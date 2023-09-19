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19 сентября 2023, 15:30 Читати українською

Цены на оливковое масло выросли в два раза: им заинтересовались даже воры

Цены на оливковое масло подскочили до новых рекордов, поскольку сильные засухи в основных странах-производителях продолжают ограничивать поставки. Еще больше усложняет ситуацию решение Турции приостановить оптовый экспорт оливкового масла, сообщает CNBC. «Минфин» публикует перевод статьи.

Цены на оливковое масло подскочили до новых рекордов, поскольку сильные засухи в основных странах-производителях продолжают ограничивать поставки.

Ценовые рекорды

Согласно недавнему докладу Министерства сельского хозяйства США, мировые цены на оливковое масло выросли до $8 900 за тонну в сентябре из-за «чрезвычайно засушливой погоды» в Средиземноморье. Уже сейчас средняя цена в августе была на 130% выше, по сравнению с предыдущим годом, и «никаких признаков снижения» не наблюдалось.

Испания, крупнейший в мире производитель и экспортер оливкового масла, уже несколько месяцев страдает от сильной засухи. По данным государственного метеорологического агентства AEMET, в стране только что было зафиксировано третье самое жаркое лето: средняя летняя температура на 1,3°C выше нормы.

По данным аналитической компании Mintec, производство оливкового масла в Испании в последнем сезоне упало примерно до 610 тыс. тонн — это падение более чем на 50%, по сравнению с обычными 1,3−1,5 миллионами тонн.

«Ситуацию усложняют опасения по поводу сокращения производства в других крупных европейских странах-производителях оливкового масла, включая Италию и Грецию, где преобладают засухи», — сказал CNBC аналитик Mintec по масличным культурам и растительным маслам Кайл Холланд.

По данным Международного совета по оливкам, межправительственной организации, состоящей из членов, на долю которых приходится более 98% мирового производства оливкового масла, Греция и Италия являются вторым и третьим по величине производителем оливкового масла.

Новая цель воров

Цены на оливковое масло в испанской Андалусии в сентябре взлетели до 8,45 евро за килограмм, согласно данным Mintec. Это означает «самую высокую цену, когда-либо зарегистрированную на испанское оливковое масло», согласно данным компании за 20−30 лет, и представляет собой скачок на 111%, по сравнению с предыдущим годом.

Взлетевшие цены заставили некоторых прибегнуть к воровству. По сообщениям местных СМИ, около 50 тыс. литров оливкового масла первого отжима на одном из маслобойных заводов Испании Marin Serrano El Lagar было украдено рано утром 30 августа. Это оливковое масло на сумму более 420 тыс. евро.

Незадолго до этого воры похитили 6 тыс. литров оливкового масла первого отжима стоимостью 50 тыс. евро в Терраверне.

Что будет дальше

Передышки не предвидится. Холланд из Mintec предупредила, что, если производство оливкового масла будет продолжать истощаться из-за засухи, запасы могут быть исчерпаны до октября, когда обычно прибывают свежие урожаи.

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«Еще больше усложняет ситуацию решение Турции приостановить оптовый экспорт оливкового масла», — сказал аналитик. Приостановление ухудшило и без того ограниченные объемы в Испании.

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Комментарии - 1

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SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
19 сентября 2023, 16:29
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Пропадемо без дешевої оливкової олії…
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