4 инвестиционных хита свежих выпусков монет Украины: сколько на них можно заработать

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

23 сентября 2026, 7:10 Читати українською

4 инвестиционных хита свежих выпусков монет Украины: сколько на них можно заработать

Сегодня по просьбам читателей «Минфина» продолжу рассказ о недавних выпусках украинских памятных монет, которые сразу стали отличной инвестицией для их покупателей.

Сегодня по просьбам читателей «Минфина» продолжу рассказ о недавних выпусках украинских памятных монет, которые сразу стали отличной инвестицией для их покупателей.

В августе-сентябре этого года Нацбанк успел предложить профессиональным нумизматам и просто любителям украинских памятных монет много интересных новинок. Вместе с тем продолжили расти в цене некоторые летние выпуски памятных монет.

Лучшие монеты сентября

Рекомендую обратить внимание на серебряную монету «Червона рута — голос поколінь» номиналом 10 грн, которую Нацбанк продавал в своем интернет-магазине 22.09.2026.

22 сентября эту монету в количестве 3750 штук НБУ реализовал в течение первых 30 секунд с начала продаж. Мне не удалось ее купить: в 10:00:30 я был в очереди уже под номером 13 297. Это говорит о повышенном интересе к данной позиции как со стороны реальных нумизматов, так и со стороны желающих просто на этом заработать.

В первый день продажи желающих купить эту монету было в 3,5 раза больше, чем экземпляров, выставленных на продажу. Данная монета в ближайшее время останется хитом среди нумизматов. Даже с учетом того, что часть ее тиража будет передана банкам-дилерам, при таком повышенном спросе она достанется далеко не всем желающим.

После окончания дня продаж через интернет-магазин Нацбанка всегда происходит некоторая коррекция стоимости. Но даже с учетом этого цена монеты на аукционных площадках к вечеру 22 сентября составила порядка 9220−10 200 гривен, то есть как минимум на 1000−2000 гривен выше начальной. Не ниже этого уровня, а скорее всего, даже чуть выше будут цены и в кассах банков-дистрибьюторов.

Привлекла внимание коллекционеров и серебряная монета «До 35-річчя Незалежності України» номиналом 20 грн, которую Нацбанк продавал в своем интернет-магазине 18.09.2026.

С продажей этой монеты произошла накладка: изначально планировалось продавать ее как раз к юбилейной дате — 24 августа, но в итоге такая отсрочка только подогрела интерес желающих ее купить.

Даже после коррекции цены по итогам продаж в интернет-магазине 18 сентября средняя стоимость данной монеты осталась как минимум на 2000 гривен выше изначального уровня. Со дня продажи прошло всего пять дней, а цена уже вышла на плато: рост в 1,13 раза по сравнению с начальной ценой НБУ — очень неплохой результат для инвестора.

На специализированных аукционных площадках эту монету периодически предлагают и дороже.

Очень большой ажиотаж среди коллекционеров вызвала и серебряная монета «До 30-річчя грошової реформи в Україні» номиналом 1 грн.

Причем эта монета имеет значительный потенциал для дальнейшего роста как в силу специфики ее распространения (пока большинство коллекционеров еще не получили к ней доступа), так и за счет повышенного интереса к самой тематике выпуска.

Ее цена на аукционных площадках по предзаказу уже составляет не менее 13 тысяч гривен, то есть почти в 1,63 раза выше начальной стоимости НБУ.

Из недавних выпусков продолжает дорожать и недавно отчеканенная серебряная монета Украины номиналом 10 гривен «250 років з дня проголошення незалежності США», введенная в обращение Нацбанком 1 июля 2026 года.

Напомню, что она была выпущена вне изначального плана Нацбанка на 2026 год, что сразу же повысило интерес к ней со стороны не только украинских, но и зарубежных коллекционеров.

При продаже в интернет-магазине Нацбанка 23 июля 2250 экземпляров разошлись менее чем за одну минуту.

По состоянию на 22.09.2026 ее средняя стоимость продолжает расти и уже достигла 15 970 гривен, то есть в 2,24 раза превысила первоначальную цену.

К каким монетам стоит присмотреться коллекционеру и инвестору в ближайшее время

Среди монет, анонсированных к скорой продаже в интернет-магазине НБУ, стоит выделить серебряную монету «Об'єднані свободою» номиналом 10 грн. Она была официально введена в обращение 7 сентября 2026 года.

Эта монета, так же как и серебряная монета «До 30-річчя грошової реформи в Україні» номиналом 1 грн, имеет значительный потенциал для дальнейшего роста как в силу малого тиража (всего 3000 штук), так и за счет повышенного интереса к самой тематике выпуска — причем как в Украине, так и в Канаде. Я думаю, ее коллекционная стоимость и цена в банках-дистрибьюторах будут в 1,5−2,5 раза выше стартовой.

Любителям украинской нумизматики также стоит обратить внимание на продолжение серии — «Набір із двох пам’ятних монет „Мешканці морських глибин“ у сувенірному пакованні», номиналом 10 грн, из нейзильбера.

Этот набор я также советую по возможности приобрести в коллекцию, так как он продолжит традицию выпуска этой серии, начатой в 2025 году, и потенциально может оцениваться среди нумизматов в 5−6 раз выше его начальной стоимости.

На этом пока все. Но я, как всегда, обещаю нашим читателям продолжить тему украинских монет как инвестиций в своих следующих статьях на сайте «Минфин», а также в моих роликах на YouTube-канале «Минфин».

Автор:
Алексей Козырев
Аналитик Алексей Козырев
Пишет на темы: Валюта, ценные бумаги, инвестиционные проекты, кредитование, международные валютный и фондовый рынки, финансовые стартапы
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
AlejandroV
AlejandroV
23 сентября 2026, 11:37
#
«Сьогодні на прохання читачів…» —
Интересно кто эти люди? Кому то правда интересно читать подобные банальности или это просто такой оборот речи? ;))))
+
+19
Алексей Козырев
Алексей Козырев
23 сентября 2026, 11:53
#
Для AlejandroV. Уявіть собі, людей, яких цікавляться тематикою українських монет явно вистачає. І деякі мої статті по нумізматиці збирають десятки тисяч переглядів, а ролики на нашому Ютуб -каналі «Мінфін» та на ТВ збирають велику аудиторію. Подивиться хоча б мої два ролики з Музеєм грошей НБУ та всіма найцікавішими монетами України (окремо проговорили про нейзильбер та срібло, окремо про унікальні золоті монети). Думаю, Ваша думка зміниться.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами