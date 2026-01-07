Multi от Минфин
7 января 2026, 14:10 Читати українською

Банки держат ставки по депозитам практически без изменений, стоит ли ждать их снижения

В начале нового года украинские банки фактически заморозили ставки по депозитам. Изменять их, пусть даже и незначительно, решаются лишь единичные учреждения. Почему банки вполне устраивает нынешняя доходность и как она может измениться, рассказывает «Минфин».

Редакция подготовила обновленные данные о размере ставок по депозитам в банках с портфелем вкладов до 2 млрд грн. Всего речь идет о 16 таких учреждениях.

Среди них только Агропросперис снизил доходность по гривневым вкладам на 12 месяцев. Ставка снижена на 0,75 п.п. до 16,25%. Все остальные банки как по гривневым, так и по валютным депозитам проценты оставили без изменений.

Такая стабильность объясняется сочетанием нескольких факторов. В первую очередь — достаточностью капитала в банковской системе. На начало декабря в банках накопилось средств физлиц на 1,36 трлн грн, а на начало прошлого года эта сумма была 1,216 трлн. То есть рост составляет 11,8%.

Средства бизнеса в последние месяцы года в банках снизились, что регулятор объясняет расходами госкомпаний на энергоносители, но если смотреть на показатели с января 2025 г., то их общая сумма все же выросла примерно на 2,6%.

В этих условиях, как отмечают в НБУ, банки почти не используют кредиты рефинансирования — их имеют только три небольших учреждения на общую сумму 1,4 млрд грн. Остальным же вполне хватает средств, которые они получают от клиентов.

Второй фактор, способствующий стабильности процентов по депозитам — неизменность учетной ставки. Последний раз Нацбанк менял ее в марте прошлого года, установив на уровне 15,5%. После этого на шести заседаниях подряд решал оставлять ее такой же.

Следующее решение о размере ставки будет приниматься в конце января. В последние месяцы прошлого года инфляция стабилизировалась на уровне, едва превышающем 9%, хотя весной достигала почти 16%. В этом году эксперты в основном ожидают ее в пределах 7−9%. Это создает, казалось бы, хорошие условия для снижения и учетной ставки.

Предварительно большинство членов Комитета по монетарной политике НБУ также ожидают смягчения процентной политики. Большинство из них считают, что в конце текущего года ставка снизится до 12,5%. При таком сценарии снижаться начнет также доходность депозитов и ОВГЗ.

В то же время трое членов Комитета убеждены, что проинфляционные риски, связанные с последствиями войны, и в дальнейшем будут существенно ограничивать пространство для смягчения политики. По их мнению, НБУ будет вынужден проводить более жесткую политику, а учетная ставка в конце 2026 года будет находиться в диапазоне 13−14%.

Часть экспертов также не прогнозирует существенного снижения ставки. Так, по словам финансового аналитика группы ICU Михаила Демкива, снижений будет меньше, и они будут более медленными, чем предварительно отмечают в НБУ. «К концу года мы дойдем до ставки 13,5%. Причиной этого будет, в частности, ускорение темпов инфляции. В первой половине года мы будем видеть ее снижение, после чего тенденция станет обратной и Нацбанк будет менее свободен в том, чтобы снижать учетную ставку», — объясняет он.

Демкив убежден, что на фоне такого снижения учетной ставки банки будут неохотно снижать проценты по депозитам. «Если учетная ставка снизится на 2 п.п., ставки по депозитам в гривне на полгода-год уменьшатся на 1 п.п.», — убежден эксперт.

Подобной позиции придерживаются и в Украинском институте будущего, специалисты которого отмечают, что инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются повышенными на уровне около 11%. «В таких условиях НБУ, вероятно, будет придерживаться политики осторожного монетарного смягчения и сохранит текущую учетную ставку дольше, чем планировалось ранее», — говорят аналитики.

Максимальные ставки по гривневым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Асвио банк 16,90% - 16,85% - 16,80% - 16,75% - - -
Украинский капитал* 16,50% - 14,75% - 16,25% - 13,50% - 3,00% -
Бизбанк 16,45% - - - 16,35% - 16,00% - 5,00% -
Кристалбанк* 16,40% - 15,65% - 16,90% - 16,75% - 6,00% -
Агропросперис 16,25% 0,75% 16,00% - 15,75% - 15,50% - - -
Международный Инвестиционный Банк
 16,25% - 16,25% - 15,25% - 15,00% - 0,25% -
Юнекс банк 16,25% - 15,25% - 15,25% - 17,00% - - -
Альтбанк 16,00% - 16,50% - 17,00% - - - 5,00% -
Полтава-Банк 16,00% - 14,50% - 15,50% - - - 0,01% -
Кредитвест Банк 15,75% - 16,00% - 16,00% - 16,25% - - -
Поликомбанк 15,35% - 15,05% - 14,75% - 7,15% - - -
Мотор-Банк 12,50% - 12,50% - 12,00% - 11,50% - - -
Грант 12,00% - 10,00% - 9,00% - - - - -
Пиреус 12,00% - - - 14,00% - 15,00% - 3,00% -
Клиринговый Дом - - 13,50% - 15,30% - 16,00% - - -
Индустриалбанк - - 12,75% - 12,50% - 9,35% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 23.12.2025−05.01.2026.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Асвио банк 2,55% - 2,35% - 2,25% - 2,00% - - -
Бизбанк 2,50% - - - 2,45% - 1,85% - - -
Кредитвест Банк 2,10% - 2,00% - 2,00% - 1,6% - - -
Кристалбанк* 2,00% - - - 1,80% - 1,60% - 0,05% -
Украинский капитал*
 2,00% - 2,00% - 2,00% - 1,50% - 0,01% -
Юнекс банк 2,00% - 1,50% - 1,25% - 1,00% - - -
Международный Инвестиционный Банк
 2,00% - 2,00% - 1,25% - 0,80% - 0,02% -
Поликомбанк 1,80% - 1,70% - 1,50% - 0,10% - - -
Альтбанк 1,75% - 1,50% - 1,25% - - - 0,10% -
Агропросперис 1,50% - 1,50% - 1,25% - 0,30% - - -
Пиреус 1,00% - - - 0,85% - 0,75% - - -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Грант 0,70% - - - 0,50% - - - - -
Мотор-Банк 0,40% - 0,40% - 0,30% - 0,30% - - -
Клиринговый Дом - - 1,75% - 1,75% - 1,30% - - -
Индустриалбанк - - 0,60% - 0,50% - 0,01% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 23.12.2025−05.01.2026.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Евро

Максимальные ставки по вкладам в евро

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Украинский капитал*
 2,00% - 1,75% - 1,50% - 1,00% - 0,01% -
Поликомбанк 1,80% - 1,70% - 1,50% - 0,10% - - -
Асвио банк 1,75% - 1,60% - 1,50% - 2,25% - - -
Бизбанк 1,35% - - - 1,25% - 1,15% - - -
Кристалбанк* 1,35% - - - 1,15% - 1,00% - 0,05% -
Кредитвест Банк 1,10% - 0,85% - 0,60% - 0,60% - - -
Юнекс банк 1,00% - 0,75% - 0,60% - 0,50% - - -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Альтбанк 0,75% - 0,50% - 0,30% - - - 0,01% -
Международный Инвестиционный Банк
 0,30% - 0,30% - - - 0,10% - 0,02% -
Пиреус 0,20% - - - 0,20% - 0,30% - - -
Агропросперис 0,10% - 0,10% - 0,10% - 0,10% - - -
Грант 0,10% - - - - - - - - -
Мотор-Банк 0,08% - 0,05% - 0,05% - 0,04% - - -
Клиринговый Дом - - 1,10% - 1,10% - 0,90% - - -
Индустриалбанк - - 0,25% - 0,25% - 0,01% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 23.12.2025−05.01.2026.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

