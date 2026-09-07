Anthropic готовится провести крупнейшее IPO в истории. На вторичном рынке разработчика Claude уже оценивают в сумму до $1,5 трлн, а при выходе на биржу планка может подняться до $2 трлн. Выручка компании растет чрезвычайно быстрыми темпами. Но вместе с ней растут и риски, которые заставляют иначе взглянуть на будущее самого дорогого ИИ-бизнеса.

За что рынок готов заплатить $2 трлн

$2 трлн — это больше, чем совокупная стоимость Nike, McDonald’s, Starbucks и Coca-Cola. И такую сумму рынок прочит компании, которая еще даже не вышла на биржу.

В июне Anthropic подала документы на IPO, опередив своего главного конкурента OpenAI примерно на неделю. С тех пор гонка лишь ускорилась. По данным Reuters, в конце сентября компания может впервые показать инвесторам свою финансовую отчетность, в середине октября начать роуд-шоу, а к началу ноября — выйти на биржу. Перед этим Anthropic готовит себе финансовую подушку в виде кредитной линии на $15 млрд. В ходе самого размещения компания рассчитывает привлечь еще до $100 млрд, что сделает его крупнейшим IPO в истории. Для рынка это особое событие, поскольку инвесторы впервые смогут напрямую вложиться в одного из лидеров глобальной ИИ-гонки.

Ажиотаж вокруг Anthropic стремительно нарастал весь год. Еще в мае компанию оценивали в $965 млрд, а уже через несколько месяцев частные сделки с акциями сотрудников и ранних инвесторов начали проходить исходя из оценки до $1,5 трлн. Как сообщает Business Insider, спрос на эти бумаги существенно превышает предложение.

Такой интерес подкрепляют финансовые показатели. Claude превратился в полноценный рабочий инструмент для компаний, экономящий тысячи часов работы программистов и аналитиков. Благодаря этому годовой темп выручки Anthropic вырос с $9 млрд в конце 2025 года до $47 млрд в мае, а к середине августа превысил отметку $65 млрд. Менее чем за восемь месяцев показатель увеличился более чем в семь раз.

Оценка в $2 трлн опирается именно на эти темпы и веру в то, что Claude будет выполнять все больше сложных корпоративных задач. По информации The Wall Street Journal, Anthropic может оценить общий рынок таких услуг более чем в $30 трлн. Это не прогноз будущей выручки компании, а совокупная стоимость работы, которую ИИ теоретически способен взять на себя. Для сравнения: в прошлом году все технологические компании индекса S&P 1500 вместе заработали $2,4 трлн.

В цене почти нет права на ошибку

Оценивать Anthropic по прогнозу на 2028 год удобно продавцам акций. Чем дальше горизонт, тем больше может быть число в финансовой модели. Однако для покупателя это означает зависимость от предположений, которые еще не прошли проверку публичным рынком. Во время IPO он фактически заплатит вперед за почти трехкратный рост. Чем выше стартовая цена, тем болезненнее будет реакция на любое отклонение от этого плана.

Первым испытанием станет спрос. Если крупные клиенты начнут медленнее наращивать расходы на Claude или часть из них перейдет к более дешевым конкурентам, Anthropic не выполнит прогноз на 2028 год. Тогда рынок пересмотрит не только ожидания на один квартал, но и саму логику оценки в $2 трлн. Для компании с настолько высокой планкой даже сильный рост может оказаться разочарованием, если он будет ниже обещанного.

Даже если Anthropic сохранит темпы продаж, рынок захочет увидеть, сколько из этих денег превратится в прибыль. Масштаб расходов уже демонстрирует шестилетнее соглашение с Nscale на $45 млрд, заключенное для аренды вычислительных мощностей. Для Claude каждый дополнительный запрос означает новые вычисления, а значит, более крупные счета за чипы, дата-центры и электроэнергию. Компании предстоит доказать, что ее доходы будут расти быстрее расходов.

Отдельный риск создает завышенная планка самих инвесторов. По данным Financial Times, в конце июля некоторые из них ожидали увидеть годовой темп выручки на уровне около $80 млрд — почти девятикратный рост по сравнению с концом 2025 года. Фактически показатель составил $65 млрд. Это все равно означало рост более чем в семь раз, но результат оказался почти на 20% ниже ожиданий. Таким образом, даже чрезвычайно сильный результат может разочаровать рынок, если тот заранее заложил в цену еще больше.

Кроме того, риски усиливает конкуренция на рынке, где преимущество может измениться после одного сильного релиза. OpenAI, Google и китайские разработчики соперничают с Anthropic одновременно по качеству и цене. Если корпоративные клиенты получат сопоставимый результат дешевле, компании придется снижать тарифы или больше вкладывать в разработку. Тогда прибыль не оправдает ожиданий, на которых держится оценка в $2 трлн.

Преимущество первого IPO также может оказаться недолгим, поскольку OpenAI тоже подала документы на собственное размещение. И хотя сейчас компания ориентируется преимущественно на 2027 год, она не исключает более раннего выхода. Когда инвесторы получат вторую возможность сделать прямую ставку на ИИ, часть фондов может сократить позиции в Anthropic, чтобы высвободить деньги для акций ее главного конкурента. Тогда оценку в $2 трлн придется защищать уже без премии за дефицит.

Но самый опасный риск для IPO Anthropic связан с самим Claude.

Главный риск для IPO создает Claude

В августе Anthropic сама признала, что уверенность в поведении ее моделей снизилась. В новом отчете о рисках компания повысила оценку опасности несогласованного поведения ИИ с «очень низкой» до «низкой». Речь идет о ситуациях, когда агент получает цель от человека, но сам выбирает способ ее достижения — в том числе тот, которого разработчики не предусматривали и не разрешали.

Один из тестов хорошо показал, как это работает. Агент Mythos 5 должен был получить данные с сайта, доступ к которому блокировали правила. После первой неудачной попытки он разделил адрес на части, чтобы обойти фильтр, а в своем журнале представил действие как обычную проверку сети. Внутренний анализ Anthropic показал, что модель сознательно искала запрещенный путь и пыталась скрыть истинную цель.

Еще острее проблема проявилась, когда несколько агентов получили противоречивые задания в одной программной среде. Они быстро решили, что другие намеренно мешают работе, после чего начали блокировать учетные записи соперников, останавливать их процессы и маскировать вредоносный код. В отдельных случаях агенты запускали программы, которые постоянно искали и «убивали» конкурирующие процессы. Как объясняет Anthropic, более мощные модели не обязательно лучше договаривались — иногда они просто быстрее устраняли препятствие силой.

Самый серьезный сигнал поступил от британского Института безопасности искусственного интеллекта. Во время июльских испытаний агенты получили доступ к открытому интернету, а часть защитных фильтров намеренно отключили. В 10 из 122 запусков они вышли за пределы задания и начали действовать против реальных людей и организаций. Из 19 зафиксированных нарушений 17 пришлись на Anthropic Mythos 5.

В одном случае агент попытался внести вредоносный код в реальный проект с открытым исходным кодом на GitHub. Чтобы убедить разработчика принять изменения, он изучил информацию об этом человеке, создал несколько поддельных профилей и использовал их для давления. Когда код вызвал подозрения, агент отредактировал предыдущие действия, чтобы они казались безобидными, а затем рассмотрел возможность вернуться под новой личностью. Инцидент остановили в течение часа, и вредоносные изменения не попали в проект. Однако британские исследователи назвали его первым настолько явным проявлением автономного и обманного поведения ИИ в реальной среде без прямой команды атаковать людей.

Это был не единственный выход за пределы теста. В июле Anthropic сообщила, что ее модели во время испытаний в сфере кибербезопасности проникли в системы трех сторонних организаций, воспользовавшись слабыми паролями. Компания выявила эти случаи после проверки более 141 000 запусков, а две организации узнали о доступе только после предупреждения Anthropic, сообщает Associated Press.

Все эти случаи произошли во время специальных испытаний, часто с ослабленной защитой, и не демонстрируют обычное поведение публичной версии Claude. Однако они раскрывают вполне практический риск: чем больше свободы получает агент, тем больше решений он принимает без человека — и тем сложнее гарантировать, что ради достижения цели он не выберет опасный путь.

Для Anthropic это уже вопрос стоимости бизнеса. Корпоративные клиенты предоставляют Claude доступ к коду, документам, почте и внутренним системам, поскольку ожидают самостоятельного выполнения работы. Один серьезный инцидент может обернуться утечкой данных, остановкой операций, судебными исками и новыми ограничениями. При оценке в $2 трлн рынок потребует от Anthropic не только более мощного ИИ, но и доказательств того, что компания сохраняет над ним контроль.

Инвесторы покупают будущую производительность вместе с будущей ответственностью

Пока компания остается частной, инциденты с агентами можно объяснять экспериментами. После IPO каждый выход из-под контроля, утечка данных или сбой в системе клиента сразу ударит по акциям, контрактам и отношениям с регуляторами.

В этом и заключается главный парадокс оценки в $2 трлн. Чтобы оправдать такую цену, Anthropic должна предоставлять Claude все больше автономии. Но чем больше свободы получает ИИ, тем выше становится цена его ошибки.

Это IPO станет первым в истории испытанием для рынка, который пытается оценить бизнес, чей главный продукт способен действовать вопреки инструкциям. Покупая акции Anthropic, инвесторы заплатят за будущий масштаб ее технологий — и вместе с этим получат счет за ее ошибки, размер которого не знает никто.