Биткоин снова растет: сможет ли он стать 6 по величине активом в мире, обогнав Google

Прошлую неделю основные американские индексы завершили довольно вяло. Аналитики уже начинают сомневаться в том, что в 2025 году инвесторам стоит рассчитывать на новые их рекорды. Зато биткоин после короткой паузы снова растет. Об основных событиях прошлой и текущей недели на мировых финансовых рынках расскажет «Минфин».

Биткоин снова в центре внимания инвесторов: в понедельник его курс снова превысил отметку в $100 тыс., курс биткоина подскочил до нового рекордного максимума.

В 11:00 по киевскому времени биткоин вырос почти на 2,5% — до $104,410. Стимулом к росту стало интервью Дональда Трампа CNBC в конце прошлой недели, в котором он заявил, что в рамках своих планов по превращению США в мирового лидера в сфере криптовалют планирует создать криптовалютный резерв, аналогичный Стратегическому нефтяному резерву.

Оптимизм криптоинвесторов также усилился после того, как MicroStrategy Incorporated была добавлена ​​в индекс Nasdaq 100 — шаг, который может привлечь еще больше капитала в крупнейшего в мире корпоративного держателя биткоинов.

По данным CoinMarketCap, биткоин — самая популярная криптовалюта в мире — выросла более чем на 50% после выборов 5 ноября, на которых победил Трамп, в результате чего рыночная капитализация достигла $2,11 трлн.

При росте цены всего на 14% биткоин может стать шестым по величине активом в мире по объему рынка, превзойдя рыночную капитализацию Google в размере $2,3 трлн, и укрепив свое положение одного из самых ценных финансовых инструментов в мире, пишет Investing.com.

По мере приближения к концу года появляется все больше прогнозов на 2025 год от ведущих мировых аналитиков.

Управляющий партнер исследовательской компании Fundstrat Том Ли, один из главных оптимистов фондового рынка, известный точными прогнозами по индексу S&P 500, неожиданно озвучил осторожные ожидания на 2025 год.

Прогноз Ли предполагает, что к середине 2025 года индекс достигнет 7 тыс. пунктов, но во втором полугодии пойдет на спад и к концу года окажется на отметке 6,6 тыс., пишет MarketWatch.

Прогноз стратег Fundstrat сделал на основе своего анализа фондового рынка с 1871 года: за всю историю было только пять случаев, когда индекс рос два года подряд более чем на 20%. И в четырех из пяти случаев во второй половине третьего года ралли замедлялось. Одним из рисков для фондового рынка может стать обещанное Трампом введение повышенных пошлин на импорт, считает Том Ли.

Европейский фондовый рынок в этом году рос не так активно, как американский. Но и здесь были свои яркие лидеры. Лучшим европейским индексом этого года стал немецкий DAX, который показал рост на 22%.

Своим ростом индекс во многом обязан акциям гиганта программного обеспечения SAP. Хотя DAX и отставал от роста индекса S&P 500 на 28%, он явно превзошел своих европейских коллег, таких как британский индекс FTSE 100 с ростом на 7,4% и французский индекс CAC 40, который просел на 1,6%.

Как пишет Reuters, предстоящий год не сулит ничего хорошего для Европы: ее финансовые рынки уже пострадали из-за опасений по поводу введения пошлин США и политических потрясений во Франции и Германии.

По данным MSCI, европейские акции, скорее всего, отстанут от американских как минимум за 25 лет, а евро, как ожидают некоторые аналитики, опустится ниже 1 доллара.

Однако, по мере того, как рынки региона дешевеют, инвесторы все больше интересуются выгодными сделками, утверждая, что активы полностью оценены, с учетом дальнейшего разочарования, и могут резко вырасти, если геополитический и экономический фон улучшится.

«Мы считаем, что Европа может стать позитивным сюрпризом для недооцененных инвесторов. Мы близки к достижению пика негатива, и это хорошие новости», — сказала соруководитель отдела акций Edmond de Rothschild Каролин Готье.

«Уровни оценки в Европе сейчас гораздо более привлекательны», — заявила Соня Лауд, IТ-директор крупнейшей в Великобритании компании по управлению активами Legal & General Investment Management.

Она добавила, что ее компания, управляющая инвестициями на сумму $1,5 трлн, пока не собирается широко расширять свое присутствие в Европе, но нацеливается на такие секторы фондового рынка, как производители автомобилей и предметов роскоши. Они выиграют, если ситуация в экономике Китая улучшится, а тарифы США окажутся менее жесткими, чем опасались.

«Медвежьи настроения в Европе достигли крайних пределов», — заявили стратеги Citi, порекомендовав клиентам вкладывать средства в регион, поскольку денежно-кредитное и государственное стимулирование пойдет на пользу экономически цикличным предприятиям в таких секторах, как производство и туризм.

Главный европейский экономист Columbia Threadneedle Стивен Белл заявил, что европейские активы дешевые «по уважительным причинам», сославшись на экономические трудности региона.

Однако, добавил он, управляющий активами изучает возможности среди дешевых французских акций, которые могут вырасти, если бюджетная напряженность в стране снизится.

Взлеты и падения прошлой недели на фондовом рынке США

Пока же инвесторы предпочитают американский рынок европейскому. «Минфин» традиционно отобрал главных «победителей» и «неудачников» на фондовых площадках США.



Акции Fangdd Network Group Ltd. (DUO), китайской цифровой платформы для операций с недвижимостью, выросли на прошлой неделе на позитивных новостях. Компания объявила о прямом размещении своих обыкновенных акций класса A на сумму $7 млн. Этот шаг был направлен на привлечение капитала для общих корпоративных целей и укрепление финансового положения.

Такие действия обычно сигнализируют инвесторам о том, что компания активно работает над укреплением своего баланса и операционных возможностей, что может способствовать позитивному настрою на рынке.

Кроме того, Fangdd заключила соглашение о подписке на акции с компанией Zx International Ltd, связанной с ее генеральным директором Си Цзэном. Эта сделка еще раз продемонстрировала внутреннюю уверенность в долгосрочной стратегии компании, что, вероятно, повысило оптимизм инвесторов.

На прошлой неделе рыночная капитализация Broadcom Inc. (AVGO), производителя чипов для крупнейших технологических компаний, впервые в истории превысила $1 трлн, сообщает CNBC. В 2024 году бумаги компании подорожали на 93%, в то время как главный фондовый индекс США S&P 500 за аналогичный период прибавил 26,5%.

На сей раз инвесторов впечатлили сильные результаты Broadcom за четвертый квартал и 2024 финансовый год (закончился 3 ноября), опубликованные 12 декабря. Компания превзошла ожидания Уолл-стрит по прибыли и спрогнозировала мощный рост выручки от продаж компонентов, связанных с искусственным интеллектом.

После выхода отчета свои таргеты по акциям Broadcom повысили сразу несколько инвестбанков, следует из данных MarketScreener. Самую высокую на Уолл-стрит целевую цену для акций Broadcom установил KeyBanc — $260. Это предполагает рост еще на 44% от цены предыдущего закрытия.

Аналитики Bernstein повысили целевую цену с $195 до $250. «В целом история Broadcom с ИИ действительно начинает выходить на новый уровень», — цитирует аналитиков Bernstein CNBC.

Bank of America также повысил таргет по акциям Broadcom до $250 (с $215). Аналитики отметили, что Broadcom доминирует на рынке кастомных чипов для внутренних рабочих нагрузок. Однако они выразили свою обеспокоенность возможными рисками из-за «жесткой конкуренции со стороны Nvidia в области стандартных решений и корпоративных клиентов».

По данным MarketWatch, всего рейтинги акциям Broadcom присвоили 47 аналитиков. 40 из них советуют их к покупке (рейтинги Buy и Overweight), оставшиеся семь — держать (Hold).

Акции Ciena Corporation (NYSE: CIEN), глобального поставщика телекоммуникационного сетевого оборудования, программного обеспечения и услуг, также росли на хорошем отчете. В минувшую пятницу Needham сохранил рейтинг «Покупать» для акций компании и повысил целевую цену до $95 с предыдущих $80. Решение фирмы последовало за публикацией CIENA финансовых результатов за четвертый квартал 2024 года, которые показали, что выручка превысила консенсус-прогнозы на 2%, а прибыль на акцию (EPS) упала на $0,11. Прогноз компании на 2025 финансовый год также превзошел консенсусные ожидания: компания сообщила о росте долгосрочного дохода на 8%-11%.

По данным InvestingPro, за последний год акции CIEN показали доходность в 90,7%.

Главные события недели

Инвесторов ожидает насыщенная экономическими новостями неделя, главным событием которой станет решение Федеральной резервной системы США по процентной ставке.

Китайская экономика подает неоднозначные сигналы

Сегодня, 16 декабря, Китай опубликовал очередную порцию данных по состоянию местной экономики. В ноябре, как и ожидалось, промпроизводство выросло благодаря недавним мерам стимулирования, поддержавшим деловую активность.

Однако объем розничных продаж не оправдал прогнозов, что отражает сохраняющуюся слабость потребительских расходов. Продолжают падать и цены на жилье.

Неоднозначные данные подчеркивают, насколько сложно будет лидерам Китая обеспечить устойчивое восстановление экономики в 2025 году, учитывая не только слабое внутреннее потребление, но и возможное повышение торговых пошлин США при второй каденции Дональда Трампа.

Ожидания дополнительных стимулов остаются высокими, но, чтобы оказать серьезное влияние, они должны быть ориентированы на потребителя. И китайские власти уже начали предпринимать шаги в этом направлении.

Китай будет способствовать стабильному росту доходов домохозяйств в 2025 году за счет увеличения прямой фискальной поддержки потребителей и повышения уровня социального обеспечения, сообщило в понедельник государственное информационное агентство Синьхуа.

Китай поставил расширение внутреннего спроса, в качестве первоочередной задачи для стимулирования роста в следующем году.

Рейтинговое агентство Moody's в своем отчете, опубликованном в понедельник, повысило прогноз роста ВВП Китая в 2025 году с 4% до 4,2%. Аналитики агентства ожидают, что условия кредитования стабилизируются, а меры стимулирования, принимаемые Пекином с сентября, позволят смягчить некоторые последствия потенциально более высоких пошлин США.

Что покажет барометр деловой активности от S&P Global

В понедельник, 16 декабря, S&P Global опубликует индексы деловой активности (PMI) в производстве и сфере услуг за декабрь.

Ноябрьские данные показали, что некогда сильные секторы услуг в крупных экономиках сейчас приходят в упадок. Декабрьские цифры покажут, сохраняется ли этот тренд. Экономисты прогнозируют показатель 49,5 пункта для индекса PMI в сфере производства, и 55,7 пункта — в сфере услуг, сообщил Barron’s. Обе оценки немного ниже ноябрьских.

Ноябрьский составной индекс PMI еврозоны, который считается главным показателем общего экономического здоровья, упал до 48,3 с октябрьских 50. Британский индекс PMI по всем секторам упал до самого низкого за год значения 50,9 — чуть выше отметки, разделяющей сокращение и расширение. Даже активность в секторе услуг США замедлилась.

Обеспокоенность по поводу пошлин в США, а также политические разногласия во Франции и Германии могут нанести ущерб деловой активности.

По мнению некоторых наблюдателей, данные PMI рисуют слишком пессимистичную картину базовой активности, а снижение процентных ставок будет способствовать улучшению деловых настроений.

Последнее заседание ФРС перед новым годом

В среду, 18 декабря, центральный банк США огласит новые параметры денежно-кредитной политики. Ожидается, что регулятор снизит процентную ставку на 0,25 п.п., что станет третьим снижением подряд.

Поскольку такое решение уже полностью заложено в ценах, инвесторы сосредотачиваются на прогнозах относительно того, насколько еще могут быть снижены ставки в 2025 году.

Обновленный обзор экономических прогнозов ФРС, опубликованный на заседании, даст представление о том, в каком направлении, по мнению чиновников, будут двигаться ставки в ближайшее время. В предыдущем обзоре указывалось на четыре снижения ставок в 2025 году.

По словам Goldman Sachs, на этой неделе ФРС, скорее всего, подаст сигнал о более медленных темпах снижения процентных ставок. В частности, по мнению аналитиков банка, регулятор оставит ставку неизменной на январском заседании, хотя ранее планировалось ее снижение.

«Одной из причин является то, что безработица оказалась ниже прогнозов FOMC, а инфляция — выше, хотя ни один из этих сюрпризов не столь значителен, как может показаться», — пишут аналитики Goldman Sachs в своей записке.

Они заявили, что центральный банк также может с осторожностью относиться к новой политике администрации Дональда Трампа, особенно в условиях повышения торговых пошлин.

Goldman также ожидает, что центральный банк будет снижать ставки в марте, июне и сентябре 2025 года на 0,25 п.п. Однако в текущем цикле смягчения процентная ставка центрального банка теперь прогнозируется немного выше — на уровне 3,5−3,75%.

Заседания центробанков Японии и Англии

В четверг, 19 декабря, Банк Англии и Банк Японии сообщат о решениях по процентным ставкам.

Агентство Reuters сообщило в минувший четверг, что чиновники японского центробанка склоняются к паузе (ставка сохранится на уровне 0,25%), ожидая дополнительных данных по заработной плате и ясности относительно политики Дональда Трампа, прежде чем повысить ставки в третий раз.

Днем ранее агентство Bloomberg написало, что представители Банка Японии не видят «больших издержек» в отсрочке дальнейшего ужесточения политики.

Впрочем, решение Банка Японии еще может преподнести сюрпризы, а это значит, что волатильность рынка может быть высокой.

По мнению рынка, не станет менять ключевую ставку и Банк Англии, сохранив ее на уровне 4,75%.

После повышения налогов для работодателей в октябрьском бюджете лейбористского правительства крупный бизнес заявил о том, что будет вынужден повышать цены на свои товары, а это усилило опасения по поводу инфляции.