетях. Попробуйте найти эти профили и посмотрите, как они коммуницируют с аудиторией, реагируют на критику и т. д. Там же могут быть интересные публикации о проекте, финансовые отчеты, новости рынка, достижения проектов.

Одним из вариантов получить ответы на свои вопросы является консультация, поэтому, по возможности, общайтесь с представителями компаний.

В InvestMarket в каждом проекте есть возможность заказать бесплатную консультацию без посредников и дополнительной оплаты. Например, так выглядит форма заказа консультации у компании Земинвест. В других проектах есть аналогичные формы заказа консультаций.

2. Прозрачность условий: ознакомление с документами, договорами, рисками.

Доверяй, но проверяй. Подходите к знакомству с компанией с «трезвым умом» и тщательно проверьте:

разрешительные документы на деятельность;

условия договоров купли-продажи активов;

условия сотрудничества между инвесторами и другими участниками;

распределение прибыли и рисков.

Документы должны быть составлены четко, понятно и однозначно. Это поможет избежать недоразумений в будущем.

Проверьте лицензии и юридическую информацию. Например, выписку из госреестра, лицензию НКЦБФР, финотчетность по МСФО и прочее. Такие исходные данные, как правило, размещаются на официальных сайтах компаний.

В нашем каталоге InvestMarket от «Минфин» вы можете увидеть в каждом проекте необходимые разрешительные документы на деятельность.

Приведем несколько примеров базовых юридических документов из актуальных предложений в InvestMarket, которые стоит проверить перед заключением договора.

1. Инвестиции в Melis — премиальный отель в Карпатах от Ribas Hotels Group

2. Инвестиционный фонд S1 ВДНХ

3. Корпоративные облигации NovaPay

Как видите, для разных проектов и видов инвестиций требуются разные разрешительные документы. А некоторые инвестиционные проекты действуют, в соответствии с действующим законодательством, и не требуют лицензирования и получения разрешений. Это тоже стоит учесть при выборе будущих активов.

Если понимаете, что вам не хватает компетенции, чтобы провести анализ предложения самостоятельно, обратитесь к специалистам. Ведь на кону — ваши деньги.

3. Финансовые показатели: наличие отчетности, доходы, прибыль

Просмотрите бизнес-план, финансовые отчеты, отчеты об оценке инвестиций и другие документы, которые помогут более тщательно изучить инвестиционный проект.

Например, в каждом инвестиционном предложении, представленном на InvestMarket от «Минфин», есть базовые финансовые показатели актива, такие как, например:

стоимость актива;

окупаемость;

доходность;

количество сделок за год;

годовой объем продаж;

количество активных инвесторов;

общий объем инвестиций и т. д.

В качестве примера, покажем корпоративные облигации !Fest Coffee Mission, где уже в начале страницы вы видите минимальную сумму инвестиций, окупаемость и доходность облигаций.

4. Команда и руководство: кто стоит за проектом, опыт участников

В руках профессионалов ваши деньги точно заработают. Поэтому проверьте, кому планируете их доверить. Руководители компаний, которые выступают с инвестиционными предложениями, как правило, инвестируют сами и имеют опыт в различных отраслях (строительство, юриспруденция, работа с ценными бумагами и т. д. ). А достижения команд компаний часто подтверждены наградами в престижных премиях и отзывами довольных клиентов.

Информацию о руководстве и команде компаний можно найти в открытом доступе. О подходе к работе конкретной команды, о том, как в ее руках работает та или иная инвестиция, можно почитать/послушать в интервью или других публикациях в медиа.

Для удобства читателей «Минфин» создал Каталог инвестиционных компаний, где есть описание и контактная информация.

Также в каждом проекте InvestMarket есть информация о компании, которая управляет этим проектом. Например, на странице Inzhur Supermarket вы можете узнать больше о самой компании Inzhur, ее владельце, финансовой модели и т. д. Аналогичная информация есть во всех проектах каталога.

5. Сроки и суммы инвестиций: соответствуют ли они вашим целям и бюджету

Самая важная цель инвестирования — получить доход от актива, в который планируете вложить деньги. Но при этом нужно дополнительно оценить, какую сумму вы готовы инвестировать и в течение какого срока ожидаете получить прибыль.

Инвестиционный проект в теории может показаться привлекательным, но на практике не сработать так, как это нужно инвестору. Поэтому важно уделить особое внимание этому пункту в чек-листе.

Научиться определять цели инвестирования, понять принципы работы с различными активами можно вместе с учебными курсами от «Академии Минфин», которые собраны на платформе Invest Market в отдельном разделе.

6. Гарантии и возможность возврата денег

Важно понимать не только, как работать с инвестиционным проектом, но и то, как выйти из этой инвестиции. У некоторых компаний есть механизмы быстрого выхода из актива и это можно сделать в любой момент, другие — четко прописывают сроки и условия (например, комиссии, если завершить сотрудничество с компанией до установленного срока).

В InvestMarket вы также можете ознакомиться с вариантами выхода из актива, например, как в проекте S1 Оболонь от компании Standard One.

Как правило, условия юридической защиты прописаны в инвестиционных документах. Внимательно ознакомьтесь с ними еще до заключения соглашения.

7. Дополнительные ресурсы: наличие поддержки, консультаций, образовательных материалов

Сегодня инвестировать становится легче и более понятно, ведь управление активами все чаще берут на себя управляющие компании. Они помогают покупать и управлять активами, взяв на себя все юридические вопросы.

Для инвестора здесь важно, что он может получить все необходимые консультации на любом этапе сотрудничества с компанией. И самое главное — доверить свои деньги проверенной команде профессионалов.

Кроме актуальных инвестиционных проектов, в InvestMarket есть возможность получить бесплатную консультацию с экспертом по личным финансам iPlan. Это еще один вариант, как можно разобраться в сложных вопросах выбора актива, юридических нюансах и решиться доверить деньги новым для себя компаниям.

Вместо итога

Тщательная проверка — залог успешного инвестирования. Сегодня предложения среди проектов настолько разнообразные, что в них довольно легко растеряться. В то же время инвестировать без страха — вполне реально, если пользоваться проверенными платформами.

Одной из таких является онлайн-каталог Invest Market от «Минфин», где собраны актуальные инвестиционные проекты.

Здесь есть варианты для инвестиций в землю, ценные бумаги, недвижимость различного рода, консультационные услуги для инвесторов и т. п. Что главное — можно подобрать проекты с разным порогом входа и условиями. По каждому из них инвесторы могут ознакомиться с исходной информацией, которая позволит сформировать первое впечатление о проекте. А оценить его потенциал можно благодаря тщательной проверке инвестиционного проекта. Пользуйтесь чек-листом от «Минфин» и инвестируйте осознанно.