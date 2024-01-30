5 перспективных ETF-фондов в 2024 году

Хотя США и не находятся в рецессии, однако темпы экономического роста замедлились в результате повышения процентной ставки ФРС. По оценкам инвестиционных банков, текущая ситуация характеризуется, как период замедления роста. Инвестиционный эксперт Александр Тугушев рассказал «Минфину» о 5 ETF-фондах, у которых может быть значительный потенциал роста в 2024 году.

SPDR S&P Biotech ETF (XBI)

Это один из немногих доступных ETF, который предоставляет диверсифицированный доступ к портфелю акций биотехнологических компаний США — в основном, средней и малой капитализации. Он может быть эффективным в периоды консолидации и у него есть потенциал для значительных ростов при одобрении важных лекарственных препаратов.

Несмотря на недостаточную доходность в 2023 году (в третий раз подряд), сектор биотехнологий привлек интерес к приобретениям со стороны крупных фармацевтических компаний, которые стремятся ускорить свой рост. За последние годы сектор стал объектом внимания из-за стремительного роста индекса S&P500. Тем не менее, XBI показал лишь 8% роста в 2023 году из-за влияния следующих факторов:

Отсутствие прибыльности и уменьшение привлечения капитала в условиях высоких процентных ставок ФРС. Опасения по поводу переговоров о ценах на лекарства по программе Medicare. Двухпартийная критика расходов на лекарства перед выборами. Побочное влияние опасений на препараты для похудения. Уменьшение доходности акций в 2023 году, следовавшее за падением на 26% в 2022 году и на 20% в 2021 году.

Малые и средние компании оказываются особенно уязвимыми в жестких финансовых условиях, поскольку им сложнее привлекать капитал для финансирования своего развития. Прогнозируемое смягчение денежно-кредитной политики в 2024 году должно создать более благоприятные финансовые условия для роста таких компаний.

Биотехнологические компании, в частности, нуждаются в значительных инвестициях в исследование и разработку новых препаратов. С помощью более дешевых кредитов этот процесс ускорится. Кроме того, ослабление регулирования также окажет положительное влияние на динамику этого сектора.

SPDR Gold Shares (GLD)

Это один из самых популярных ETF в мире, который предоставляет доступ к классу активов, который за последние годы приобретает все большее значение в процессе распределения активов.

Инвесторы могут использовать GLD разными способами:

открывать краткосрочные позиции, как способ хеджирования от волатильности фондового рынка, слабости доллара или инфляции;

включить позицию по золоту, как часть долгосрочной инвестиционной стратегии.

GLD является относительно простым продуктом, основные активы которого представлены золотыми слитками, хранящимися в надежных хранилищах. Таким образом, можно ожидать, что цена этого ETF будет коррелировать с ценами на золото.

Золото исторически считается одним из самых надежных активов в условиях кризиса и неопределенности. На фоне обострения геополитической ситуации (война между РФ и Украиной, а также между Израилем и ХАМАС, конфликт вокруг Тайваня), а также возможного замедления темпов роста экономик ведущих стран, спрос на «тихую гавань» в виде золота значительно растет.

Кроме того, ожидаемое снижение процентных ставок ФРС исторически положительно влияло на цены золота, поскольку это уменьшает стоимость альтернативных активов (облигаций, депозитов в банках).

Еще одной фундаментальной причиной является то, что каждый раз, когда ВВП США значительно отклоняется от среднего темпа роста за последние полвека, что составило 2,7%, цены на золото действительно росли. Это произошло, в частности, в 2020 году во время пандемии, когда ВВП США сократился на 2,8% от среднего показателя, а цены на золото выросли на 24,4%. Постфинансовый кризис 2009 года также привел к снижению ВВП на 2,6% от среднего показателя, во время которого произошел рост цен на золото на 27,6%.

Global X Uranium ETF (URA)

Это ETF, который открывает инвесторам возможность получить доступ к урану — ключевому минералу для энергетической инфраструктуры. Инвесторы, стремящиеся сделать ставку на увеличение спроса на широко используемое в производстве электроэнергии сырье, могут найти в URA привлекательный вариант. Этот фонд часто торгуется, как инструмент с использованием кредитного плеча на базовых природных ресурсах, что означает, что он может быть достаточно волатильным, но, в то же время, стать мощным инструментом для получения прибыли от скачка цен на сырье.

Несмотря на то, что сейчас только десятая часть мирового производства электроэнергии приходится на ядерную энергетику, наблюдается наращивание положительных факторов, которые могут привести к увеличению ее доли в общем производстве.

Во-первых, последние годы власти во всем мире активно работают над переходом к низкоуглеродной экономике, и ядерная энергия, безусловно, может способствовать этому переходу.

Китай на данный момент является лидером и находится в процессе строительства 21 ядерного реактора, который может генерировать 21,6 ГВт электроэнергии.

Источник: IAEA Power Reactor Information System

Если цены на уран продолжат расти, может возникнуть спираль, в рамках которой коммунальные предприятия будут спешить заключать контракты по более высоким ставкам.