7 мая 2026, 7:10

5 новых «бюджетных» памятных монет, которые уже выросли в цене в 2 раза и больше

По просьбам читателей «Минфина» продолжаю рассказывать об инвестициях в украинскую нумизматику, которые можно себе позволить даже со скромным бюджетом. Сегодня поговорим о некоторых памятных монетах из недрагоценных металлов, которые в конце апреля-начале мая этого года продавались в нумизматическом интернет-магазине НБУ. Разберем, насколько выгодно в них инвестировать.

Сразу скажу, что спрос на украинские памятные монеты (как недорогие позиции, так и на монеты из драгоценных металлов) на всех продажах Нацбанка традиционно настолько велик, что уже через 5 минут после старта продаж практически все позиции были полностью распроданы. И это при том, что большинство из этих монет продавались по одной штуке «в руки», объемы продаж некоторых позиций монет в нейзильбере достигали 15 000 штук, а отдельных монет — и до 37 500 штук. Поэтому, если хотите приобрести монеты в интернет-магазине Нацбанка, советую уже в 9:55 утра быть на сайте магазина и пройти верификацию.

Несомненным «хитом» для нумизматов стала монета «Чорнобиль. Відродження. Зубр». Эта позиция продавалась как в холдере, так и сувенирной упаковке по 15 000 штук каждой позиции. Однако в день продажи, 30 апреля, уже в 10:01 я был в очереди с порядковыми номерами свыше 19 тысяч, поэтому купить ее не смог. Настолько сильным был ажиотаж.

Из-за огромного интереса к ней со стороны коллекционеров монета сразу стала отличной инвестицией. При нацбанковской цене в 190 гривен (с учетом пересылки, конечная цена для покупателя будет в пределах до 260−280 гривен максимум), ее стоимость на коллекционных площадках уже взлетела до 2 400−2 700 гривен, то есть почти в 10 раз.

Еще один интересный для коллекционеров и инвесторов экземпляр — памятная монета «Країна супергероїв. Дякуємо зброярам!». 4 мая в 10 утра Нацбанк выставил на продажу 37 500 штук, а уже к 10:15—10:20 практически все было раскуплено. ﻿

На момент написания статьи на аукционных площадках продавцы хотят за нее минимум от 390 до 500 гривен:

Даже с учетом стоимости доставки, эта монета обошлась бы коллекционеру при покупке в магазине Нацбанка в пределах до 270−280 гривен, а на аукционах она стоит от 390 до 500 гривен. То есть инвестор при продаже заработал бы на ней не менее чем в 1,4−1,8 раза больше, чем вложил.

Очень популярной у нумизматов и инвесторов среди монет, продаваемых Нацбанком в последние дни, стала монета из нейзильбера номиналом 5 гривен «Тим, хто врятував світ. 40 років Чорнобильської катастрофи».

При нацбанковской цене в 242 гривны на аукционных площадках она уже стоит от 550 до 750 гривен, то есть, даже с учетом затрат на доставку, это в 1,7- 2,3 раза больше первоначального вложения инвестора:

Несмотря на большой тираж (на сувенирной упаковке указано до 250 000 штук) и недавнее разрешение Нацбанком покупать ее до 5 штук «в одни руки», по-прежнему неплохой инвестицией можно считать покупку монеты выпуска 2022 года «Ой у лузі червона калина» в сувенирной упаковке:

Отличный патриотический подарок или просто сувенир; эти монеты хорошо расходятся среди украинцев даже в условиях войны. А качественное исполнение и сам сюжет давно заслужили уважение среди нумизматов. Больших денег на ней не заработать, но свои 10−20% доходности она инвестору обеспечит даже при таком большом тираже:

На последних продажах в интернет-магазине НБУ также продавались ролики обиходных памятных монет «Сили безпілотних систем Збройних сил України», «Національна поліція України» и «Державна служба України з надзвичайних ситуацій» (в каждом ролике по 25 монет), а нацбанковская стоимость такого ролика находилась в пределах 459 гривен:

Продают такие коллекционные ролики на нумизматических площадках от 550 до 650−750 гривен, то есть с наценкой в пределах 15−40%. Хотя отдельные позиции подобных коллекционных роликов, как, например, из серии по областям Украины 10 гривневых монет «Ми сильні. Ми разом.», приносили их владельцам и до 50−60% дохода. Особенно в те моменты, когда их только выпускали, и до региональных коллекционеров часть тиража этих монет еще не успевала физически дойти.

В этот раз я специально подробно остановился на монетах из недрагоценных металлов, сравнительно недорогих, чтобы показать, что инвестор может получить хорошую прибыль, даже не вкладывая значительных средств.

Нацбанк, его Банкнотно-монетный двор, а также нумизматический интернет-магазин НБУ продолжают постепенно осваивать очень специфический рынок нумизматики, а качество, эстетика и оригинальность украинских монет заметно прибавляют. А вот что касается именно возможности коллекционеру купить все понравившиеся ему экземпляры — вопросы пока еще остаются. И тут НБУ и его соответствующим структурам еще есть над чем серьезно работать.

Как и ранее, я обещаю и далее держать читателей «Минфина» в курсе всех нумизматических новинок Украины, как с точки зрения коллекционирования, так и с точки зрения инвестирования. И буду дальше рассказывать о всем интересном в этой области в своих последующих статьях об украинских монетах.

Алексей Козырев
Пишет на темы: Валюта, ценные бумаги, инвестиционные проекты, кредитование, международные валютный и фондовый рынки, финансовые стартапы
