українська
24 октября 2025, 19:21

Американский рынок растет, но держится только на двух буквах

На этой неделе квартальные отчеты начали публиковать первые техногиганты. Как продвигаются их дела и как на отчеты реагирует рынок, рассказал основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан.

На этой неделе квартальные отчеты начали публиковать первые техногиганты.

Статистика задерживается

Американское правительство все еще не работает и это уже второй самый длинный период вынужденной «безработицы» в истории. Соответственно, все данные о состоянии американской экономики, которые регулярно обнародовались различными министерствами и государственными агентствами, уже почти три недели недоступны инвесторам. Нельзя сказать, чтобы рынки из-за этого сильно расстроились — как росли в последние годы, так и продолжают расти, сосредоточившись на корпоративных новостях, которых с началом сезона квартальных результатов становится все больше.

Первые важные отчеты

Формально сезон отчетности начался уже несколько недель назад, но «тяжеловесы», которым по силам двигать рынки вверх и вниз, вышли на арену только на этой неделе. Неделю начала Apple, но не оглашением результатов за квартал, а с сообщения, что 17-я модель iPhone продается гораздо лучше 16-й и в США, и Китае, что помогло зазеленеть не только акциям Apple, но и всему рынку.

Следующим стал Netfliх, первым из технологических компаний открывший сезон квартальных результатов, не дотянув ни до прогнозируемой выручки, совсем немного, ни до прибыли, из-за списания $619 миллионов на спор с налоговыми органами Бразилии. Акции подешевели на 6% и для многих это может стать поводом для покупки, ведь в целом результаты третьего квартала в этом году лучше, чем в прошлом, и относительно будущего компании ее руководство излучает оптимизм.

Посреди недели отчитывалась Tesla, первая ласточка с Mag 7, обнародовавшая квартальные результаты, которые на самом деле не поразили. Выручка оказалась лучше ожиданий, чистая прибыль хуже, а операционная прибыль, пожалуй, важнейшая из бухгалтерских показателей, существенно уменьшилась по сравнению с прошлым годом. И даже рассказы Маска о robotaxi и Optimus, которые спасут мир не помогли, после объявления результатов цена упала на 3,5%. Но на следующий день все потери были компенсированы и день закончился ростом акций. Иногда, даже становится непонятно, для чего Tesla вообще тратит время, объявляя какие-то результаты, могли бы просто сосредоточиться на планах и обещаниях Маска, вера рынка в которые безгранична.

Политический фон

Герой года — золото — на этой неделе понес ощутимые потери, но большинство экспертов связывает падение последних дней не с изменением каких-то фундаментальных причин, а только с техническими факторами, с чем трудно не согласиться, учитывая стремительный рост цены на золото в течение последних месяцев и недель.

Как всегда, не обошлось без Трампа, администрация которого подтвердила встречу с Президентом Китая Си, что, конечно, стало хорошим стимулом для рынков и перебило горький привкус квартальных результатов. Но еще больше стоит поблагодарить Трампа за санкции против рф, которые порадовали не только каждого украинца, но и тех инвесторов, кто ставил на рост цен на нефть.

Как самое вкусненькое оставляют на закуску, так и на этой неделе одна из важнейших метрик, определяющая положение дел в экономике, Индекс потребительской инфляции (СРИ) была объявлена в пятницу. Не очень ясно, как это возможно в условиях неработающего правительства, но все же данные об инфляции объявили. В сентябре индекс вырос на 3%, что чуть меньше 3,1%, как ожидали экономисты, но все же очень далеко от целевого показателя в 2%. И, кстати, это уже пятый месяц подряд, как инфляция продолжает расти, а текущее значение СРИ превышает средний показатель за последние двенадцать месяцев, который составляет 2,7%. Как видим, на следующей неделе перед ФРС встанет очень непростая задача — снижать или нет?

Читайте также: Лореаль теперь будет выпускать Gucci, а Walmart будет продавать в ChatGPT

Что в итоге? Рынок растет, к этому все привыкли, и пока ничто не способно остановить его держащееся победное продвижение, мне кажется, лишь на двух буквах — А и I, вместе АI, вокруг которых вращаются триллионы долларов, миллиарды надежд, чаяний, планов и дополнительных атмосфер давления в уже немалый пузырь фондового рынка.

Автор:
Компан Иван
Финансист, основатель First Kyiv Investment Club Компан Иван
First Kyiv Investment Club
