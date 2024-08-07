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7 августа 2024, 14:59 Читати українською

Малые банки завлекают клиентов: 2 финучреждения, которые сильно подняли доходность вкладов

Инфляция и курсовые колебания продолжают снижать привлекательность гривневых вкладов. Как на это реагируют клиенты банков и сколько можно заработать частному клиенту в финучреждениях с депозитным портфелем до 2 млрд грн, — в свежем обзоре «Минфина».

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В очередном инфляционном отчете НБУ сообщил, что рост объемов гривневых депозитов населения «приостановился».

А из обнародованных позднее итогов дискуссии членов Комитета по монетарной политике НБУ по учетной ставке 24 июля стало известно, что в июне впервые за длительное время произошло, пусть и незначительное, но сокращение объемов и доли гривневых срочных депозитов в банковской системе.

Нацбанк признает, что происходящее усиливает угрозу перетекания средств на валютный рынок, что уже происходит в действительности. В июле украинцы выкупили рекордные объемы валюты: чистая покупка составила $1,117 млрд, что на 14,9% больше, чем в июне.

Не заработать, а сберечь

Часть украинцев продолжают держать деньги в банках, впрочем, уже не рассчитывая на заработок, а, скорее, пытаясь минимизировать эффект от растущей инфляции. Снижающиеся процентные ставки и желание иметь быстрый доступ к своим средствам вряд ли будут стимулировать население отдавать деньги на длинные сроки. Банки пока предпочитают открыто не признавать существующих проблем.

В Бизбанке нам сообщили, что в финучреждении действует альтернатива депозитам по требованию — депозит «Зростаючий» со сроком 14 дней, процентная ставка по которому выше ставок по депозитам до востребования.

«За последний месяц остатки по депозиту „Зростаючий“ выросли на 70%, но основная часть — это новые депозиты. Так что мы не наблюдаем существенного перераспределения портфеля с долгосрочных на краткосрочные», — сообщили в банке, но добавили, что доля этих депозитов составляет всего 1% в общем депозитном портфеле физических лиц.

В Кристалбанке, который предлагает по бессрочным вкладам одну из наиболее высоких ставок на рынке, от прямого ответа уклонились, сообщив только, что доля их клиентов-физлиц, которые перевкладывают средства со срочных депозитов на бессрочные «остается неизменной».

В Индустриалбанке говорят, что с начала года переходы из срочных на бессрочные депозиты не увеличились.

Не видят тенденций к таким изменениям и в ряде крупных банков. Так, по словам начальника управления продуктов розничного и частного бизнесов департамента инновационного развития и продуктов Радабанка Дмитрия Лаврушина, соотношение депозитных средств и средств на текущих счетах составляет 81%/19% в пользу депозитов.

Начальник центра управления продуктовыми и сервисными решениями для клиентских сегментов Укрсиббанка Ольга Пинчук отмечает, что доля срочных депозитов в Укрсиббанке не является высокой и держится на уровне немногим выше 20% по всем валютам.

Руководитель проектов управления продаж розничного бизнеса ОТП банка Максим Гончарук говорит, что структура портфеля в банке за последние полгода не изменилась.

В Укргазбанке тоже не видят значительных изменений. «По состоянию на середину июля соотношение вкладов физлиц на бессрочных счетах к срочным депозитам в Укргазбанке виглядит примерно как 47%/53% соответственно», — сообщили нам в банке.

В некоторых банках доля срочных депозитов, наоборот, растет. «Если оценивать только вклады в гривне, то за первые пять месяцев 2024 года доля срочных депозитов в пассивах выросла с 53% до 57%», — сообщил директор департамента-трайба некредитных продуктов ПУМБ Дмитрий Коваль.

Подобная ситуация наблюдается и в Пиреус Банке. Как нам сообщили в финучреждении, с начала года соотношение депозитного портфеля срочных вкладов к депозитному портфелю вкладов до востребования выросло на 7%. «Сейчас у нас портфель разделился — 57%/43% в пользу срочных вкладов, что является результатом стратегии работы с депозитными продуктами и доверия клиентов к банку», — добавили в финучреждении.

Некоторые банки признают рост средств на текущих счетах, но не считают это проблемой. Так, по данным Сенс Банка, доля средств на бессрочных счетах в июне выросла на 2%.

«Однако в среднем соотношение остатков на срочных и бессрочных счетах остается неизменным 67%/33%», — добавили в банке.

«По состоянию на середину июля, по сравнению с данными на 1 июня, было небольшое увеличение остатков в пользу текущих счетов: +0,5% в гривне и +0,67% в иностранной валюте», — сообщили в Укрэксимбанке.

Однако, если украинцы и оставляют деньги на депозитах, то выбирают вклады на короткие сроки.

«Примерно 70% наших вкладчиков все же предпочитают краткосрочные вклады сроком 1−3 месяца. Это обусловлено войной и неопределенностью», — объясняет директор департамента развития сети РВС Банка Диана Яворская.

Кроме того, частные вкладчики активно меняют банки в поисках более высокой доходности.

«Объемы средств на бессрочных и ​​сберегательных счетах с повышенной ставкой в ​​национальной валюте растут из месяца в месяц, за июнь рост был до 4%», — сообщил нам директор департамента розничных клиентов Кредобанка Александр Супрунович.

В какие банки украинцы несли деньги

По свежим данным НБУ, в июне первые два места среди финучреждений с крупнейшими депозитными портфелями удерживали Приватбанк (490,83 млрд грн) и Ощадбанк (201,4 млрд грн). Среди лидеров также Универсал Банк (92,13 млрд грн) и ПУМБ (57,25 млрд грн), а также банки с иностранным капиталом: Райффайзен Банк (72,92 млрд грн) и Укрсиббанк (60,04 млрд грн).

Как за полгода росли депозитные портфели банков, тыс. грн

Банк общая динамика рост в грн рост в СКВ (в экв.)
Приватбанк 45 040 505 37 947 164 7 093 341
Ощадбанк 13 151 973 10 749 828 2 402 145
Универсал Банк 10 183 998 6 264 559 3 919 439
ПУМБ 6 314 443 4 503 035 1 811 408
Райффайзен Банк 5 855 873 1 471 151 4 384 722
Укрсиббанк 4 678 028 2 979 773 1 698 255



У малых банков ситуация противоположная. Многие в первом полугодии столкнулись с оттоком денег, хотя эти объемы не слишком большие. Пытаясь привлечь вкладчиков, малые банки пытаются удерживать относительно высокие ставки по депозитам и активно проводят акции с повышенными процентами.

Например, банки активно практикуют специальные предложения по открытию депозитов, приуроченные ко «Дню рождения» финучреждения или другим знаменательным датам. Сейчас такую акцию проводит один из участников нашего обзора — Поликомбанк. С 12 августа подобную акцию будет проводить Бизбанк, который предложит 15% для гривневых депозитов сроком на 184 и 370 дней с гибкими выплатами.

Кристалбанк предлагает увеличенные проценты по одному из своих депозитов: «Доходный с пополнением». Это программа лояльности, в частности, распространяется на клиентов нескольких целевых групп: военнослужащих, членов их семей и пенсионеров.

В Индустриалбанке обещают бонусы при оформлении депозитов онлайн.

В РВС Банке предлагают гривневый депозит «Коммунальный», который предоставляет возможность покрыть расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг за счет банка, как бонус.

Интересная акция «АйПад за вклад» стартовала в Пиреус Банке. Банк будет разыгрывать 1 из 14 iPad Air Wi-Fi 64GB еженедельно, акция продлится до 11 ноября. Участие в ней может принять любой вкладчик или клиент банка, который открывает депозит «Европейский Акционный» в период действия акции. Открыть вклад можно как офлайн, так и в приложении банка.

Что касается изменений в ставках, то опрошенные нами финучреждения в ближайшее время не планируют активно резать ставки, поскольку ориентируются на прогнозы регулятора держать учетную ставку неизменной до конца года.

Как небольшие банки меняли ставки

В этот раз ставки в гривне меняли 5 мелких банков. Причем два из них доходность некоторых вкладов существенно повысили.

Так, например, на 6,85 п.п. увеличили ставку по гривневым вкладам на 3 месяца в Поликомбанке. На эти срочные вклады банк предлагает 14,5% годовых — самую высокую ставку, по сравнению с другими своими классическими вкладами.

Увеличили проценты и в РВС Банке. Доходность вкладов в нацвалюте на год выросла на 1 п.п., проценты на полугодовые вклады выросли на 1,5 п.п., на 3 месяца — на 2 п.п. Теперь по вкладам на 3 и 6 месяцев банк платит 14% годовых, на годовых депозитах здесь можно заработать 14,5%.

Коминвестбанк, который предлагает только один депозит — на год, снизил доходность этого вклада на 0,6 п.п. — до 15,15% годовых.

Индустриалбанк снизил доходность гривневых вкладов на полгода и 9 месяцев на 1,45 (до 11,5% годовых) и 1,55 п.п. (до 11,75% годовых) соответственно.

Банк Украинский капитал снизил доходность всех срочных вкладов на 0,5 п.п. Теперь банк платит больше всего по 3-месячным вкладам (15% годовых), меньше всего — по вкладам на 9 и 12 месяцев (14,5% годовых).

Каталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке!

Максимальные ставки по гривневым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Агропросперис 15,75% - 15,50% - 15,25% - 15,00% - - -
Асвио банк 15,50% - - - 15,25% - 15,75% - - -
Международный Инвестиционный Банк
 15,50% - 15,50% - 14,75% - 14,50% - 0,25% -
Полтава-Банк 15,50% - 15,00% - 14,00% - - - 0,01% -
Коминвестбанк 15,15% 0,60% - - - - - - - -
Кристалбанк* 14,75% - 14,50% - 15,05% - 15,75% - 6,00% -
Бизбанк 14,55% - 14,55% - 14,55% - 14,45% - - -
РВС Банк 14,50% 1,00% - - 14,00% 1,50% 14,00% 2,00% 5,00% -
Украинский капитал* 14,50% 0,50% 14,50% 0,50% 14,75% 0,50% 15,00% 0,50% 0,01% -
Кредитвест Банк 14,50% - 15,00% - 15,50% - 16,00% - -
Поликомбанк 14,25% - 14,15% - 14,05% - 14,50% 6,85% - -
Юнекс банк 14,00% - 13,75% - 13,75% - 14,00% - - -
Мотор-Банк 12,50% - 12,50% - 12,50% - 11,50% - - -
Пиреус 12,00% - - - 14,00% - 14,00% - - -
Грант 11,00% - - - 9,00% - - - - -
Клиринговый Дом - - 14,40% - 14,35% - 15,80% - - -
Индустриалбанк - - 11,75% 1,55% 11,50% 1,45% 10,00% - - -
Альтбанк - - - - 13,00% - - - 5,50% -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 23.07.2024−05.08.2024.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

— Банки-победители премии FinAwards 2024

Доллар США

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Максимальные ставки по долларовым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Асвио банк 3,20% - - - 2,60% - 0,50% - - -
Кристалбанк* 3,00% - - - 2,50% - 2,25% - 0,05% -
Кредитвест Банк 3,00% - 3,00% - 3,00% - 2,75% - -
Бизбанк 2,50% - 2,50% - 2,50% - 1,85% - - -
Коминвестбанк 2,50% - - - - - - - - -
РВС Банк 2,00% - - - 1,20% - 0,70% - 0,12% -
Украинский капитал* 2,00% - 2,00% - 2,00% - 1,50% - 0,01% -
Юнекс банк 2,00% - 1,50% - 1,25% - 1,00% - - -
Агропросперис 1,50% - 1,50% - 1,25% - 0,30% - - -
Международный Инвестиционный Банк
 1,50% - 1,50% - 1,25% - 1,00% - 0,10% -
Поликомбанк 1,50% - 1,20% - 1,00% - 0,10% - - -
Пиреус 1,25% - - - 1,10% - 1,00% - - -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Мотор-Банк 0,40% - 0,40% - 0,30% - 0,30% - - -
Грант 0,10% - - - - - - - - -
Клиринговый Дом - - 2,60% - 2,50% - 1,40% - - -
Индустриалбанк - - 1,45% - 1,00% - 0,35% - - -
Альтбанк - - - - 1,25% - - - 0,10% -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 23.07.2024−05.08.2024.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Евро

Максимальные ставки по вкладам в евро

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Коминвестбанк 2,20% - - - - - - - - -
РВС Банк 2,00% - - - 1,20% - 0,70% - 0,12% -
Украинский капитал* 2,00% - 1,75% - 1,50% - 1,00% - 0,01% -
Кристалбанк* 1,80% - - - 1,50% - 1,25% - 0,05% -
Поликомбанк 1,50% - 1,20% - 1,00% - 0,10% - - -
Пиреус 1,25% - - - 1,10% - 1,00% - - -
Кредитвест Банк 1,25% - 1,00% - 0,75% - 0,50% -
Юнекс банк 1,00% - 0,75% - 0,60% - 0,50% - - -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Международный Инвестиционный Банк
 0,30% - 0,30% - - - 0,10% - 0,10% -
Агропросперис 0,10% - 0,10% - 0,10% - 0,10% - - -
Бизбанк 0,10% - 0,10% - 0,10% - 0,10% - - -
Грант 0,10% - - - - - - - - -
Мотор-Банк 0,08% - 0,05% - 0,05% - 0,04% - - -
Клиринговый Дом - - 1,20% - 1,45% - 1,10% - - -
Индустриалбанк - - 0,75% - 0,75% - 0,15% - - -
Альтбанк - - - - 0,30% - - - 0,01% -
Асвио банк - - - - - - - - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 23.07.2024−05.08.2024.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

С методикой исследования можно ознакомиться тут.

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