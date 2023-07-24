Charles Schwab растет, республиканцы ополчились на Ford

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

24 июля 2023, 15:26 Читати українською

Charles Schwab растет, республиканцы ополчились на Ford

Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу незначительными и разнонаправленными изменениями. Dow Jones Industrial Average увеличился на 2,51 пункта (на 0,01%) и составил 35 227,69 пункта. Значение Standard & Poor's 500 повысилось на 1,47 пункта (на 0,03%) — до 4 536,34 пункта. При этом индекс Nasdaq Composite по итогам торгов уменьшился на 30,5 пункта (на 0,22%) и составил 14 032,81 пункта.

Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу незначительными и разнонаправленными изменениями.

Текущая неделя будет очень насыщенной. В среду ожидается очередное решение центробанка США по базовой ставке. В четверг к американскому регулятору присоединятся ЕЦБ и Банк Японии. Также будет много важной макроэкономической статистики и финансовых отчётов от крупных компаний. Подробнее об итогах прошлой недели и главных событиях предстоящей расскажут инвестиционные аналитики Никита Гуппал и Владимир Стойко.

Взлеты недели

Zions Bancorporation (ZION) +10,43%

Акции американской банковской холдинговой компании Zions Bancorporation подскочили на 9,1% в среду на постмаркете. Причина — компания обнародовала отчет за второй квартал, который превысил ожидания Уолл-Стрит и показал серьезное восстановление депозитов клиентов. Общий объем депозитов в размере $74,3 млрд вырос на 7% за квартал; депозиты клиентов составили $65,9 млрд, что на 3% больше, чем в предыдущем квартале. Общий рост за неделю составил 10,43%.

Zions Bancorporation предоставляет в США корпоративные банковские услуги, коммерческий банкинг, обслуживает муниципальные и государственные финансовые службы, предоставляет жилищную ипотеку, трастовые услуги, предлагает управление активами.

The Charles Schwab Corporation (SCHW) +10,32%

Хороший отчет принес плюсы и корпорации Charles Schwab. Ее акции выросли во вторник на премаркете на 13% после положительных результатов за второй квартал. В частности, во втором квартале компания добавила 1 млн новых брокерских счетов, и увеличила общие клиентские активы до $8,02 трлн, с $7,58 трлн в начале квартала. Общий рост по результатам недели составил 10,32% с учетом коррекции.

Charles Schwab вместе со своими дочерними компаниями работает как сберегательно-заемная холдинговая компания, которая предоставляет услуги по управлению капиталом, брокерские операции с ценными бумагами, банковские услуги, управление активами, хранение и финансовые консультации.

UnitedHealth Group Inc. (UNH) +9,51%

Положительные показатели отчетности заставили подрасти и акции крупнейшей американской компании в сфере медицинского страхования — UnitedHealth Group. Акции компании продолжили рост после положительных результатов за второй квартал, в которых компания повысила прогноз прибыли на 2023 год. Также Bernstein повысила рейтинг UnitedHealth с целевой ценой $603. Это был наиболее динамичный рост с результатом +9,51%.

Падения недели

Omnicom Group (NYSE:OMC) -12,73%

Не всем в этом квартале удалось подать хорошие отчеты. Не удалось и американской Omnicom Group, которая занимается маркетингом, коммуникациями и медиа. Акции компании Omnicom Group упали на 12,73% на прошлой неделе, поскольку результаты компании за второй квартал не оправдали ожиданий Уолл-Стрит.

Доход в размере $3,61 млрд, что ниже прогноза Wall Street в $3,67 млрд.
Скорректированная прибыль составила $1,81 на акцию, что незначительно превысило ожидания аналитиков в $1,80.

Генеральный директор Джон Рен признал, что квартал прошел хуже, чем ожидалось. Однако, добавил, что компания уверенно смотрит в будущее и намерена повысить операционную эффективность и «способствовать значительному росту прибыли на акцию».

Discover Financial (NYSE:DFS) -12,6%

Акции Discover Financial упали на прошлой неделе после того, как финансовая компания сообщила, что ее операциями заинтересовался регулятор. Discover Financial — американская финансовая компания, которая управляет и владеет онлайн-банком Discover Bank.

По сообщению в пресс-релизе от Discover, проверка от регулирующих органов связана с тем, как компания классифицировала определенные карты продавцов. Проблема началась в 2007 году, когда компания случайно добавила эти карты в свой самый высокий тарифный план, что привело к потерям продавцов.

Параллельно с этим, Discover объявила о приостановлении своей программы выкупа акций, и это известие тоже не лучшим образом отразилось на ее акциях. Еще один фактор, который «гнал» акции Discover Financial, — плохая отчетность за второй квартал 2023 года. И прибыль на акцию в $3,54 и доход в $3,88 млрд оказались ниже прогнозов Уолл-Стрит, аналитики которой ожидали показателей в $3,69 и $3,89 млрд соответственно.

Ford Motor Company (NYSE:F) -8,54%

Ford потерял впечатляющие $3,6 млрд рыночной стоимости за один день после того, как инвесторы скептически восприняли недавнее снижение цен на полностью электрический пикап F-150 Lightning. Это привело к снижению акций на 5,9%, что стало самым большим падением за пять месяцев для американского производителя автомобилей.

Снижение цен, что составляет почти $10 000 для наиболее доступной версии Lightning, ввели после нескольких повышений, которые обосновывали глобальным дефицитом микросхем и высокой стоимостью материалов для батарей. Несмотря на это, наиболее доступный F-150 Lightning Pro сейчас на около $10 000 дороже, чем был в январе 2022 года, когда он официально вышел в продажу. Снижение провели перед коммерческим запуском Tesla Cybertruck, который ожидается в третьем квартале, — возможно, в сентябре.

Несмотря на то, что это хорошая новость для клиентов Ford, которые теперь могут приобрести более дешевый электромобиль, последние действия компании противоречат предыдущим заявлениям ее генерального директора Джима Фарли. Он в мае утверждал, что компания будет избегать сегментов электромобилей, которые становятся «комодифицированными», и сосредоточится на тех, у которых «серьезное ценовое влияние».

Кроме того, за Ford взялись республиканцы из Палаты представителей. Законодатели обеспокоены партнерством компании с китайской Contemporary Amperex Technology, Co. Limited (CATL), которая производит аккумуляторы. По мнению политиков, CATL может быть связана с китайскими компаниями, которые ведут деятельность в Синьцзяне, и намеренно пытается скрыть это. Законодатели направили запрос Ford, которая пока не комментирует происходящее.

Главные события недели

24 июля — понедельник

  • Эмитенты выплачивают дивиденды: Ford Motor (F), Nokia ADR (NOK), Spirit Airlines (SAVE).
  • Отчеты эмитентов: Logitech International SA (LOGN), Koninklijke Philips NV (PHG), Domino's Pizza Group PLC (DOM).
  • Индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе за июль 2023 года.

25 июля — вторник

  • Эмитенты выплачивают дивиденды: RBC (RY), Lowe’s (LOW).
  • Отчеты эмитентов: Verizon Communications Inc (VZ), Microsoft Corporation (MSFT), Visa Inc Class A (V), Spotify Technology SA (SPOT).
  • Индекс доверия потребителей СВ (июль).

26 июля — среда

  • Эмитенты выплачивают дивиденды: Lenovo Group Ltd PK (LNVGY), Prospect Capital (PSEC).
  • Отчеты эмитентов: META (META), Boeing (BA), The Coca Cola Company (KO), eBay Inc (EBAY).
  • Решение по процентной ставке ФРС.
  • Пресс-конференция и заявление FOMC.

27 июля — четверг

  • Эмитенты выплачивают дивиденды: Bank of Montreal (BMO), Pfizer (PFE).
  • Отчеты эмитентов: Ford (F), McDonald's Corp. (MCD), Intel (INTC), Enphase Energy Inc (ENPH).
  • Данные о ВВП (кв/кв) (2 квартал).

28 июля — пятница

  • Эмитенты выплачивают дивиденды: Bank of America Corp (BAС), Tri City Bankshares (TRCY).
  • Отчеты эмитентов: ExxonMobil (XOM), Procter&Gamble (P&G), AstraZeneka (AZN).
  • Индекс доверия потребителей (июль) в Еврозоне.
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами