4 инвестиционных хита свежих выпусков монет Украины: сколько на них можно заработать

Сегодня по просьбам читателей «Минфина» продолжу рассказ о недавних выпусках украинских памятных монет, которые сразу стали отличной инвестицией для их покупателей.

В августе-сентябре этого года Нацбанк успел предложить профессиональным нумизматам и просто любителям украинских памятных монет много интересных новинок. Вместе с тем продолжили расти в цене некоторые летние выпуски памятных монет.

Лучшие монеты сентября

Рекомендую обратить внимание на серебряную монету «Червона рута — голос поколінь» номиналом 10 грн, которую Нацбанк продавал в своем интернет-магазине 22.09.2026.

22 сентября эту монету в количестве 3750 штук НБУ реализовал в течение первых 30 секунд с начала продаж. Мне не удалось ее купить: в 10:00:30 я был в очереди уже под номером 13 297. Это говорит о повышенном интересе к данной позиции как со стороны реальных нумизматов, так и со стороны желающих просто на этом заработать.

В первый день продажи желающих купить эту монету было в 3,5 раза больше, чем экземпляров, выставленных на продажу. Данная монета в ближайшее время останется хитом среди нумизматов. Даже с учетом того, что часть ее тиража будет передана банкам-дилерам, при таком повышенном спросе она достанется далеко не всем желающим.

После окончания дня продаж через интернет-магазин Нацбанка всегда происходит некоторая коррекция стоимости. Но даже с учетом этого цена монеты на аукционных площадках к вечеру 22 сентября составила порядка 9220−10 200 гривен, то есть как минимум на 1000−2000 гривен выше начальной. Не ниже этого уровня, а скорее всего, даже чуть выше будут цены и в кассах банков-дистрибьюторов.

Привлекла внимание коллекционеров и серебряная монета «До 35-річчя Незалежності України» номиналом 20 грн, которую Нацбанк продавал в своем интернет-магазине 18.09.2026.

С продажей этой монеты произошла накладка: изначально планировалось продавать ее как раз к юбилейной дате — 24 августа, но в итоге такая отсрочка только подогрела интерес желающих ее купить.

Даже после коррекции цены по итогам продаж в интернет-магазине 18 сентября средняя стоимость данной монеты осталась как минимум на 2000 гривен выше изначального уровня. Со дня продажи прошло всего пять дней, а цена уже вышла на плато: рост в 1,13 раза по сравнению с начальной ценой НБУ — очень неплохой результат для инвестора.

На специализированных аукционных площадках эту монету периодически предлагают и дороже.

Очень большой ажиотаж среди коллекционеров вызвала и серебряная монета «До 30-річчя грошової реформи в Україні» номиналом 1 грн.

Причем эта монета имеет значительный потенциал для дальнейшего роста как в силу специфики ее распространения (пока большинство коллекционеров еще не получили к ней доступа), так и за счет повышенного интереса к самой тематике выпуска.

Ее цена на аукционных площадках по предзаказу уже составляет не менее 13 тысяч гривен, то есть почти в 1,63 раза выше начальной стоимости НБУ.

Из недавних выпусков продолжает дорожать и недавно отчеканенная серебряная монета Украины номиналом 10 гривен «250 років з дня проголошення незалежності США», введенная в обращение Нацбанком 1 июля 2026 года.

Напомню, что она была выпущена вне изначального плана Нацбанка на 2026 год, что сразу же повысило интерес к ней со стороны не только украинских, но и зарубежных коллекционеров.

При продаже в интернет-магазине Нацбанка 23 июля 2250 экземпляров разошлись менее чем за одну минуту.

По состоянию на 22.09.2026 ее средняя стоимость продолжает расти и уже достигла 15 970 гривен, то есть в 2,24 раза превысила первоначальную цену.

К каким монетам стоит присмотреться коллекционеру и инвестору в ближайшее время

Среди монет, анонсированных к скорой продаже в интернет-магазине НБУ, стоит выделить серебряную монету «Об'єднані свободою» номиналом 10 грн. Она была официально введена в обращение 7 сентября 2026 года.

Эта монета, так же как и серебряная монета «До 30-річчя грошової реформи в Україні» номиналом 1 грн, имеет значительный потенциал для дальнейшего роста как в силу малого тиража (всего 3000 штук), так и за счет повышенного интереса к самой тематике выпуска — причем как в Украине, так и в Канаде. Я думаю, ее коллекционная стоимость и цена в банках-дистрибьюторах будут в 1,5−2,5 раза выше стартовой.

Любителям украинской нумизматики также стоит обратить внимание на продолжение серии — «Набір із двох пам’ятних монет „Мешканці морських глибин“ у сувенірному пакованні», номиналом 10 грн, из нейзильбера.

Этот набор я также советую по возможности приобрести в коллекцию, так как он продолжит традицию выпуска этой серии, начатой в 2025 году, и потенциально может оцениваться среди нумизматов в 5−6 раз выше его начальной стоимости.

На этом пока все. Но я, как всегда, обещаю нашим читателям продолжить тему украинских монет как инвестиций в своих следующих статьях на сайте «Минфин», а также в моих роликах на YouTube-канале «Минфин».