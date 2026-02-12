Акции американских или немецких компаний: какой рынок более перспективен

«Минфин» продолжает рассказывать об инвестиционных активах, которые, на первый взгляд, имеют много общего, но при более детальном рассмотрении обнаруживаются принципиальные различия. На этот раз мы решили сравнить ключевой индекс американского фондового рынка S&P 500 и Германии DAX 40. Мы приведем сильные и слабые стороны каждого инструмента и, как всегда, какой из них лучше выбирать, решат наши читатели.

Диверсифицированные инвестиции

В конце 70-х годов произошли глобальные изменения в подходе к частным инвестициям. Тогда начали появляться первые доступные для частных инвесторов индексные фонды (ETF), которые позволяли одновременно вкладывать средства во все ключевые компании фондового рынка.

Первый такой фонд ориентировался на главный индекс фондового рынка США S&P 500. В него входят 500 крупнейших американских компаний, соответственно корзина инвесторов распределяется между акциями всех этих компаний. В зависимости от того, как меняется индекс (то есть средний показатель всех компаний), росла или снижалась цена акций фонда.

Сейчас кроме упомянутого S&P 500 есть огромное количество других индексов, в которые можно инвестировать:

Dow Jones Industrial Average — 30 промышленных гигантов США;

NASDAQ Composite — ключевые американские технологические компании;

Nikkei 225 — крупнейшие компании Японии;

Shanghai Composite — компании Шанхайской биржи.

Фактически на каждой из важных бирж есть свой индекс главных компаний, а также фонд, ориентирующийся на него.

Для сравнения мы выбрали инвестиции в главные индексы бирж США и Германии S&P 500 и DAX 40. Наш выбор пришелся именно на них, поскольку эти страны являются крупнейшими экономиками Запада и, по прогнозам аналитиков, в этом году продемонстрируют рост. Сами индексы находятся близко к своим историческим максимумам и существенно выросли в прошлом году.

Специалисты ожидают, что как S&P 500, так и DAX 40 будут демонстрировать дальнейший рост. Оптимистичные прогнозы основываются в первую очередь на будущем снижении ключевых ставок соответственно Федеральной резервной системой и Европейским центральным банком. Главную же угрозу для обоих индексов создает неоднозначная политика Дональда Трампа и риск торговой войны между США и ЕС.

Как видим, у этих активов много общего, но давайте разберем различия и определим, какой из них лучше.

S&P 500

Ключевой индекс американского рынка демонстрирует стремительный рост в последние годы. За 10 лет он вырос на 278%, за 5 лет прибавил более 77%, а за последний год — почти 14,7%.

Общая капитализация всех 500 компаний, входящих в индекс, достигает почти $58,5 трлн. В первой десятке крупнейших компаний индекса преимущественно представлены компании технологического сектора. В частности, это NVIDIA, Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon, Meta, Tesla и Broadcom. Два представителя других секторов замыкают первую десятку — это инвестиционный гигант Berkshire Hathaway и глобальная сеть супермаркетов Walmart.

Стремительный рост S&P 500 в последние годы связан именно с технологическими гигантами. Они доминируют на глобальном рынке чипов, электроники, программного обеспечения, облачных сервисов и онлайн-ритейла. Их преимущество в разработке и внедрении инноваций, а огромный денежный поток позволяет обезопасить себя от конкурентов — бросить им вызов дело крайне дорогое.

Огромные надежды все техногиганты возлагают на развитие ИИ. Крупнейшим бенефициаром революции искусственного интеллекта стала NVIDIA, поскольку именно ее чипы лучше всего подходят для развития вычислительных мощностей. За 5 лет цена акций компании выросла в 11 раз.

Собственные системы ИИ разрабатывают Alphabet и Meta, внедряют в своих облачных сервисах Microsoft и Amazon. Tesla делает ставку на человекоподобных роботов, а Apple пытается сделать ИИ технологическим преимуществом смартфонов, хотя и экономит на разработке собственной системы.

В то же время именно зависимость индекса S&P 500 от технологических гигантов и ИИ может сыграть с инвесторами злую шутку. На рынке назревает недовольство многомиллиардными инвестициями в новую технологию без понятных перспектив заработка на ней. Первой жертвой изменения настроений стал Microsoft, акции которого с начала года упали на 14,5%.

Также многие обозреватели считают индекс перегретым. Его показатель PE Ratio, то есть соотношение капитализации к прибыли компаний, составляет почти 30. Это означает, что если бы кто-то выкупил компании из индекса, то инвестиция полностью окупилась бы через 30 лет, что достаточно долго.

Но несмотря на проблемы, с начала года индекс уже вырос на 1,2%. Его поддерживают позитивные прогнозы по экономике США — по оценкам МВФ, в этом году она вырастет на 2,4%. Также в США сохраняется хорошая ситуация на рынке труда, а инфляция стабилизировалась на уровне около 2,7%.

Дополнительный аспект, который подпитывает S&P 500 — постоянный поток денег. Благодаря развитию интернет-торговли американский фондовый рынок открыли для себя молодежь, а также розничные инвесторы со всего мира.

Эксперты в основном позитивно смотрят на перспективы S&P 500 в этом году. По оценкам Oppenheimer, индекс с нынешних 6940 пунктов к концу года вырастет до 8100, а это означает рост почти на 16%. Примерно такого же уровня в 8000 пунктов ожидает Deutsche Bank. Более консервативен в своих оценках Goldman Sachs, который ожидает за год увидеть индекс на уровне 7600 (рост 9,5%).

DAX40

В долгосрочной перспективе индекс немецкого рынка DAX 40 демонстрировал более скромные показатели. За последние 10 лет он вырос на 171%. Собственно это отражает и более медленный рост европейской экономики в тот же период.

В то же время, если посмотреть на более короткий период, то здесь немецкий индекс идет почти синхронно с американским. За 5 лет он прибавил более 79%, что означает опережение S&P 500 на 2 п.п., а за последний год индекс подорожал на 13,5%, уступая американскому лишь на 1 п.п.

Общая капитализация DAX 40 ощутимо ниже, чем у S&P 500 — около $2,6 трлн. Здесь стоит учитывать, что в него входит меньшее количество компаний, как понятно из названия, 40 против 500. Но и сама стоимость компаний существенно уступает. Рыночная капитализация NVIDIA, Apple, Alphabet или Microsoft выше, чем всего немецкого индекса.

Компании, входящие в DAX 40, оцениваются ощутимо ниже. Индекс PE Ratio составляет около 19. Это, с одной стороны, может говорить о том, что рынок не перегрет, а с другой — о меньшем оптимизме инвесторов в будущем стремительном росте.

Одно из важных отличий немецкого рынка от американского в том, что здесь не ощущается доминирование одного сектора. Среди крупнейших компаний DAX 40 — разработчик программного обеспечения SAP (капитализация $241 млрд), промышленный гигант Siemens ($239 млрд), производитель самолетов Airbus ($180 млрд), телекоммуникационный гигант Deutsche Telekom ($175 млрд), страховая компания Allianz ($169 млрд).

Благодаря огромным оборонным заказам входит в десятку крупнейших немецких компаний и производитель оружия Rheinmetall. Только за последний год его акции подорожали на 120%, а за 5 лет прибавили невероятные 1750%. Это еще более ощутимый рост, чем даже у NVIDIA.

Пожалуй, многие ожидают увидеть среди топов немецких компаний автопроизводителей. Однако сейчас они переживают не лучшие времена, с трудом выдерживая конкуренцию с китайскими коллегами и тарифную борьбу за американский рынок. Mercedes-Benz с капитализацией $66 млрд занимает только одиннадцатое место в индексе, а Volkswagen ($62 млрд) — пятнадцатое. За последние 5 лет акции первого выросли только на 4,7%, а второго упали на 37%.

Несмотря на кризис автомобильной отрасли в целом, на перспективы экономики Германии эксперты смотрят позитивно — после длительной стагнации ожидается рост на 1%.

По консенсус-прогнозу, подготовленному Reuters, в этом году немецкий индекс вырастет на 9,7%. Примерно такие же ожидания у экспертов DZ Bank и HSBC. Это примерно столько же, сколько по консервативным прогнозам для S&P 500

Выбирая один из двух индексов, стоит исходить из двух соображений. Первое — экономика какого региона, по вашему мнению, будет иметь лучший потенциал роста. Второе — перспективы развития технологического сектора. S&P 500 чрезвычайно зависим от него, и если вы верите в стремительные заработки на ИИ, есть смысл выбирать его. Зато DAX более диверсифицирован с акцентом на промышленность.

Поэтому выбирайте, учитывая их различия, какой из индексов вы добавили бы в свой портфель.