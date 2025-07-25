Частные инвесторы скупают акции, пока профессионалы распродают их

На фондовом рынке продолжается праздник алчности — индексы обновляют рекорды, но на этом фоне институциональные инвесторы уже или что-то подозревают, или просто не спешат рисковать. Какие факторы на этой неделе влияли на цену акций, рассказывает финансист, основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан.

Что ни день то рекорд

Итак, есть неделя новых рекордов. Что ни день, то S&P 500 продолжает расти, устанавливая один исторический рекорд за другим. По данным Bank of America, институциональные инвесторы продолжают продавать, это уже 10 неделя из последних 11, как они продают, а розничные в течение 30 недель из последних 32 продолжают жадно покупать. Последним активно помогают компании, выкупая свои собственные акции. Вот вам и структура спроса!

Что толкает рынки вверх, кроме алчности розничных инвесторов и желания руководителей корпораций повысить цену собственных акций и самим заработать на опционах? Честно говоря, объяснить это нелегко, разве что инвесторов очаровали «замечательные» и «великие» достижения президента Трампа за первое полугодие в должности, которыми он хвастался в собственной соцсети. А если серьезно, то, скорее всего, работает инерция. Как пошутил один инвестор: «Покупают потому, что рынок растет, а растет, потому что покупают».

Наверное, одним из объяснений роста рынка, кроме конечно величия Трампа, может быть тот факт, что в июне денежная масса M2 в США выросла на 4.5%, что является наибольшим ростом с июля 2022 года. И рост М2, кстати, продолжается уже 20 месяцев. Больше денег — лучше для рынка!

На фоне экстремальной алчности видим, как вернулась meme-мания. Что ни день, то новый проект. Когда-то звездами meme-торгов были GameStop и AMC Entertainment, сейчас — Opendoor Technologies, Kohl's и Krispy Kreme, но суть та же самая: легкий online доступ к рынку и копеечные комиссии брокеров, или вообще их отсутствие, создали гигантское казино, где читать Грэмма так же архаично как звонить с дискового телефонного аппарата. Добро пожаловать в «новый удивительный мир»!

Из корпоративных событий, пожалуй, самыми важными были отчеты Alphabet и Tesla. Первая превысила прогноз и по выручке, и по прибыли и объявила о росте капитальных расходов на дополнительные $10 миллиардов. Что поделаешь — без затрат ИИ мощностей не построишь и рискуешь проиграть соревнования с коллегами по цеху. Инвесторы с такой логикой согласились и вознаградили компанию ростом цен на акции.

А вот Tesla не дотянула до прогноза ни по выручке, ни по прибыли. Более того, Маск предупредил, что следующие несколько кварталов могут быть сложными из-за нового законодательства, завершающего эру налоговых кредитов для производителей EV, а без них денежный поток компании вероятнее всего станет отрицательным. Итак, есть упадочный бизнес в быстрорастущей отрасли. Не слишком возбуждающая перспектива и как следствие — акции Tesla потеряли более 8%.

Трамп ссорится из-за денег

Ну и как без Трампа? На этой неделе он лично посетил строительство нового офиса ФРС, обвинив Пауэлла в расходовании лишних миллиардов на «Большое строительство». Видите ли, не только у нас такое. В лучших традициях одной известной украинской политикини, которая всегда приходила на политические шоу с толстыми папками бумаг, в надежде продемонстрировать обществу свою фундаментальную подготовку, Трамп в белоснежной строительной каске, на которой почему-то забыли написать MAGA, или USA, перед камерами достал из кармана бумажку с цифрами и обвинил Пауэлла в том, что стоимость строительства выросла до $3,1 млрд.

А потом произошло неслыханное — Пауэлл спокойно возразил, что на самом деле смета какой была, такой и осталась, а озвученная Трампом сумма включает здание, сданное в эксплуатацию годами ранее. Едва ли не единственный случай, когда государственный служащий публично, перед камерами, прозрачно намекнул Трампу, что он говорит неправду! Ох, и смел этот Пауэлл! Так что, думаю, не стоит ожидать скорого снижения ставки в угоду требованиям Трампа. Скорее всего, снизят, когда экономическая ситуация будет способствовать.

Читайте также: «Чем популярнее они становятся, тем больше я их хочу»: феномен игрушек Labubu, покоривших мир

Что в итоге? Приятно быть на вершине, имею в виду рекорды S&P 500, но немного дискомфорта добавляет тот факт, что трудно найти умиротворяющие фундаментальные объяснения такого роста. Итак, либо остается бесстрашно отбросить сомнения и гулять «на все», пока казино не начнет закрываться, либо поменять фишки на деньги и немного отдохнуть. Вот только проблема в том, что казино теперь работает 24/7, а фишки раздают всем желающим.