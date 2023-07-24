Charles Schwab растет, республиканцы ополчились на Ford

Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу незначительными и разнонаправленными изменениями. Dow Jones Industrial Average увеличился на 2,51 пункта (на 0,01%) и составил 35 227,69 пункта. Значение Standard & Poor's 500 повысилось на 1,47 пункта (на 0,03%) — до 4 536,34 пункта. При этом индекс Nasdaq Composite по итогам торгов уменьшился на 30,5 пункта (на 0,22%) и составил 14 032,81 пункта.

Текущая неделя будет очень насыщенной. В среду ожидается очередное решение центробанка США по базовой ставке. В четверг к американскому регулятору присоединятся ЕЦБ и Банк Японии. Также будет много важной макроэкономической статистики и финансовых отчётов от крупных компаний. Подробнее об итогах прошлой недели и главных событиях предстоящей расскажут инвестиционные аналитики Никита Гуппал и Владимир Стойко.

Взлеты недели

Zions Bancorporation (ZION) +10,43%

Акции американской банковской холдинговой компании Zions Bancorporation подскочили на 9,1% в среду на постмаркете. Причина — компания обнародовала отчет за второй квартал, который превысил ожидания Уолл-Стрит и показал серьезное восстановление депозитов клиентов. Общий объем депозитов в размере $74,3 млрд вырос на 7% за квартал; депозиты клиентов составили $65,9 млрд, что на 3% больше, чем в предыдущем квартале. Общий рост за неделю составил 10,43%.

Zions Bancorporation предоставляет в США корпоративные банковские услуги, коммерческий банкинг, обслуживает муниципальные и государственные финансовые службы, предоставляет жилищную ипотеку, трастовые услуги, предлагает управление активами.

The Charles Schwab Corporation (SCHW) +10,32%

Хороший отчет принес плюсы и корпорации Charles Schwab. Ее акции выросли во вторник на премаркете на 13% после положительных результатов за второй квартал. В частности, во втором квартале компания добавила 1 млн новых брокерских счетов, и увеличила общие клиентские активы до $8,02 трлн, с $7,58 трлн в начале квартала. Общий рост по результатам недели составил 10,32% с учетом коррекции.

Charles Schwab вместе со своими дочерними компаниями работает как сберегательно-заемная холдинговая компания, которая предоставляет услуги по управлению капиталом, брокерские операции с ценными бумагами, банковские услуги, управление активами, хранение и финансовые консультации.

UnitedHealth Group Inc. (UNH) +9,51%

Положительные показатели отчетности заставили подрасти и акции крупнейшей американской компании в сфере медицинского страхования — UnitedHealth Group. Акции компании продолжили рост после положительных результатов за второй квартал, в которых компания повысила прогноз прибыли на 2023 год. Также Bernstein повысила рейтинг UnitedHealth с целевой ценой $603. Это был наиболее динамичный рост с результатом +9,51%.

Падения недели

Omnicom Group (NYSE:OMC) -12,73%

Не всем в этом квартале удалось подать хорошие отчеты. Не удалось и американской Omnicom Group, которая занимается маркетингом, коммуникациями и медиа. Акции компании Omnicom Group упали на 12,73% на прошлой неделе, поскольку результаты компании за второй квартал не оправдали ожиданий Уолл-Стрит.

Доход в размере $3,61 млрд, что ниже прогноза Wall Street в $3,67 млрд.

Скорректированная прибыль составила $1,81 на акцию, что незначительно превысило ожидания аналитиков в $1,80.

Генеральный директор Джон Рен признал, что квартал прошел хуже, чем ожидалось. Однако, добавил, что компания уверенно смотрит в будущее и намерена повысить операционную эффективность и «способствовать значительному росту прибыли на акцию».

Discover Financial (NYSE:DFS) -12,6%

Акции Discover Financial упали на прошлой неделе после того, как финансовая компания сообщила, что ее операциями заинтересовался регулятор. Discover Financial — американская финансовая компания, которая управляет и владеет онлайн-банком Discover Bank.

По сообщению в пресс-релизе от Discover, проверка от регулирующих органов связана с тем, как компания классифицировала определенные карты продавцов. Проблема началась в 2007 году, когда компания случайно добавила эти карты в свой самый высокий тарифный план, что привело к потерям продавцов.

Параллельно с этим, Discover объявила о приостановлении своей программы выкупа акций, и это известие тоже не лучшим образом отразилось на ее акциях. Еще один фактор, который «гнал» акции Discover Financial, — плохая отчетность за второй квартал 2023 года. И прибыль на акцию в $3,54 и доход в $3,88 млрд оказались ниже прогнозов Уолл-Стрит, аналитики которой ожидали показателей в $3,69 и $3,89 млрд соответственно.

Ford Motor Company (NYSE:F) -8,54%

Ford потерял впечатляющие $3,6 млрд рыночной стоимости за один день после того, как инвесторы скептически восприняли недавнее снижение цен на полностью электрический пикап F-150 Lightning. Это привело к снижению акций на 5,9%, что стало самым большим падением за пять месяцев для американского производителя автомобилей.

Снижение цен, что составляет почти $10 000 для наиболее доступной версии Lightning, ввели после нескольких повышений, которые обосновывали глобальным дефицитом микросхем и высокой стоимостью материалов для батарей. Несмотря на это, наиболее доступный F-150 Lightning Pro сейчас на около $10 000 дороже, чем был в январе 2022 года, когда он официально вышел в продажу. Снижение провели перед коммерческим запуском Tesla Cybertruck, который ожидается в третьем квартале, — возможно, в сентябре.

Несмотря на то, что это хорошая новость для клиентов Ford, которые теперь могут приобрести более дешевый электромобиль, последние действия компании противоречат предыдущим заявлениям ее генерального директора Джима Фарли. Он в мае утверждал, что компания будет избегать сегментов электромобилей, которые становятся «комодифицированными», и сосредоточится на тех, у которых «серьезное ценовое влияние».

Кроме того, за Ford взялись республиканцы из Палаты представителей. Законодатели обеспокоены партнерством компании с китайской Contemporary Amperex Technology, Co. Limited (CATL), которая производит аккумуляторы. По мнению политиков, CATL может быть связана с китайскими компаниями, которые ведут деятельность в Синьцзяне, и намеренно пытается скрыть это. Законодатели направили запрос Ford, которая пока не комментирует происходящее.

Главные события недели

24 июля — понедельник

Эмитенты выплачивают дивиденды: Ford Motor (F), Nokia ADR (NOK), Spirit Airlines (SAVE).

Отчеты эмитентов: Logitech International SA (LOGN), Koninklijke Philips NV (PHG), Domino's Pizza Group PLC (DOM).

Индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе за июль 2023 года.

25 июля — вторник

Эмитенты выплачивают дивиденды: RBC (RY), Lowe’s (LOW).

Отчеты эмитентов: Verizon Communications Inc (VZ), Microsoft Corporation (MSFT), Visa Inc Class A (V), Spotify Technology SA (SPOT).

Индекс доверия потребителей СВ (июль).

26 июля — среда

Эмитенты выплачивают дивиденды: Lenovo Group Ltd PK (LNVGY), Prospect Capital (PSEC).

Отчеты эмитентов: META (META), Boeing (BA), The Coca Cola Company (KO), eBay Inc (EBAY).

Решение по процентной ставке ФРС.

Пресс-конференция и заявление FOMC.

27 июля — четверг

Эмитенты выплачивают дивиденды: Bank of Montreal (BMO), Pfizer (PFE).

Отчеты эмитентов: Ford (F), McDonald's Corp. (MCD), Intel (INTC), Enphase Energy Inc (ENPH).

Данные о ВВП (кв/кв) (2 квартал).

28 июля — пятница