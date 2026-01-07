Банки держат ставки по депозитам практически без изменений, стоит ли ждать их снижения

В начале нового года украинские банки фактически заморозили ставки по депозитам. Изменять их, пусть даже и незначительно, решаются лишь единичные учреждения. Почему банки вполне устраивает нынешняя доходность и как она может измениться, рассказывает «Минфин».

Редакция подготовила обновленные данные о размере ставок по депозитам в банках с портфелем вкладов до 2 млрд грн. Всего речь идет о 16 таких учреждениях.

Среди них только Агропросперис снизил доходность по гривневым вкладам на 12 месяцев. Ставка снижена на 0,75 п.п. до 16,25%. Все остальные банки как по гривневым, так и по валютным депозитам проценты оставили без изменений.

Такая стабильность объясняется сочетанием нескольких факторов. В первую очередь — достаточностью капитала в банковской системе. На начало декабря в банках накопилось средств физлиц на 1,36 трлн грн, а на начало прошлого года эта сумма была 1,216 трлн. То есть рост составляет 11,8%.

Средства бизнеса в последние месяцы года в банках снизились, что регулятор объясняет расходами госкомпаний на энергоносители, но если смотреть на показатели с января 2025 г., то их общая сумма все же выросла примерно на 2,6%.

В этих условиях, как отмечают в НБУ, банки почти не используют кредиты рефинансирования — их имеют только три небольших учреждения на общую сумму 1,4 млрд грн. Остальным же вполне хватает средств, которые они получают от клиентов.

Второй фактор, способствующий стабильности процентов по депозитам — неизменность учетной ставки. Последний раз Нацбанк менял ее в марте прошлого года, установив на уровне 15,5%. После этого на шести заседаниях подряд решал оставлять ее такой же.

Следующее решение о размере ставки будет приниматься в конце января. В последние месяцы прошлого года инфляция стабилизировалась на уровне, едва превышающем 9%, хотя весной достигала почти 16%. В этом году эксперты в основном ожидают ее в пределах 7−9%. Это создает, казалось бы, хорошие условия для снижения и учетной ставки.

Предварительно большинство членов Комитета по монетарной политике НБУ также ожидают смягчения процентной политики. Большинство из них считают, что в конце текущего года ставка снизится до 12,5%. При таком сценарии снижаться начнет также доходность депозитов и ОВГЗ.

В то же время трое членов Комитета убеждены, что проинфляционные риски, связанные с последствиями войны, и в дальнейшем будут существенно ограничивать пространство для смягчения политики. По их мнению, НБУ будет вынужден проводить более жесткую политику, а учетная ставка в конце 2026 года будет находиться в диапазоне 13−14%.

Часть экспертов также не прогнозирует существенного снижения ставки. Так, по словам финансового аналитика группы ICU Михаила Демкива, снижений будет меньше, и они будут более медленными, чем предварительно отмечают в НБУ. «К концу года мы дойдем до ставки 13,5%. Причиной этого будет, в частности, ускорение темпов инфляции. В первой половине года мы будем видеть ее снижение, после чего тенденция станет обратной и Нацбанк будет менее свободен в том, чтобы снижать учетную ставку», — объясняет он.

Демкив убежден, что на фоне такого снижения учетной ставки банки будут неохотно снижать проценты по депозитам. «Если учетная ставка снизится на 2 п.п., ставки по депозитам в гривне на полгода-год уменьшатся на 1 п.п.», — убежден эксперт.

Подобной позиции придерживаются и в Украинском институте будущего, специалисты которого отмечают, что инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются повышенными на уровне около 11%. «В таких условиях НБУ, вероятно, будет придерживаться политики осторожного монетарного смягчения и сохранит текущую учетную ставку дольше, чем планировалось ранее», — говорят аналитики.

Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 23.12.2025−05.01.2026.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 23.12.2025−05.01.2026.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Максимальные ставки по вкладам в евро

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 23.12.2025−05.01.2026.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

С методикой исследования можно ознакомиться здесь