Американские телеком-компании попали в скандал, Domino's Pizza заключает соглашение с Uber

Взлеты недели

Schlumberger N.V (SLB) +16,73

Акции нефтегазовой компании Schlumberger Limited растут на ожиданиях по ее отчетности. Schlumberger Ltd. опубликует отчет за второй квартал 2023 года в пятницу 21 июля перед открытием рынка.

Компания прогнозирует, что доходы вырастут, минимум, на 45% к 2025 году, по сравнению с 2022 годом. EBITDA за весь год вырастет более чем на 60%, — заявил генеральный директор Оливье Ле Пеш.

Тем временем, в Украине компания на прошлой неделе упоминалась в связи со списком спонсоров терроризма от НАЗК. SLB продолжала свою деятельность в россии, обеспечивая 8% ее нефтесервисного рынка. Вклад компании в российскую экономику составил свыше $4,5 млрд налогов, штат составляет 11,5 тыс. работников. Компания распространила пресс-релиз, в котором заявила об остановке поставок товаров и услуг в россию со всех объектов компании во всем мире.

Компания поставляет технологии для энергетической отрасли по всему миру. Компания работает в таких подразделениях: Digital & Integration, Reservoir Performance, Well Construction и Production Systems. Schlumberger обеспечивает:

разработку месторождений и добычу углеводородов;

управление углеродными выбросами;

интеграцию смежных энергосистем;

услуги и продукты по строительству скважин.

Match Group, Inc. (MTCH) +16,45%

Match Group, Inc. предоставляет продукты для знакомств во всему миру. Портфолио брендов компании включает Tinder, Match, The League, Azar, Meetic, OkCupid, Hinge, Pairs, PlentyOfFish и Hakuna, а также многие другие бренды. Компанию зарегистрировали в 1986 году. Она расположена в Далласе, штат Техас.

Match Group растет со вторника после отчета за второй квартал, где она не оправдала финансовых ожиданий, но дала лучший прогноз на третий квартал. Также объявила о новом выкупе акций (байбек) на $1 млрд и заявила о новом приложении для знакомств.

Domino's Pizza, Inc. (DPZ) +15,42%

Domino's Pizza, Inc. через свои дочерние компании занимается производством пиццы и других продуктов в США и за рубежом.

Акции Domino's Pizza подскочили в начале торгов в среду 12 июля после того, как компания заключила новое глобальное соглашение с Uber Technologies (UBER). Это соглашение позволяет клиентам из США заказывать продукты Domino's через программы Uber Eats и Postmates с доставкой через водителей от Domino's и ее франчайзи.

Падения недели

Lumen Technologies (LUMN) -15,7%

AT&T (T) -6,9%

Lumen Technologies — телекоммуникационная компания с активами Bell, которая на прошлой неделе упала более чем на 15%.

Причина — журналистское расследование Wall Street Journal, в котором сказано, что американские телефонные компании могли причинить экологии США большой вред.

Так, согласно данным расследования, телефонные компании оставили более 2000 старых телефонных кабелей со свинцовой оболочкой, которые висят на столбах, проложены под водой и в почве США. Исследования указывают на то, что такие кабели выбрасывают свинец в почву и воду в количествах, превышающих нормативные правила безопасности.

По оценкам аналитика New Street Research Джонатана Чаплина, удаление всех медных проводов со свинцовой оболочкой по всей стране может стоить до $59 млрд. Чаплин написал, что AT&T придется удалить больше всего свинцовых кабелей, за ними следуют Verizon и Lumen. В отчете также отмечается, что трудно представить данные по отдельным компаниям, поскольку телекоммуникационные компании не раскрывают информацию о своих кабельных сетях.

Ценные бумаги AT&T на прошлой неделе упали, и достигли таких отметок, которых не было почти три десятилетия. Ценные бумаги AT&T снизились до $14,50, что является самым низким показателем с 23 февраля 1994 года.

Progressive Corp. (PGR) -13,2%

Страховая компания Progressive Corp. претерпела наибольшее снижение акций с 2000 года после публикации результатов второго квартала, которые оказались хуже, чем ожидали аналитики.

Важный показатель эффективности работы страховой компании — комбинированный коэффициент — оказался выше ожидаемого. Он составил 100,4%, тогда как прогнозировали на уровне 97,1%. Это означает, что компания тратит на выплаты и расходы больше, чем получает от страховых премий.

Аналитик Piper Sandler & Co. Пол Ньюсом в связи с этим снизил целевую цену акций Progressive Corp. до $126, со $136. Он отметил, что основная проблема заключается в том, что основной комбинированный коэффициент не восстанавливается так быстро, как можно было бы ожидать.

Страховщики, такие как Allstate Corp. и Travelers Companies Inc., также оказались под давлением, их акции снизились на 2,6% и 1,7% соответственно. Отчет S&P Global Market Intelligence прогнозирует, что комбинированный коэффициент страховой отрасли в 2023 году составит 100,8%, что отражает сложность ситуации в секторе. Ожидается, что показатель упадет ниже 100% только в 2024 году.

State Street Corp. (STT) -6,56%

Акции американской финансовой холдинговой компании State Street Corp. упали на 6,56%, несмотря на лучшую, чем ожидалось, прибыль за второй квартал. Впрочем, компания не достигла прогнозируемых уровней дохода и чистого процентного дохода.

За три месяца до 30 июня прибыль State Street выросла на 2% — до $763 млн или $2,17 на акцию, по сравнению с $747 млн или $1,91 на акцию в соответствующем периоде прошлого года. Аналитики ожидали прибыли на уровне $2,10 на акцию.

Доход State Street во втором квартале вырос до $3,11 млрд, с $2,95 млрд, но не дотянул до прогнозируемого аналитиками $3,14 млрд.

Чистый процентный доход упал на 10% от первого квартала — до $691 млн, но вырос на 18%, по сравнению с уровнем прошлого года. Аналитик Jefferies Кен Усдин сказал, что чистый процентный доход компании оказался на нижнем уровне прогнозируемого спада от 5% до 10% и не достиг консенсус-прогноза Wall Street на 1%.

Между тем, акции Northern Trust Corp. и Bank of New York Mellon Corp. также упали примерно на 2,7%, хотя финансовый сектор в целом отметился ростом, как показывает индекс Financial Select Sector SPDR ETF, который вырос на 0,2%.

Главные события недели

17 июля — понедельник

Индекс производственной активности в США NY Empire State за июль 2023 года.

18 июля — вторник

Отчеты эмитентов: Bank of America (BAC), Morgan Stanley (MS), Lockheed Martin (LMT), Bank of NY Mellon (BK), Prologis (PLD).

Базовый индекс розничных продаж в США за июнь 2023.

19 июля — среда

Эмитенты выплачивают дивиденды: Caterpillar (CAT).

Отчеты эмитентов: Tesla (TSLA), Netflix (NFLX), IBM (IBM), Goldman Sachs (GS), Las Vegas Sands (LVS), Nasdaq Inc. (NDAQ), M&T Bank (MTB), Steel Dynamics (STLD).

Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Еврозоне за июнь 2023 года.

Число выданных разрешений на строительство в США за июнь 2023 года.

20 июля — четверг

Эмитенты выплачивают дивиденды: APA Corp (APA), Colgate-Palmolive (CL), CVS Health Corp. (CVS), GE HealthCare (GEHC), Pentair (PNR), Revvity (RVTY), Zoetis Inc. (ZTS).

Отчеты эмитентов: J&J (JNJ), Philip Morris (PM), Marsh McLennan (MMC), CSX (CSX), Truist Financial Corp (TFC), DR Horton (DHI), PPG Industries (PPG), Newmont Goldcorp (NEM), American Airlines (AAL), KeyCorp (KEY).

Продажи на вторичном рынке жилья США за июнь 2023 года.

21 июля — пятница