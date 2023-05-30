Борщ из ценных бумаг: как сварить его по своему вкусу

Что такое ETF, и как в них инвестировать «Минфину» рассказал Сергей Микулов, партнер iPlan.ua, автор блога «Баллады экономного рыцаря». Это сокращенное выступление Сергея Микулова во время нашей инвестиционной конференции « Invest Talk Summit «, которая состоялась 27 мая. Конференция организована сайтом Минфин при поддержке Академии «Минфин» и Finance.ua.

Обычно большинство украинцев, которые начинают инвестировать, инвестируют и делают сбережения постепенно, потому что постепенно появляются деньги (сбережения). Мы называем эту стратегию Dollar Cost Average.

Для таких инвесторов ETF может стать основным инструментом. Это инвестиционные фонды, управляемые лицензированными управляющими инвестиционной компании. Акции ETF торгуются на организованных рынках. А состав активов фонда — это любые классы активов, торгующиеся на организованных рынках. По сути, ETFы — это упаковка инвестиционных активов.

С чего начать

Прежде, чем начать инвестировать в ETF, вы должны позаботиться о своих целях, понять свое отношение к рискам и уже потом делать портфели.

Топ-10 целей, которые ставят себе пассивные инвесторы:

Приобретение комфортного жилья Покупка авто Путешествия и отпуски Получение высшего образования Подарки на свадьбу детям Покупка квартиры для детей Медицинская страховка Помощь родителям Частная пенсия Сбережения и инвестиции в мечту

Последние три — это долгосрочные цели. Следовательно, нужно выбрать инструменты, которые будут помогать деньги из сегодняшнего дня доносить в определенную точку в будущем. Желательно, чтобы они были защищены от инфляции, чтобы они были в той же валюте, в которой мы их планируем тратить. И этот набор инструментов должен отвечать нашему отношению к рискам.

Где искать ETFы

Список ETF фондов — не секрет, их можно увидеть в открытом доступе на разных специализированных сайтах. Я отобрал основные по притоку средств в ETF фонды за три года:

Это наиболее популярные ETF, но вы должны понимать, что они не только для розничных инвесторов, с ними работают крупные институциональные инвесторы.

Некоторые, например, из них ведут спекулятивные операции, поэтому ориентироваться только на приток или отток денег из ETF — это то же самое, что ориентироваться на топ-10 продуктов в супермаркете: это может быть разный набор, из которого вряд ли можно составить сбалансированное питание.

Как выбрать ETF

Так как выбрать себе ETF, на каких принципах это следует делать? Обязательно обратите внимание на дополнительные фильтры.

Фильтр целей. Начните с оценки, как эти ETF будут работать в одном портфеле друг с другом. Ваши активы должны быть разными и каждый выполнять свою функцию, компенсировать или дополнять друг друга.

Фильтр параметров. Посмотрите, сколько активов и на какую сумму находится в управлении фонда (AUM — Asset under Management). Лучше обратить внимание на те, у которых AUM не менее $500 млн.

Фильтр налогов и резиденции. Это, по сути, юридические и налоговые фильтры, которые будут зависеть от того, резидентом какой страны вы являетесь, и какими законами регулируется инвестиционная деятельность вашей страны. В том числе, имеете ли вы право инвестировать в те или иные ETFы, какие налоги вам придется платить, как вы будете передавать по наследству ваши активы и т. д.

Надо понимать, что инвестиции — не всегда о доходах, это больше о рисках, а прибыль — премия за то, какой риск вы принимаете. Я часто говорю, что ETF — это борщ из ценных бумаг, а ваш портфель — это стол, который вы накрываете для себя на несколько десятков лет вперед.