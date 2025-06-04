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4 июня 2025, 12:56 Читати українською

5 причин начать инвестировать с InvestMarket от «Минфин»

Команда «Минфин» недавно запустила InvestMarket — удобный онлайн-навигатор, в котором собраны инвестиционные продукты из разных направлений и с разным порогом входа.

Команда «Минфин» недавно запустила InvestMarket — удобный онлайн-навигатор, в котором собраны инвестиционные продукты из разных направлений и с разным порогом входа.

Теперь украинским инвесторам не нужно самостоятельно искать предложения по разным сайтам, форумам и случайным телеграм-каналам. В InvestMarket от «Минфин» вся необходимая информация под рукой.

Расскажем подробнее, как пользоваться сервисом, и приведем 5 причин, почему инвестировать с InvestMarket от «Минфин» — удобно, надежно и выгодно.

1. Подходит инвесторам с любым капиталом и опытом

InvestMarket от «Минфин» — это удобный онлайн-сервис, который поможет быстро найти актуальные инвестиционные продукты, сравнить похожие предложения и выбрать для себя самый выгодный вариант.

Сервис одинаково полезен как опытным инвесторам, так и тем, кто только изучает возможности и делает первые шаги в инвестировании.

Неважно, есть ли у вас $1000 для старта или несколько миллионов гривень для формирования полноценного портфеля — в InvestMarket от «Минфин» найдутся интересные предложения.

Более того, в каталоге уже есть предложения с минимальным взносом от 1000 гривен. А это значит, что инвестиции доступны каждому.

2. Предоставляет максимум информации для принятия решения

InvestMarket имеет удобную навигацию, содержит прозрачную и подробную информацию о каждом проекте и компании, которая за ним стоит.

Интерфейс интуитивно понятен. Предложения сгруппированы по направлениям: недвижимость и земля, ценные бумаги, франшизы, обучение и т. д.

Это удобно и ускоряет поиск — вы просто открываете нужный раздел, видите все актуальные предложения и выбираете то, что соответствует вашему бюджету и финансовым целям.

Каждый инвестиционный продукт имеет карточку с подробным описанием: преимущества, сумма входа, прогнозируемая доходность, окупаемость инвестиции, юридическая информация и контакты представителя.

Далее вы найдете пошаговую инструкцию — что нужно сделать, чтобы инвестировать в этот продукт. Ознакомьтесь со всеми этапами и свяжитесь с компанией напрямую, чтобы обсудить детали сделки.

3. Содержит юридическую информацию о всех компаниях

Безопасность ваших инвестиций — наш приоритет. Поэтому каждая компания, которая хочет разместить свое предложение на InvestMarket от «Минфин», подтверждает законность своей деятельности, предоставляя необходимые разрешительные документы, юридическую информацию, адрес, контакты и т. д. Это позволяет инвестору быстро проверить надежность компании.

Мы не включаем в каталог проекты, которые не могут предоставить необходимый пакет документов.

4. Широкий выбор направлений и продуктов для инвестиций

В каталоге уже представлены компании и инвестиционные продукты в следующих направлениях:

  • инвестиции в недвижимость;

  • инвестиции в землю, в частности с/х назначения;

  • ценные бумаги, в том числе корпоративные облигации;

  • франшизы;

  • обучение.

Среди топовых на сегодня предложений:

И это только начало. Каталог будет регулярно обновляться — мы уже работаем над добавлением новых интересных предложений.

А если у вас есть собственный инвестиционный продукт — разместите его в InvestMarket, чтобы о нем узнали потенциальные инвесторы.

5. Прямой контакт с представителями бизнеса

В отличие от многих инвестиционных платформ, InvestMarket от «Минфин» дает возможность напрямую связаться с основателями и руководителями компаний.

На платформе есть прямые контакты и форма связи. Если вы выбрали конкретное предложение и у вас есть дополнительные вопросы — свяжитесь с компанией напрямую.

Такой подход создает доверие между инвестором и бизнесом, что является основой успешного партнерства.

Добавьте InvestMarket от «Минфин» в закладки. Этот инструмент станет вашим онлайн-навигатором на рынке инвестиций.

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