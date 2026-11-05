Цены на украинские монеты упали: стоит ли этим воспользоваться

Специально для читателей «Минфина» я сегодня снова продолжу рассказ о некоторых украинских памятных монетах, которые за последнее время продолжали оставаться хорошей инвестицией, а какие из них стали несколько проседать по цене.Расскажу и почему так происходит, и почему даже в этой ситуации правильное инвестирование в украинскую нумизматику остается выгодным.

Действительно на украинском нумизматическом рынке в последнее время наблюдается коррекция цен на многие позиции монет из драгметаллов и нейзильбера. По монетам из нейзильбера часть позиций проседает после ухода первоначального хайпа при выпуске монеты и затем выхода на условное «ценовое плато», но даже в этом случае подавляющее большинство купленных в интернет-магазине Нацбанка монет затем на коллекционном рынке все равно стоит в 1,5−2, а то и больше раз дороже начальной стоимости.

А вот в части монет из серебра и золота, то как я ранее писал — их стоимость зависит не только от тиража и интереса общества к той или иной тематике, но и от динамики стоимости самого драгметалла, из которого они сделаны.

Резонно, что при всех прочих равных условиях — при росте или снижении стоимости золота или серебра это приводит к коррекции цен на данные позиции. И если ранее, в достаточно долгий промежуток времени золото и серебро дорожали — это также отражалось и на растущей текущей цене монет из этих металлов.

Но золото и серебро в последнее время подешевели на мировых рынках с когда-то пиковых значений по золоту свыше $5000 за унцию и более $100 за унцию по серебру.

График золота

График серебра

Это отразилось на многих нумизматических позициях. Например, на замечательной серебряной монете 2025 года «Світ мистецтва кутюр'є. Любов Панченко», номиналом 10 гривень.

Ее стоимость снизилась в начале ноября 2026 года до средней цены в 7800 гривен по сравнению с максимальными рыночными ценами начала июля 2026 года, когда она стоила в пределах 11 800 гривен.

Но при этом стоит учесть, что те из нумизматов, кто успел ее купить в интернет- магазине Нацбанка в апреле 2025 года по цене в пределах около 4,3 тыс. грн — все равно зарабатывают на ней практически в 1,81 раза больше своих вложений.

Или например, очень красивая серебряная монета «Зодіак», номиналом 10 гривен, также выпущенная в 2025 году.

Прекрасная по эстетике монета сейчас подешевела, в силу разных причин (в том числе и за счет проседания самого серебра на международном рынке) с пиковых значений конца июля 2026 года в 20 тыс. гривен, до теперешнего уровня в 12,918 тыс. грн по состоянию на начало ноября.

И даже при этом те, кто ее изначально купил в интернет-магазине НБУ по цене около 5350 гривен в начале марта 2025 года тоже явно не в накладе, так как ее даже «просевшая» цена практически в 2,4 раза выше начального нацбанковского ценника.

Таких позиций на рынке сейчас много и я считаю, что это как раз возможность для коллекционеров, которые не смогли купить ее ранее в магазине Нацбанка, сейчас взять монету себе в коллекцию «не за все деньги мира».

Объективности ради стоит отметить и тот факт, что некоторые позиции украинских серебряных монет прошлых лет продолжили дорожать даже несмотря на проседание самого драгметалла. А по некоторым не частым позициям продавцы и не думают снижать их стоимость, понимая, что купить их в настоящее время в отличном коллекционном состоянии (или с какими-то разновидностями, описанными в соответствующих нумизматических каталогах) не так-то и просто.

Например, та же достаточно распространенная ранее серебряная монета «Незалежність», номиналом 2 млн карбованцев, 1996 года.

При достаточно большом начальном заявленном тираже в 10 тысяч штук и доступности для покупки в 1996 году в Нацбанке — сейчас найти ее в идеальном состоянии для коллекции непросто, что приводит к росту стоимости отдельных экземпляров.

При этом «проход» (фиксированная реальная сделка по покупке) данной монеты через нумизматические аукционные площадки был как по цене 25515 гривен, средняя цена данной позиции согласно данных сайта ua-coins.info составила 20253 гривен, а даже самое «дешевое» предложение на сайте было за 14990 грн.

Если взять даже официальные данные Нацбанка за 2014 год, где ее цена была указана на уровне в 575 гривен (около $36,5 по тогдашнему официальному курсу) и даже в самой «плохом» для продавца варианте продажи этой монеты по цене в 14990 гривен ($328 по текущему официальному курсу) — данная позиция подорожала только за период с 2014 года по 2026 года в гривне в 26 раз, а в долларовом эквиваленте в 8,99 раза.

Поэтому покупка украинских памятных монет через интернет-магазин Нацбанка сохраняет свою привлекательность как с нумизматической, так и с инвестиционной точки зрения даже в те моменты, когда драгоценный металл может ситуативно даже проседать в цене на мировом рынке.

Кроме этого, сохранение или даже рост стоимости отдельных позиций монет несмотря на проседание цены металла может происходить и в силу других разных причин: от резко возросшего повышенного интереса к самой тематике той или иной монеты (например, та же монета «Літак Ан-225 Мрія» 5 гривен 2002 в нейзильбере и номиналом в 20 гривен в серебре) и до банальных попыток отдельных игроков «разогреть» ту или иную позицию. Такое тоже случается и тут уже все в руках самих коллекционеров — вестись на такой хайп или все же не торопиться с покупкой и взять монету потом не так дорого, как хотят некоторые продавцы или даже сам интернет-магазин Нацбанка.

Классический пример, серебряная инвестиционная унциевая монета Архистратиг Михаил, номиналом 1 гривна, выпуска 2026 года.

Стоимость данной позиции, как инвестмонеты, «привязана» к цене тройской унции серебра. Еще в начале 2026 года она в магазине НБУ стоила 8228 грн, а сейчас Нацбанк продавал ее по цене 3937 грн с возможностью купить до 30 штук, то есть по цене в 2,09 раза дешевле.

3 ноября многие из коллекционеров и активно докупали себе эту позицию в коллекцию, пользуясь ситуативным снижением цены на нее. И это было правильным инвестиционным и коллекционным решением.

Буквально за пару минут была раскуплена 3-го ноября в интернет-магазине и серебряная монета «Під покровом (до Дня захисників і захисниць України)», номиналом 10 гривен, 2026 года выпуска.

При объеме продаж в количестве 3750 штук при заявленном тираже на сайте интернет-магазина НБУ в 5000 штук и цене в 6148 гривен купить ее мне оказалось просто нереально.

А на соответствующих нумизматических площадках ее продают уже по цене около 7 тысяч гривен и выше.

Учитывая, что в настоящее время стоимость серебра на международных рынка ситуативно просела — подобные приобретения не на хайпе, а на «холодную» голову с четким анализом рынка и выбором оптимальной позиции для покупки — будут полезны любому коллекционеру украинских монет.

Более того, на международном нумизматическом рынке часть позиций популярных монет из драгметаллов (не уникальных, не редких и не в самом высоком грейде) также начинает корректироваться по стоимости с учетом проседания мировых ценников золота и серебра. И наши иностранные коллеги-нумизматы также начинают пользоваться этим, чтобы просто дешевле приобрести некоторые позиции. А вот по более редким или вообще уникальным позициям за границей наблюдается та же тенденция, что и в Украине — в независимости от тренда на понижение стоимости драгметаллов данные редкие позиции дорожают без всякой оглядки на стоимость золота или серебра.