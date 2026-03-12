Multi от Минфин
12 марта 2026, 16:00

3 варианта для выгодного инвестирования в недвижимость в Украине в 2026 году

Инвестиции в недвижимость — это проверенный временем актив, который инвесторы рассматривают, как одно из самых надежных капиталовложений. Хотя война несколько пошатнула позиции недвижимости, но вместе с тем рынок быстро адаптируется, а инвесторы учатся оценивать новые риски.

Инвестиции в недвижимость — это проверенный временем актив, который инвесторы рассматривают, как одно из самых надежных капиталовложений.

Инвесторам сейчас важно не только выбрать надежного застройщика с опытом работы в сложных условиях. Но и внимательно изучить инвестиционное предложение, его основные финансовые показатели и репутацию управляющей компании. На примере проектов из каталога InvestMarket от «Минфин» расскажем, какую недвижимость выбрать для выгодного инвестирования в 2026 году.

Инвестиции в премиальные апартаменты во Львовских Карпатах

На первый взгляд, это предложение классического инвестирования в недвижимость, где инвестор покупает объект, сдает его в аренду и получает стабильный пассивный доход. Приобрести предлагают апартаменты в гостиничном комплексе Green Rest Hotel & SPA, расположенном недалеко от Славского Львовской области.

Инвестиция работает так: вы покупаете апартаменты, подписываете договор с управляющей компанией об управлении вашей собственностью (сдача в аренду, обслуживание номеров и т. д.), получаете стабильный пассивный доход.

Такая инвестиция требует существенных вложений — от 90 000 долларов. Ведь вы покупаете целый объект недвижимости, а не его долю. По предварительным подсчетам, окупаемость инвестиции составит около 9 лет, а доходность прогнозируют на уровне 10% (в гривне).

В то же время наличие управляющей компании является преимуществом и делает инвестицию полностью пассивной. Инвесторам обещают обеспечить стабильный туристический поток в течение года, ежемесячно предоставлять отчетность о чистой прибыли, а ежеквартально — выплачивать дивиденды. 75% дивидендов от чистой прибыли получают инвесторы, остальные — 25% — забирает управляющая компания.

Инвестиция в подобные проекты выгодная, с точки зрения перспективности развития туристического сектора в Карпатах. Отели и апартаменты в таких курортных зонах, как Буковель, Яремче или Славское, приносят высокий доход за счет внутреннего туризма. Кроме того, западные области Украины считаются более защищенными, с военной точки зрения, поэтому стоимость недвижимости там продолжает расти и инвесторы смогут дополнительно заработать на капитализации объектов.

Несмотря на меньшие военные риски региона, не нужно забывать о рисках первичного рынка. Прежде чем заключить сделку, стоит изучить застройщика, оценить риски задержки сроков завершения строительства, перебоев с финансированием, банкротства девелопера и т. д. Кроме того, выбирая недвижимость на западе Украины, нужно учесть потенциальный риск снижения спроса на недвижимость в случае завершения войны, открытия границ или других факторов.

Фонд S1 ВДНХ от S1 REIT

Это предложение для более широкого круга инвесторов и подойдет тем, кто хочет вложиться в недвижимость, но у кого нет для этого значительных сумм. Инвестировать предлагают в формате совладения, покупая отдельные квадратные метры, а не целый объект. Интересно, что их можно накапливать, а позже обменять на целую квартиру.

Доходный дом Standard One ВДНХ расположен возле станции метро «Выставочный центр» в Киеве. Квартиры уже построены, сдаются в аренду и приносят прибыль. То есть риск недостройки объекта для инвестора сведен к нулю.

Чтобы стать совладельцем этой недвижимости, нужно от 122 000 грн. Таков минимальный порог входа в инвестицию. Планируемая прибыль составит 8,2% годовых в долларах США, в соответствии с официальным курсом НБУ. Дивиденды выплачиваются ежемесячно и распределяются между инвесторами — пропорционально размеру вклада.

Такая инвестиция выгодна, с точки зрения того, что доход можно начать получать сразу. К тому же не нужно заниматься управлением активом, ведь эту задачу берет на себя управляющая компания. Еще одно преимущество — простой вход и выход из инвестиции, который происходит через покупку и обратный выкуп сертификатов. К тому же стоимость недвижимости в Киеве постоянно растет, а потому инвесторы дополнительно заработают на капитализации.

Инвестирование в REIT-фонды наряду с преимуществами несет и риски. Один из самых важных из них — риски самого фонда, управление которым может оказаться неэффективным, а проект — неприбыльным. Поэтому выбирать фонд нужно взвешенно, подробно изучив юридическую информацию и отзывы о нем участников рынка, в том числе и других инвесторов. Также прибыль инвестора в арендную недвижимость напрямую зависят от спроса. Отсутствие арендаторов автоматически будет означать отсутствие дивидендов.

Фонд S1 Obolon от S1 REIT

Этот проект — второй инвестиционный фонд от девелопера Standard One. Деньги предлагают инвестировать в доходный дом возле станции метро «Минская» в Киеве. Однако этот дом еще находится на стадии строительства, а значит, квартиры будут сданы в аренду только по завершению строительства.

Это предложение подойдет тем, кто планирует заработать на капитализации с возможностью получать ежемесячные дивиденды, но уже после завершения строительства. Планируемая прибыль ожидается на уровне 10% годовых в долларах США, в соответствии с официальным курсом НБУ. А минимальный порог входа в эквиваленте составляет 3 000 долларов.

Фонд S1 Obolon будет действовать до ноября 2034 года, после чего управляющая компания продаст квартиры в доме, а прибыль распределит между инвесторами — пропорционально размеру взносов и приобретенных квадратных метров.

Такая инвестиция полностью пассивная и не создает дополнительных хлопот для инвестора. Преимуществом является то, что подобные фонды дают хорошую возможность для диверсификации инвестиционного портфеля. А еще такие предложения доступны как для инвесторов с опытом, так и для тех, кто только хочет научиться и начать зарабатывать на доходной недвижимости.

В то же время существуют риски снижения арендных ставок и уменьшения прибыли, ведь доходность инвестиций в инвестиционные сертификаты не гарантирована и может меняться.

Инвестирование в REIT-фонды также несет определенные юридические риски, которые стоит учитывать. Ведь в Украине отсутствует четкое законодательное регулирование для совместного инвестирования, поэтому права инвестора в некоторых вопросах могут оказаться недостаточно защищенными. Не стоит забывать и о военных рисках, таких как угроза физического разрушения недвижимости в результате обстрелов. Не лишним будет поинтересоваться, что застройщик и/или управляющая компания планируют делать при таких обстоятельствах.

Почему стоит инвестировать в недвижимость в 2026 году?

Несмотря на продолжающуюся войну, инвесторы по-прежнему выбирают недвижимость, как один из самых стабильных активов для сохранения и приумножения капитала. Текущая ситуация с безопасностью создала на рынке ограниченное предложение новых проектов, что напрямую влияет на ценообразование по принципу «чем меньше объектов, тем они дороже».

Тенденция к росту стоимости недвижимости в 2026 году сохранится еще и из-за высоких затрат на строительные материалы и дефицита квалифицированной рабочей силы. При этом спрос на недвижимость остается стабильным. Хотя резких скачков спроса в этом году не ожидается, однако определенную долю покупателей будут составлять те, кто откладывал покупку недвижимости в первые годы полномасштабного вторжения из-за неопределенности.

В целом, по разным оценкам, рост стоимости недвижимости в 2026 году ожидается на уровне 7−13%, в зависимости от региона.

Даже в годы неопределенности недвижимость остается важной и стабильной частью портфелей инвесторов и надежным способом для его диверсификации. Чтобы снизить риски, важно уметь разумно сочетать объекты с разной степенью готовности, в разных регионах, с разными моделями управления и т. д.

Выбрать проверенный объект недвижимости можно с помощью специализированных платформ, таких как InvestMarket от «Минфин». Переходите в каталог InvestMarket и инвестируйте уверенно.

Комментировать

Комментарии - 3

+
+30
lider2000
lider2000
12 марта 2026, 16:15
#
Лучшая инвестиции ето свалить со страни
+
0
kadaad1988
kadaad1988
12 марта 2026, 16:38
#
100%
+
+11
Володимир Нєтряпко (адміністратор Преміум Пакета)
Володимир Нєтряпко (адміністратор Преміум Пакета)
12 марта 2026, 16:49
#
На 10,7 млн працюючих в Україні у 2025 році припало 10,2 млн пенсіонерів.

інвестуй в житло для бангладешців!
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
