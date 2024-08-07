Инфляция и курсовые колебания продолжают снижать привлекательность гривневых вкладов. Как на это реагируют клиенты банков и сколько можно заработать частному клиенту в финучреждениях с депозитным портфелем до 2 млрд грн, — в свежем обзоре «Минфина».
Малые банки завлекают клиентов: 2 финучреждения, которые сильно подняли доходность вкладов
В очередном инфляционном отчете НБУ сообщил, что рост объемов гривневых депозитов населения «приостановился».
А из обнародованных позднее итогов дискуссии членов Комитета по монетарной политике НБУ по учетной ставке 24 июля стало известно, что в июне впервые за длительное время произошло, пусть и незначительное, но сокращение объемов и доли гривневых срочных депозитов в банковской системе.
Нацбанк признает, что происходящее усиливает угрозу перетекания средств на валютный рынок, что уже происходит в действительности. В июле украинцы выкупили рекордные объемы валюты: чистая покупка составила $1,117 млрд, что на 14,9% больше, чем в июне.
Не заработать, а сберечь
Часть украинцев продолжают держать деньги в банках, впрочем, уже не рассчитывая на заработок, а, скорее, пытаясь минимизировать эффект от растущей инфляции. Снижающиеся процентные ставки и желание иметь быстрый доступ к своим средствам вряд ли будут стимулировать население отдавать деньги на длинные сроки. Банки пока предпочитают открыто не признавать существующих проблем.
В Бизбанке нам сообщили, что в финучреждении действует альтернатива депозитам по требованию — депозит «Зростаючий» со сроком 14 дней, процентная ставка по которому выше ставок по депозитам до востребования.
«За последний месяц остатки по депозиту „Зростаючий“ выросли на 70%, но основная часть — это новые депозиты. Так что мы не наблюдаем существенного перераспределения портфеля с долгосрочных на краткосрочные», — сообщили в банке, но добавили, что доля этих депозитов составляет всего 1% в общем депозитном портфеле физических лиц.
В Кристалбанке, который предлагает по бессрочным вкладам одну из наиболее высоких ставок на рынке, от прямого ответа уклонились, сообщив только, что доля их клиентов-физлиц, которые перевкладывают средства со срочных депозитов на бессрочные «остается неизменной».
В Индустриалбанке говорят, что с начала года переходы из срочных на бессрочные депозиты не увеличились.
Не видят тенденций к таким изменениям и в ряде крупных банков. Так, по словам начальника управления продуктов розничного и частного бизнесов департамента инновационного развития и продуктов Радабанка Дмитрия Лаврушина, соотношение депозитных средств и средств на текущих счетах составляет 81%/19% в пользу депозитов.
Начальник центра управления продуктовыми и сервисными решениями для клиентских сегментов Укрсиббанка Ольга Пинчук отмечает, что доля срочных депозитов в Укрсиббанке не является высокой и держится на уровне немногим выше 20% по всем валютам.
Руководитель проектов управления продаж розничного бизнеса ОТП банка Максим Гончарук говорит, что структура портфеля в банке за последние полгода не изменилась.
В Укргазбанке тоже не видят значительных изменений. «По состоянию на середину июля соотношение вкладов физлиц на бессрочных счетах к срочным депозитам в Укргазбанке виглядит примерно как 47%/53% соответственно», — сообщили нам в банке.
В некоторых банках доля срочных депозитов, наоборот, растет. «Если оценивать только вклады в гривне, то за первые пять месяцев 2024 года доля срочных депозитов в пассивах выросла с 53% до 57%», — сообщил директор департамента-трайба некредитных продуктов ПУМБ Дмитрий Коваль.
Подобная ситуация наблюдается и в Пиреус Банке. Как нам сообщили в финучреждении, с начала года соотношение депозитного портфеля срочных вкладов к депозитному портфелю вкладов до востребования выросло на 7%. «Сейчас у нас портфель разделился — 57%/43% в пользу срочных вкладов, что является результатом стратегии работы с депозитными продуктами и доверия клиентов к банку», — добавили в финучреждении.
Некоторые банки признают рост средств на текущих счетах, но не считают это проблемой. Так, по данным Сенс Банка, доля средств на бессрочных счетах в июне выросла на 2%.
«Однако в среднем соотношение остатков на срочных и бессрочных счетах остается неизменным 67%/33%», — добавили в банке.
«По состоянию на середину июля, по сравнению с данными на 1 июня, было небольшое увеличение остатков в пользу текущих счетов: +0,5% в гривне и +0,67% в иностранной валюте», — сообщили в Укрэксимбанке.
Однако, если украинцы и оставляют деньги на депозитах, то выбирают вклады на короткие сроки.
«Примерно 70% наших вкладчиков все же предпочитают краткосрочные вклады сроком 1−3 месяца. Это обусловлено войной и неопределенностью», — объясняет директор департамента развития сети РВС Банка Диана Яворская.
Кроме того, частные вкладчики активно меняют банки в поисках более высокой доходности.
«Объемы средств на бессрочных и сберегательных счетах с повышенной ставкой в национальной валюте растут из месяца в месяц, за июнь рост был до 4%», — сообщил нам директор департамента розничных клиентов Кредобанка Александр Супрунович.
В какие банки украинцы несли деньги
По свежим данным НБУ, в июне первые два места среди финучреждений с крупнейшими депозитными портфелями удерживали Приватбанк (490,83 млрд грн) и Ощадбанк (201,4 млрд грн). Среди лидеров также Универсал Банк (92,13 млрд грн) и ПУМБ (57,25 млрд грн), а также банки с иностранным капиталом: Райффайзен Банк (72,92 млрд грн) и Укрсиббанк (60,04 млрд грн).
Как за полгода росли депозитные портфели банков, тыс. грн
|Банк
|общая динамика
|рост в грн
|рост в СКВ (в экв.)
|Приватбанк
|45 040 505
|37 947 164
|7 093 341
|Ощадбанк
|13 151 973
|10 749 828
|2 402 145
|Универсал Банк
|10 183 998
|6 264 559
|3 919 439
|ПУМБ
|6 314 443
|4 503 035
|1 811 408
|Райффайзен Банк
|5 855 873
|1 471 151
|4 384 722
|Укрсиббанк
|4 678 028
|2 979 773
|1 698 255
У малых банков ситуация противоположная. Многие в первом полугодии столкнулись с оттоком денег, хотя эти объемы не слишком большие. Пытаясь привлечь вкладчиков, малые банки пытаются удерживать относительно высокие ставки по депозитам и активно проводят акции с повышенными процентами.
Например, банки активно практикуют специальные предложения по открытию депозитов, приуроченные ко «Дню рождения» финучреждения или другим знаменательным датам. Сейчас такую акцию проводит один из участников нашего обзора — Поликомбанк. С 12 августа подобную акцию будет проводить Бизбанк, который предложит 15% для гривневых депозитов сроком на 184 и 370 дней с гибкими выплатами.
Кристалбанк предлагает увеличенные проценты по одному из своих депозитов: «Доходный с пополнением». Это программа лояльности, в частности, распространяется на клиентов нескольких целевых групп: военнослужащих, членов их семей и пенсионеров.
В Индустриалбанке обещают бонусы при оформлении депозитов онлайн.
В РВС Банке предлагают гривневый депозит «Коммунальный», который предоставляет возможность покрыть расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг за счет банка, как бонус.
Интересная акция «АйПад за вклад» стартовала в Пиреус Банке. Банк будет разыгрывать 1 из 14 iPad Air Wi-Fi 64GB еженедельно, акция продлится до 11 ноября. Участие в ней может принять любой вкладчик или клиент банка, который открывает депозит «Европейский Акционный» в период действия акции. Открыть вклад можно как офлайн, так и в приложении банка.
Что касается изменений в ставках, то опрошенные нами финучреждения в ближайшее время не планируют активно резать ставки, поскольку ориентируются на прогнозы регулятора держать учетную ставку неизменной до конца года.
Как небольшие банки меняли ставки
В этот раз ставки в гривне меняли 5 мелких банков. Причем два из них доходность некоторых вкладов существенно повысили.
Так, например, на 6,85 п.п. увеличили ставку по гривневым вкладам на 3 месяца в Поликомбанке. На эти срочные вклады банк предлагает 14,5% годовых — самую высокую ставку, по сравнению с другими своими классическими вкладами.
Увеличили проценты и в РВС Банке. Доходность вкладов в нацвалюте на год выросла на 1 п.п., проценты на полугодовые вклады выросли на 1,5 п.п., на 3 месяца — на 2 п.п. Теперь по вкладам на 3 и 6 месяцев банк платит 14% годовых, на годовых депозитах здесь можно заработать 14,5%.
Коминвестбанк, который предлагает только один депозит — на год, снизил доходность этого вклада на 0,6 п.п. — до 15,15% годовых.
Индустриалбанк снизил доходность гривневых вкладов на полгода и 9 месяцев на 1,45 (до 11,5% годовых) и 1,55 п.п. (до 11,75% годовых) соответственно.
Банк Украинский капитал снизил доходность всех срочных вкладов на 0,5 п.п. Теперь банк платит больше всего по 3-месячным вкладам (15% годовых), меньше всего — по вкладам на 9 и 12 месяцев (14,5% годовых).
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Максимальные ставки по гривневым депозитам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Агропросперис
|15,75%
|-
|15,50%
|-
|15,25%
|-
|15,00%
|-
|-
|-
|Асвио банк
|15,50%
|-
|-
|-
|15,25%
|-
|15,75%
|-
|-
|-
|15,50%
|-
|15,50%
|-
|14,75%
|-
|14,50%
|-
|0,25%
|-
|Полтава-Банк
|15,50%
|-
|15,00%
|-
|14,00%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Коминвестбанк
|15,15%
|0,60%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Кристалбанк*
|14,75%
|-
|14,50%
|-
|15,05%
|-
|15,75%
|-
|6,00%
|-
|Бизбанк
|14,55%
|-
|14,55%
|-
|14,55%
|-
|14,45%
|-
|-
|-
|РВС Банк
|14,50%
|1,00%
|-
|-
|14,00%
|1,50%
|14,00%
|2,00%
|5,00%
|-
|Украинский капитал*
|14,50%
|0,50%
|14,50%
|0,50%
|14,75%
|0,50%
|15,00%
|0,50%
|0,01%
|-
|Кредитвест Банк
|14,50%
|-
|15,00%
|-
|15,50%
|-
|16,00%
|-
|-
|Поликомбанк
|14,25%
|-
|14,15%
|-
|14,05%
|-
|14,50%
|6,85%
|-
|-
|Юнекс банк
|14,00%
|-
|13,75%
|-
|13,75%
|-
|14,00%
|-
|-
|-
|Мотор-Банк
|12,50%
|-
|12,50%
|-
|12,50%
|-
|11,50%
|-
|-
|-
|Пиреус
|12,00%
|-
|-
|-
|14,00%
|-
|14,00%
|-
|-
|-
|Грант
|11,00%
|-
|-
|-
|9,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|Клиринговый Дом
|-
|-
|14,40%
|-
|14,35%
|-
|15,80%
|-
|-
|-
|Индустриалбанк
|-
|-
|11,75%
|1,55%
|11,50%
|1,45%
|10,00%
|-
|-
|-
|Альтбанк
|-
|-
|-
|-
|13,00%
|-
|-
|-
|5,50%
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 23.07.2024−05.08.2024.
* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.
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Максимальные ставки по долларовым депозитам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Асвио банк
|3,20%
|-
|-
|-
|2,60%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Кристалбанк*
|3,00%
|-
|-
|-
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|0,05%
|-
|Кредитвест Банк
|3,00%
|-
|3,00%
|-
|3,00%
|-
|2,75%
|-
|-
|Бизбанк
|2,50%
|-
|2,50%
|-
|2,50%
|-
|1,85%
|-
|-
|-
|Коминвестбанк
|2,50%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|РВС Банк
|2,00%
|-
|-
|-
|1,20%
|-
|0,70%
|-
|0,12%
|-
|Украинский капитал*
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|0,01%
|-
|Юнекс банк
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|Агропросперис
|1,50%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,10%
|-
|Поликомбанк
|1,50%
|-
|1,20%
|-
|1,00%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Пиреус
|1,25%
|-
|-
|-
|1,10%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|0,90%
|-
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Мотор-Банк
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|Грант
|0,10%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Клиринговый Дом
|-
|-
|2,60%
|-
|2,50%
|-
|1,40%
|-
|-
|-
|Индустриалбанк
|-
|-
|1,45%
|-
|1,00%
|-
|0,35%
|-
|-
|-
|Альтбанк
|-
|-
|-
|-
|1,25%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 23.07.2024−05.08.2024.
* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.
Евро
Максимальные ставки по вкладам в евро
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Коминвестбанк
|2,20%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|РВС Банк
|2,00%
|-
|-
|-
|1,20%
|-
|0,70%
|-
|0,12%
|-
|Украинский капитал*
|2,00%
|-
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|Кристалбанк*
|1,80%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|0,05%
|-
|Поликомбанк
|1,50%
|-
|1,20%
|-
|1,00%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Пиреус
|1,25%
|-
|-
|-
|1,10%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|Кредитвест Банк
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|Юнекс банк
|1,00%
|-
|0,75%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|0,90%
|-
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|Агропросперис
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Бизбанк
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Грант
|0,10%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Мотор-Банк
|0,08%
|-
|0,05%
|-
|0,05%
|-
|0,04%
|-
|-
|-
|Клиринговый Дом
|-
|-
|1,20%
|-
|1,45%
|-
|1,10%
|-
|-
|-
|Индустриалбанк
|-
|-
|0,75%
|-
|0,75%
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|Альтбанк
|-
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Асвио банк
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 23.07.2024−05.08.2024.
* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.
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