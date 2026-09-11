Рейтинг устойчивости: какие банки крепче всего стоят на ногах и кому доверяют вкладчики

Несмотря на экономические трудности, отечественная банковская система продолжает считать прибыль и рост депозитов. О том, каким из банков больше всего доверяют вкладчики и эксперты, и у кого лучше всего обстоят дела, исходя из математического расчета показателей работы, рассказывает «Минфин».

Последние месяцы оказались достаточно необычными для финансового сектора. Мы уже могли привыкнуть к тому, что количество банков в нашей стране уменьшается из-за санкций и связей с россией, неплатежеспособности или нарушения правил регулирования.

Однако, как сообщил НБУ, в июне количество действующих банков выросло на один — до 59. В игру вернулся Первый инвестиционный банк, более известный широкой публике как PIN.

В последние годы учреждение прошло через существенные пертурбации. Сначала банк прошел национализацию, поскольку его владельцем был российский олигарх Евгений Гинер. Затем его могли приватизировать или передать Укрпочте, а регулятор говорил о целесообразности ликвидации учреждения.

Но в конце концов нашелся зарубежный инвестор — польская финансовая платформа ZEN.com. Собственно, купила она, скорее, не полноценное банковское учреждение, а лицензию, благодаря которой начнет работать на украинском рынке. На данный момент банк уже докапитализирован, временная администрация выведена, и он имеет право работать на уровне со всеми.

Деньги к деньгам

Желание иностранных финансовых групп выйти на украинский рынок не должно удивлять, учитывая прибыль отечественных банков. По итогам первого полугодия этого года, общая прибыль сектора после налогообложения составляет 54,07 млрд грн. Если же считать до уплаты налогов, то банки заработали более 108 млрд грн, что на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Чуть больше половины от общих заработков приходится на Приватбанк и заработки остальных учреждений кажутся малозаметными на его фоне. Далее по этому показателю следуют Универсал Банк — 8,1% от заработков всех банков, Райффайзен — 7,5%, и Ощад — 7,1%.

Убытки зафиксировали 14 банков. Цифра может показаться существенной, но это в основном небольшие учреждения, а их общие убытки, по оценкам НБУ, составляет лишь около 100 млн грн. Таким образом, их финансовые показатели почти не влияют на банковскую систему в целом.

Банки наращивают ресурсы

Летом НБУ повысил учетную ставку на 0,5 п.п., вернув ее к 15,5% — показателю, который держался почти весь прошлый год. На этом фоне, по сравнению с началом года, проценты по депозитам, хоть и незначительно, но выросли.

В начале января средняя ставка по годовому вкладу составила 14,1%. В середине весны она снизилась до 13,8%, а сейчас составляет 14,3%. Прежде всего это свидетельствует о том, что в финансовом секторе ожидают ощутимую инфляцию и, похоже, предполагают дальнейшее повышение ставок регулятором.

Несмотря на рост щедрости банков, проблем с привлечением вкладов у финучреждений нет. По оценкам НБУ, гривневые средства физических лиц в банках выросли на 7,1%, по сравнению с предыдущим кварталом, и на 19,6% по отношению к прошлому году.

Иностранная валюта граждан в банковской системе также растет, но не столь стремительно. За квартал они прибавили 0,2%, а по сравнению с прошлым годом — 5,1%.

Абсолютным лидером по притоку средств граждан стал Приват. Гривневые срочные вклады у него с начала года выросли на 8,55 млрд грн и приближаются к отметке в 87 млрд грн. Также более 5 млрд грн таких депозитов привлек с начала года Ощад, а Универсал — почти 4 млрд.

Как обратил внимание финансовый эксперт Андрей Шевчишин, ощутимое уменьшение объема срочных депозитов фиксирует Укрэксимбанк. С начала года общая сумма таких вкладов в гривне снизилась на 1,88 млрд грн. В то же время это связано не с недовольством клиентов, а с оптимизацией линейки депозитов.

Кредитование в плюсе

Нацбанк фиксирует значительный рост кредитования как населения, так и бизнеса. Так, за год чистый гривневый кредитный портфель бизнеса вырос более чем на 31%. Объем валютного кредитного портфеля тоже растет, хотя и более низкими темпами — около 18% за год.

Кредитование населения в гривне за год выросло на 36%, а только за второй квартал — на 8%, эти темпы примерно такие же, как и за квартал до этого. Как отмечают в НБУ, традиционно здесь доминируют займы без обеспечения. Розничные кредиты наращивали все группы банков, но у представителей иностранных групп и частных учреждений их темпы выше.

Несмотря на рост объемов кредитования, качество портфеля оставалось высоким. Доля неработающих кредитов (NPL) сократилась за год на 14,6 п.п. и сейчас составляет 12,5%.

Кто попал в рейтинг

Для формирования Рейтинга устойчивости «Минфин» традиционно берет банки, в которых граждане держат не менее 1 млрд грн. Это могут быть как депозиты, так и деньги на счетах, но важно, чтобы люди доверили эту сумму учреждению. Таким образом, мы ориентируемся на банки, которые активно работают в розничном сегменте.

В этот раз ни количество участников, ни состав не изменились. Это неудивительно, ведь общий объем депозитов в банковской системе растет. Соответственно, все, кто преодолел планку отбора в прошлый раз, без проблем сделали это снова.

Рейтинг устойчивости

Уже в третий раз подряд самую высокую позицию в рейтинге занял Креди Агриколь. Банк, который входит во французскую международную группу, не просто закрепился на вершине, но и улучшил свою оценку, по сравнению с предыдущим кварталом, что позволило ему оторваться от конкурентов на уверенные 0,11 балла.

Следующие две ступени также за «иностранцами». Второй — Райффайзен, а третий — Укрсиббанк. Эти учреждения традиционно занимают самые высокие ступени в рейтинге, поэтому это не стало неожиданностью.

Более неожиданным можно считать взлет Приватбанка, который поднялся на две ступени и занял четвертое место, хотя чаще всю первую пятерку заполняли «иностранцы». В общей сложности представители международных банковских групп заняли пять мест в первой десятке. Еще два представителя в ней от государственных банков, и сразу трое — частные украинские учреждения. К ПУМБу и Универсалу, которые часто входят в топ-10, на этот раз присоединился Пивденный, который взлетел сразу на четыре ступени.

Среди банков, наиболее существенно улучшивших свои места в Рейтинге, можно отметить Агропросперис, который поднялся на 7 позиций, и МТБ — на 6. Оба учреждения существенно улучшили свои оценки.

В целом вырос и средний балл участников Рейтинга. Если в предыдущем квартале он составил 3,34 балла, то сейчас 3,41. Это свидетельствует об общей устойчивости банковской системы.

Рейтинг устойчивости

Место Банк Общий балл за 2 квартал 2026 г. Общий балл за 1 квартал 2026 г. Смена места, по сравнению с 1 кв. 2026 г. 1 Креди Агриколь Банк 4,48 4,44 0 2 Райффайзен Банк 4,37 4,24 +2 3 Укрсиббанк 4,22 4,29 -1 4 Приватбанк 4,07 3,94 +2 5 Кредобанк 4,03 3,99 0 6 ОТП Банк 3,93 4,28 -3 7 ПУМБ 3,85 3,69 +2 8 Универсал Банк 3,77 3,78 0 9 Укргазбанк 3,76 3,67 +1 10 Пивденный 3,71 3,43 +4 11 Прокредит банк 3,7 3,41 +4 12 Абанк 3,61 3,46 +1 13 Ощадбанк 3,58 3,78 -6 14 Правэкс Банк 3,56 3,52 -3 15 Идея Банк 3,53 3,31 +4 16 Укрэксимбанк 3,49 3,4 0 17 Банк Львов 3,43 3,48 -5 18 Пиреус Банк 3,36 3,13 +3 19 Таскомбанк 3,28 3,37 -2 20 Агропросперис Банк 3,2 2,93 +7 21 ВСТ Банк (Восток) 3,19 3,09 +2 22 Юнекс Банк 3,19 3,03 +2 23 МТБ Банк 3,16 2,9 +6 24 Аккордбанк 3,1 3,31 -6 25 Сенс Банк 3,09 3,14 -5 26 Банк Кредит Днепр 3,03 3,1 -4 27 Асвио Банк 3,02 2,94 -2 28 Полтава Банк 3 2,94 -2 29 Радабанк 2,9 2,9 -1 30 Банк Глобус 2,88 2,82 0 31 Коминбанк 2,85 2,53 +4 32 Банк Инвестиций и Сбережений 2,82 2,76 -1 33 Банк Альянс 2,79 2,62 0 34 Клиринговый Дом 2,77 2,61 0 35 Индустриалбанк 2,65 2,75 -3

Оценки экспертов

При подготовке рейтинга «Минфин» просит экспертов выставить банкам оценки, в зависимости от готовности разместить в учреждении собственные средства. На этот раз в опросе приняли участие IBI-рейтинг, R&D-бюро Numior, а также финансовый эксперт «Минфина».

В условиях экономической неопределенности специалисты предпочли крупнейший государственный банк Приват, который на этот раз поднялся на две ступеньки и потеснил «иностранцев».

Следом за ним расположились лидеры общего рейтинга — Креди Агриколь и Райффайзен, получившие одинаковые оценки. В целом оценки экспертов оказались довольно похожими на общий рейтинг, но с небольшим преимуществом «иностранцев» — здесь в топ-10 их представляют шесть учреждений.

Также в первую десятку вошел государственный Укргаз и частные ПУМБ и Универсал. Еще два государственных учреждения — Ощад и Укрэксим — набрали достаточное количество баллов, чтобы войти в первую десятку, но заняли 11 и 12 место только из-за дополнительных параметров.

В целом эксперты существенно не изменили свои оценки, по сравнению с предыдущим кварталом, — более высокие оценки отдали тем учреждениям, которым они традиционно больше доверяют.

Рэнкинг банков по оценкам экспертов

Банк Средняя оценка экспертов за 2 квартал 2026 г. Место за 2 кв. 2026 г. Смена места, по сравнению с 1 кв. 2026 г. Место банка в общем рейтинге Приватбанк 4,85 1 +3 4 Креди Агриколь Банк 4,7 2 -1 1 Райффайзен Банк 4,7 3 0 2 Укрсиббанк 4,56 4 -2 3 Кредобанк 4,56 5 +2 5 ОТП Банк 4,41 6 0 6 ПУМБ 4,41 7 +1 7 Универсал Банк 4,26 8 +3 8 Укргазбанк 4,26 9 0 9 Прокредит банк 4,26 10 0 11 Ощадбанк 4,26 11 -6 13 Укрэксимбанк 4,26 12 0 16 Пивденный 3,96 13 +5 10 Правэкс Банк 3,96 14 +3 14 Банк Львов 3,81 15 -2 17 Пиреус Банк 3,81 16 +3 18 Идея Банк 3,67 17 -2 15 Таскомбанк 3,67 18 -4 19 Агропросперис Банк 3,67 19 +3 20 Абанк 3,52 20 +5 12 Юнекс Банк 3,37 21 +3 22 Сенс Банк 3,37 22 -6 25 Банк Кредит Днепр 3,37 23 -3 26 ВСТ Банк (Восток) 3,22 24 -3 21 Аккордбанк 3,22 25 -2 24 Банк Глобус 3,22 26 +1 30 Банк Инвестиций и Сбережений 3,22 27 +4 32 Асвио Банк 3,07 28 -2 27 МТБ Банк 2,93 29 +1 23 Полтава Банк 2,93 30 -2 28 Радабанк 2,93 31 -2 29 Банк Альянс 2,19 32 0 33 Клиринговый Дом 2,19 33 +1 34 Индустриалбанк 2,19 34 -1 35 Коминбанк 1,89 35 0 31

Лояльность вкладчиков

Оценка лояльности вкладчиков — традиционно самая динамичная часть рейтинга. Для ее формирования редакция определяет долю банка на депозитном рынке, а также абсолютный и относительный прирост средств граждан. Иными словами, ключевую роль играет динамика вкладов. Поэтому в этом рейтинге банки, по сравнению с предыдущим кварталом, могут существенно улучшать или ухудшать свои позиции, в зависимости от того, какие устанавливали ставки по вкладам и насколько активно вели маркетинговые кампании. То есть пытались ли привлечь больше средств, в соответствии с собственными потребностями.

На этот раз первое место в этой категории занял Райффайзен, который в прошлом квартале был вторым. Следом расположились Приват и ПУМБ. Оба банка существенно улучшили свои места в этом рейтинге — на 5 и 7 позиций соответственно. Лидер общего рейтинга Креди Агриколь, по лояльности вкладчиков, занял четвертое место.

Самый существенный рост продемонстрировал МТБ Банк, который вплотную приблизился к первой десятке, перепрыгнув, по сравнению с предыдущим рейтингом, сразу 13 мест. Также на 8 позиций улучшил свое место в рейтинге Идея Банк. У обеих учреждений, по статистике «Минфина», одни из самых высоких ставок по депозитам, поэтому повышение в рейтинге не должно удивлять.

Рэнкинг банков по показателю лояльности вкладчиков